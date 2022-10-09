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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 47500 Главный судья: Хиглер Деннис
Фейеноорд
2:0
Конец матча
Твенте
0'
30' Желтая карточка
Кекчю Оркун
42' Желтая карточка
Бренет Джошуа
1:0
43' Гол
Кекчю Оркун
45' Красная карточка
Черны Вацлав
2:0
64' Гол
Ганцко Давид
73' Желтая карточка
Пайшао Игор
90'+5

Ход матча

30'
Кекчю Оркун
 
42'
 
Бренет Джошуа
43'
Кекчю Оркун
1:0
45'
 
Черны Вацлав
46'
 
Плегесуэло Хулио
Меес Хилгерс
46'
 
Даан Ротс
Влап Михел
58'
 
Брама Вут
Кьёлё Матиас
58'
 
Цолис Христос
Мисиджан Вирджил
61'
Волемарк Патрик
Дилросун Джавайро
 
64'
Ганцко Давид
2:0
66'
 
Салах-Эддин Анасс
Цолис Христос
68'
Пайшао Игор
Кекчю Оркун
 
73'
Пайшао Игор
 
79'
Перейра Данило
Хименес Сантьяго Томас
 
79'
Виффер Матс
Педерсен Маркус Гольмгрен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
6
Расмуссен
Якоб
33
Ганцко
Давид
4
Гертрейда
Лютсхарел
8
Тимбер
Квинтен
10
Кекчю
Оркун
11
Дилросун
Джавайро
29
Хименес
Сантьяго
Томас
17
Шиманьски
Себастиан
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
18
Влап
Михел
8
Зерруки
Рамиз
21
Кьёлё
Матиас
7
Черны
Вацлав
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
10
Мисиджан
Вирджил
Фейеноорд
4-3-3
Твенте
4-3-3

История личных встреч

Фейеноорд
Твенте

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
23.5%
14 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

30 матчей

43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:2
К
2:1
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:1
ТМС
0:0
Э
5:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
5:0
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:4
Э
0:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:0
К
2:1
Э
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 6 (1) 0.67
Дилросун Джавайро 3 0.33
Кекчю Оркун 3 0.33
Шиманьски Себастиан 2 0.22
Хименес Сантьяго Томас 2 0.22
Тимбер Квинтен 2 0.22
Волемарк Патрик 1 0.11
Идрисси Уссама 1 0.11
Ганцко Давид 1 0.11
Расмуссен Якоб 1 0.11
Гертрейда Лютсхарел 1 0.11
Джаханбакш Алиреза 0 0
Тоорнстра Йенс 0 0
Лопес Маркос IV 0 0
Пайшао Игор 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 4 0.44
Мисиджан Вирджил 3 0.33
Бренет Джошуа 2 0.22
Смал Гийс 1 0.11
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.11
Стейн Сем 1 0.11
Манфред Угалде 1 0.11
Цолис Христос 1 0.11
Клеонизе Денильо 1 0.11
Влап Михел 0 0
Кьёлё Матиас 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Себастиан 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Траунер Гернот 1 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Хименес Сантьяго Томас 1 0
Пайшао Игор 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 3 0
Черны Вацлав 0 1
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Бренет Джошуа 1 0
Мисиджан Вирджил 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Меес Хилгерс 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
11%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
67%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
4
27%
2
17%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
5
33%
2
17%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Пропущено

9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

24
15
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
3
13%
3
20%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
7
29%
29%
2
13%
61-75
4
17%
4
27%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0
Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1
Твенте
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Твенте - Витесс 3:0 Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1
Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 9 7 2 0 19 - 7 23
2. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
3. Фейеноорд 9 6 2 1 23 - 10 20
4. ПСВ 0:0 9 6 1 2 28 - 13 19
5. Твенте 9 5 1 3 15 - 7 16
6. Спарта Роттердам 9 4 2 3 14 - 11 14
7. Херенвен 0:0 9 3 5 1 8 - 7 14
8. Ваалвейк 9 3 4 2 20 - 14 13
9. Утрехт 9 3 3 3 11 - 12 12
10. НЕК Неймеген 9 1 7 1 9 - 7 10
11. Эксельсиор 9 3 1 5 11 - 20 10
12. Гоу Эхед Иглс 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Гронинген 9 2 2 5 10 - 19 8
14. Камбюр 9 2 2 5 8 - 14 8
15. Фортуна Ситтард 8 2 1 5 11 - 17 7
16. Витесс 8 1 2 5 7 - 19 5
17. Эммен 9 1 2 6 7 - 21 5
18. Волендам 9 1 2 6 10 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 0:0 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Фейеноорд 4 3 1 0 9 - 0 10
5. Спарта Роттердам 5 3 0 2 11 - 6 9
6. Херенвен 0:0 5 2 3 0 4 - 2 9
7. Ваалвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
8. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Фортуна Ситтард 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
11. Эммен 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Утрехт 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 7 - 10 4
15. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
17. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
18. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
4. ПСВ 0:0 5 2 1 2 12 - 8 7
5. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
6. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Ваалвейк 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Херенвен 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
11. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
12. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Твенте 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Эксельсиор 5 1 1 3 5 - 11 4
15. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Волендам 5 0 2 3 4 - 16 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Эммен Араухо Мигель 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Фейеноорд заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Фейеноорд: 60%, Твенте: 40%.
  • 94'
    Проппер Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 93'
    Ганцко Давид из команды Фейеноорд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 93'
    Фейеноорд контролирует мяч.
  • 93'
    Patrik Waalemark оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Смал Гийс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Шиманьски Себастиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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    Где смотреть матч Фейеноорд 2:0 Твенте онлайн

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