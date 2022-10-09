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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Хайденхайм
1:0
Перерыв
Ганновер 96
0'
25' Желтая карточка
Крайнц Лука
1:0
32' Гол
Томалла Денис

Ход матча

25'
 
Крайнц Лука
32'
Томалла Денис
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Ганновер 96
2.20
3.76
4.47
Все Коэффициенты
1
Мюллер
Кевин
6
Майнка
Патрик
33
Малони
Леннард
4
Зирслебен
Тим
2
Буш
Марнон
16
Сесса
Кевин
19
Фёренбах
Йонас
37
Бесте
Ян-Никлас
21
Adrian
Beck
10
Кляйндинст
Тим
11
Томалла
Денис
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
31
Бёрнер
Юлиан
32
Крайнц
Лука
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
8
Enzo
Leopold
7
Безушков
Макс
37
Керк
Себастьян
14
Бейер
Максимилиан
16
Нильсен
Ховард
Хайденхайм
3-3-2-2
Ганновер 96
3-4-1-2

История личных встреч

Хайденхайм
Ганновер 96

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
4:0
Б2
0:2
Б2
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 4 0.36
Бесте Ян-Никлас 2 0.18
Томалла Денис 2 0.18
Adrian Beck 2 0.18
Буш Марнон 1 0.09
Майнка Патрик 1 0.09
Шиммер Штефан 1 0.09
Сесса Кевин 1 0.09
Фёренбах Йонас 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0
Шёппнер Ян 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Ховард 5 0.45
Тойхерт Седрик 3 0.27
Муроя Сэй 3 0.27
Бейер Максимилиан 3 (1) 0.27
Кён Деррик 1 0.09
Крайнц Лука 1 0.09
Керк Себастьян 1 (1) 0.09
Безушков Макс 0 0
Enzo Leopold 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 4 0
Майнка Патрик 2 0
Кюльветтер Кристиан 2 0
Бесте Ян-Никлас 2 0
Гейпль Андреас 1 0
Буш Марнон 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Adrian Beck 1 0
Малони Леннард 1 0
Сесса Кевин 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крайнц Лука 5 0
Кунце Фабиан 5 0
Бёрнер Юлиан 3 0
Нойман Фил 3 0
Кён Деррик 3 0
Цилер Рон-Роберт 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Тойхерт Седрик 2 0
Шауб Луис 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Муроя Сэй 1 0
Enzo Leopold 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
14%
3
25%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
4
67%
76-90

Забито

13
19
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
8%
5
26%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
4
31%
4
21%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
25%
2
15%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
13%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Дорфмеркинген - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0
Хайденхайм - Фортуна 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Ганза - Ганновер 96 0:1
Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 11 8 1 2 17 - 7 25
2. Дармштадт 11 7 3 1 20 - 11 24
3. Падерборн 11 7 1 3 29 - 12 22
4. Хайденхайм 1:0 11 5 5 1 15 - 7 20
5. Фортуна 11 5 2 4 20 - 14 17
6. Карлсруэ 11 5 2 4 20 - 15 17
7. Ганновер 96 0:1 11 5 2 4 18 - 15 17
8. Кайзерслаутерн 11 3 7 1 20 - 17 16
9. Ганза 11 4 1 6 10 - 17 13
10. Хольштайн Киль 0:1 11 3 4 4 17 - 21 13
11. Нюрнберг 1:0 11 4 1 6 10 - 18 13
12. Айнтрахт Бр 11 3 3 5 13 - 21 12
13. Ян 11 3 3 5 9 - 17 12
14. Санкт-Паули 11 2 5 4 15 - 17 11
15. Магдебург 0:0 11 3 2 6 13 - 22 11
16. Зандхаузен 0:0 11 2 4 5 11 - 14 10
17. Гройтер Фюрт 11 1 6 4 15 - 20 9
18. Арминия 11 2 2 7 14 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Фортуна 5 4 1 0 15 - 5 13
4. Хайденхайм 1:0 5 3 2 0 9 - 4 11
5. Карлсруэ 5 3 1 1 10 - 5 10
6. Гамбург 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Айнтрахт Бр 6 3 1 2 10 - 9 10
8. Кайзерслаутерн 6 2 3 1 12 - 11 9
9. Ганза 6 3 0 3 7 - 7 9
10. Нюрнберг 1:0 5 3 0 2 4 - 5 9
11. Ян 6 2 3 1 6 - 8 9
12. Санкт-Паули 5 2 3 0 9 - 5 9
13. Хольштайн Киль 0:1 5 2 2 1 9 - 6 8
14. Ганновер 96 0:1 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Зандхаузен 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
16. Гройтер Фюрт 6 1 4 1 9 - 10 7
17. Арминия 5 2 0 3 9 - 10 6
18. Магдебург 0:0 5 2 0 3 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 5 5 0 0 11 - 3 15
2. Дармштадт 5 3 1 1 8 - 7 10
3. Хайденхайм 1:0 6 2 3 1 6 - 3 9
4. Ганновер 96 0:1 6 3 0 3 11 - 9 9
5. Падерборн 5 2 1 2 8 - 6 7
6. Кайзерслаутерн 5 1 4 0 8 - 6 7
7. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
8. Магдебург 0:0 6 1 2 3 8 - 13 5
9. Хольштайн Киль 0:1 6 1 2 3 8 - 15 5
10. Фортуна 6 1 1 4 5 - 9 4
11. Ганза 5 1 1 3 3 - 10 4
12. Нюрнберг 1:0 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Ян 5 1 0 4 3 - 9 3
14. Зандхаузен 0:0 5 0 2 3 5 - 8 2
15. Гройтер Фюрт 5 0 2 3 6 - 10 2
16. Санкт-Паули 6 0 2 4 6 - 12 2
17. Арминия 6 0 2 4 5 - 11 2
18. Айнтрахт Бр 5 0 2 3 3 - 12 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Падерборн Пирингер Марвин 6 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (4)
Карлсруэ Ванитцек Марвин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Ганновер 96 Крайнц Лука 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Томалла Денис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Крайнц Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Ганновер 96
2.20
3.76
4.47
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