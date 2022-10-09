  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Витесс
1:2
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
1:0
32' Гол
Бялек Бартош
1:1
40' Гол
Ферати Арианит
51' Желтая карточка
Гайек Томаш
54' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
58' Желтая карточка
Фламинго Райан
59' Желтая карточка
Беро Матуш
61' Желтая карточка
Озьякуп Огузхан
1:2
80' Гол
Вита Реми
90'+6

Ход матча

16'
 
Сёнтьенс Матс
Пинту Иву
32'
Бялек Бартош
(Беро Матуш)
1:0
40'
1:1
Ферати Арианит
(Кордоба Иньиго)
51'
Гайек Томаш
 
54'
Виттек Максимилиан
 
58'
Фламинго Райан
 
59'
Беро Матуш
 
61'
 
Озьякуп Огузхан
67'
Мёленстен Мелле
Гайек Томаш
 
68'
Манхуф Миллион
Фредериксен Николай
 
68'
Козловски Кацпер
Фламинго Райан
 
80'
 
Кордоба Иньиго
Эмбало Умару
80'
 
Tijjani Noslin
Вита Реми
80'
1:2
Вита Реми
83'
Де Регт Гиан
Gabriel Vidovic
 
88'
 
Бассетт Коул
Озьякуп Огузхан
88'
 
Янссен Рул
Ферати Арианит

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 5
  • 17 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Схерпен
Кьелл
2
Аркус
Карлан
5
Ферру
18
Гайек
Томаш
32
Виттек
Максимилиан
8
Тронстад
Сондре
3
Фламинго
Райан
11
Фредериксен
Николай
10
Gabriel
Vidovic
21
Беро
Матуш
14
Бялек
Бартош
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
2
Химо
Наварро
14
Гут
Родриго
5
Кокс
Джордж
19
Ферати
Арианит
21
Эрдоган
Доган
85
Эмбало
Умару
15
Озьякуп
Огузхан
7
Кордоба
Иньиго
17
Йилмаз
Бурак
Витесс
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
Фортуна Ситтард

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:2
Э
1:1
Э
3:3
Э
2:0
Э
1:3
Э
4:2
Э
2:1
Э
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беро Матуш 2 (1) 0.22
Фредериксен Николай 2 0.22
Бялек Бартош 2 0.22
Манхуф Миллион 1 0.11
Фламинго Райан 1 0.11
Виттек Максимилиан 0 0
Аркус Карлан 0 0
Козловски Кацпер 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 4 (2) 0.44
Озьякуп Огузхан 2 0.22
Вита Реми 2 0.22
Ферати Арианит 1 0.11
Гладон Пол 1 0.11
Эмбало Умару 1 0.11
Гут Родриго 1 0.11
Tijjani Noslin 1 0.11
Кордоба Иньиго 0 0
Пинту Иву 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Дуарте Дерой 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 4 0
Тронстад Сондре 1 1
Беро Матуш 2 0
Фламинго Райан 2 0
Ферру 1 0
Гайек Томаш 1 0
Аркус Карлан 1 0
Япи Ромарик 1 0
Домджони Тони 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёнтьенс Матс 4 1
Ферати Арианит 4 0
Эрдоган Доган 2 1
Йилмаз Бурак 3 0
Озьякуп Огузхан 2 0
Дуарте Дерой 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Гладон Пол 1 0
Тирпан Микаэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
5
36%
3
43%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
1
14%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
4
44%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
3
43%
5
45%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
1
13%
6
46%
76-90

Пропущено

21
18
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
6
29%
3
17%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
5
24%
3
17%
61-75
5
24%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Витесс - РДФ 2:1 Твенте - Витесс 3:0 Мажестик - Витесс 1:1 Дуанес - Витесс 0:0
Витесс - Салитас 1:2 Витесс - Волендам 1:1 Утрехт - Витесс 1:0 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Ваалвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4
Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 9 7 2 0 19 - 7 23
2. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
3. ПСВ 9 7 0 2 29 - 13 21
4. Фейеноорд 9 6 2 1 23 - 10 20
5. Твенте 9 5 1 3 15 - 7 16
6. Спарта Роттердам 9 4 2 3 14 - 11 14
7. Ваалвейк 9 3 4 2 20 - 14 13
8. Херенвен 9 3 4 2 8 - 8 13
9. Утрехт 9 3 3 3 11 - 12 12
10. НЕК Неймеген 9 1 7 1 9 - 7 10
11. Фортуна Ситтард 9 3 1 5 13 - 18 10
12. Эксельсиор 9 3 1 5 11 - 20 10
13. Гронинген 9 2 2 5 10 - 19 8
14. Гоу Эхед Иглс 9 2 2 5 11 - 16 8
15. Камбюр 9 2 2 5 8 - 14 8
16. Витесс 9 1 2 6 8 - 21 5
17. Эммен 9 1 2 6 7 - 21 5
18. Волендам 9 1 2 6 10 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Фейеноорд 4 3 1 0 9 - 0 10
5. Спарта Роттердам 5 3 0 2 11 - 6 9
6. Ваалвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
7. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
9. Фортуна Ситтард 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
11. Эммен 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Утрехт 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 7 - 10 4
15. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
17. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
18. Витесс 5 0 2 3 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
4. ПСВ 5 3 0 2 13 - 8 9
5. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
6. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Херенвен 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Ваалвейк 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
11. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
13. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Твенте 5 1 1 3 3 - 6 4
15. Эксельсиор 5 1 1 3 5 - 11 4
16. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Волендам 5 0 2 3 4 - 16 2
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Витесс 1:2 Фортуна Ситтард онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     