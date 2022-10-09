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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 13.
СКА-Хабаровск
0:1
Первый тайм: 13'
Рубин
0'
0:1
12' Гол
Иванов Олег
СКА-Хабаровск
Рубин

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Рубин

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
1:0
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алейников Василий 4 0.33
Гащенков Михаил 3 0.25
Петров Илья 3 (3) 0.25
Алиев Саид 2 0.17
Фомин Денис 1 0.08
Турсунов Игорь 1 0.08
Мирошниченко Никита 1 0.08
Яо Жан Шарль I 1 0.08
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 5 (1) 0.42
Кабутов Дмитрий 4 0.33
Лисакович Виталий 4 (1) 0.33
Мусаев Леон 2 0.17
Дзагоев Алан 1 0.08
Зотов Александр 1 0.08
Самошников Илья 1 0.08
Бакаев Солтмурад 1 0.08
Тесленко Егор 1 0.08

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сугробов Владимир 4 0
Петров Илья 2 1
Алейников Василий 3 0
Мусалов Магомед 3 0
Муминов Ильяс 1 1
Александр Иванков 1 1
Гелоян Ишхан 2 0
Гащенков Михаил 2 0
Рукас Томас 2 0
Фомин Денис 2 0
Турсунов Игорь 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Яо Жан Шарль I 2 0
Стародуб Дмитрий 0 1
Сосранов Рустам 1 0
Алиев Саид 1 0
Климов Кирилл 1 0
Мирошниченко Никита 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынович Александр 3 0
Иванов Олег 1 1
Чуперка Валерий 2 0
Горбунов Игорь 2 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Безруков Руслан 2 0
Апшацев Марат 2 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Мусаев Леон 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Самошников Илья 1 0
Бакаев Солтмурад 1 0
Фаттахов Ленар 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
5
50%
2
22%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
3
50%
1
8%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
4
57%
76-90

Забито

16
21
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
1
6%
2
10%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
5
31%
6
29%
61-75
4
25%
3
14%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
3
21%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Динамо Владивосток - СКА-Хабаровск 1:0 Волга Ульяновск - СКА-Хабаровск 0:0 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 0:1
СКА-Хабаровск - Уфа 1:1 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 0:0 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0
Рубин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волга Ульяновск - Рубин 2:1 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Рубин 1:0 Рубин - Волгарь 3:2
Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 12 7 4 1 21 - 11 25
2. Балтика Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Арсенал Тула Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
4. КАМАЗ Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
5. Рубин 1:0 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
6. Енисей Заявка 12 5 5 2 18 - 15 20
7. Волгарь Заявка 12 5 4 3 12 - 9 19
8. Динамо Махачкала Заявка 12 4 6 2 10 - 9 18
9. СКА-Хабаровск 0:1 Заявка 13 4 5 4 16 - 13 17
10. Нефтехимик Заявка 12 4 3 5 9 - 8 15
11. Шинник Заявка 12 4 3 5 14 - 15 15
12. ФК Кубань Заявка 12 4 2 6 14 - 14 14
13. Уфа Заявка 12 3 4 5 9 - 16 13
14. Акрон Заявка 12 2 5 5 10 - 19 11
15. Краснодар-2 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
16. Велес Москва Заявка 12 3 1 8 11 - 18 10
17. Родина Москва Заявка 12 1 5 6 10 - 17 8
18. Волга Ульяновск Заявка 12 1 3 8 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Енисей Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
2. Алания Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
3. Балтика Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
4. Волгарь Заявка 6 4 1 1 6 - 2 13
5. Арсенал Тула Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
6. Рубин 1:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 7 12
7. КАМАЗ Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. СКА-Хабаровск 0:1 Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
9. Шинник Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
10. ФК Кубань Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
11. Динамо Махачкала Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
12. Нефтехимик Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
13. Уфа Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Велес Москва Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Волга Ульяновск Заявка 8 0 3 5 4 - 14 3
16. Родина Москва Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17. Акрон Заявка 4 0 2 2 6 - 9 2
18. Краснодар-2 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
2. Алания Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3. КАМАЗ Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
4. Арсенал Тула Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
5. Рубин 1:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Краснодар-2 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
7. Акрон Заявка 8 2 3 3 4 - 10 9
8. Динамо Махачкала Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
9. Нефтехимик Заявка 5 2 1 2 4 - 3 7
10. СКА-Хабаровск 0:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
11. Волгарь Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
12. Енисей Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Уфа Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
14. Родина Москва Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Шинник Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. ФК Кубань Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
17. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
18. Волга Ульяновск Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 5
Велес Москва Логуа Ираклий 6
Рубин Фамейе Джоэль 6
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Шинник Грузнов Илья 2 3
Волгарь Ведерников Данила 6
Волгарь Гилязетдинов Артур 1 4
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ИВАНОВ!!! Горбунов справа совершил длинный рейд вперёд и аккуратным пасом вывел Иванова к воротам. Олег точно низом пробил в ближний угол.
  • 11'
    Фамейе справа не смог точно прострелить по линии штрафной площади в центр на Безрукова.
  • 11'
    У Самошникова по центру не прошла передача низом на партнёров в штрафную площадь.
  • Опасный момент
    10'
    Кабутов со штрафного пробил рядом с правой штангой.
  • Фол, нарушение
    10'
    Гащенков на линии штрафной площади сбил Дзагоева. Опаснейший штрафной удар исполнят гости.
  • Угловой
    9'
    Аднан от углового флага навесил к линии штрафной площади, где соперники не позволили сыграть Кабутову.
  • 9'
    Левицкий в простой ситуации не смог выполнить поперечную передачу и "привёз" угловой удар.
  • Угловой
    8'
    Аднан от углового флага навесил к воротам, откуда кулаками мяч выбил Помазан.
  • 7'
    Горбунов в центре поля сыграл на перехвате, справа прошёл вперёд и прострелил в центр, где на перехвате сыграл Петров.
  • Опасный момент
    6'
    Фамейе справа убежал от Рукаса, вошёл в штрафную площадь и с девяти метров пробил рядом с ближней крестовиной.
  • Офсайд
    5'
    Фамейе слева оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    4'
    Горбунов в центре поля сбил Турсунова.
  • 3'
    Фамейе справа с линии штрафной площади низом пробил рядом с ближней штангой.
  • 2'
    "СКА-Хабаровск" играет в красных футболках и чёрных трусах, "Рубин" - в бежево-чёрной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на стадионе имени В.И. Ленина!
  • Бонусы букмекеров
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    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча тринадцатого тура Российской первой лиги, в котором сыграют «СКА-Хабаровск» и «Рубин». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 131
    СКА-Хабаровск 38.2% (50)
    X 44.3% (58)
    Рубин 17.6% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Рубин
    2.80
    3.18
    3.00
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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 0:1 Рубин

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    38.2% (50)
    Ничья
    44.3% (58)
    Рубин
    17.6% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.07% (43)
    Меньше
    62.93% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    80.17% (93)
    Нет
    19.83% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.2% (50)
    2:1 СКА-Хабаровск
    16.8% (22)
    1:0 СКА-Хабаровск
    13.7% (18)
    1:2 Рубин
    11.5% (15)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    0:1 Рубин
    3.1% (4)
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    СКА-Хабаровск
    Рубин
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