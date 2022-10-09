Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Бартош Бялек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Г О О О О Л - Бартош Бялек забивает с правой ноги!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Бартош Бялек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

26' Кокс Джордж навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Ферру из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

25' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Эмбало Умару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Йилмаз Бурак бьет со штрафного в створ, но Кьелл Схерпен держит все под контролем

18' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Витесс

17' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Беро Матуш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

12' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

11' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Пинту Иву получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Пинту Иву на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Витесс начинает с центра поля