Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Г О О О О Л - Лампру Лазарос забивает ударом с правой ноги!

87' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Эйгенрам Йосуа не смог попасть в створ ударом издали

86' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

83' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Тактическая замена. Кензо Гудмийн уходит с поля и его заменяет Донкор Джеки

81' Маркес Иван получил желтую карточку от судьи

80' Удар от ворот произведет Эксельсиор

79' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

76' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

75' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Бас Юлиан получил желтую карточку от судьи

74' Лампру Лазарос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Бас Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Таннан Уссама пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

72' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Эксельсиор

71' Тавшан Элаис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Шоне Лассе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Таннан Уссама бьет со штрафного в створ, но Stijn van Gassel держит все под контролем

70' Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Шоне Лассе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Матч возобновлен

67' Кензо Гудмийн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Хорошую попытку сделал Дриауех Каухайб . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Шоне Лассе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

59' Г О О О О О О Л - Димата Ландри из команды НЕК Неймеген с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

59' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

59' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

58' Удар от ворот произведет Эксельсиор

57' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Эксельсиор

55' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Ван Дёйнен Майк нанес удар головой, но Яспер Силлессен спокойно отбил мяч.

54' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

52' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Эксельсиор

51' Таннан Уссама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Тавшан Элаис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля