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  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион
2022

Тур: 27. Стадион: .
Согндаль
6:1
Конец матча
Стйордалс Блинк
0'
1:0
12' Гол
Alejandro Diaz II
2:0
38' Пенальти
Alejandro Diaz II
39' Желтая карточка
Андреас Петтерсен
2:1
50' Гол
Рённинг Ивар
3:1
58' Гол
Alejandro Diaz II
4:1
75' Гол
Тум Исаак
5:1
82' Гол
Anders Johannessen Nord
6:1
90' Пенальти
Erik Groenner
90'+6
35
Daniel
Gjerde
Saetren
11
Ховен
Андреас
26
Andreas
van
der
Spa
4
Росет
Мартин-Уве
13
Фло
Пер-Эгиль
19
Матисен
Ульрик
29
Kristoffer
Haukas
Steinset
20
Тум
Исаак
23
Anders
Johannessen
Nord
99
Alejandro
Diaz
II
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
33
Tor
Erik
Valderhaug
Larsen
20
Lars
Ramstad
4
Люндал
Мартин
18
Lars
Valderhaug
22
Joergen
Solli
17
Андреас
Петтерсен
14
Morten
Strand
6
Fredrik
Vinje
32
Ole
Kristian
Roedahl
8
Рённинг
Ивар
9
Mats
Lillebo
Согндаль
4-4-2
Стйордалс Блинк
4-4-2

История личных встреч

Согндаль
Стйордалс Блинк

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоунссон Йоунатан 10 (1) 0.37
Erik Groenner 8 (1) 0.3
Ингимюндарсон Вальдимар 7 0.26
Alejandro Diaz II 5 (2) 0.19
Anders Johannessen Nord 3 0.11
Ховен Андреас 2 0.07
Andreas van der Spa 2 0.07
Гуннарссон Хердюр-Инги 2 0.07
Тум Исаак 2 0.07
Михаэль Петер 2 (1) 0.07
Матисен Ульрик 1 0.04
Kristoffer Nessoe 1 0.04
Axel Kryger 1 0.04
Sondre Oerjasaeter 1 0.04
Mathias Blaarud 1 0.04
Росет Мартин-Уве 1 0.04
Kristoffer Hoven 1 (1) 0.04
Фло Пер-Эгиль 0 0
Фей Рензе 0 0
Endre Kupen 0 0
Kristoffer Haukas Steinset 0 0
Стйордалс Блинк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mats Lillebo 7 0.26
Sondre Hopmark Stokke 6 (1) 0.22
Рённинг Ивар 4 0.15
Ole Kristian Roedahl 2 0.07
Fredrik Vinje 2 0.07
Mathusan Sandrakumar 1 0.04
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0.04
Johann Kosberg 1 0.04
Vegard Fiske 1 0.04
Андреас Петтерсен 1 0.04
Siavash Jamehdar 1 0.04
Joergen Solli 0 0
Morten Strand 0 0
Lars Ramstad 0 0
Karl Martin Rolstad 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Ульрик 8 1
Ингимюндарсон Вальдимар 5 0
Mathias Blaarud 4 0
Йоунссон Йоунатан 3 0
Erik Groenner 3 0
Фло Пер-Эгиль 2 0
Фей Рензе 2 0
Kristoffer Hoven 1 0
Росет Мартин-Уве 1 0
Axel Kryger 1 0
Гуннарссон Хердюр-Инги 1 0
Ховен Андреас 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Eirik Lereng 1 0
Стйордалс Блинк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Morten Strand 4 2
David Paulmin 2 2
Холланд-Тёссе Кьетил 5 0
Люндал Мартин 3 0
Joergen Solli 3 0
Robin Bjoernholm-Jatta 3 0
Vegard Fiske 2 0
Sondre Hopmark Stokke 2 0
Lars Valderhaug 2 0
Mats Lillebo 2 0
Андреас Петтерсен 2 0
Mathusan Sandrakumar 0 1
Фооснес Александер 1 0
Ole Kristian Roedahl 1 0
Sjur Lothe 1 0
Хугаард-Верни Сандер 1 0
Karl Martin Rolstad 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
14
15 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
3
10%
1
7%
1-15
6
20%
0
0%
16-30
6
20%
3
21%
31-45
5
17%
2
14%
46-60
5
17%
4
29%
61-75
5
17%
4
29%
76-90

Пропущено

17
36
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
3
18%
3
8%
1-15
1
6%
6
17%
16-30
3
18%
7
19%
31-45
2
12%
5
14%
46-60
3
18%
7
19%
61-75
5
29%
29%
8
22%
76-90

Забито

23
16
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
5
22%
4
25%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
6
26%
1
6%
61-75
4
17%
5
31%
76-90

Пропущено

30
27
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
13%
6
22%
1-15
6
20%
2
7%
16-30
4
13%
5
19%
31-45
5
17%
3
11%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
8
27%
9
33%
76-90

Забито

53
30
25 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
5
9%
2
7%
1-15
9
17%
3
10%
16-30
11
21%
7
23%
31-45
8
15%
4
13%
46-60
11
21%
5
17%
61-75
9
17%
9
30%
76-90

