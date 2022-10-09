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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 18356 Главный судья: Morten Krogh
Орхус
0:1
Конец матча
Митьюлланд
0'
28' Красная карточка
Тингагер Фредерик
44' Желтая карточка
Олссон Кристоффер
46' Желтая карточка
Феррейра Эвандер
86' Желтая карточка
Линкс Гифт
0:1
87' Гол
Дрейер Андерс
89' Желтая карточка
Поульсен Николай
90' Желтая карточка
Мадсен Мадс Эмиль
90'+6

Ход матча

28'
Тингагер Фредерик
 
39'
Линкс Гифт
Хеуген Сигурд
 
44'
 
Олссон Кристоффер
46'
 
Каба Сори
Дюр Николас
46'
 
Феррейра Эвандер
59'
Хауснер Себастиан
Хенриксен Тобиас
 
59'
Д'Альберто Антони
Каль Эрик
 
69'
 
Паулиньо VI
Тюкосен Мадс
77'
 
Чилуфя Эдвард
Систо Пионе
79'
Дёйн Йелле
Мортенсен Патрик
 
79'
Frederik Brandhof
Якоб Кевин
 
86'
Линкс Гифт
 
87'
0:1
Дрейер Андерс
(Каба Сори)
89'
Поульсен Николай
 
90'
 
Гартенманн Стефан
Олссон Кристоффер
90'
Мадсен Мадс Эмиль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
17
Якоб
Кевин
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
9
Мортенсен
Патрик
10
Хеуген
Сигурд
1
Лоссль
Йонас
17
Тюкосен
Мадс
14
Далсгор
Хенрик
73
Жуниньо
44
Дюр
Николас
10
Феррейра
Эвандер
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
11
Исаксен
Густав
36
Дрейер
Андерс
7
Систо
Пионе
Орхус
3-5-2
Митьюлланд
4-3-3

История личных встреч

Орхус
Митьюлланд

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

32 матча

15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 27 побед

Первый тайм

28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 21 победа

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 19 побед

46 матчей

23.9%
17.4%
58.7%
11 побед 8 ничьих 27 побед

Первый тайм

15.2%
39.1%
45.7%
7 побед 18 ничьих 21 победа

Второй тайм

23.9%
34.8%
41.3%
11 побед 16 ничьих 19 побед

История матчей

СД
0:2
СД
3:0
СД
4:0
СДЧГ
4:0
СДЧГ
1:4
СД
0:1
ТМК
2:0
СД
1:2
СД
3:0
СД
3:4
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:2
СД
0:0
ТМК
1:3
СД
4:0
СД
0:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
2:1
ТМС
4:1
СД
0:4
СД
3:0
СД
0:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
3:2
СД
0:2
СЛ
4:2
К
0:1
СЛ
1:0
ТМС
1:1
СЛ
2:2
СЛ
2:4
ТМС
1:4
СЛ
3:2
ТМС
3:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
3:2
ТМС
1:2
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 6 (1) 0.5
Хеуген Сигурд 2 0.17
Биссек Янн-Аурель 2 0.17
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.08
Якоб Кевин 1 0.08
Андерсон Микаэль 1 0.08
Sebastian Groenning 1 0.08
Поульсен Николай 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 6 0.5
Исаксен Густав 4 0.33
Систо Пионе 3 0.25
Феррейра Эвандер 3 (3) 0.25
Каба Сори 2 0.17
Дюр Николас 1 0.08
Олссон Кристоффер 1 0.08
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Святченко Эрик 0 0
Далсгор Хенрик 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 4 0
Тингагер Фредерик 2 1
Мадсен Мадс Эмиль 3 0
Уве Реслер 3 0
Кристенсен Томас 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Sebastian Groenning 1 0
Линкс Гифт 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Биссек Янн-Аурель 1 0
Каль Эрик 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Эвандер 4 0
Святченко Эрик 3 0
Далсгор Хенрик 1 1
Жуниньо 1 1
Олссон Кристоффер 2 0
Андерссон Йоэль 2 0
Тюкосен Мадс 2 0
Каба Сори 2 0
Паулиньо VI 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Дрейер Андерс 1 0
Шарлес 1 0
Дюр Николас 1 0
Исаксен Густав 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
11%
4
27%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
3
50%
3
38%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
50%
1
10%
76-90

Забито

14
20
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
2
14%
4
20%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
14%
4
20%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
4
29%
2
10%
76-90

Пропущено

12
18
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
25%
4
22%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
6
50%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Копенгаген - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 3:1 Силькеборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 2:3
Ватанспор - Орхус 0:8 Хорсенс - Орхус 2:1 Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0
Митьюлланд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 Митьюлланд - Виборг 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1
Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 12 7 3 2 19 - 11 24
2. Раннерс 11 6 4 1 17 - 11 22
3. Виборг 12 6 3 3 17 - 13 21
4. Силькеборг 0:1 12 6 1 5 18 - 14 19
5. Митьюлланд 12 4 5 3 20 - 18 17
6. Оденсе 1:0 12 5 2 5 14 - 18 17
7. Копенгаген 12 5 1 6 19 - 18 16
8. Орхус 12 5 1 6 14 - 12 16
9. Хорсенс 11 4 2 5 10 - 12 14
10. Брондбю 11 3 3 5 13 - 18 12
11. Ольборг 11 2 4 5 10 - 15 10
12. Люнгбю 12 0 5 7 12 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 6 5 1 0 12 - 5 16
2. Нордшелланн 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Раннерс 5 4 1 0 8 - 4 13
4. Силькеборг 0:1 5 4 0 1 9 - 4 12
5. Хорсенс 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Копенгаген 6 3 1 2 8 - 6 10
7. Орхус 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Оденсе 1:0 7 3 0 4 7 - 12 9
9. Брондбю 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
11. Митьюлланд 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Люнгбю 6 0 3 3 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 3 3 0 15 - 8 12
2. Нордшелланн 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Раннерс 6 2 3 1 9 - 7 9
4. Оденсе 1:0 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Силькеборг 0:1 7 2 1 4 9 - 10 7
6. Копенгаген 6 2 0 4 11 - 12 6
7. Орхус 6 2 0 4 5 - 6 6
8. Виборг 6 1 2 3 5 - 8 5
9. Брондбю 5 1 1 3 4 - 8 4
10. Хорсенс 6 1 1 4 3 - 6 4
11. Ольборг 5 1 0 4 5 - 9 3
12. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 10 2
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Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 8 (1)
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Митьюлланд Дрейер Андерс 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Соуза Аллан II 5
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Орхус Поульсен Николай 4
Митьюлланд Феррейра Эвандер 4
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 18356 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Орхус: 30%, Митьюлланд: 70%.
  • 96'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Томас Кристенсен из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    93'
    Каба Сори из команды Митьюлланд заходит слишком далеко, он валит Поульсен Николай.
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      89'
      Рефери не любит споров - именно за это Поульсен Николай сейчас получил желтую
    • Описание гола
      88'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 87'
      Каба Сори сделал результативную передачу.
    • 87'
      Каба Сори создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Описание гола
      87'
      Г О О О О Л - Дрейер Андерс левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 87'
      Паулиньо VI сделал ключевой пас для гола!
    • 87'
      Томас Кристенсен из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      86'
      Линкс Гифт получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      86'
      Судья сигнализирует, что Линкс Гифт из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Исаксен Густав
    • Угловой
      85'
      Мадсен Мадс Эмиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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