Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Gabriel Vidovic создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Хорошую попытку сделал Gabriel Vidovic. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

49' Бартош Бялек наказан за толчок Гут Родриго

48' Удар от ворот произведет Витесс

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Отличная индивидуальная работа от Ферати Арианит , гол забит с изяществом.

40' Г О О О О Л - Ферати Арианит забивает с правой ноги!

39' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

37' Бартош Бялек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

34' Бартош Бялек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Команда Витесс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

32' Бартош Бялек сделал ключевой пас для гола!

32' Г О О О О Л - Бартош Бялек забивает с правой ноги!

32' Беро Матуш из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

26' Кокс Джордж навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Ферру из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

25' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Эмбало Умару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Йилмаз Бурак бьет со штрафного в створ, но Кьелл Схерпен держит все под контролем

18' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Витесс

17' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Беро Матуш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

12' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

11' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Пинту Иву получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Пинту Иву на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Витесс начинает с центра поля