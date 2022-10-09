Тур: 12. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Кристофферсен Мадс
Ход матча
44'
45'
0:1
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
90
Одей
Стивен
45
Эгхо
Марвин
10
Васс
Даниэль
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
25
Слимане
Анис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
12 Бьёрк КарлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Раннерс
Брондбю
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
68.8%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед
30 матчей
20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 9 ничьих 22 победы
46 матчей
21.7%
26.1%
52.2%
10 побед 12 ничьих 24 победы
Первый тайм
26.1%
41.3%
32.6%
12 побед 19 ничьих 15 побед
Второй тайм
17.4%
34.8%
47.8%
8 побед 16 ничьих 22 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|4 (1)
|0.33
|Hugo Andersson2
|3
|0.25
|Бундгаард Филип
|3
|0.25
|Бабаян Эдгар
|2
|0.17
|Копплин Бьорн
|1
|0.08
|Андерссон Адам
|1
|0.08
|Кехинде Тосин
|1
|0.08
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.08
|Гравес Симон
|1
|0.08
|Хег Даниэль
|0
|0
|Анкерсен Якоб
|0
|0
|Камара Аль-Хаджи
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.17
|Омойджуфано Охи
|2
|0.17
|Слимане Анис
|2
|0.17
|Oscar Schwartau
|2
|0.17
|Хедлунд Симон
|1
|0.08
|Каппис Кристиан
|1
|0.08
|Квистгарден Матиас
|1
|0.08
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.08
|Васс Даниэль
|0
|0
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауэнборг Фредерик
|3
|0
|Кехинде Тосин
|3
|0
|Бабаян Эдгар
|2
|0
|Эгхо Марвин
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Анкерсен Якоб
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0
|Энггаард Мэдс
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васс Даниэль
|3
|0
|Радошевич Йосип
|3
|0
|Квистгарден Матиас
|3
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Шиембе Кевин
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Забито
9
9
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
43%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
16
13
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
13%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
5
31%
3
23%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
5
31%
2
15%
76-90
Пропущено
12
18
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
25%
6
33%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
4
33%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Силькеборг 3:2 Брондбю - Раннерс 2:2 Люнгбю - Раннерс 0:2
Раннерс - Ольборг 1:0 Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1
Брондбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брондбю - Люнгбю 3:3 Виборг - Брондбю 0:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Хорсенс - Брондбю 0:2
Брондбю - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|2.
|Раннерс
|1:1
|12
|6
|5
|1
|18 - 12
|23
|3.
|Виборг
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|4.
|Силькеборг
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|5.
|Митьюлланд
|12
|4
|5
|3
|20 - 18
|17
|6.
|Копенгаген
|12
|5
|1
|6
|19 - 18
|16
|7.
|Орхус
|12
|5
|1
|6
|14 - 12
|16
|8.
|Оденсе
|12
|4
|3
|5
|14 - 19
|15
|9.
|Хорсенс
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|10.
|Брондбю
|1:1
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|11.
|Ольборг
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|12.
|Люнгбю
|12
|0
|5
|7
|12 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|2.
|Раннерс
|1:1
|6
|4
|2
|0
|9 - 5
|14
|3.
|Нордшелланн
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|Силькеборг
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Хорсенс
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Копенгаген
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|Орхус
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Брондбю
|1:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|Оденсе
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|10.
|Ольборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|11.
|Митьюлланд
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|3
|3
|0
|15 - 8
|12
|2.
|Нордшелланн
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Раннерс
|1:1
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|4.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Силькеборг
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|6.
|Копенгаген
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|7.
|Орхус
|6
|2
|0
|4
|5 - 6
|6
|8.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|9.
|Брондбю
|1:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|10.
|Хорсенс
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|11.
|Ольборг
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|8 (1)
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|6 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4
|Орхус
|Поульсен Николай
|4
|Митьюлланд
|Феррейра Эвандер
|4
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4