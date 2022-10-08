Тур: 9. Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Sander van der Eijk
1:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаСеймор Серано
34' Undefined phrase: football_event_Маттссон Магнус
1:0
59' ГолДимата Ландри
74' Желтая карточкаБас Юлиан
81' Желтая карточкаМаркес Иван
1:1
88' ГолЛампру Лазарос
89' Желтая карточкаТаннан Уссама
90' Желтая карточкаВан Дёйнен Майк
90'+6
Ход матча
23'
34'
59'
1:0
74'
81'
88'
1:1
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
33
Бас
Юлиан
21
Аюб
Яссин
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
-
21 Аюб ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Донкор ДжекиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Эксельсиор
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Иван
|2
|0.22
|Таннан Уссама
|1
|0.11
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.11
|Маркеш Педру
|1
|0.11
|Димата Ландри
|1
|0.11
|Брюин Джорди
|1
|0.11
|Тавшан Элаис
|1
|0.11
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0.11
|Шоне Лассе
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бас Юлиан
|2
|0.22
|Хархаух Реда
|2
|0.22
|Лампру Лазарос
|1
|0.11
|Хореман Сибе
|1
|0.11
|Гаудмейн Кензо
|1
|0.11
|Азаркан Маруан
|1
|0.11
|Чу-А-Он Натан
|1
|0.11
|Эль-Яакуби Редуан
|1
|0.11
|Сеймор Серано
|1
|0.11
|Дриауех Каухайб
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таннан Уссама
|2
|0
|Шоне Лассе
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Маркес Иван
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хореман Сибе
|2
|0
|Эйгенрам Йосуа
|2
|0
|Ван Дёйнен Майк
|1
|0
|Аюб Яссин
|1
|0
|Файн Адриан
|1
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|1
|0
|Хархаух Реда
|1
|0
|Бас Юлиан
|1
|0
|Дриауех Каухайб
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
2
40%
4
36%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
3
27%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
44%
3
27%
76-90
Пропущено
7
20
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
14%
3
15%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
14%
5
25%
46-60
2
29%
1
5%
61-75
2
29%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2
Эксельсиор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эксельсиор - Утрехт 0:1 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Ваалвейк - Эксельсиор 5:2
Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2 Эксельсиор - Рода 2:2 Эксельсиор - НАК Бреда 2:2 ВВВ-Венло - Эксельсиор 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|27 - 8
|22
|2.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|2
|0
|17 - 6
|20
|3.
|ПСВ
|8
|6
|0
|2
|28 - 13
|18
|4.
|Фейеноорд
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|5.
|Твенте
|8
|5
|1
|2
|15 - 5
|16
|6.
|Спарта Роттердам
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|Ваалвейк
|9
|3
|4
|2
|20 - 14
|13
|8.
|Херенвен
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|9.
|Утрехт
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|10.
|НЕК Неймеген
|9
|1
|7
|1
|9 - 7
|10
|11.
|Эксельсиор
|9
|3
|1
|5
|11 - 20
|10
|12.
|Гронинген
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|14.
|Камбюр
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|15.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|16.
|Витесс
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|17.
|Эммен
|9
|1
|2
|6
|7 - 21
|5
|18.
|Волендам
|9
|1
|2
|6
|10 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|3.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|4.
|Спарта Роттердам
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|5.
|Ваалвейк
|5
|2
|2
|1
|14 - 8
|8
|6.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|8.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|9.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|10.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Утрехт
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|12.
|Эммен
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|13.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|НЕК Неймеген
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|15.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|17.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|18.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Фейеноорд
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|5.
|ПСВ
|4
|2
|0
|2
|12 - 8
|6
|6.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|7.
|Херенвен
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|Ваалвейк
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|13.
|Камбюр
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|Эксельсиор
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|15.
|Витесс
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Волендам
|5
|0
|2
|3
|4 - 16
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|10 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|6 (3)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Эммен
|Араухо Мигель
|1 2