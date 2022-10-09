Хорошую попытку сделал Milos Kerkez. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

48' Команда АЗ Алкмаар играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Дост Бас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Утрехт

39' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Деккер Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

34' Брауэрс Люк совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

34' Дост Бас нанес удар головой, но Хобие Верхулст спокойно отбил мяч.

33' Клейбер Шон из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Команда АЗ Алкмаар забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

31' Ван Бредероде Мирон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Удар от ворот произведет Утрехт

30' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Класи Йорди пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

28' Рейндерс Тиджани навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Судья свистит. Дост Бас атаковал сзади соперника. Это Milos Kerkez заработал своей команде штрафной

26' Удар от ворот произведет Утрехт

24' Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Деккер Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Milos Kerkez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Хорошую попытку сделал Сугавара Юкинари . Удар в створ, но вратарь начеку

16' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Редан Дайшон пробует нанести удар издали, но Хобие Верхулст держит все под контролем

14' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Утрехт пробьет пенальти!

13' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

12' Milos Kerkez ослабляет давление, выбив мяч.

12' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Milos Kerkez задерживает мяч рукой

10' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Утрехт

9' Сугавара Юкинари оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

7' Рейндерс Тиджани навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Игрок из команды АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Вормердам Дьянго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола