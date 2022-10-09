Тур: 11. Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald.
0:0
Перерыв
Ход матча
3'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
27
Зикер
Арне
26
Бахманн
Яник
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Зикер АрнеЗащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Адеми КемальНападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Беяз ОмерПолузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
-
10 Jason Ceka
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Зандхаузен
Магдебург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Давид
|5 (1)
|0.45
|Айдини Басхким
|2
|0.18
|Бахманн Яник
|1
|0.09
|Жиров Александр
|1
|0.09
|Кутуджу Ахмед
|1
|0.09
|Эшвайн Александер
|1
|0.09
|Думич Дарио
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
|Кинсомби Кристиан
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|4
|0.36
|Атик Бариш
|2
|0.18
|Jason Ceka
|1
|0.09
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.09
|Пиччини Кристиано
|1
|0.09
|Connor Krempicki
|1
|0.09
|Шулер Лука
|1
|0.09
|Andreas Mueller
|1
|0.09
|Райманн Доминик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Конде Амара
|0
|0
|Ито Тацуя
|0
|0
Карточки
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трибулл Том
|4
|1
|Эшвайн Александер
|3
|0
|Бахманн Яник
|3
|0
|Думич Дарио
|2
|0
|Ценга Эрик
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Кинсомби Давид
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Папела Мервиль
|2
|0
|Дикмайер Деннис
|1
|0
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Суку Себио
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Зикер Арне
|1
|0
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|Айдини Басхким
|1
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|Конде Амара
|3
|0
|Райманн Доминик
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Leon Bell
|2
|0
|Andreas Mueller
|2
|0
|Биттрофф Александер
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Connor Krempicki
|1
|0
|Гнака Силас
|1
|0
|Зехельманн Тим
|1
|0
|Шулер Лука
|1
|0
|Daniel Elfadli
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
14
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
2
33%
4
29%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
27%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
14
23
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
14%
4
17%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
14%
5
22%
31-45
4
29%
4
17%
46-60
3
21%
4
17%
61-75
3
21%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Зандхаузен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0
Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1
Магдебург
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Магдебург - Ян 1:0 Магдебург - Schoningen 4:1 Ганза - Магдебург 3:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1
Падерборн - Магдебург 1:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|11
|8
|1
|2
|17 - 7
|25
|2.
|Дармштадт
|11
|7
|3
|1
|20 - 11
|24
|3.
|Падерборн
|11
|7
|1
|3
|29 - 12
|22
|4.
|Хайденхайм
|1:0
|11
|5
|5
|1
|15 - 7
|20
|5.
|Фортуна
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|6.
|Карлсруэ
|11
|5
|2
|4
|20 - 15
|17
|7.
|Ганновер 96
|0:1
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|8.
|Кайзерслаутерн
|11
|3
|7
|1
|20 - 17
|16
|9.
|Ганза
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|10.
|Хольштайн Киль
|0:1
|11
|3
|4
|4
|17 - 21
|13
|11.
|Нюрнберг
|1:0
|11
|4
|1
|6
|10 - 18
|13
|12.
|Айнтрахт Бр
|11
|3
|3
|5
|13 - 21
|12
|13.
|Ян
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|14.
|Санкт-Паули
|11
|2
|5
|4
|15 - 17
|11
|15.
|Магдебург
|0:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|16.
|Зандхаузен
|0:0
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|17.
|Гройтер Фюрт
|11
|1
|6
|4
|15 - 20
|9
|18.
|Арминия
|11
|2
|2
|7
|14 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|3.
|Фортуна
|5
|4
|1
|0
|15 - 5
|13
|4.
|Хайденхайм
|1:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|5.
|Карлсруэ
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|6.
|Гамбург
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Айнтрахт Бр
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|8.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|9.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|10.
|Нюрнберг
|1:0
|5
|3
|0
|2
|4 - 5
|9
|11.
|Ян
|6
|2
|3
|1
|6 - 8
|9
|12.
|Санкт-Паули
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|13.
|Хольштайн Киль
|0:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|14.
|Ганновер 96
|0:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|15.
|Зандхаузен
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|16.
|Гройтер Фюрт
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|17.
|Арминия
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|18.
|Магдебург
|0:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Дармштадт
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|3.
|Хайденхайм
|1:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|4.
|Ганновер 96
|0:1
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|5.
|Падерборн
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|Кайзерслаутерн
|5
|1
|4
|0
|8 - 6
|7
|7.
|Карлсруэ
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|8.
|Магдебург
|0:0
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|9.
|Хольштайн Киль
|0:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|10.
|Фортуна
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|11.
|Ганза
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|12.
|Нюрнберг
|1:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|Ян
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|14.
|Зандхаузен
|0:0
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|15.
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|16.
|Санкт-Паули
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|17.
|Арминия
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|18.
|Айнтрахт Бр
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
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- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7 (1)
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|6 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (4)
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|6 (3)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5
|Ганновер 96
|Крайнц Лука
|5