Тур: 27. Стадион: Фоссхауган Кампус.
1:0
Первый тайм: 24'
Ход матча
12'
20
Тум
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
16 Eirik Lereng
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Lars RamstadЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Snorre Lillebo
История личных встреч
Согндаль
Стйордалс Блинк
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоунссон Йоунатан
|10 (1)
|0.37
|Ингимюндарсон Вальдимар
|7
|0.26
|Erik Groenner
|7
|0.26
|Ховен Андреас
|2
|0.07
|Andreas van der Spa
|2
|0.07
|Alejandro Diaz II
|2 (1)
|0.07
|Гуннарссон Хердюр-Инги
|2
|0.07
|Михаэль Петер
|2 (1)
|0.07
|Anders Johannessen Nord
|2
|0.07
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.04
|Матисен Ульрик
|1
|0.04
|Axel Kryger
|1
|0.04
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0.04
|Тум Исаак
|1
|0.04
|Mathias Blaarud
|1
|0.04
|Росет Мартин-Уве
|1
|0.04
|Kristoffer Hoven
|1 (1)
|0.04
|Фло Пер-Эгиль
|0
|0
|Фей Рензе
|0
|0
|Endre Kupen
|0
|0
|Kristoffer Haukas Steinset
|0
|0
Стйордалс Блинк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mats Lillebo
|7
|0.26
|Sondre Hopmark Stokke
|6 (1)
|0.22
|Рённинг Ивар
|3
|0.11
|Ole Kristian Roedahl
|2
|0.07
|Fredrik Vinje
|2
|0.07
|Mathusan Sandrakumar
|1
|0.04
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0.04
|Johann Kosberg
|1
|0.04
|Vegard Fiske
|1
|0.04
|Андреас Петтерсен
|1
|0.04
|Siavash Jamehdar
|1
|0.04
|Joergen Solli
|0
|0
|Morten Strand
|0
|0
|Lars Ramstad
|0
|0
|Karl Martin Rolstad
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Ульрик
|8
|1
|Ингимюндарсон Вальдимар
|5
|0
|Mathias Blaarud
|4
|0
|Йоунссон Йоунатан
|3
|0
|Erik Groenner
|3
|0
|Фло Пер-Эгиль
|2
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Kristoffer Hoven
|1
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|0
|Axel Kryger
|1
|0
|Гуннарссон Хердюр-Инги
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Eirik Lereng
|1
|0
Стйордалс Блинк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Morten Strand
|4
|2
|David Paulmin
|2
|2
|Холланд-Тёссе Кьетил
|5
|0
|Люндал Мартин
|3
|0
|Joergen Solli
|3
|0
|Robin Bjoernholm-Jatta
|3
|0
|Vegard Fiske
|2
|0
|Sondre Hopmark Stokke
|2
|0
|Lars Valderhaug
|2
|0
|Mats Lillebo
|2
|0
|Mathusan Sandrakumar
|0
|1
|Фооснес Александер
|1
|0
|Ole Kristian Roedahl
|1
|0
|Sjur Lothe
|1
|0
|Хугаард-Верни Сандер
|1
|0
|Karl Martin Rolstad
|1
|0
|Андреас Петтерсен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
13
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
2
8%
1
8%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
5
21%
3
23%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
4
17%
4
31%
61-75
3
13%
4
31%
76-90
Пропущено
16
30
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
3
19%
2
7%
1-15
1
6%
6
20%
16-30
3
19%
6
20%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
3
19%
6
20%
61-75
5
31%
6
20%
76-90
Забито
23
16
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
5
22%
4
25%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
6
26%
1
6%
61-75
4
17%
5
31%
76-90
Пропущено
30
27
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
13%
6
22%
1-15
6
20%
2
7%
16-30
4
13%
5
19%
31-45
5
17%
3
11%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
8
27%
9
33%
76-90
Забито
47
29
23 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
4
9%
2
7%
1-15
9
19%
3
10%
16-30
10
21%
7
24%
31-45
7
15%
3
10%
46-60
10
21%
5
17%
61-75
7
15%
9
31%
76-90
Пропущено
46
57
21 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 30
10 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 23
7
15%
8
14%
1-15
7
15%
8
14%
16-30
7
15%
11
19%
31-45
6
13%
7
12%
46-60
6
13%
8
14%
61-75
13
28%
15
26%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Конгсвингер - Согндаль 0:0 Согндаль - Ранхейм 2:0 Брюне - Согндаль 3:3 Согндаль - Скейд 0:1
Фредрикстад - Согндаль 5:2 Согндаль - Бранн 0:4 Мьёндален - Согндаль 0:4 Согндаль - КФУМ 1:2 Санднес - Согндаль 6:0 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Стабек 4:3 Ранхейм - Согндаль 3:3 Согндаль - Гроруд 4:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 КФУМ - Согндаль 3:2 КФУМ - Согндаль 1:1 Согндаль - Мьёндален 1:0 Бьярг - Согндаль 1:4 Скейд - Согндаль 2:3 Согндаль - Санднес 1:2
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Бранн - Стйордалс Блинк 5:0 Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2 Старт - Стйордалс Блинк 3:1 Стйордалс Блинк - Конгсвингер 1:4
Стйордалс Блинк - Осане 2:4 Санднес - Стйордалс Блинк 0:0 Стйордалс Блинк - Стабек 3:2 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Гроруд 1:0 Ранхейм - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Брюне 0:2 Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 1:2 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Брюне - Стйордалс Блинк 0:0 Бьясен - Стйордалс Блинк 3:3 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|27
|23
|3
|1
|85 - 14
|72
|2.
