Тур: 25. Стадион: SR-Bank Arena. Зрители: 12136
0:3
Конец матча
0'
0:1
19' ГолКнудсен Магнус
21' Желтая карточкаОгбу Иго
24' Желтая карточкаОльсен Томас
40' Желтая карточкаВикстёль Рольф
0:2
49' ГолОльсен Томас
53' Желтая карточкаDjibril Diop
0:3
59' ГолОльсен Томас
81' Желтая карточкаКабран Кевин
90'+5
Ход матча
19'
0:1
21'
24'
40'
49'
0:2
53'
59'
0:3
81'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
30
Огбу
Иго
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Викинг
Лиллестрём
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
25 матчей
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.32
|Трипич Златко
|5 (1)
|0.2
|Траоре Маи
|4
|0.16
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.16
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0.12
|Кабран Кевин
|2
|0.08
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.08
|Танген Харальд
|1
|0.04
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.04
|Свеннсен Сандер
|1
|0.04
|Веватне Вильяр
|1
|0.04
|Викстёль Рольф
|1
|0.04
|Брекало Давид
|1
|0.04
|Хауген Херман
|1
|0.04
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0.04
|Edvin Austboe
|1
|0.04
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.04
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Скюття Наатан
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|6
|0.24
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|0.2
|Ибрахимай Илльдрен
|4
|0.16
|Драгснес Ветле
|4
|0.16
|Кнудсен Магнус
|3
|0.12
|Ольсен Томас
|3
|0.12
|Петтерссон Том
|3
|0.12
|Огбу Иго
|3
|0.12
|Осен Йермунд
|2
|0.08
|Гарнас Эспен
|2
|0.08
|Хелланн Поль-Андре
|2 (1)
|0.08
|Мэтью Ифиний
|2
|0.08
|Кайринен Каан
|1
|0.04
|Кристиансен Мадс
|1
|0.04
|Эд Эскил
|1
|0.04
|Рослер Колин
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брекало Давид
|4
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Трипич Златко
|2
|1
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Веватне Вильяр
|3
|0
|Викстёль Рольф
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|1
|Кабран Кевин
|2
|0
|Скюття Наатан
|2
|0
|Танген Харальд
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|2
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|2
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Djibril Diop
|1
|0
|Edvin Austboe
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэтью Ифиний
|4
|0
|Огбу Иго
|4
|0
|Гарнас Эспен
|3
|0
|Адамс Акор
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Осен Йермунд
|1
|1
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Драгснес Ветле
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Рангер Ларс
|2
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
21
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
2
11%
6
29%
46-60
5
26%
5
24%
61-75
6
32%
6
29%
76-90
Пропущено
13
21
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
0
0%
5
24%
1-15
3
23%
4
19%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
5
38%
2
10%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
1
8%
5
24%
76-90
Забито
20
22
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
3
15%
3
14%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
2
10%
6
27%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
5
25%
4
18%
61-75
7
35%
6
27%
76-90
Пропущено
29
8
15 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
5
17%
0
0%
1-15
6
21%
2
25%
16-30
4
14%
1
13%
31-45
6
21%
2
25%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
6
21%
3
38%
76-90
Забито
39
43
13 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
5
13%
3
7%
1-15
4
10%
4
9%
16-30
4
10%
8
19%
31-45
3
8%
7
16%
46-60
10
26%
9
21%
61-75
13
33%
12
28%
76-90
Пропущено
42
29
19 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 16
5
12%
5
17%
1-15
9
21%
6
21%
16-30
5
12%
3
10%
31-45
11
26%
4
14%
46-60
5
12%
3
10%
61-75
7
17%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Олесунн - Викинг 2:1 Викинг - Тромсё 2:2 Хам-Кам - Викинг 1:2 Русенборг - Викинг 4:1
Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1
Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|25
|20
|3
|2
|60 - 21
|63
|2.
|Будё-Глимт
|25
|14
|6
|5
|64 - 32
|48
|3.
|Лиллестрём
|25
|14
|5
|6
|44 - 28
|47
|4.
|Русенборг
|0:0
|25
|12
|9
|4
|53 - 35
|45
|5.
|Волеренга
|0:0
|25
|13
|4
|8
|46 - 32
|43
|6.
|Одд
|25
|10
|5
|10
|31 - 39
|35
|7.
|Тромсё
|25
|8
|10
|7
|36 - 41
|34
|8.
|Викинг
|25
|9
|6
|10
|40 - 41
|33
|9.
|Сарпсборг-08
|25
|10
|2
|13
|47 - 46
|32
|10.
|Стрёмсгодсет
|25
|9
|5
|11
|39 - 40
|32
|11.
|Хёугесунн
|25
|8
|6
|11
|36 - 41
|30
|12.
|Олесунн
|24
|7
|7
|10
|26 - 38
|28
|13.
|Хам-Кам
|25
|5
|11
|9
|28 - 36
|26
|14.
|Саннефьёрд
|25
|6
|5
|14
|37 - 59
|23
|15.
|Кристиансунд
|25
|4
|6
|15
|30 - 51
|18
|16.
|Дьерв
|24
|4
|2
|18
|21 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 11
|31
|2.
|Русенборг
|0:0
|12
|9
|3
|0
|27 - 10
|30
|3.
|Волеренга
|0:0
|12
|9
|1
|2
|27 - 10
|28
|4.
|Лиллестрём
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|5.
|Будё-Глимт
|13
|6
|6
|1
|37 - 16
|24
|6.
|Тромсё
|12
|7
|3
|2
|22 - 17
|24
|7.
|Стрёмсгодсет
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|8.
|Хёугесунн
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|24 - 21
|19
|10.
|Одд
|13
|6
|1
|6
|19 - 20
|19
|11.
|Викинг
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|12.
|Хам-Кам
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|13.
|Олесунн
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|14.
|Кристиансунд
|12
|3
|4
|5
|22 - 27
|13
|15.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|16.
|Саннефьёрд
|12
|1
|5
|6
|19 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|10
|2
|0
|25 - 10
|32
|2.
|Будё-Глимт
|12
|8
|0
|4
|27 - 16
|24
|3.
|Лиллестрём
|13
|6
|3
|4
|23 - 19
|21
|4.
|Одд
|12
|4
|4
|4
|12 - 19
|16
|5.
|Русенборг
|0:0
|13
|3
|6
|4
|26 - 25
|15
|6.
|Волеренга
|0:0
|13
|4
|3
|6
|19 - 22
|15
|7.
|Саннефьёрд
|13
|5
|0
|8
|18 - 30
|15
|8.
|Викинг
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|12
|4
|1
|7
|23 - 25
|13
|10.
|Олесунн
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|11.
|Тромсё
|13
|1
|7
|5
|14 - 24
|10
|12.
|Хёугесунн
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|13.
|Хам-Кам
|12
|1
|6
|5
|13 - 22
|9
|14.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|15.
|Кристиансунд
|13
|1
|2
|10
|8 - 24
|5
|16.
|Дьерв
|12
|0
|1
|11
|10 - 36
|1
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (5)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|12 (5)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|11 (7)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3