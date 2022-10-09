Первый тайм

12' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ИВАНОВ!!! Горбунов справа совершил длинный рейд вперёд и аккуратным пасом вывел Иванова к воротам. Олег точно низом пробил в ближний угол.

11' Фамейе справа не смог точно прострелить по линии штрафной площади в центр на Безрукова.

11' У Самошникова по центру не прошла передача низом на партнёров в штрафную площадь.

10' Кабутов со штрафного пробил рядом с правой штангой.

10' Гащенков на линии штрафной площади сбил Дзагоева. Опаснейший штрафной удар исполнят гости.

9' Аднан от углового флага навесил к линии штрафной площади, где соперники не позволили сыграть Кабутову.