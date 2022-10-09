ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Эгхо Марвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Г О О О О О Л - Махсо Андреас из команды Брондбю забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Патрик Карлгрен прыгнул не в ту сторону.

44' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

44' Хьюго Андерссон получил желтую карточку от судьи

44' После проверки VAR судья изменил решение - Брондбю пробьет пенальти!

43' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

41' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

37' Слимане Анис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хорошую попытку сделал Валлис Николай . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Слимане Анис получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Слимане Анис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Анкерсен Якоб пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

31' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Оооо... вот это был удар! Oscar Schwartau должен был забить с этой позиции.

31' Хорошую попытку сделал Oscar Schwartau . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

30' Риверос Блас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Лауэнборг Фредерик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Копплин Бьорн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

24' Слимане Анис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Брондбю

23' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Анкерсен Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

22' Копплин Бьорн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Раннерс

21' Махсо Андреас из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Кехинде Тосин пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

18' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Одей Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Махсо Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Махсо Андреас получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

14' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Матч возобновится спорным мячом

10' Матч возобновлен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Эгхо Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Эгхо Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

8' Слимане Анис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Раннерс

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Шиембе Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Хьюго Андерссон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Ох, нехорошо это выглядит. Хьюго Андерссон получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Шиембе Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Хьюго Андерссон нанес удар головой, но Мэдс Хермансен спокойно отбил мяч.

5' Лауэнборг Фредерик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

2' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Раннерс начинает с центра поля