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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Хайденхайм
2:1
Конец матча
Ганновер 96
0'
25' Желтая карточка
Крайнц Лука
1:0
32' Гол
Томалла Денис
2:0
61' Гол
Кляйндинст Тим
81' Желтая карточка
Antonio Foti
2:1
90' Гол
Тойхерт Седрик
90'+5

Ход матча

25'
 
Крайнц Лука
32'
Томалла Денис
1:0
46'
 
Тойхерт Седрик
Бейер Максимилиан
61'
Кляйндинст Тим
(Буш Марнон)
2:0
69'
 
Вайдандт Хендрик
Керк Себастьян
77'
Келлер Томас
Томалла Денис
 
77'
Кюльветтер Кристиан
Adrian Beck
 
78'
 
Antonio Foti
Крайнц Лука
81'
 
Antonio Foti
85'
Бурнич Дженис
Сесса Кевин
 
85'
Тоеркауф Норман
Бесте Ян-Никлас
 
87'
 
Шауб Луис
Enzo Leopold
87'
 
Дем Янник
Кён Деррик
89'
Elidon Qenaj
Малони Леннард
 
90'
2:1
Тойхерт Седрик
(Шауб Луис)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 11
  • 8 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 5 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
1
Мюллер
Кевин
6
Майнка
Патрик
33
Малони
Леннард
4
Зирслебен
Тим
2
Буш
Марнон
16
Сесса
Кевин
19
Фёренбах
Йонас
37
Бесте
Ян-Никлас
21
Adrian
Beck
10
Кляйндинст
Тим
11
Томалла
Денис
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
31
Бёрнер
Юлиан
32
Крайнц
Лука
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
8
Enzo
Leopold
7
Безушков
Макс
37
Керк
Себастьян
14
Бейер
Максимилиан
16
Нильсен
Ховард
Хайденхайм
3-3-2-2
Ганновер 96
3-4-1-2

История личных встреч

Хайденхайм
Ганновер 96

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
4:0
Б2
0:2
Б2
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 5 0.45
Бесте Ян-Никлас 2 0.18
Томалла Денис 2 0.18
Adrian Beck 2 0.18
Буш Марнон 1 0.09
Майнка Патрик 1 0.09
Шиммер Штефан 1 0.09
Сесса Кевин 1 0.09
Фёренбах Йонас 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0
Шёппнер Ян 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Ховард 5 0.45
Тойхерт Седрик 4 0.36
Муроя Сэй 3 0.27
Бейер Максимилиан 3 (1) 0.27
Кён Деррик 1 0.09
Крайнц Лука 1 0.09
Керк Себастьян 1 (1) 0.09
Безушков Макс 0 0
Enzo Leopold 0 0
Шауб Луис 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 4 0
Майнка Патрик 2 0
Кюльветтер Кристиан 2 0
Бесте Ян-Никлас 2 0
Гейпль Андреас 1 0
Буш Марнон 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Adrian Beck 1 0
Малони Леннард 1 0
Сесса Кевин 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крайнц Лука 5 0
Кунце Фабиан 5 0
Бёрнер Юлиан 3 0
Нойман Фил 3 0
Кён Деррик 3 0
Цилер Рон-Роберт 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Тойхерт Седрик 2 0
Шауб Луис 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Муроя Сэй 1 0
Enzo Leopold 1 0
Antonio Foti 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
11%
3
23%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
33%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
33%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
4
67%
76-90

Забито

15
20
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
7%
5
25%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
20%
4
20%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
20%
3
15%
61-75
4
27%
5
25%
76-90

Пропущено

9
15
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
22%
2
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
22%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Дорфмеркинген - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0
Хайденхайм - Фортуна 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Ганза - Ганновер 96 0:1
Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 11 8 1 2 17 - 7 25
2. Дармштадт 11 7 3 1 20 - 11 24
3. Падерборн 11 7 1 3 29 - 12 22
4. Хайденхайм 11 5 5 1 16 - 8 20
5. Фортуна 11 5 2 4 20 - 14 17
6. Карлсруэ 11 5 2 4 20 - 15 17
7. Ганновер 96 11 5 2 4 19 - 16 17
8. Кайзерслаутерн 11 3 7 1 20 - 17 16
9. Хольштайн Киль 11 4 4 3 20 - 22 16
10. Ганза 11 4 1 6 10 - 17 13
11. Зандхаузен 11 3 3 5 12 - 14 12
12. Ян 11 3 3 5 9 - 17 12
13. Айнтрахт Бр 11 3 3 5 13 - 21 12
14. Санкт-Паули 11 2 5 4 15 - 17 11
15. Нюрнберг 11 3 1 7 11 - 21 10
16. Магдебург 11 3 1 7 13 - 23 10
17. Гройтер Фюрт 11 1 6 4 15 - 20 9
18. Арминия 11 2 2 7 14 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Фортуна 5 4 1 0 15 - 5 13
4. Хайденхайм 5 3 2 0 10 - 5 11
5. Карлсруэ 5 3 1 1 10 - 5 10
6. Гамбург 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Айнтрахт Бр 6 3 1 2 10 - 9 10
8. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Санкт-Паули 5 2 3 0 9 - 5 9
10. Ганза 6 3 0 3 7 - 7 9
11. Кайзерслаутерн 6 2 3 1 12 - 11 9
12. Ян 6 2 3 1 6 - 8 9
13. Хольштайн Киль 5 2 2 1 9 - 6 8
14. Ганновер 96 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Гройтер Фюрт 6 1 4 1 9 - 10 7
16. Арминия 5 2 0 3 9 - 10 6
17. Нюрнберг 5 2 0 3 5 - 8 6
18. Магдебург 5 2 0 3 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 5 5 0 0 11 - 3 15
2. Дармштадт 5 3 1 1 8 - 7 10
3. Хайденхайм 6 2 3 1 6 - 3 9
4. Ганновер 96 6 3 0 3 12 - 10 9
5. Хольштайн Киль 6 2 2 2 11 - 16 8
6. Падерборн 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Кайзерслаутерн 5 1 4 0 8 - 6 7
8. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
9. Фортуна 6 1 1 4 5 - 9 4
10. Магдебург 6 1 1 4 8 - 14 4
11. Ганза 5 1 1 3 3 - 10 4
12. Нюрнберг 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Ян 5 1 0 4 3 - 9 3
14. Зандхаузен 5 0 2 3 5 - 8 2
15. Гройтер Фюрт 5 0 2 3 6 - 10 2
16. Санкт-Паули 6 0 2 4 6 - 12 2
17. Арминия 6 0 2 4 5 - 11 2
18. Айнтрахт Бр 5 0 2 3 3 - 12 2
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Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Падерборн Пирингер Марвин 6 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 6 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Ганновер 96 Крайнц Лука 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Томалла Денис бьет в цель!
    • Желтая карточка
      25'
      Крайнц Лука получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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