Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Серен Тенгстедт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

48' Сальквист Тобиас пробует нанести удар издали, но Мартин Хансен ловит мяч

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Йоргенсен Себастьян Винтер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Mihajlo Ivancevic ослабляет давление, выбив мяч.

47' О, нет. Из многообещающей позиции Хелениус Никлас из команды Силькеборг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

46' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

44' Удар от ворот произведет Оденсе

43' ШТАНГА! Так было близко к голу - Йоргенсен Себастьян Винтер нанес удар в каркас ворот!

40' Хорошую попытку сделал Джейбали Иссам . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Кадри Башким создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Кадри Башким получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Кадри Башким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Оденсе

35' Клинг Андерс не смог попасть в створ ударом издали

32' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Yankubah Minteh получил желтую карточку от судьи

26' Удар от ворот произведет Оденсе

26' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Йоргенсен Себастьян Винтер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Aske Adelgaard из команды Оденсе получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Николай Ларсен все предвидел и спас команду!

23' Йоргенсен Себастьян Винтер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

18' Эстрём Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Клинг Андерс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Сальквист Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

12' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Силькеборг

7' Yankubah Minteh создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Mihajlo Ivancevic ослабляет давление, выбив мяч.

5' Йоргенсен Себастьян Винтер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Сальквист Тобиас нанес удар головой, но Мартин Хансен спокойно отбил мяч.

4' Йоргенсен Себастьян Винтер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Силькеборг начинает с центра поля