Тур: 13.
История личных встреч
Волгарь
КАМАЗ
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делькин Артём
|3
|0.25
|Стефанович Илья
|3
|0.25
|Царукян Валерий
|3
|0.25
|Лесников Дмитрий
|1
|0.08
|Печенкин Никита
|1
|0.08
|Агеев Михаил
|1 (1)
|0.08
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шамкин Даниил
|4
|0.33
|Бабаев Владлен
|3
|0.25
|Мохаммад Амир
|2
|0.17
|Пальцев Валентин
|2
|0.17
|Гаглоев Александр
|2 (2)
|0.17
|Денисов Александр
|1
|0.08
|Полюткин Антон
|1
|0.08
|Сикоев Асланбек
|1
|0.08
|Серченков Сергей
|1
|0.08
|Таликин Дамир
|1
|0.08
Карточки
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ведерников Данила
|6
|0
|Гилязетдинов Артур
|4
|1
|Талалай Денис
|4
|0
|Козлов Данила
|4
|0
|Стефанович Илья
|3
|0
|Лесников Дмитрий
|3
|0
|Печенкин Никита
|3
|0
|Смирнов Данила
|3
|0
|Локтионов Роман
|2
|0
|Смирнов Олег
|2
|0
|Делькин Артём
|2
|0
|Агеев Михаил
|2
|0
|Ращеня Илья
|2
|0
|Гаврилович Алексей
|1
|0
|Носов Александр
|1
|0
|Павлишин Алексей
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальцев Валентин
|5
|0
|Толстопятов Николай
|4
|0
|Свежов Виктор
|3
|0
|Абрамов Артём
|3
|0
|Мохаммад Амир
|3
|0
|Кирсанов Никита
|3
|0
|Аюкин Руслан
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Гаглоев Александр
|2
|0
|Таликин Дамир
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Серченков Сергей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
43%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Забито
12
18
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
4
33%
5
28%
61-75
4
33%
3
17%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
3
33%
2
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Волгарь
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Тюмень - Волгарь 0:3 Велес Москва - Волгарь 1:3 Волгарь - Алания 0:0 Рубин - Волгарь 3:2
Волгарь - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Волгарь - Нефтехимик 0:1 Уфа - Волгарь 0:0 Волгарь - Енисей 2:0 Родина Москва - Волгарь 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 2:1 Балтика - Волгарь 3:1 Волгарь - Акрон 1:0 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Волгарь - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Волгарь - Оренбург 2:2 Волгарь - Томь 0:3 Факел - Волгарь 1:0 Волгарь - Балтика 2:2
КАМАЗ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Зенит-Ижевск - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2
Алания - КАМАЗ 4:2 КАМАЗ - Балтика 0:0 Рубин - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 4:0 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2 Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 11
|25
|2.
|Балтика
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|5.
|Енисей
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 15
|20
|6.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|7.
|Волгарь
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 9
|19
|8.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|10 - 9
|18
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 12
|17
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 8
|15
|11.
|Шинник
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|12.
|ФК Кубань
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|13.
|Уфа
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 16
|13
|14.
|Акрон
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 19
|11
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 18
|10
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 17
|8
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|2.
|Алания
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|3.
|Балтика
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|4.
|Волгарь
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|6 - 2
|13
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|6.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|9.
|Шинник
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 14
|3
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|17.
|Акрон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|2.
|Алания
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|5.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|6.
|Акрон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 10
|9
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Енисей
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Шинник
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|17.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
- — Выход в Премьер-лигу
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|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Алания
|Галоян Артур
|5
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|6
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 5
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Волгарь
|Ведерников Данила
|6
|Волгарь
|Гилязетдинов Артур
|1 4
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|5
Прогнозы на матч Волгарь - КАМАЗ
Исход игры
Волгарь
29.5% (13)
Ничья
36.4% (16)
КАМАЗ
34.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
38.1% (16)
Меньше
61.9% (26)
Обе команды забьют
Да
71.43% (30)
Нет
28.57% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (15)
1:2 КАМАЗ
15.9% (7)
1:0 Волгарь
11.4% (5)
2:1 Волгарь
9.1% (4)
0:2 КАМАЗ
4.5% (2)
2:0 Волгарь
4.5% (2)
1:3 КАМАЗ
4.5% (2)
0:1 КАМАЗ
4.5% (2)
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