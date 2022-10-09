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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Моэн Свейн
Русенборг
3:0
Конец матча
Волеренга
0'
1:0
17' Гол
Тенгстедт Каспер
2:0
32' Гол
Йенсен Виктор
45' Желтая карточка
Юклеред Симен
3:0
73' Гол
Йенсен Виктор
90'+5

Ход матча

17'
Тенгстедт Каспер
(Сэтер Оле Кристиан)
1:0
32'
Йенсен Виктор
(Тагсет Эдвард)
2:0
45'
 
Юклеред Симен
46'
 
Кристенсен Тобиас
Бьёрдаль Хенрик
46'
 
Сахрауи Осам
Jacob Eng
70'
Шелбред Пер-Сильян
Бёркеейет Тобиас
 
70'
Веккья Стефано
Сэтер Оле Кристиан
 
73'
Йенсен Виктор
(Тенгстедт Каспер)
3:0
77'
 
Ятта Сиди
Хольм Один Тьяго
82'
Ингасон Кристаль-Мани
Тенгстедт Каспер
 
82'
Скарсем Олаус
Йенсен Виктор
 
82'
Renzo Giampaoli
Samuel Rogers
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
7
Хенриксен
Маркус
15
Samuel
Rogers
32
Корник
Лео
20
Тагсет
Эдвард
11
Йенсен
Виктор
8
Бёркеейет
Тобиас
10
Хольсе
Карло
27
Сэтер
Оле
Кристиан
17
Тенгстедт
Каспер
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
4
Толлос
Йонатан
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
18
Юклеред
Симен
8
Бьёрдаль
Хенрик
15
Хольм
Один
Тьяго
24
Странд
Петтер
11
Лаюни
Амор
9
Борвен
Торгейр
27
Jacob
Eng
Русенборг
3-5-2
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Русенборг
Волеренга

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

32 матча

59.4%
31.3%
9.3%
19 побед 10 ничьих 3 победы

Первый тайм

40.6%
50%
9.4%
13 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.1%
28.1%
18.8%
17 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Т
0:4
Т
2:2
Т
1:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
3:0
К
2:0
Т
2:3
Т
3:0
Т
3:0
К
1:2
Т
1:1
Т
3:1
Т
0:2
Т
2:0
Т
1:2
Т
3:2
Т
2:2
КН
2:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
3:0
Т
0:0
Т
1:0
Т
2:0
Т
3:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
3:0
Т
2:1
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 13 (2) 0.52
Тенгстедт Каспер 11 0.44
Веккья Стефано 7 (1) 0.28
Samuel Rogers 5 0.2
Йенсен Виктор 4 0.16
Рейтан Эрленд Даль 3 0.12
Перейра Адриан 2 0.08
Бёркеейет Тобиас 2 0.08
Ингасон Кристаль-Мани 2 (1) 0.08
Хольсе Карло 1 0.04
Тагсет Эдвард 1 0.04
Корник Лео 1 0.04
Хольм Ноа 1 0.04
Bryan Solhaug Fiabema 1 0.04
Хрупалла Павел 1 0.04
Скарсем Олаус 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаюни Амор 7 (1) 0.28
Сахрауи Осам 6 0.24
Кьяртанссон Видар 4 0.16
Удаль Хенрик 4 0.16
Бьёрдаль Хенрик 4 (3) 0.16
Jacob Eng 3 0.12
Борвен Торгейр 3 0.12
Кристенсен Тобиас 2 0.08
Жута Леонард 2 0.08
Доннум Арон 2 0.08
Хольм Один Тьяго 2 0.08
Страндберг Стефан 1 0.04
Несберг Иван 1 0.04
Толлос Йонатан 1 0.04
Ятта Сиди 1 0.04
Странд Петтер 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Кьетил Хауг 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёркеейет Тобиас 5 0
Скарсем Олаус 4 0
Перейра Адриан 4 0
Samuel Rogers 3 0
Йенсен Виктор 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Renzo Giampaoli 3 0
Хенриксен Маркус 1 1
Рейтан Эрленд Даль 2 0
Хансен Андре 1 0
Вагич Павле 1 0
Хольсе Карло 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеденстад Вегар 5 0
Доннум Арон 3 1
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
Кристенсен Тобиас 3 0
Хольм Один Тьяго 3 0
Толлос Йонатан 3 0
Странд Петтер 2 0
Жута Леонард 1 0
Лаюни Амор 1 0
Юклеред Симен 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Шёнг Магнус 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
17
17 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
6
21%
2
12%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
9
31%
5
29%
29%
31-45
6
21%
3
18%
46-60
4
14%
2
12%
61-75
2
7%
4
24%
76-90

