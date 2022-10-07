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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 13.
Волгарь
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 44
Волгарь 29.5% (13)
X 36.4% (16)
КАМАЗ 34.1% (15)
Все прогнозы

История личных встреч

Волгарь
КАМАЗ

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПД
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делькин Артём 3 0.25
Стефанович Илья 3 0.25
Царукян Валерий 3 0.25
Лесников Дмитрий 1 0.08
Печенкин Никита 1 0.08
Агеев Михаил 1 (1) 0.08
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 4 0.33
Бабаев Владлен 3 0.25
Мохаммад Амир 2 0.17
Пальцев Валентин 2 0.17
Гаглоев Александр 2 (2) 0.17
Денисов Александр 1 0.08
Полюткин Антон 1 0.08
Сикоев Асланбек 1 0.08
Серченков Сергей 1 0.08
Таликин Дамир 1 0.08

Карточки

Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ведерников Данила 6 0
Гилязетдинов Артур 4 1
Талалай Денис 4 0
Козлов Данила 4 0
Стефанович Илья 3 0
Лесников Дмитрий 3 0
Печенкин Никита 3 0
Смирнов Данила 3 0
Локтионов Роман 2 0
Смирнов Олег 2 0
Делькин Артём 2 0
Агеев Михаил 2 0
Ращеня Илья 2 0
Гаврилович Алексей 1 0
Носов Александр 1 0
Павлишин Алексей 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальцев Валентин 5 0
Толстопятов Николай 4 0
Свежов Виктор 3 0
Абрамов Артём 3 0
Мохаммад Амир 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Аюкин Руслан 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Гаглоев Александр 2 0
Таликин Дамир 2 0
Денисов Александр 1 0
Кириллов Юрий 1 0
Серченков Сергей 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
2
33%
1
9%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
43%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Забито

12
18
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
4
33%
5
28%
61-75
4
33%
3
17%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
3
33%
2
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Волгарь
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Тюмень - Волгарь 0:3 Велес Москва - Волгарь 1:3 Волгарь - Алания 0:0 Рубин - Волгарь 3:2
Волгарь - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Волгарь - Нефтехимик 0:1 Уфа - Волгарь 0:0 Волгарь - Енисей 2:0 Родина Москва - Волгарь 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 2:1 Балтика - Волгарь 3:1 Волгарь - Акрон 1:0 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Волгарь - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Волгарь - Оренбург 2:2 Волгарь - Томь 0:3 Факел - Волгарь 1:0 Волгарь - Балтика 2:2
КАМАЗ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Зенит-Ижевск - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2
Алания - КАМАЗ 4:2 КАМАЗ - Балтика 0:0 Рубин - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 4:0 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2 Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 12 7 4 1 21 - 11 25
2. Балтика Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Арсенал Тула Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
4. КАМАЗ Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
5. Енисей Заявка 12 5 5 2 18 - 15 20
6. Рубин Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
7. Волгарь Заявка 12 5 4 3 12 - 9 19
8. Динамо Махачкала Заявка 12 4 6 2 10 - 9 18
9. СКА-Хабаровск Заявка 12 4 5 3 16 - 12 17
10. Нефтехимик Заявка 12 4 3 5 9 - 8 15
11. Шинник Заявка 12 4 3 5 14 - 15 15
12. ФК Кубань Заявка 12 4 2 6 14 - 14 14
13. Уфа Заявка 12 3 4 5 9 - 16 13
14. Акрон Заявка 12 2 5 5 10 - 19 11
15. Краснодар-2 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
16. Велес Москва Заявка 12 3 1 8 11 - 18 10
17. Родина Москва Заявка 12 1 5 6 10 - 17 8
18. Волга Ульяновск Заявка 12 1 3 8 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Енисей Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
2. Алания Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
3. Балтика Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
4. Волгарь Заявка 6 4 1 1 6 - 2 13
5. Арсенал Тула Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
6. Рубин Заявка 7 3 3 1 12 - 7 12
7. КАМАЗ Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. СКА-Хабаровск Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
9. Шинник Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
10. ФК Кубань Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
11. Динамо Махачкала Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
12. Нефтехимик Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
13. Уфа Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Велес Москва Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Волга Ульяновск Заявка 8 0 3 5 4 - 14 3
16. Родина Москва Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17. Акрон Заявка 4 0 2 2 6 - 9 2
18. Краснодар-2 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
2. Алания Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3. КАМАЗ Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
4. Арсенал Тула Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
5. Краснодар-2 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
6. Акрон Заявка 8 2 3 3 4 - 10 9
7. Динамо Махачкала Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Рубин Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9. Нефтехимик Заявка 5 2 1 2 4 - 3 7
10. СКА-Хабаровск Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
11. Волгарь Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
12. Енисей Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Уфа Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
14. Родина Москва Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Шинник Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. ФК Кубань Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
17. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
18. Волга Ульяновск Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 5
Велес Москва Логуа Ираклий 6
Рубин Фамейе Джоэль 6
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Шинник Грузнов Илья 2 3
Волгарь Ведерников Данила 6
Волгарь Гилязетдинов Артур 1 4
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волгарь - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2022, осталось 2 дня 7 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Волгарь 29.5% (13)
    X 36.4% (16)
    КАМАЗ 34.1% (15)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Волгарь - КАМАЗ онлайн

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    Прогнозы на матч Волгарь - КАМАЗ

    Исход игры
    Волгарь
    29.5% (13)
    Ничья
    36.4% (16)
    КАМАЗ
    34.1% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.1% (16)
    Меньше
    61.9% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (30)
    Нет
    28.57% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.1% (15)
    1:2 КАМАЗ
    15.9% (7)
    1:0 Волгарь
    11.4% (5)
    2:1 Волгарь
    9.1% (4)
    0:2 КАМАЗ
    4.5% (2)
    2:0 Волгарь
    4.5% (2)
    1:3 КАМАЗ
    4.5% (2)
    0:1 КАМАЗ
    4.5% (2)
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    КАМАЗ
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