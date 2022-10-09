Тур: 9. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Хиглер Деннис
0'
30' Желтая карточкаКекчю Оркун
42' Желтая карточкаБренет Джошуа
1:0
43' ГолКекчю Оркун
45' Красная карточкаЧерны Вацлав
2:0
64' ГолГанцко Давид
Ход матча
30'
42'
43'
1:0
45'
46'
64'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
33
Ганцко
Давид
10
Кекчю
Оркун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан Ротс
-
24 Лука Эверинк
-
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
Твенте
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
23.5%
14 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
30 матчей
43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Данило II
|6 (1)
|0.67
|Дилросун Джавайро
|3
|0.33
|Кекчю Оркун
|3
|0.33
|Шиманьски Себастиан
|2
|0.22
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0.22
|Тимбер Квинтен
|2
|0.22
|Волемарк Патрик
|1
|0.11
|Идрисси Уссама
|1
|0.11
|Расмуссен Якоб
|1
|0.11
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.11
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Пайшао Игор
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|4
|0.44
|Мисиджан Вирджил
|3
|0.33
|Бренет Джошуа
|2
|0.22
|Смал Гийс
|1
|0.11
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.11
|Стейн Сем
|1
|0.11
|Манфред Угалде
|1
|0.11
|Цолис Христос
|1
|0.11
|Клеонизе Денильо
|1
|0.11
|Влап Михел
|0
|0
|Кьёлё Матиас
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Себастиан
|2
|0
|Кекчю Оркун
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Траунер Гернот
|1
|0
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|3
|0
|Черны Вацлав
|0
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Бренет Джошуа
|1
|0
|Мисиджан Вирджил
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Меес Хилгерс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
67%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
4
27%
2
17%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
5
33%
2
17%
61-75
1
7%
2
17%
76-90
Пропущено
9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
22
15
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
14%
3
20%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
6
27%
2
13%
61-75
4
18%
4
27%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0
Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1
Твенте
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Твенте - Витесс 3:0 Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1
Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|1:0
|9
|7
|2
|0
|18 - 6
|23
|2.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|27 - 8
|22
|3.
|Фейеноорд
|2:0
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|4.
|ПСВ
|8
|6
|0
|2
|28 - 13
|18
|5.
|Твенте
|0:2
|9
|5
|1
|3
|15 - 7
|16
|6.
|Спарта Роттердам
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|Ваалвейк
|9
|3
|4
|2
|20 - 14
|13
|8.
|Херенвен
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|9.
|Утрехт
|0:1
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|10.
|НЕК Неймеген
|9
|1
|7
|1
|9 - 7
|10
|11.
|Эксельсиор
|9
|3
|1
|5
|11 - 20
|10
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|13.
|Гронинген
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|14.
|Камбюр
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|15.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|16.
|Витесс
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|17.
|Эммен
|9
|1
|2
|6
|7 - 21
|5
|18.
|Волендам
|9
|1
|2
|6
|10 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|0:2
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|3.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|4.
|Фейеноорд
|2:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|5.
|Спарта Роттердам
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|Ваалвейк
|5
|2
|2
|1
|14 - 8
|8
|7.
|АЗ Алкмаар
|1:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|9.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|10.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Эммен
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Утрехт
|0:1
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|13.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|НЕК Неймеген
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|17.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|18.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|1:0
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Фейеноорд
|2:0
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|Утрехт
|0:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|5.
|ПСВ
|4
|2
|0
|2
|12 - 8
|6
|6.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|7.
|Херенвен
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|Ваалвейк
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|11.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Твенте
|0:2
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Эксельсиор
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|15.
|Витесс
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Волендам
|5
|0
|2
|3
|4 - 16
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
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- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|10 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|6 (3)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Эммен
|Араухо Мигель
|1 2