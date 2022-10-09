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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Оденсе
 
Позже
Силькеборг

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Силькеборг
3.25
3.50
3.50
Все Коэффициенты
1
Хансен
Мартин
14
Gustav
Grubbe
4
Bjoern
Paulsen
22
Mihajlo
Ivancevic
23
Aske
Adelgaard
6
Тверсков
Йеппе
24
Гигович
Армин
10
Тонгья
Франко
7
Джейбали
Иссам
40
Yankubah
Minteh
9
Кадри
Башким
1
Ларсен
Николай
3
Эстрём
Робин
20
Сальквист
Тобиас
28
Чалышир
Андре
29
Энгель
Лукас
17
Каалунд
Ларсен
Мадс
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
10
Тенгстедт
Сёрен
11
Хелениус
Никлас
Оденсе
4-2-3-1
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Оденсе
Силькеборг

20 матчей

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед

33 матча

33.3%
42.4%
24.3%
11 побед 14 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.3%
51.5%
18.2%
10 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

СД
1:2
ТМК
2:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
6:0
СД
1:1
СД
0:3
СД
1:2
СД
1:0
СДЛЕ
2:1
СДЛЕ
3:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:1
СД
2:0
ТМС
1:1
СД
3:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
1:1
СЛ
2:2
СЛ
1:3
ТМС
3:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
3:1
ТМС
1:1
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 5 0.45
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 (1) 0.27
Джейбали Иссам 2 0.18
Charly Horneman 1 0.09
Эстрём Робин 1 0.09
Yankubah Minteh 1 0.09
Свеннсен Сандер 0 0
Муколли Агон 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелениус Никлас 5 0.45
Адамсен Тонни 3 0.27
Валлис Николай 2 0.18
Йоргенсен Себастьян Винтер 2 0.18
Клинг Андерс 1 0.09
Сонне Оливер 1 0.09
Сальквист Тобиас 1 0.09
Тенгстедт Сёрен 1 0.09
Энгель Лукас 0 0
Карстенсен Расмус 0 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 0 0
Каалунд Ларсен Мадс 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 2 1
Кадри Башким 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
Тверсков Йеппе 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Gustav Grubbe 1 0
Фенгер Макс 1 0
Jakob Martinsen 1 0
Mihajlo Ivancevic 1 0
Charly Horneman 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 4 0
Клинг Андерс 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Феликс Йоэль 2 0
Ларсен Николай 1 0
Бринк Марк 1 0
Каалунд Ларсен Мадс 1 0
Валлис Николай 1 0
Сонне Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
18%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

14
18
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
7%
3
17%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
6
43%
4
22%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
21%
5
28%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
24%
2
15%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
1
6%
4
31%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
4
24%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ольборг - Оденсе 1:1 Мариенлюст - Оденсе 0:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Оденсе - Копенгаген 2:1
Нюкёбинг - Оденсе 1:1 Оденсе - Виборг 1:2 Силькеборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1
Силькеборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Силькеборг - ФКСБ 5:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2
Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 12 7 3 2 19 - 11 24
2. Раннерс 11 6 4 1 17 - 11 22
3. Виборг 12 6 3 3 17 - 13 21
4. Силькеборг 11 6 1 4 18 - 13 19
5. Митьюлланд 12 4 5 3 20 - 18 17
6. Копенгаген 12 5 1 6 19 - 18 16
7. Орхус 12 5 1 6 14 - 12 16
8. Оденсе 11 4 2 5 13 - 18 14
9. Хорсенс 11 4 2 5 10 - 12 14
10. Брондбю 11 3 3 5 13 - 18 12
11. Ольборг 11 2 4 5 10 - 15 10
12. Люнгбю 12 0 5 7 12 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 6 5 1 0 12 - 5 16
2. Нордшелланн 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Раннерс 5 4 1 0 8 - 4 13
4. Силькеборг 5 4 0 1 9 - 4 12
5. Хорсенс 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Копенгаген 6 3 1 2 8 - 6 10
7. Орхус 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Брондбю 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
10. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
11. Митьюлланд 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Люнгбю 6 0 3 3 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 3 3 0 15 - 8 12
2. Нордшелланн 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Раннерс 6 2 3 1 9 - 7 9
4. Оденсе 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Силькеборг 6 2 1 3 9 - 9 7
6. Копенгаген 6 2 0 4 11 - 12 6
7. Орхус 6 2 0 4 5 - 6 6
8. Виборг 6 1 2 3 5 - 8 5
9. Брондбю 5 1 1 3 4 - 8 4
10. Хорсенс 6 1 1 4 3 - 6 4
11. Ольборг 5 1 0 4 5 - 9 3
12. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 10 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 8 (1)
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Митьюлланд Дрейер Андерс 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Соуза Аллан II 5
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Орхус Поульсен Николай 4
Митьюлланд Феррейра Эвандер 4
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Весь список
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Силькеборг
3.25
3.50
3.50
Все Коэффициенты
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