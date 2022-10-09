Тур: 11. Стадион: Войт-Арена.
2:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаКрайнц Лука
1:0
32' ГолТомалла Денис
2:0
61' ГолКляйндинст Тим
81' Желтая карточкаAntonio Foti
2:1
90' ГолТойхерт Седрик
90'+5
Ход матча
25'
32'
1:0
61'
2:0
81'
87'
90'
2:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 11
-
8 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
5 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
16
Сесса
Кевин
21
Adrian
Beck
31
Бёрнер
Юлиан
32
Крайнц
Лука
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сесса КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Adrian BeckПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Elidon Qenaj
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Antonio Foti
-
Главный тренер: Stefan Leitl
История личных встреч
Хайденхайм
Ганновер 96
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|5
|0.45
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0.18
|Томалла Денис
|2
|0.18
|Adrian Beck
|2
|0.18
|Буш Марнон
|1
|0.09
|Майнка Патрик
|1
|0.09
|Шиммер Штефан
|1
|0.09
|Сесса Кевин
|1
|0.09
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
|Шёппнер Ян
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильсен Ховард
|5
|0.45
|Тойхерт Седрик
|4
|0.36
|Муроя Сэй
|3
|0.27
|Бейер Максимилиан
|3 (1)
|0.27
|Кён Деррик
|1
|0.09
|Крайнц Лука
|1
|0.09
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.09
|Безушков Макс
|0
|0
|Enzo Leopold
|0
|0
|Шауб Луис
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|4
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Кюльветтер Кристиан
|2
|0
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0
|Гейпль Андреас
|1
|0
|Буш Марнон
|1
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крайнц Лука
|5
|0
|Кунце Фабиан
|5
|0
|Бёрнер Юлиан
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Цилер Рон-Роберт
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Antonio Foti
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
11%
3
23%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
33%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
33%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
4
67%
76-90
Забито
15
20
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
7%
5
25%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
20%
4
20%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
20%
3
15%
61-75
4
27%
5
25%
76-90
Пропущено
9
15
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
22%
2
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
22%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Дорфмеркинген - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0
Хайденхайм - Фортуна 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Ганза - Ганновер 96 0:1
Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|11
|8
|1
|2
|17 - 7
|25
|2.
|Дармштадт
|11
|7
|3
|1
|20 - 11
|24
|3.
|Падерборн
|11
|7
|1
|3
|29 - 12
|22
|4.
|Хайденхайм
|11
|5
|5
|1
|16 - 8
|20
|5.
|Фортуна
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|6.
|Карлсруэ
|11
|5
|2
|4
|20 - 15
|17
|7.
|Ганновер 96
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|8.
|Кайзерслаутерн
|11
|3
|7
|1
|20 - 17
|16
|9.
|Хольштайн Киль
|11
|4
|4
|3
|20 - 22
|16
|10.
|Ганза
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|11.
|Зандхаузен
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|12.
|Ян
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|13.
|Айнтрахт Бр
|11
|3
|3
|5
|13 - 21
|12
|14.
|Санкт-Паули
|11
|2
|5
|4
|15 - 17
|11
|15.
|Нюрнберг
|11
|3
|1
|7
|11 - 21
|10
|16.
|Магдебург
|11
|3
|1
|7
|13 - 23
|10
|17.
|Гройтер Фюрт
|11
|1
|6
|4
|15 - 20
|9
|18.
|Арминия
|11
|2
|2
|7
|14 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|3.
|Фортуна
|5
|4
|1
|0
|15 - 5
|13
|4.
|Хайденхайм
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|5.
|Карлсруэ
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|6.
|Гамбург
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Айнтрахт Бр
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|8.
|Зандхаузен
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Санкт-Паули
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|10.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|12.
|Ян
|6
|2
|3
|1
|6 - 8
|9
|13.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|14.
|Ганновер 96
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|15.
|Гройтер Фюрт
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|16.
|Арминия
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|17.
|Нюрнберг
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|18.
|Магдебург
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Дармштадт
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|3.
|Хайденхайм
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|4.
|Ганновер 96
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|5.
|Хольштайн Киль
|6
|2
|2
|2
|11 - 16
|8
|6.
|Падерборн
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Кайзерслаутерн
|5
|1
|4
|0
|8 - 6
|7
|8.
|Карлсруэ
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|9.
|Фортуна
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|10.
|Магдебург
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|11.
|Ганза
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|12.
|Нюрнберг
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|Ян
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|14.
|Зандхаузен
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|15.
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|16.
|Санкт-Паули
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|17.
|Арминия
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|18.
|Айнтрахт Бр
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7 (1)
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|6 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|6 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (4)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5
|Ганновер 96
|Крайнц Лука
|5