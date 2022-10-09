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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Витесс
1:1
Первый тайм: 42'
Фортуна Ситтард
0'
1:0
32' Гол
Бялек Бартош
1:1
40' Гол
Ферати Арианит

Ход матча

16'
 
Сёнтьенс Матс
Пинту Иву
32'
Бялек Бартош
(Беро Матуш)
1:0
40'
1:1
Ферати Арианит
(Кордоба Иньиго)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Фортуна Ситтард
1.93
4.46
5.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Схерпен
Кьелл
2
Аркус
Карлан
5
Ферру
18
Гайек
Томаш
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
3
Фламинго
Райан
8
Тронстад
Сондре
10
Gabriel
Vidovic
11
Фредериксен
Николай
14
Бялек
Бартош
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
2
Химо
Наварро
14
Гут
Родриго
5
Кокс
Джордж
19
Ферати
Арианит
21
Эрдоган
Доган
85
Эмбало
Умару
15
Озьякуп
Огузхан
7
Кордоба
Иньиго
17
Йилмаз
Бурак
Витесс
4-4-2
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
Фортуна Ситтард

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:2
Э
1:1
Э
3:3
Э
2:0
Э
1:3
Э
4:2
Э
2:1
Э
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беро Матуш 2 (1) 0.22
Фредериксен Николай 2 0.22
Бялек Бартош 2 0.22
Манхуф Миллион 1 0.11
Фламинго Райан 1 0.11
Виттек Максимилиан 0 0
Аркус Карлан 0 0
Козловски Кацпер 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 4 (2) 0.44
Озьякуп Огузхан 2 0.22
Гладон Пол 1 0.11
Эмбало Умару 1 0.11
Гут Родриго 1 0.11
Вита Реми 1 0.11
Tijjani Noslin 1 0.11
Пинту Иву 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Кордоба Иньиго 0 0
Ферати Арианит 0 0
Дуарте Дерой 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 3 0
Тронстад Сондре 1 1
Ферру 1 0
Беро Матуш 1 0
Аркус Карлан 1 0
Япи Ромарик 1 0
Домджони Тони 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Фламинго Райан 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёнтьенс Матс 4 1
Ферати Арианит 4 0
Эрдоган Доган 2 1
Йилмаз Бурак 3 0
Дуарте Дерой 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Гладон Пол 1 0
Озьякуп Огузхан 1 0
Тирпан Микаэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
4
33%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
4
44%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
3
43%
5
45%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
1
14%
5
45%
76-90

Пропущено

19
17
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
5
26%
2
12%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
5
26%
3
18%
61-75
4
21%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Витесс - РДФ 2:1 Твенте - Витесс 3:0 Мажестик - Витесс 1:1 Дуанес - Витесс 0:0
Витесс - Салитас 1:2 Витесс - Волендам 1:1 Утрехт - Витесс 1:0 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Ваалвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4
Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 9 7 2 0 19 - 7 23
2. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
3. ПСВ 9 7 0 2 29 - 13 21
4. Фейеноорд 9 6 2 1 23 - 10 20
5. Твенте 9 5 1 3 15 - 7 16
6. Спарта Роттердам 9 4 2 3 14 - 11 14
7. Ваалвейк 9 3 4 2 20 - 14 13
8. Херенвен 9 3 4 2 8 - 8 13
9. Утрехт 9 3 3 3 11 - 12 12
10. НЕК Неймеген 9 1 7 1 9 - 7 10
11. Эксельсиор 9 3 1 5 11 - 20 10
12. Гоу Эхед Иглс 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Фортуна Ситтард 1:1 9 2 2 5 12 - 18 8
14. Гронинген 9 2 2 5 10 - 19 8
15. Камбюр 9 2 2 5 8 - 14 8
16. Витесс 1:1 9 1 3 5 8 - 20 6
17. Эммен 9 1 2 6 7 - 21 5
18. Волендам 9 1 2 6 10 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Фейеноорд 4 3 1 0 9 - 0 10
5. Спарта Роттердам 5 3 0 2 11 - 6 9
6. Ваалвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
7. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
9. Фортуна Ситтард 1:1 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
11. Эммен 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Утрехт 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 7 - 10 4
14. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
15. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
17. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
18. Витесс 1:1 5 0 3 2 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
4. ПСВ 5 3 0 2 13 - 8 9
5. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
6. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Херенвен 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Ваалвейк 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
11. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Твенте 5 1 1 3 3 - 6 4
13. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
14. Эксельсиор 5 1 1 3 5 - 11 4
15. Витесс 1:1 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Фортуна Ситтард 1:1 4 0 2 2 3 - 7 2
17. Волендам 5 0 2 3 4 - 16 2
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Эммен Араухо Мигель 1 2
Весь список
  • 39'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Фортуна Ситтард контролирует мяч.
  • 38'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    37'
    Бартош Бялек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Угловой
    37'
    Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 36'
    Эрдоган Доган из команды Фортуна Ситтард перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 36'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 35'
      Контроль мяча: Витесс: 59%, Фортуна Ситтард: 41%.
    • 35'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      34'
      Бартош Бялек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Ферати Арианит ошибается в защите.
    • 33'
      Команда Витесс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 32'
      Бартош Бялек сделал ключевой пас для гола!
    • 32'
      Беро Матуш сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Бартош Бялек забивает с правой ноги!
    • 32'
      Беро Матуш из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Витесс
    Ничья
    Фортуна Ситтард
    1.93
    4.46
    5.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Витесс 1:1 Фортуна Ситтард онлайн

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