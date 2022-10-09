Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Поульсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Удар от ворот произведет Орхус

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Олссон Кристоффер получил желтую карточку от судьи

44' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Митьюлланд

42' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

42' Феррейра Эвандер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Удар от ворот произведет Митьюлланд

41' Якоб Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Удар от ворот произведет Орхус

38' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

37' Томас Кристенсен из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Хорошую попытку сделал Систо Пионе . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Хорошую попытку сделал Олссон Кристоффер . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Игрок команды Митьюлланд совершает фол

33' Удар от ворот произведет Орхус

33' Удар от ворот произведет Орхус

32' Дрейер Андерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' УДАЛЕНИЕ! - Тингагер Фредерик увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

25' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Митьюлланд

23' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Хенриксен Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Каль Эрик из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

22' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

21' Удар от ворот произведет Митьюлланд

20' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Орхус

13' Игрок команды Орхус наказывается за толчок соперника

12' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

10' Матч возобновится спорным мячом

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Феррейра Эвандер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Биссек Янн-Аурель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Хорошую попытку сделал Якоб Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Мадсен Мадс Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хорошую попытку сделал Олссон Кристоффер . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Исаксен Густав из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Митьюлланд начинает с центра поля