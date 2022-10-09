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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Утрехт
0:2
Второй тайм: 69'
АЗ Алкмаар
0'
0:1
31' Гол
Ван Бредероде Мирон
34' Желтая карточка
Брауэрс Люк
67' Желтая карточка
Редан Дайшон
0:2
68' Гол
Сугавара Юкинари

Ход матча

31'
0:1
Ван Бредероде Мирон
34'
Брауэрс Люк
 
56'
Загре Артур
Маэда Наоки
 
56'
Силла Мусса
Брауэрс Люк
 
61'
 
Базур Рихедли
Одгор Йенс
62'
 
Карлссон Йеспер
Ван Бредероде Мирон
62'
 
Ванхесден Зиньо
Деккер Максим
67'
Редан Дайшон
 
68'
0:2
Сугавара Юкинари
(Хацидиакос Пантелис)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
АЗ Алкмаар
9.83
4.55
3.60
Все Коэффициенты
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
2
Ван
дер
Марел
Марк
27
Модибо
Саньян
21
Вормердам
Дьянго
8
Брауэрс
Люк
6
Боздоган
Джан
22
Ван
де
Стрек
Сандер
30
Маэда
Наоки
28
Дост
Бас
7
Редан
Дайшон
12
Верхюлст
Хоби
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
22
Деккер
Максим
5
Керкез
Милош
6
Рейндерс
Тиджани
10
Де
Вит
Дани
8
Класи
Йорди
2
Сугавара
Юкинари
7
Одгор
Йенс
19
Ван
Бредероде
Мирон
Утрехт
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Утрехт
АЗ Алкмаар

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед

32 матча

37.5%
18.8%
43.7%
12 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.1%
21.9%
50%
9 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

Э
2:2
Э
5:1
Э
0:1
Э
2:2
ТМС
1:0
Э
0:3
Э
3:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
ЛЕ
3:0
ЛЕ
3:0
Э
2:3
Э
1:2
Э
1:3
Э
2:2
Э
6:2
Э
0:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
6:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
5:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 5 0.56
Дувикас Анастасиос 4 (1) 0.44
Ван де Стрек Сандер 1 0.11
Боздоган Джан 0 0
Клейбер Шон 0 0
Брауэрс Люк 0 0
Силла Мусса 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одгор Йенс 4 0.44
Де Вит Дани 3 0.33
Павлидис Вангелис 2 (1) 0.22
Ван Бредероде Мирон 2 0.22
Керкез Милош 2 0.22
Рейндерс Тиджани 1 0.11
Класи Йорди 1 0.11
Лахдо Майкель 1 0.11
Де Вит Меес 1 0.11
Сугавара Юкинари 1 0.11
Карлссон Йеспер III 1 0.11
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Бараси Юсуф 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 2 0
Брауэрс Люк 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Боздоган Джан 2 0
Дост Бас 1 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Бут Тейлор 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 0
Керкез Милош 3 0
Класи Йорди 1 0
Инди Мартинс 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Бёкема Сэм 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
100%
2
18%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

10
17
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
10%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
2
20%
3
18%
61-75
4
40%
3
18%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эксельсиор - Утрехт 0:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4
Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1
АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 2:0 9 7 2 0 19 - 6 23
2. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
3. Фейеноорд 2:0 9 6 2 1 23 - 10 20
4. ПСВ 8 6 0 2 28 - 13 18
5. Твенте 0:2 9 5 1 3 15 - 7 16
6. Спарта Роттердам 9 4 2 3 14 - 11 14
7. Ваалвейк 9 3 4 2 20 - 14 13
8. Херенвен 8 3 4 1 8 - 7 13
9. Утрехт 0:2 9 3 3 3 10 - 12 12
10. НЕК Неймеген 9 1 7 1 9 - 7 10
11. Эксельсиор 9 3 1 5 11 - 20 10
12. Гоу Эхед Иглс 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Гронинген 9 2 2 5 10 - 19 8
14. Камбюр 9 2 2 5 8 - 14 8
15. Фортуна Ситтард 8 2 1 5 11 - 17 7
16. Витесс 8 1 2 5 7 - 19 5
17. Эммен 9 1 2 6 7 - 21 5
18. Волендам 9 1 2 6 10 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 0:2 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Фейеноорд 2:0 4 3 1 0 9 - 0 10
5. Спарта Роттердам 5 3 0 2 11 - 6 9
6. Ваалвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
7. АЗ Алкмаар 2:0 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
9. Фортуна Ситтард 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
11. Эммен 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Утрехт 0:2 5 1 2 2 1 - 4 5
13. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 7 - 10 4
15. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
17. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
18. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 2:0 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Фейеноорд 2:0 5 3 1 1 14 - 10 10
4. Утрехт 0:2 4 2 1 1 9 - 8 7
5. ПСВ 4 2 0 2 12 - 8 6
6. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Херенвен 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Ваалвейк 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
11. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
12. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Твенте 0:2 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Эксельсиор 5 1 1 3 5 - 11 4
15. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Волендам 5 0 2 3 4 - 16 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Эммен Араухо Мигель 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 66'
      Хорошую попытку сделал Milos Kerkez. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 66'
      Рейндерс Тиджани создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 65'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 64'
      Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
    • 64'
      Загре Артур оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 64'
      Бёкема Сэм успешно блокирует удар.
    • 64'
      Ван де Стрек Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 63'
      Карлссон Йеспер III из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 62'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Утрехт
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    9.83
    4.55
    3.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Утрехт 0:2 АЗ Алкмаар онлайн

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