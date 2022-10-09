Тур: 9. Стадион: Галгенваард. Главный судья: Гозубуик Сердар
0:2
Второй тайм: 69'
0'
0:1
31' ГолВан Бредероде Мирон
34' Желтая карточкаБрауэрс Люк
67' Желтая карточкаРедан Дайшон
0:2
68' ГолСугавара Юкинари
Ход матча
31'
34'
67'
68'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
17
Клейбер
Шон
30
Маэда
Наоки
28
Дост
Бас
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Маэда НаокиНападающий
-
28 Дост БасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
-
29 Силла МуссаЗащитник
- Защитник
-
20 Загре АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Юнес АминНападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Гриффит ИманПолузащитник
- Нападающий
-
17 Бараси ЮсуфНападающий
-
34 Де Вит МеесНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
АЗ Алкмаар
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед
32 матча
37.5%
18.8%
43.7%
12 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.1%
21.9%
50%
9 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дост Бас
|5
|0.56
|Дувикас Анастасиос
|4 (1)
|0.44
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.11
|Боздоган Джан
|0
|0
|Клейбер Шон
|0
|0
|Брауэрс Люк
|0
|0
|Силла Мусса
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одгор Йенс
|4
|0.44
|Де Вит Дани
|3
|0.33
|Павлидис Вангелис
|2 (1)
|0.22
|Ван Бредероде Мирон
|2
|0.22
|Керкез Милош
|2
|0.22
|Рейндерс Тиджани
|1
|0.11
|Класи Йорди
|1
|0.11
|Лахдо Майкель
|1
|0.11
|Де Вит Меес
|1
|0.11
|Сугавара Юкинари
|1
|0.11
|Карлссон Йеспер III
|1
|0.11
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|2
|0
|Брауэрс Люк
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Боздоган Джан
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Бут Тейлор
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|3
|0
|Керкез Милош
|3
|0
|Класи Йорди
|1
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Бёкема Сэм
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
11
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
100%
2
18%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Забито
10
17
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
10%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
2
20%
3
18%
61-75
4
40%
3
18%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эксельсиор - Утрехт 0:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4
Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1
АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|2:0
|9
|7
|2
|0
|19 - 6
|23
|2.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|27 - 8
|22
|3.
|Фейеноорд
|2:0
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|4.
|ПСВ
|8
|6
|0
|2
|28 - 13
|18
|5.
|Твенте
|0:2
|9
|5
|1
|3
|15 - 7
|16
|6.
|Спарта Роттердам
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|Ваалвейк
|9
|3
|4
|2
|20 - 14
|13
|8.
|Херенвен
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|9.
|Утрехт
|0:2
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|10.
|НЕК Неймеген
|9
|1
|7
|1
|9 - 7
|10
|11.
|Эксельсиор
|9
|3
|1
|5
|11 - 20
|10
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|13.
|Гронинген
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|14.
|Камбюр
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|15.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|16.
|Витесс
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|17.
|Эммен
|9
|1
|2
|6
|7 - 21
|5
|18.
|Волендам
|9
|1
|2
|6
|10 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|0:2
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|3.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|4.
|Фейеноорд
|2:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|5.
|Спарта Роттердам
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|Ваалвейк
|5
|2
|2
|1
|14 - 8
|8
|7.
|АЗ Алкмаар
|2:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|9.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|10.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Эммен
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Утрехт
|0:2
|5
|1
|2
|2
|1 - 4
|5
|13.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|НЕК Неймеген
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|17.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|18.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|2:0
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Фейеноорд
|2:0
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|Утрехт
|0:2
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|5.
|ПСВ
|4
|2
|0
|2
|12 - 8
|6
|6.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|7.
|Херенвен
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|Ваалвейк
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|11.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Твенте
|0:2
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Эксельсиор
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|15.
|Витесс
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Волендам
|5
|0
|2
|3
|4 - 16
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
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|ПСВ
|Гакпо Коди
|10 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|6 (3)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Эммен
|Араухо Мигель
|1 2