Тур: 13.
Позже
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Рубин
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алейников Василий
|4
|0.33
|Гащенков Михаил
|3
|0.25
|Петров Илья
|3 (3)
|0.25
|Алиев Саид
|2
|0.17
|Фомин Денис
|1
|0.08
|Турсунов Игорь
|1
|0.08
|Мирошниченко Никита
|1
|0.08
|Яо Жан Шарль I
|1
|0.08
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|5 (1)
|0.42
|Кабутов Дмитрий
|4
|0.33
|Лисакович Виталий
|4 (1)
|0.33
|Мусаев Леон
|2
|0.17
|Дзагоев Алан
|1
|0.08
|Зотов Александр
|1
|0.08
|Самошников Илья
|1
|0.08
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.08
|Тесленко Егор
|1
|0.08
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сугробов Владимир
|4
|0
|Петров Илья
|2
|1
|Алейников Василий
|3
|0
|Мусалов Магомед
|3
|0
|Муминов Ильяс
|1
|1
|Александр Иванков
|1
|1
|Гелоян Ишхан
|2
|0
|Гащенков Михаил
|2
|0
|Рукас Томас
|2
|0
|Фомин Денис
|2
|0
|Турсунов Игорь
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Яо Жан Шарль I
|2
|0
|Стародуб Дмитрий
|0
|1
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Алиев Саид
|1
|0
|Климов Кирилл
|1
|0
|Мирошниченко Никита
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынович Александр
|3
|0
|Иванов Олег
|1
|1
|Чуперка Валерий
|2
|0
|Горбунов Игорь
|2
|0
|Кабутов Дмитрий
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Безруков Руслан
|2
|0
|Апшацев Марат
|2
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|Фаттахов Ленар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
5
50%
2
22%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
3
50%
1
8%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
4
57%
76-90
Забито
16
21
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
1
6%
2
10%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
5
31%
6
29%
61-75
4
25%
3
14%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
3
21%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Динамо Владивосток - СКА-Хабаровск 1:0 Волга Ульяновск - СКА-Хабаровск 0:0 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 0:1
СКА-Хабаровск - Уфа 1:1 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 0:0 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0
Рубин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волга Ульяновск - Рубин 2:1 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Рубин 1:0 Рубин - Волгарь 3:2
Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 11
|25
|2.
|Балтика
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|5.
|Енисей
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 15
|20
|6.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|7.
|Волгарь
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 9
|19
|8.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|10 - 9
|18
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 12
|17
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 8
|15
|11.
|Шинник
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|12.
|ФК Кубань
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|13.
|Уфа
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 16
|13
|14.
|Акрон
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 19
|11
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 18
|10
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 17
|8
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|2.
|Алания
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|3.
|Балтика
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|4.
|Волгарь
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|6 - 2
|13
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|6.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|9.
|Шинник
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 14
|3
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|17.
|Акрон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|2.
|Алания
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|5.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|6.
|Акрон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 10
|9
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Енисей
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Шинник
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|17.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Алания
|Галоян Артур
|5
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|6
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 5
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Волгарь
|Ведерников Данила
|6
|Волгарь
|Гилязетдинов Артур
|1 4
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|5
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Рубин
Исход игры
СКА-Хабаровск
37.3% (19)
Ничья
43.1% (22)
Рубин
19.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (22)
Меньше
52.17% (24)
Обе команды забьют
Да
86.96% (40)
Нет
13.04% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (18)
2:1 СКА-Хабаровск
21.6% (11)
1:2 Рубин
15.7% (8)
1:0 СКА-Хабаровск
7.8% (4)
2:2 Ничья
3.9% (2)
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