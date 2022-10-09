Тур: 12. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Morten Krogh
0:0
Первый тайм: 21'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
19
Каль
Эрик
17
Якоб
Кевин
17
Тюкосен
Мадс
73
Жуниньо
44
Дюр
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
17 Якоб КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Дёйн ЙеллеНападающий
- Нападающий
-
46 Asker Beck
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Нибе АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Капельяс Альберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Орхус
Митьюлланд
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед
32 матча
15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 27 побед
Первый тайм
28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 21 победа
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 19 побед
46 матчей
23.9%
17.4%
58.7%
11 побед 8 ничьих 27 побед
Первый тайм
15.2%
39.1%
45.7%
7 побед 18 ничьих 21 победа
Второй тайм
23.9%
34.8%
41.3%
11 побед 16 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|6 (1)
|0.5
|Хеуген Сигурд
|2
|0.17
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0.17
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.08
|Якоб Кевин
|1
|0.08
|Андерсон Микаэль
|1
|0.08
|Sebastian Groenning
|1
|0.08
|Поульсен Николай
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|5
|0.42
|Исаксен Густав
|4
|0.33
|Систо Пионе
|3
|0.25
|Феррейра Эвандер
|3 (3)
|0.25
|Каба Сори
|2
|0.17
|Дюр Николас
|1
|0.08
|Олссон Кристоффер
|1
|0.08
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Святченко Эрик
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
Карточки
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|3
|0
|Уве Реслер
|3
|0
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Тингагер Фредерик
|2
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Sebastian Groenning
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Биссек Янн-Аурель
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|3
|0
|Феррейра Эвандер
|3
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|1
|Жуниньо
|1
|1
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|Тюкосен Мадс
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Паулиньо VI
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|Дрейер Андерс
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
11%
4
29%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
2
22%
1
7%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
50%
1
10%
76-90
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
14%
4
21%
1-15
3
21%
4
21%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
4
29%
1
5%
76-90
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
27%
4
22%
31-45
1
9%
4
22%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
5
45%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Копенгаген - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 3:1 Силькеборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 2:3
Ватанспор - Орхус 0:8 Хорсенс - Орхус 2:1 Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0
Митьюлланд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 Митьюлланд - Виборг 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1
Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|2.
|Раннерс
|11
|6
|4
|1
|17 - 11
|22
|3.
|Виборг
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|4.
|Силькеборг
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|5.
|Орхус
|0:0
|12
|5
|2
|5
|14 - 11
|17
|6.
|Копенгаген
|12
|5
|1
|6
|19 - 18
|16
|7.
|Митьюлланд
|0:0
|12
|3
|6
|3
|19 - 18
|15
|8.
|Оденсе
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|9.
|Хорсенс
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|10.
|Брондбю
|11
|3
|3
|5
|13 - 18
|12
|11.
|Ольборг
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|12.
|Люнгбю
|12
|0
|5
|7
|12 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|2.
|Нордшелланн
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Раннерс
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|4.
|Силькеборг
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Орхус
|0:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|6.
|Хорсенс
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Копенгаген
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|8.
|Брондбю
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|Ольборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Оденсе
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|11.
|Митьюлланд
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|Митьюлланд
|0:0
|6
|2
|4
|0
|14 - 8
|10
|3.
|Раннерс
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|4.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Силькеборг
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Копенгаген
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|7.
|Орхус
|0:0
|6
|2
|0
|4
|5 - 6
|6
|8.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|9.
|Брондбю
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|Хорсенс
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|11.
|Ольборг
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|8 (1)
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Оденсе
|Кадри Башким
|5 (3)
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4
|Нордшелланн
|Кристенсен Якоб
|4
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|4