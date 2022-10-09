Тур: 9. Стадион: Гелредом. Главный судья: Маншот Ероен
1:2
Конец матча
0'
1:0
32' ГолБялек Бартош
1:1
40' ГолФерати Арианит
51' Желтая карточкаГайек Томаш
54' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
58' Желтая карточкаФламинго Райан
59' Желтая карточкаБеро Матуш
61' Желтая карточкаОзьякуп Огузхан
1:2
80' ГолВита Реми
90'+6
Ход матча
32'
1:0
40'
1:1
51'
58'
59'
61'
80'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 5
-
17 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
5
Ферру
18
Гайек
Томаш
21
Беро
Матуш
14
Бялек
Бартош
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
85
Эмбало
Умару
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 ФерруЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
-
14 Бялек БартошНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Эмбало УмаруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Витесс
Фортуна Ситтард
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беро Матуш
|2 (1)
|0.22
|Фредериксен Николай
|2
|0.22
|Бялек Бартош
|2
|0.22
|Манхуф Миллион
|1
|0.11
|Фламинго Райан
|1
|0.11
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Аркус Карлан
|0
|0
|Козловски Кацпер
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|4 (2)
|0.44
|Озьякуп Огузхан
|2
|0.22
|Вита Реми
|2
|0.22
|Ферати Арианит
|1
|0.11
|Гладон Пол
|1
|0.11
|Эмбало Умару
|1
|0.11
|Гут Родриго
|1
|0.11
|Tijjani Noslin
|1
|0.11
|Кордоба Иньиго
|0
|0
|Пинту Иву
|0
|0
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Дуарте Дерой
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|Тронстад Сондре
|1
|1
|Беро Матуш
|2
|0
|Фламинго Райан
|2
|0
|Ферру
|1
|0
|Гайек Томаш
|1
|0
|Аркус Карлан
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Бялек Бартош
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёнтьенс Матс
|4
|1
|Ферати Арианит
|4
|0
|Эрдоган Доган
|2
|1
|Йилмаз Бурак
|3
|0
|Озьякуп Огузхан
|2
|0
|Дуарте Дерой
|2
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
5
36%
3
43%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
1
14%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
4
44%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
3
43%
5
45%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
1
13%
6
46%
76-90
Пропущено
21
18
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
6
29%
3
17%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
5
24%
3
17%
61-75
5
24%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Витесс - РДФ 2:1 Твенте - Витесс 3:0 Мажестик - Витесс 1:1 Дуанес - Витесс 0:0
Витесс - Салитас 1:2 Витесс - Волендам 1:1 Утрехт - Витесс 1:0 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Ваалвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4
Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|2
|0
|19 - 7
|23
|2.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|27 - 8
|22
|3.
|ПСВ
|9
|7
|0
|2
|29 - 13
|21
|4.
|Фейеноорд
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|5.
|Твенте
|9
|5
|1
|3
|15 - 7
|16
|6.
|Спарта Роттердам
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|Ваалвейк
|9
|3
|4
|2
|20 - 14
|13
|8.
|Херенвен
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|9.
|Утрехт
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|НЕК Неймеген
|9
|1
|7
|1
|9 - 7
|10
|11.
|Фортуна Ситтард
|9
|3
|1
|5
|13 - 18
|10
|12.
|Эксельсиор
|9
|3
|1
|5
|11 - 20
|10
|13.
|Гронинген
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|15.
|Камбюр
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|16.
|Витесс
|9
|1
|2
|6
|8 - 21
|5
|17.
|Эммен
|9
|1
|2
|6
|7 - 21
|5
|18.
|Волендам
|9
|1
|2
|6
|10 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|3.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|5.
|Спарта Роттердам
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|Ваалвейк
|5
|2
|2
|1
|14 - 8
|8
|7.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Херенвен
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|9.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|10.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Эммен
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|НЕК Неймеген
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|17.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|18.
|Витесс
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Фейеноорд
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|13 - 8
|9
|5.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|6.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|7.
|Херенвен
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|Ваалвейк
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|11.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Твенте
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Эксельсиор
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|Витесс
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Волендам
|5
|0
|2
|3
|4 - 16
|2
|18.
|Эммен
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|11 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|6 (3)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2