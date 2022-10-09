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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Гоу Эхед Иглс
0:0
Первый тайм: 22'
Камбюр
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Камбюр
2.28
3.70
3.30
Все Коэффициенты
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
18
Виллюмссон
Виллюм
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
23
Эдвардсен
Оливер
11
Адеканье
Бобби
9
Лидберг
Исак
1
Виржиния
Жоау
5
Шмидт
Доке
15
Тол
Марко
4
Бергсма
Леон
24
Ван
Вермескеркен
Саи
21
Ван
Кам
Даниэль
11
Ван
дер
Ватер
Силвестр
8
Якобс
Ями
10
Паулиссен
Митчелл
30
Remco
Balk
9
Tom
Boere
Гоу Эхед Иглс
4-4-2
Камбюр
4-1-4-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Камбюр

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

28 матчей

32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Э
3:0
Э
5:2
ПД
0:0
К
1:2
ПД
0:2
ПД
5:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:3
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
4:1
ПД
4:3
ПД
1:2
ЭГГД
1:0
ЭГГД
2:0
ВД(GD
0:0
ВД(GD
1:2
ВД(GD
2:2
ВД(GD
2:0
ВД(GD
3:1
ВД(GD
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 4 0.44
Лидберг Исак 2 0.22
Кюйперс Бас 2 0.22
Виллюмссон Виллюм 1 0.11
Адеканье Бобби 1 0.11
Дейл Матс 0 0
Штоккерс Финн 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Худемакерс Меес 2 0.22
Брей Майкл 1 0.11
Паулиссен Митчелл 1 0.11
Ван Вермескеркен Саи 1 0.11
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.11
Якобс Ями 1 0.11
Яспер тер Хейде 1 0.11
Tom Boere 0 0
Самбисса Давид 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Milan Smit 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонтан Хосе 2 0
Линторст Эверт 2 0
Амофа Джамал 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Ромменс Филипп 1 0
Баккер Юстин 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Идзес Джей 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиссен Митчелл 3 0
Якобс Ями 1 1
Худемакерс Меес 1 1
Remco Balk 2 0
Бангура Алекс 0 1
Henk de Jong 0 1
Шмидт Доке 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Брей Майкл 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
67%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
67%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
6
67%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
4
31%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
5
31%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0
Камбюр
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Камбюр - ПСВ 3:0 Ваалвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0
Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
2. АЗ Алкмаар 8 6 2 0 17 - 6 20
3. ПСВ 8 6 0 2 28 - 13 18
4. Фейеноорд 8 5 2 1 21 - 10 17
5. Твенте 8 5 1 2 15 - 5 16
6. Спарта Роттердам 9 4 2 3 14 - 11 14
7. Ваалвейк 9 3 4 2 20 - 14 13
8. Херенвен 8 3 4 1 8 - 7 13
9. Утрехт 8 3 3 2 10 - 10 12
10. НЕК Неймеген 9 1 7 1 9 - 7 10
11. Эксельсиор 9 3 1 5 11 - 20 10
12. Гоу Эхед Иглс 0:0 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Гронинген 9 2 2 5 10 - 19 8
14. Камбюр 0:0 9 2 2 5 8 - 14 8
15. Фортуна Ситтард 8 2 1 5 11 - 17 7
16. Витесс 8 1 2 5 7 - 19 5
17. Эммен 9 1 2 6 7 - 21 5
18. Волендам 9 1 2 6 10 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Спарта Роттердам 5 3 0 2 11 - 6 9
5. Ваалвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
6. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
8. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
9. Фортуна Ситтард 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
11. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
12. Эммен 4 1 2 1 4 - 6 5
13. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Гоу Эхед Иглс 0:0 5 1 1 3 7 - 10 4
15. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Камбюр 0:0 4 1 0 3 3 - 4 3
17. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
18. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
4. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
5. ПСВ 4 2 0 2 12 - 8 6
6. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Херенвен 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Ваалвейк 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Камбюр 0:0 5 1 2 2 5 - 10 5
11. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
13. Гоу Эхед Иглс 0:0 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Эксельсиор 5 1 1 3 5 - 11 4
15. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Волендам 5 0 2 3 4 - 16 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Эммен Араухо Мигель 1 2
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Гоу Эхед Иглс
    Ничья
    Камбюр
    2.28
    3.70
    3.30
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