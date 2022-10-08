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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Sander van der Eijk
НЕК Неймеген
1:1
Конец матча
Эксельсиор
0'
23' Желтая карточка
Сеймор Серано
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Маттссон Магнус
1:0
59' Гол
Димата Ландри
74' Желтая карточка
Бас Юлиан
81' Желтая карточка
Маркес Иван
1:1
88' Гол
Лампру Лазарос
89' Желтая карточка
Таннан Уссама
90' Желтая карточка
Ван Дёйнен Майк
90'+6

Ход матча

23'
 
Сеймор Серано
29'
 
Эйгенрам Йосуа
Аюб Яссин
34'
Маттссон Магнус
 
46'
 
Лампру Лазарос
Азаркан Маруан
59'
Димата Ландри
(Таннан Уссама)
1:0
70'
 
Хархаух Реда
Дриауех Каухайб
74'
 
Бас Юлиан
78'
Маркеш Педру
Димата Ландри
 
81'
Маркес Иван
 
81'
 
Донкор Джеки
Гаудмейн Кензо
81'
 
Авуджа Максим
Сеймор Серано
84'
Дуэлунд Миккель
Пропер Дирк
 
88'
1:1
Лампру Лазарос
89'
Таннан Уссама
 
90'
 
Ван Дёйнен Майк

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
24
Вердонк
Калвин
16
Эль-Каруани
Суфьян
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
14
Таннан
Уссама
11
Маттссон
Магнус
19
Димата
Ландри
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
4
Эль-Яакуби
Редуан
34
Сеймор
Серано
28
Чу-А-Он
Натан
33
Бас
Юлиан
21
Аюб
Яссин
10
Азаркан
Маруан
8
Гаудмейн
Кензо
14
Дриауех
Каухайб
29
Ван
Дёйнен
Майк
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Эксельсиор
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Эксельсиор

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
2:1
К
4:2
К
2:3
Э
0:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
4:2
К
2:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Иван 2 0.22
Таннан Уссама 1 0.11
Дуэлунд Миккель 1 0.11
Маркеш Педру 1 0.11
Димата Ландри 1 0.11
Брюин Джорди 1 0.11
Тавшан Элаис 1 0.11
Сиссоко Ибрагим I 1 0.11
Шоне Лассе 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бас Юлиан 2 0.22
Хархаух Реда 2 0.22
Лампру Лазарос 1 0.11
Хореман Сибе 1 0.11
Гаудмейн Кензо 1 0.11
Азаркан Маруан 1 0.11
Чу-А-Он Натан 1 0.11
Эль-Яакуби Редуан 1 0.11
Сеймор Серано 1 0.11
Дриауех Каухайб 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таннан Уссама 2 0
Шоне Лассе 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Маркес Иван 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Эль-Каруани Суфьян 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хореман Сибе 2 0
Эйгенрам Йосуа 2 0
Ван Дёйнен Майк 1 0
Аюб Яссин 1 0
Файн Адриан 1 0
Эль-Яакуби Редуан 1 0
Хархаух Реда 1 0
Бас Юлиан 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
Сеймор Серано 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
2
40%
4
36%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
3
27%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
44%
3
27%
76-90

Пропущено

7
20
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
14%
3
15%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
14%
5
25%
46-60
2
29%
1
5%
61-75
2
29%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2
Эксельсиор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эксельсиор - Утрехт 0:1 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Ваалвейк - Эксельсиор 5:2
Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2 Эксельсиор - Рода 2:2 Эксельсиор - НАК Бреда 2:2 ВВВ-Венло - Эксельсиор 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
2. АЗ Алкмаар 8 6 2 0 17 - 6 20
3. ПСВ 8 6 0 2 28 - 13 18
4. Фейеноорд 8 5 2 1 21 - 10 17
5. Твенте 8 5 1 2 15 - 5 16
6. Спарта Роттердам 9 4 2 3 14 - 11 14
7. Ваалвейк 9 3 4 2 20 - 14 13
8. Херенвен 8 3 4 1 8 - 7 13
9. Утрехт 8 3 3 2 10 - 10 12
10. НЕК Неймеген 9 1 7 1 9 - 7 10
11. Эксельсиор 9 3 1 5 11 - 20 10
12. Гронинген 9 2 2 5 10 - 19 8
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 11 - 16 7
14. Камбюр 8 2 1 5 8 - 14 7
15. Фортуна Ситтард 8 2 1 5 11 - 17 7
16. Витесс 8 1 2 5 7 - 19 5
17. Эммен 9 1 2 6 7 - 21 5
18. Волендам 9 1 2 6 10 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Спарта Роттердам 5 3 0 2 11 - 6 9
5. Ваалвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
6. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
8. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
9. Фортуна Ситтард 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
11. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
12. Эммен 4 1 2 1 4 - 6 5
13. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
14. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
15. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
16. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 7 - 10 3
17. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
18. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
4. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
5. ПСВ 4 2 0 2 12 - 8 6
6. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Херенвен 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Ваалвейк 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
13. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
14. Эксельсиор 5 1 1 3 5 - 11 4
15. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Волендам 5 0 2 3 4 - 16 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Эммен Араухо Мигель 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 12100 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: НЕК Неймеген: 59%, Эксельсиор: 41%.
  • 95'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Вердонк Калвин из команды НЕК Неймеген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Эксельсиор начинает контратаку
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