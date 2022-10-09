Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Patrik Waalemark оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Igor Paixao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Твенте

85' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

85' Шиманьски Себастиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков

83' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Салах-Эддин Анасс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Igor Paixao - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

73' Судья свистит. Igor Paixao атаковал сзади соперника. Это Зерруки Рамиз заработал своей команде штрафной

72' Салах-Эддин Анасс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Твенте

70' Patrik Waalemark оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Удар от ворот произведет Фейеноорд

69' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

68' Тактическая замена. Кекчю Оркун уходит с поля и его заменяет Igor Paixao

67' Матч возобновлен

66' Христос Цолис получил травму и заменен. Салах-Эддин Анасс выходит на поле.

65' Христос Цолис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Г О О О О О О Л - Ганцко Давид из команды Фейеноорд головой вбивает мяч в сетку.

64' Хорошую попытку сделал Тимбер Квинтен . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Шиманьски Себастиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

62' Зерруки Рамиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Patrik Waalemark нанес удар, но тот был заблокирован.

62' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Тактическая замена. Дилросун Джавайро уходит с поля и его заменяет Patrik Waalemark

60' Хорошую попытку сделал Хименес Сантьяго Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Кекчю Оркун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Удар от ворот произведет Твенте

59' Ганцко Давид из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Матч возобновлен

58' Тактическая замена. Мисиджан Вирджил уходит с поля и его заменяет Христос Цолис

58' Тактическая замена. Матиас Кьело уходит с поля и его заменяет Брама Вут

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

57' Ганцко Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Даан Ротс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет Твенте

56' Кекчю Оркун из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Удар от ворот произведет Фейеноорд

55' Шиманьски Себастиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Твенте

53' Дилросун Джавайро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Шиманьски Себастиан наказан за толчок Матиас Кьело

50' Мисиджан Вирджил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Матч возобновлен

50' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

49' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Твенте

47' Оооо... вот это был удар! Хименес Сантьяго Томас должен был забить с этой позиции.

47' Хименес Сантьяго Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Тимбер Квинтен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Удар от ворот произведет Твенте