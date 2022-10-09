Христос Цолис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Patrik Waalemark нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Фейеноорд имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Оооо... вот это был удар! Хименес Сантьяго Томас должен был забить с этой позиции.

47' Хорошую попытку сделал Хименес Сантьяго Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Черны Вацлав получает красную карточку за не спортивное поведение

46' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Ганцко Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Команда Фейеноорд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

43' Г О О О О Л - Кекчю Оркун правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

42' Бренет Джошуа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновится спорным мячом

36' Ван Волфсвинкель Рикки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Шиманьски Себастиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Матиас Кьело из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Шиманьски Себастиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Матч возобновлен

31' Зерруки Рамиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Кекчю Оркун - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

30' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Твенте

27' Оооо... вот это был удар! Траунер Гернот должен был забить с этой позиции.

27' Траунер Гернот наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

27' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Хорошую попытку сделал Дилросун Джавайро . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Хорошую попытку сделал Черны Вацлав . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ох, нехорошо это выглядит. Черны Вацлав получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Фейеноорд

16' Влап Михел из команды Твенте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

12' Оооо... вот это был удар! Тимбер Квинтен должен был забить с этой позиции.

12' Хорошую попытку сделал Тимбер Квинтен . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Кекчю Оркун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Ганцко Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Хорошую попытку сделал Ван Волфсвинкель Рикки . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Матиас Кьело успешно блокирует удар.

6' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Твенте

5' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Твенте

1' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фейеноорд начинает с центра поля