Пропущено

11
27
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
1
9%
2
7%
1-15
4
36%
2
7%
16-30
2
18%
7
26%
31-45
1
9%
2
7%
46-60
2
18%
10
37%
61-75
1
9%
4
15%
76-90

Забито

29
26
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 16
4
14%
2
8%
1-15
9
31%
5
19%
16-30
1
3%
6
23%
31-45
2
7%
3
12%
46-60
9
31%
4
15%
61-75
4
14%
6
23%
76-90

Пропущено

22
11
14 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
18%
2
18%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
5
23%
1
9%
31-45
2
9%
4
36%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
3
14%
2
18%
76-90

Забито

58
43
31 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 12
2 Не забивали 7
10
17%
4
9%
1-15
11
19%
6
14%
16-30
10
17%
11
26%
31-45
8
14%
6
14%
46-60
13
22%
6
14%
61-75
6
10%
10
23%
76-90

Пропущено

33
38
21 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 19
5
15%
4
11%
1-15
9
27%
3
8%
16-30
7
21%
8
21%
31-45
3
9%
6
16%
46-60
5
15%
11
29%
61-75
4
12%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Кристиансунд - Русенборг 4:4 Русенборг - Ранхейм 2:1 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1
Русенборг - Викинг 4:1 Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4
Волеренга
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Волеренга - Лиллестрём 3:1
Викинг - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 25 20 3 2 60 - 21 63
2. Будё-Глимт 25 14 6 5 64 - 32 48
3. Лиллестрём 25 14 5 6 44 - 28 47
4. Русенборг 25 13 8 4 56 - 35 47
5. Волеренга 25 13 3 9 46 - 35 42
6. Одд 25 10 5 10 31 - 39 35
7. Тромсё 25 8 10 7 36 - 41 34
8. Викинг 25 9 6 10 40 - 41 33
9. Сарпсборг-08 25 10 2 13 47 - 46 32
10. Стрёмсгодсет 25 9 5 11 39 - 40 32
11. Хёугесунн 25 8 6 11 36 - 41 30
12. Олесунн 24 7 7 10 26 - 38 28
13. Хам-Кам 25 5 11 9 28 - 36 26
14. Саннефьёрд 25 6 5 14 37 - 59 23
15. Кристиансунд 25 4 6 15 30 - 51 18
16. Дьерв 24 4 2 18 21 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 12 10 2 0 30 - 10 32
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 11 31
3. Волеренга 12 9 1 2 27 - 10 28
4. Лиллестрём 12 8 2 2 21 - 9 26
5. Будё-Глимт 13 6 6 1 37 - 16 24
6. Тромсё 12 7 3 2 22 - 17 24
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Сарпсборг-08 13 6 1 6 24 - 21 19
10. Одд 13 6 1 6 19 - 20 19
11. Викинг 12 5 4 3 19 - 13 19
12. Хам-Кам 13 4 5 4 15 - 14 17
13. Олесунн 12 4 4 4 14 - 16 16
14. Кристиансунд 12 3 4 5 22 - 27 13
15. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
16. Саннефьёрд 12 1 5 6 19 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 12 10 2 0 25 - 10 32
2. Будё-Глимт 12 8 0 4 27 - 16 24
3. Лиллестрём 13 6 3 4 23 - 19 21
4. Одд 12 4 4 4 12 - 19 16
5. Русенборг 13 3 6 4 26 - 25 15
6. Саннефьёрд 13 5 0 8 18 - 30 15
7. Волеренга 13 4 2 7 19 - 25 14
8. Викинг 13 4 2 7 21 - 28 14
9. Сарпсборг-08 12 4 1 7 23 - 25 13
10. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
11. Тромсё 13 1 7 5 14 - 24 10
12. Хёугесунн 12 2 3 7 13 - 21 9
13. Хам-Кам 12 1 6 5 13 - 22 9
14. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 10 - 21 9
15. Кристиансунд 13 1 2 10 8 - 24 5
16. Дьерв 12 0 1 11 10 - 36 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 12 (5)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Юклеред Симен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Йенсен Виктор бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Тенгстедт Каспер бьет в цель!
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