Тур: 12. Стадион: Nature Energy Park. Зрители: 13020 Главный судья: Кехлет Якоб
1:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаYankubah Minteh
1:0
61' ГолГигович Армин
73' Желтая карточкаЭнгель Лукас
1:1
83' ГолАдамсен Тонни
90'+5
Ход матча
27'
61'
1:0
73'
83'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 12
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
29
Энгель
Лукас
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
-
26 Муколли АгонПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Андэрс ДахлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Оденсе
Силькеборг
20 матчей
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед
33 матча
33.3%
42.4%
24.3%
11 побед 14 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.3%
51.5%
18.2%
10 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|5
|0.42
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3 (1)
|0.25
|Джейбали Иссам
|2
|0.17
|Charly Horneman
|1
|0.08
|Yankubah Minteh
|1
|0.08
|Гигович Армин
|1
|0.08
|Эстрём Робин
|1
|0.08
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хелениус Никлас
|5
|0.42
|Адамсен Тонни
|4
|0.33
|Валлис Николай
|2
|0.17
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|2
|0.17
|Клинг Андерс
|1
|0.08
|Сонне Оливер
|1
|0.08
|Сальквист Тобиас
|1
|0.08
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0.08
|Энгель Лукас
|0
|0
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|0
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aske Adelgaard
|2
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Микельсон Николас
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Gustav Grubbe
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Jakob Martinsen
|1
|0
|Mihajlo Ivancevic
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
|Yankubah Minteh
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4
|0
|Клинг Андерс
|3
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Бринк Марк
|1
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Энгель Лукас
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Пропущено
12
9
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
17%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
4
33%
1
11%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
15
19
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
7%
3
16%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
6
40%
4
21%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
3
20%
6
32%
76-90
Пропущено
18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
22%
2
14%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
1
6%
4
29%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
5
28%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ольборг - Оденсе 1:1 Мариенлюст - Оденсе 0:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Оденсе - Копенгаген 2:1
Нюкёбинг - Оденсе 1:1 Оденсе - Виборг 1:2 Силькеборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1
Силькеборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Силькеборг - ФКСБ 5:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2
Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|2.
|Раннерс
|1:1
|12
|6
|5
|1
|18 - 12
|23
|3.
|Виборг
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|4.
|Силькеборг
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|5.
|Митьюлланд
|12
|4
|5
|3
|20 - 18
|17
|6.
|Копенгаген
|12
|5
|1
|6
|19 - 18
|16
|7.
|Орхус
|12
|5
|1
|6
|14 - 12
|16
|8.
|Оденсе
|12
|4
|3
|5
|14 - 19
|15
|9.
|Хорсенс
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|10.
|Брондбю
|1:1
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|11.
|Ольборг
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|12.
|Люнгбю
|12
|0
|5
|7
|12 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|2.
|Раннерс
|1:1
|6
|4
|2
|0
|9 - 5
|14
|3.
|Нордшелланн
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|Силькеборг
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Хорсенс
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Копенгаген
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|Орхус
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Брондбю
|1:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|Оденсе
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|10.
|Ольборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|11.
|Митьюлланд
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|3
|3
|0
|15 - 8
|12
|2.
|Нордшелланн
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Раннерс
|1:1
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|4.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Силькеборг
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|6.
|Копенгаген
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|7.
|Орхус
|6
|2
|0
|4
|5 - 6
|6
|8.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|9.
|Брондбю
|1:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|10.
|Хорсенс
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|11.
|Ольборг
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|8 (1)
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|6 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4
|Орхус
|Поульсен Николай
|4
|Митьюлланд
|Феррейра Эвандер
|4
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4