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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Раннерс
1:1
Второй тайм: 47'
Брондбю
0'
44' Желтая карточка
Hugo Andersson2
0:1
45' Пенальти
Махсо Андреас
1:1
45' Гол
Hugo Andersson2

Ход матча

44'
Hugo Andersson2
 
45'
0:1
Махсо Андреас
45'
Hugo Andersson2
1:1
46'
 
Хедлунд Симон
Oscar Schwartau

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Брондбю
3.24
3.65
3.40
Все Коэффициенты
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
5
Hugo
Andersson2
2
Гравес
Симон
15
Копплин
Бьорн
10
Кехинде
Тосин
6
Йонсен
Лассер
Берг
14
Лауэнборг
Фредерик
9
Анкерсен
Якоб
90
Одей
Стивен
45
Эгхо
Марвин
1
Хермансен
Мадс
10
Васс
Даниэль
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
8
Греве
Матиас
22
Радошевич
Йосип
25
Слимане
Анис
41
Oscar
Schwartau
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
Раннерс
4-4-2
Брондбю
4-3-2-1

История личных встреч

Раннерс
Брондбю

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
68.8%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

30 матчей

20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 9 ничьих 22 победы

46 матчей

21.7%
26.1%
52.2%
10 побед 12 ничьих 24 победы

Первый тайм

26.1%
41.3%
32.6%
12 побед 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

17.4%
34.8%
47.8%
8 побед 16 ничьих 22 победы

История матчей

СД
2:2
СДЧГ
2:1
СДЧГ
0:1
СД
1:0
СД
1:1
СДЧГ
4:2
СДЧГ
2:0
СД
0:0
СД
1:2
СД
5:2
СД
2:2
СДЛЕ
4:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
К
2:4
СД
0:1
СД
2:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
3:3
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:2
ТМС
3:1
ТМС
3:1
СЛ
0:4
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:3
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:3
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 4 (1) 0.33
Hugo Andersson2 3 0.25
Бундгаард Филип 3 0.25
Бабаян Эдгар 2 0.17
Копплин Бьорн 1 0.08
Андерссон Адам 1 0.08
Кехинде Тосин 1 0.08
Лауэнборг Фредерик 1 0.08
Гравес Симон 1 0.08
Хег Даниэль 0 0
Анкерсен Якоб 0 0
Камара Аль-Хаджи 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радошевич Йосип 2 (2) 0.17
Омойджуфано Охи 2 0.17
Слимане Анис 2 0.17
Oscar Schwartau 2 0.17
Хедлунд Симон 1 0.08
Каппис Кристиан 1 0.08
Квистгарден Матиас 1 0.08
Махсо Андреас 1 (1) 0.08
Васс Даниэль 0 0
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауэнборг Фредерик 3 0
Кехинде Тосин 3 0
Бабаян Эдгар 2 0
Эгхо Марвин 2 0
Гравес Симон 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Копплин Бьорн 1 0
Анкерсен Якоб 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Камара Аль-Хаджи 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Энггаард Мэдс 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 3 0
Радошевич Йосип 3 0
Квистгарден Матиас 3 0
Слимане Анис 2 0
Хедлунд Симон 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Махсо Андреас 1 0
Шиембе Кевин 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Забито

9
9
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
43%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

16
13
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
13%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
5
31%
3
23%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
5
31%
2
15%
76-90

Пропущено

12
18
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
25%
6
33%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
4
33%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Силькеборг 3:2 Брондбю - Раннерс 2:2 Люнгбю - Раннерс 0:2
Раннерс - Ольборг 1:0 Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1
Брондбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брондбю - Люнгбю 3:3 Виборг - Брондбю 0:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Хорсенс - Брондбю 0:2
Брондбю - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 12 7 3 2 19 - 11 24
2. Раннерс 1:1 12 6 5 1 18 - 12 23
3. Виборг 12 6 3 3 17 - 13 21
4. Силькеборг 12 6 2 4 19 - 14 20
5. Митьюлланд 12 4 5 3 20 - 18 17
6. Копенгаген 12 5 1 6 19 - 18 16
7. Орхус 12 5 1 6 14 - 12 16
8. Оденсе 12 4 3 5 14 - 19 15
9. Хорсенс 11 4 2 5 10 - 12 14
10. Брондбю 1:1 12 3 4 5 14 - 19 13
11. Ольборг 11 2 4 5 10 - 15 10
12. Люнгбю 12 0 5 7 12 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 6 5 1 0 12 - 5 16
2. Раннерс 1:1 6 4 2 0 9 - 5 14
3. Нордшелланн 6 4 1 1 10 - 6 13
4. Силькеборг 5 4 0 1 9 - 4 12
5. Хорсенс 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Копенгаген 6 3 1 2 8 - 6 10
7. Орхус 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Брондбю 1:1 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Оденсе 7 2 1 4 7 - 13 7
10. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
11. Митьюлланд 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Люнгбю 6 0 3 3 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 3 3 0 15 - 8 12
2. Нордшелланн 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Раннерс 1:1 6 2 3 1 9 - 7 9
4. Оденсе 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Силькеборг 7 2 2 3 10 - 10 8
6. Копенгаген 6 2 0 4 11 - 12 6
7. Орхус 6 2 0 4 5 - 6 6
8. Виборг 6 1 2 3 5 - 8 5
9. Брондбю 1:1 6 1 2 3 5 - 9 5
10. Хорсенс 6 1 1 4 3 - 6 4
11. Ольборг 5 1 0 4 5 - 9 3
12. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 10 2
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 8 (1)
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Митьюлланд Дрейер Андерс 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Соуза Аллан II 5
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Орхус Поульсен Николай 4
Митьюлланд Феррейра Эвандер 4
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 51'
    Контроль мяча: Раннерс: 51%, Брондбю: 49%.
  • 51'
    Матч возобновлен
  • 51'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Oscar Schwartau из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
  • 50'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 50'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Раннерс будет все-таки засчитан.
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    • Описание гола
      49'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 48'
      Йонсен Лассер Берг из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 48'
      Махсо Андреас из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Хьюго Андерссон первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 48'
      Хорошую попытку сделал Гравес Симон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 48'
      Анкерсен Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Шиембе Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Одей Стивен выиграл воздушное противоборство у Oscar Schwartau.
    • 47'
      Слимане Анис ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Раннерс
    Ничья
    Брондбю
    3.24
    3.65
    3.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Раннерс 1:1 Брондбю онлайн

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