|Стабек
|26
|14
|8
|4
|55 - 24
|50
|3.
|Старт
|0:1
|27
|13
|6
|8
|53 - 33
|45
|4.
|КФУМ
|26
|13
|6
|7
|54 - 43
|45
|5.
|Санднес
|26
|13
|4
|9
|47 - 43
|43
|6.
|Согндаль
|1:0
|27
|11
|7
|9
|46 - 48
|40
|7.
|Ранхейм
|26
|11
|7
|8
|43 - 43
|40
|8.
|Конгсвингер
|26
|11
|7
|8
|38 - 31
|40
|9.
|Мьёндален
|27
|12
|3
|12
|35 - 43
|39
|10.
|Рёуфосс
|26
|9
|8
|9
|33 - 44
|35
|11.
|Осане
|26
|7
|8
|11
|38 - 58
|29
|12.
|Фредрикстад
|26
|7
|8
|11
|41 - 44
|29
|13.
|Брюне
|26
|6
|8
|12
|35 - 47
|26
|14.
|Скейд
|1:0
|27
|7
|4
|16
|33 - 48
|25
|15.
|Стйордалс Блинк
|0:1
|27
|3
|5
|19
|26 - 61
|14
|16.
|Гроруд
|26
|1
|8
|17
|25 - 63
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|13
|10
|3
|0
|42 - 4
|33
|2.
|Мьёндален
|14
|8
|2
|4
|22 - 18
|26
|3.
|Согндаль
|1:0
|14
|8
|1
|5
|23 - 18
|25
|4.
|Старт
|0:1
|13
|7
|3
|3
|30 - 14
|24
|5.
|Стабек
|13
|6
|5
|2
|24 - 10
|23
|6.
|Конгсвингер
|13
|6
|5
|2
|25 - 15
|23
|7.
|Ранхейм
|13
|6
|4
|3
|27 - 22
|22
|8.
|КФУМ
|13
|6
|4
|3
|25 - 21
|22
|9.
|Рёуфосс
|13
|5
|4
|4
|14 - 19
|19
|10.
|Фредрикстад
|13
|5
|4
|4
|22 - 21
|19
|11.
|Санднес
|13
|5
|3
|5
|27 - 24
|18
|12.
|Скейд
|1:0
|14
|5
|2
|7
|24 - 27
|17
|13.
|Осане
|13
|5
|2
|6
|20 - 29
|17
|14.
|Брюне
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|15.
|Гроруд
|13
|1
|4
|8
|12 - 27
|7
|16.
|Стйордалс Блинк
|0:1
|13
|2
|0
|11
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|14
|13
|0
|1
|43 - 10
|39
|2.
|Стабек
|13
|8
|3
|2
|31 - 14
|27
|3.
|Санднес
|13
|8
|1
|4
|20 - 19
|25
|4.
|КФУМ
|13
|7
|2
|4
|29 - 22
|23
|5.
|Старт
|0:1
|14
|6
|3
|5
|23 - 19
|21
|6.
|Ранхейм
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|7.
|Конгсвингер
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|8.
|Рёуфосс
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|9.
|Согндаль
|1:0
|13
|3
|6
|4
|23 - 30
|15
|10.
|Мьёндален
|13
|4
|1
|8
|13 - 25
|13
|11.
|Осане
|13
|2
|6
|5
|18 - 29
|12
|12.
|Фредрикстад
|13
|2
|4
|7
|19 - 23
|10
|13.
|Брюне
|13
|2
|4
|7
|17 - 27
|10
|14.
|Скейд
|1:0
|13
|2
|2
|9
|9 - 21
|8
|15.
|Стйордалс Блинк
|0:1
|14
|1
|5
|8
|13 - 31
|8
|16.
|Гроруд
|13
|0
|4
|9
|13 - 36
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Бранн
|Финне Бор
|17 (3)
|Бранн
|Расмуссен Матиас
|15 (9)
|Стабек
|Gift Orban
|14 (6)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|14 (2)
|Старт
|Браут-Брюнес Джонатан
|12 (4)
|Согндаль
|Матисен Ульрик
|1 8
|Мьёндален
|Тум Исаак
|2 5
|Мьёндален
|Свеен Оле
|8
|Ранхейм
|Erik Toenne
|8
|Фредрикстад
|Jakob Lindstroem
|8