Пропущено

47
63
21 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 34
10 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 24
7
15%
9
14%
1-15
7
15%
8
13%
16-30
7
15%
12
19%
31-45
7
15%
8
13%
46-60
6
13%
9
14%
61-75
13
28%
17
27%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Конгсвингер - Согндаль 0:0 Согндаль - Ранхейм 2:0 Брюне - Согндаль 3:3 Согндаль - Скейд 0:1
Фредрикстад - Согндаль 5:2 Согндаль - Бранн 0:4 Мьёндален - Согндаль 0:4 Согндаль - КФУМ 1:2 Санднес - Согндаль 6:0 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Стабек 4:3 Ранхейм - Согндаль 3:3 Согндаль - Гроруд 4:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 КФУМ - Согндаль 3:2 КФУМ - Согндаль 1:1 Согндаль - Мьёндален 1:0 Бьярг - Согндаль 1:4 Скейд - Согндаль 2:3 Согндаль - Санднес 1:2
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Бранн - Стйордалс Блинк 5:0 Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2 Старт - Стйордалс Блинк 3:1 Стйордалс Блинк - Конгсвингер 1:4
Стйордалс Блинк - Осане 2:4 Санднес - Стйордалс Блинк 0:0 Стйордалс Блинк - Стабек 3:2 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Гроруд 1:0 Ранхейм - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Брюне 0:2 Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 1:2 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Брюне - Стйордалс Блинк 0:0 Бьясен - Стйордалс Блинк 3:3 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 27 23 3 1 85 - 14 72
2. Стабек 26 14 8 4 55 - 24 50
3. Старт 27 13 6 8 55 - 35 45
4. КФУМ 26 13 6 7 54 - 43 45
5. Санднес 26 13 4 9 47 - 43 43
6. Согндаль 27 11 7 9 51 - 49 40
7. Ранхейм 26 11 7 8 43 - 43 40
8. Конгсвингер 26 11 7 8 38 - 31 40
9. Мьёндален 27 12 3 12 35 - 43 39
10. Рёуфосс 26 9 8 9 33 - 44 35
11. Осане 26 7 8 11 38 - 58 29
12. Фредрикстад 26 7 8 11 41 - 44 29
13. Брюне 26 6 8 12 35 - 47 26
14. Скейд 27 7 4 16 35 - 50 25
15. Стйордалс Блинк 27 3 5 19 27 - 66 14
16. Гроруд 26 1 8 17 25 - 63 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 13 10 3 0 42 - 4 33
2. Мьёндален 14 8 2 4 22 - 18 26
3. Согндаль 14 8 1 5 28 - 19 25
4. Старт 13 7 3 3 30 - 14 24
5. Стабек 13 6 5 2 24 - 10 23
6. Конгсвингер 13 6 5 2 25 - 15 23
7. Ранхейм 13 6 4 3 27 - 22 22
8. КФУМ 13 6 4 3 25 - 21 22
9. Рёуфосс 13 5 4 4 14 - 19 19
10. Фредрикстад 13 5 4 4 22 - 21 19
11. Санднес 13 5 3 5 27 - 24 18
12. Скейд 14 5 2 7 26 - 29 17
13. Осане 13 5 2 6 20 - 29 17
14. Брюне 13 4 4 5 18 - 20 16
15. Гроруд 13 1 4 8 12 - 27 7
16. Стйордалс Блинк 13 2 0 11 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 14 13 0 1 43 - 10 39
2. Стабек 13 8 3 2 31 - 14 27
3. Санднес 13 8 1 4 20 - 19 25
4. КФУМ 13 7 2 4 29 - 22 23
5. Старт 14 6 3 5 25 - 21 21
6. Ранхейм 13 5 3 5 16 - 21 18
7. Конгсвингер 13 5 2 6 13 - 16 17
8. Рёуфосс 13 4 4 5 19 - 25 16
9. Согндаль 13 3 6 4 23 - 30 15
10. Мьёндален 13 4 1 8 13 - 25 13
11. Осане 13 2 6 5 18 - 29 12
12. Фредрикстад 13 2 4 7 19 - 23 10
13. Брюне 13 2 4 7 17 - 27 10
14. Скейд 13 2 2 9 9 - 21 8
15. Стйордалс Блинк 14 1 5 8 14 - 36 8
16. Гроруд 13 0 4 9 13 - 36 4
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 17 (3)
Бранн Расмуссен Матиас 15 (9)
Стабек Gift Orban 14 (6)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 14 (2)
Старт Браут-Брюнес Джонатан 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Согндаль Матисен Ульрик 1 8
Мьёндален Тум Исаак 2 5
Мьёндален Свеен Оле 8
Ранхейм Erik Toenne 8
Фредрикстад Jakob Lindstroem 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Andreas Pettersen уходит с поля. Sjur Lothe выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Andreas Pettersen получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Alejandro Diaz из команды Согндаль забивает с точки!
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Alejandro Diaz бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Согндаль 6:1 Стйордалс Блинк онлайн

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