Тур: 25. Стадион: Леркендаль.
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
32
Корник
Лео
10
Хольсе
Карло
21
Шёнг
Магнус
11
Лаюни
Амор
27
Jacob
Eng
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
-
27 Jacob EngНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сахрауи ОсамНападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
История личных встреч
Русенборг
Волеренга
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
32 матча
59.4%
31.3%
9.3%
19 побед 10 ничьих 3 победы
Первый тайм
40.6%
50%
9.4%
13 побед 16 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.1%
28.1%
18.8%
17 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|13 (2)
|0.52
|Тенгстедт Каспер
|10
|0.4
|Веккья Стефано
|7 (1)
|0.28
|Samuel Rogers
|5
|0.2
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0.12
|Перейра Адриан
|2
|0.08
|Йенсен Виктор
|2
|0.08
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0.08
|Ингасон Кристаль-Мани
|2 (1)
|0.08
|Хольсе Карло
|1
|0.04
|Тагсет Эдвард
|1
|0.04
|Корник Лео
|1
|0.04
|Хольм Ноа
|1
|0.04
|Bryan Solhaug Fiabema
|1
|0.04
|Хрупалла Павел
|1
|0.04
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Хансен Андре
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаюни Амор
|7 (1)
|0.28
|Сахрауи Осам
|6
|0.24
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.16
|Удаль Хенрик
|4
|0.16
|Бьёрдаль Хенрик
|4 (3)
|0.16
|Jacob Eng
|3
|0.12
|Борвен Торгейр
|3
|0.12
|Кристенсен Тобиас
|2
|0.08
|Жута Леонард
|2
|0.08
|Доннум Арон
|2
|0.08
|Хольм Один Тьяго
|2
|0.08
|Страндберг Стефан
|1
|0.04
|Несберг Иван
|1
|0.04
|Толлос Йонатан
|1
|0.04
|Ятта Сиди
|1
|0.04
|Странд Петтер
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Кьетил Хауг
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёркеейет Тобиас
|5
|0
|Скарсем Олаус
|4
|0
|Перейра Адриан
|4
|0
|Samuel Rogers
|3
|0
|Йенсен Виктор
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Renzo Giampaoli
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|1
|1
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Хольсе Карло
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеденстад Вегар
|5
|0
|Доннум Арон
|3
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|0
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|Хольм Один Тьяго
|3
|0
|Толлос Йонатан
|3
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Жута Леонард
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Шёнг Магнус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
17
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
6
23%
2
12%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
8
31%
5
29%
29%
31-45
6
23%
3
18%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
2
8%
4
24%
76-90
Пропущено
11
24
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
9%
2
8%
1-15
4
36%
1
4%
16-30
2
18%
6
25%
31-45
1
9%
2
8%
46-60
2
18%
9
38%
61-75
1
9%
4
17%
76-90
Забито
29
26
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 15
4
14%
2
8%
1-15
9
31%
5
19%
16-30
1
3%
6
23%
31-45
2
7%
3
12%
46-60
9
31%
4
15%
61-75
4
14%
6
23%
76-90
Пропущено
22
11
14 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
18%
2
18%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
5
23%
1
9%
31-45
2
9%
4
36%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
3
14%
2
18%
76-90
Забито
55
43
29 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 12
2 Не забивали 6
10
18%
4
9%
1-15
10
18%
6
14%
16-30
9
16%
11
26%
31-45
8
15%
6
14%
46-60
12
22%
6
14%
61-75
6
11%
10
23%
76-90
Пропущено
33
35
21 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
5
15%
4
11%
1-15
9
27%
2
6%
16-30
7
21%
7
20%
31-45
3
9%
6
17%
46-60
5
15%
10
29%
61-75
4
12%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Кристиансунд - Русенборг 4:4 Русенборг - Ранхейм 2:1 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1
Русенборг - Викинг 4:1 Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4
Волеренга
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Волеренга - Лиллестрём 3:1
Викинг - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|25
|20
|3
|2
|60 - 21
|63
|2.
|Будё-Глимт
|25
|14
|6
|5
|64 - 32
|48
|3.
|Лиллестрём
|25
|14
|5
|6
|44 - 28
|47
|4.
|Русенборг
|0:0
|25
|12
|9
|4
|53 - 35
|45
|5.
|Волеренга
|0:0
|25
|13
|4
|8
|46 - 32
|43
|6.
|Одд
|25
|10
|5
|10
|31 - 39
|35
|7.
|Тромсё
|25
|8
|10
|7
|36 - 41
|34
|8.
|Викинг
|25
|9
|6
|10
|40 - 41
|33
|9.
|Сарпсборг-08
|25
|10
|2
|13
|47 - 46
|32
|10.
|Стрёмсгодсет
|25
|9
|5
|11
|39 - 40
|32
|11.
|Хёугесунн
|25
|8
|6
|11
|36 - 41
|30
|12.
|Олесунн
|24
|7
|7
|10
|26 - 38
|28
|13.
|Хам-Кам
|25
|5
|11
|9
|28 - 36
|26
|14.
|Саннефьёрд
|25
|6
|5
|14
|37 - 59
|23
|15.
|Кристиансунд
|25
|4
|6
|15
|30 - 51
|18
|16.
|Дьерв
|24
|4
|2
|18
|21 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 11
|31
|2.
|Русенборг
|0:0
|12
|9
|3
|0
|27 - 10
|30
|3.
|Волеренга
|0:0
|12
|9
|1
|2
|27 - 10
|28
|4.
|Лиллестрём
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|5.
|Будё-Глимт
|13
|6
|6
|1
|37 - 16
|24
|6.
|Тромсё
|12
|7
|3
|2
|22 - 17
|24
|7.
|Стрёмсгодсет
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|8.
|Хёугесунн
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|24 - 21
|19
|10.
|Одд
|13
|6
|1
|6
|19 - 20
|19
|11.
|Викинг
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|12.
|Хам-Кам
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|13.
|Олесунн
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|14.
|Кристиансунд
|12
|3
|4
|5
|22 - 27
|13
|15.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|16.
|Саннефьёрд
|12
|1
|5
|6
|19 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|10
|2
|0
|25 - 10
|32
|2.
|Будё-Глимт
|12
|8
|0
|4
|27 - 16
|24
|3.
|Лиллестрём
|13
|6
|3
|4
|23 - 19
|21
|4.
|Одд
|12
|4
|4
|4
|12 - 19
|16
|5.
|Русенборг
|0:0
|13
|3
|6
|4
|26 - 25
|15
|6.
|Волеренга
|0:0
|13
|4
|3
|6
|19 - 22
|15
|7.
|Саннефьёрд
|13
|5
|0
|8
|18 - 30
|15
|8.
|Викинг
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|12
|4
|1
|7
|23 - 25
|13
|10.
|Олесунн
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|11.
|Тромсё
|13
|1
|7
|5
|14 - 24
|10
|12.
|Хёугесунн
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|13.
|Хам-Кам
|12
|1
|6
|5
|13 - 22
|9
|14.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|15.
|Кристиансунд
|13
|1
|2
|10
|8 - 24
|5
|16.
|Дьерв
|12
|0
|1
|11
|10 - 36
|1
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (5)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|12 (5)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|11 (7)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3