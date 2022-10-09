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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Зандхаузен
0:0
Перерыв
Магдебург
0'
3' Желтая карточка
Конде Амара

Ход матча

3'
 
Конде Амара

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Зандхаузен
Ничья
Магдебург
2.68
3.60
3.45
Все Коэффициенты
1
Древес
Патрик
19
Айдини
Басхким
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
27
Зикер
Арне
26
Бахманн
Яник
24
Папела
Мервиль
30
Эшвайн
Александер
10
Кинсомби
Давид
8
Кинсомби
Кристиан
9
Пулкраб
Матей
1
Райманн
Доминик
7
Бокхорн
Эберт
24
Биттрофф
Александер
25
Гнака
Силас
11
Эль-Ханкури
Мохамед
16
Andreas
Mueller
29
Конде
Амара
13
Connor
Krempicki
8
Квартенг
Мориц-Брони
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
Зандхаузен
4-2-3-1
Магдебург
4-2-1-3

История личных встреч

Зандхаузен
Магдебург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
0:1
Б2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Давид 5 (1) 0.45
Айдини Басхким 2 0.18
Бахманн Яник 1 0.09
Жиров Александр 1 0.09
Кутуджу Ахмед 1 0.09
Эшвайн Александер 1 0.09
Думич Дарио 0 0
Ценга Эрик 0 0
Окороджи Чима 0 0
Кинсомби Кристиан 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 4 0.36
Атик Бариш 2 0.18
Jason Ceka 1 0.09
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.09
Пиччини Кристиано 1 0.09
Connor Krempicki 1 0.09
Шулер Лука 1 0.09
Andreas Mueller 1 0.09
Райманн Доминик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Конде Амара 0 0
Ито Тацуя 0 0

Карточки

Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трибулл Том 4 1
Эшвайн Александер 3 0
Бахманн Яник 3 0
Думич Дарио 2 0
Ценга Эрик 2 0
Жиров Александр 2 0
Кинсомби Давид 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Папела Мервиль 2 0
Дикмайер Деннис 1 0
Рицмайер Марсель 1 0
Древес Патрик 1 0
Суку Себио 1 0
Окороджи Чима 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Зикер Арне 1 0
Кутуджу Ахмед 1 0
Айдини Басхким 1 0
Abu-Bekir El-Zein 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренс Джеймс 2 2
Конде Амара 3 0
Райманн Доминик 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Leon Bell 2 0
Andreas Mueller 2 0
Биттрофф Александер 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Connor Krempicki 1 0
Гнака Силас 1 0
Зехельманн Тим 1 0
Шулер Лука 1 0
Daniel Elfadli 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
14
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
2
33%
4
29%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
27%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

14
23
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
14%
4
17%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
14%
5
22%
31-45
4
29%
4
17%
46-60
3
21%
4
17%
61-75
3
21%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Зандхаузен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0
Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1
Магдебург
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Магдебург - Ян 1:0 Магдебург - Schoningen 4:1 Ганза - Магдебург 3:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1
Падерборн - Магдебург 1:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 11 8 1 2 17 - 7 25
2. Дармштадт 11 7 3 1 20 - 11 24
3. Падерборн 11 7 1 3 29 - 12 22
4. Хайденхайм 1:0 11 5 5 1 15 - 7 20
5. Фортуна 11 5 2 4 20 - 14 17
6. Карлсруэ 11 5 2 4 20 - 15 17
7. Ганновер 96 0:1 11 5 2 4 18 - 15 17
8. Кайзерслаутерн 11 3 7 1 20 - 17 16
9. Ганза 11 4 1 6 10 - 17 13
10. Хольштайн Киль 0:1 11 3 4 4 17 - 21 13
11. Нюрнберг 1:0 11 4 1 6 10 - 18 13
12. Айнтрахт Бр 11 3 3 5 13 - 21 12
13. Ян 11 3 3 5 9 - 17 12
14. Санкт-Паули 11 2 5 4 15 - 17 11
15. Магдебург 0:0 11 3 2 6 13 - 22 11
16. Зандхаузен 0:0 11 2 4 5 11 - 14 10
17. Гройтер Фюрт 11 1 6 4 15 - 20 9
18. Арминия 11 2 2 7 14 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Фортуна 5 4 1 0 15 - 5 13
4. Хайденхайм 1:0 5 3 2 0 9 - 4 11
5. Карлсруэ 5 3 1 1 10 - 5 10
6. Гамбург 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Айнтрахт Бр 6 3 1 2 10 - 9 10
8. Кайзерслаутерн 6 2 3 1 12 - 11 9
9. Ганза 6 3 0 3 7 - 7 9
10. Нюрнберг 1:0 5 3 0 2 4 - 5 9
11. Ян 6 2 3 1 6 - 8 9
12. Санкт-Паули 5 2 3 0 9 - 5 9
13. Хольштайн Киль 0:1 5 2 2 1 9 - 6 8
14. Ганновер 96 0:1 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Зандхаузен 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
16. Гройтер Фюрт 6 1 4 1 9 - 10 7
17. Арминия 5 2 0 3 9 - 10 6
18. Магдебург 0:0 5 2 0 3 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 5 5 0 0 11 - 3 15
2. Дармштадт 5 3 1 1 8 - 7 10
3. Хайденхайм 1:0 6 2 3 1 6 - 3 9
4. Ганновер 96 0:1 6 3 0 3 11 - 9 9
5. Падерборн 5 2 1 2 8 - 6 7
6. Кайзерслаутерн 5 1 4 0 8 - 6 7
7. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
8. Магдебург 0:0 6 1 2 3 8 - 13 5
9. Хольштайн Киль 0:1 6 1 2 3 8 - 15 5
10. Фортуна 6 1 1 4 5 - 9 4
11. Ганза 5 1 1 3 3 - 10 4
12. Нюрнберг 1:0 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Ян 5 1 0 4 3 - 9 3
14. Зандхаузен 0:0 5 0 2 3 5 - 8 2
15. Гройтер Фюрт 5 0 2 3 6 - 10 2
16. Санкт-Паули 6 0 2 4 6 - 12 2
17. Арминия 6 0 2 4 5 - 11 2
18. Айнтрахт Бр 5 0 2 3 3 - 12 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Падерборн Пирингер Марвин 6 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (4)
Карлсруэ Ванитцек Марвин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Ганновер 96 Крайнц Лука 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    3'
    Конде Амара получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Зандхаузен
Ничья
Магдебург
2.68
3.60
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Зандхаузен 0:0 Магдебург онлайн

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