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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Morten Krogh
Орхус
0:0
Первый тайм: 21'
Митьюлланд
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Митьюлланд
3.00
3.45
3.50
Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
17
Якоб
Кевин
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
9
Мортенсен
Патрик
10
Хеуген
Сигурд
1
Лоссль
Йонас
17
Тюкосен
Мадс
14
Далсгор
Хенрик
73
Жуниньо
44
Дюр
Николас
10
Феррейра
Эвандер
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
11
Исаксен
Густав
36
Дрейер
Андерс
7
Систо
Пионе
Орхус
3-5-2
Митьюлланд
4-3-3

История личных встреч

Орхус
Митьюлланд

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

32 матча

15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 27 побед

Первый тайм

28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 21 победа

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 19 побед

46 матчей

23.9%
17.4%
58.7%
11 побед 8 ничьих 27 побед

Первый тайм

15.2%
39.1%
45.7%
7 побед 18 ничьих 21 победа

Второй тайм

23.9%
34.8%
41.3%
11 побед 16 ничьих 19 побед

История матчей

СД
0:2
СД
3:0
СД
4:0
СДЧГ
4:0
СДЧГ
1:4
СД
0:1
ТМК
2:0
СД
1:2
СД
3:0
СД
3:4
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:2
СД
0:0
ТМК
1:3
СД
4:0
СД
0:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
2:1
ТМС
4:1
СД
0:4
СД
3:0
СД
0:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
3:2
СД
0:2
СЛ
4:2
К
0:1
СЛ
1:0
ТМС
1:1
СЛ
2:2
СЛ
2:4
ТМС
1:4
СЛ
3:2
ТМС
3:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
3:2
ТМС
1:2
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 6 (1) 0.5
Хеуген Сигурд 2 0.17
Биссек Янн-Аурель 2 0.17
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.08
Якоб Кевин 1 0.08
Андерсон Микаэль 1 0.08
Sebastian Groenning 1 0.08
Поульсен Николай 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 5 0.42
Исаксен Густав 4 0.33
Систо Пионе 3 0.25
Феррейра Эвандер 3 (3) 0.25
Каба Сори 2 0.17
Дюр Николас 1 0.08
Олссон Кристоффер 1 0.08
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Святченко Эрик 0 0
Далсгор Хенрик 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 3 0
Уве Реслер 3 0
Кристенсен Томас 2 0
Тингагер Фредерик 2 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Sebastian Groenning 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Биссек Янн-Аурель 1 0
Каль Эрик 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 3 0
Феррейра Эвандер 3 0
Далсгор Хенрик 1 1
Жуниньо 1 1
Андерссон Йоэль 2 0
Тюкосен Мадс 2 0
Каба Сори 2 0
Паулиньо VI 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Олссон Кристоффер 1 0
Дрейер Андерс 1 0
Шарлес 1 0
Дюр Николас 1 0
Исаксен Густав 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
11%
4
29%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
50%
1
10%
76-90

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
14%
4
21%
1-15
3
21%
4
21%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
4
29%
1
5%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
27%
4
22%
31-45
1
9%
4
22%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
5
45%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Копенгаген - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 3:1 Силькеборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 2:3
Ватанспор - Орхус 0:8 Хорсенс - Орхус 2:1 Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0
Митьюлланд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 Митьюлланд - Виборг 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1
Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 12 7 3 2 19 - 11 24
2. Раннерс 11 6 4 1 17 - 11 22
3. Виборг 12 6 3 3 17 - 13 21
4. Силькеборг 11 6 1 4 18 - 13 19
5. Орхус 0:0 12 5 2 5 14 - 11 17
6. Копенгаген 12 5 1 6 19 - 18 16
7. Митьюлланд 0:0 12 3 6 3 19 - 18 15
8. Оденсе 11 4 2 5 13 - 18 14
9. Хорсенс 11 4 2 5 10 - 12 14
10. Брондбю 11 3 3 5 13 - 18 12
11. Ольборг 11 2 4 5 10 - 15 10
12. Люнгбю 12 0 5 7 12 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 6 5 1 0 12 - 5 16
2. Нордшелланн 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Раннерс 5 4 1 0 8 - 4 13
4. Силькеборг 5 4 0 1 9 - 4 12
5. Орхус 0:0 6 3 2 1 9 - 5 11
6. Хорсенс 5 3 1 1 7 - 6 10
7. Копенгаген 6 3 1 2 8 - 6 10
8. Брондбю 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
10. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
11. Митьюлланд 0:0 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Люнгбю 6 0 3 3 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Митьюлланд 0:0 6 2 4 0 14 - 8 10
3. Раннерс 6 2 3 1 9 - 7 9
4. Оденсе 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Силькеборг 6 2 1 3 9 - 9 7
6. Копенгаген 6 2 0 4 11 - 12 6
7. Орхус 0:0 6 2 0 4 5 - 6 6
8. Виборг 6 1 2 3 5 - 8 5
9. Брондбю 5 1 1 3 4 - 8 4
10. Хорсенс 6 1 1 4 3 - 6 4
11. Ольборг 5 1 0 4 5 - 9 3
12. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 10 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 8 (1)
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Оденсе Кадри Башким 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Соуза Аллан II 5
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Нордшелланн Кристенсен Якоб 4
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 15'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 14'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • Фол, нарушение
      13'
      Игрок команды Орхус наказывается за толчок соперника
    • Фол, нарушение
      12'
      Тюкосен Мадс задерживает мяч рукой
    • 12'
      Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Орхус начинает контратаку
    • 11'
      Контроль мяча: Орхус: 24%, Митьюлланд: 76%.
    • 11'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
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    Лучшие коэффициенты
    Орхус
    Ничья
    Митьюлланд
    3.00
    3.45
    3.50
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