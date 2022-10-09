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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 12136
Викинг
0:3
Конец матча
Лиллестрём
0'
0:1
19' Гол
Кнудсен Магнус
21' Желтая карточка
Огбу Иго
24' Желтая карточка
Ольсен Томас
40' Желтая карточка
Викстёль Рольф
0:2
49' Гол
Ольсен Томас
53' Желтая карточка
Djibril Diop
0:3
59' Гол
Ольсен Томас
81' Желтая карточка
Кабран Кевин
90'+5
30
Гуннарссон
Патрик
3
Веватне
Вильяр
4
Брекало
Давид
5
Djibril
Diop
18
Бьёрсхоль
Сондре
23
Викстёль
Рольф
12
Скюття
Наатан
8
Сольбаккен
Маркус
16
Лёкберг
Кристоффер
10
Трипич
Златко
29
Свеннсен
Сандер
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
5
Драгснес
Ветле
2
Рангер
Ларс
14
Кнудсен
Магнус
6
Кайринен
Каан
8
Мэтью
Ифиний
23
Осен
Йермунд
20
Ибрахимай
Илльдрен
10
Ольсен
Томас
Викинг
3-5-2
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Викинг
Лиллестрём

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

25 матчей

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

Т
0:1
Т
5:1
Т
1:3
Т
3:0
Т
0:2
Т
2:2
Т
1:0
Т
2:2
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
0:0
Т
0:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
2:0
Т
2:1
Т
1:1
Т
0:0
Т
4:2
Т
1:1
Т
2:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.32
Трипич Златко 5 (1) 0.2
Траоре Маи 4 0.16
Себулонсен Себастьян 4 0.16
Лёкберг Кристоффер 3 0.12
Кабран Кевин 2 0.08
Сандберг Никлас 2 (1) 0.08
Танген Харальд 1 0.04
Сольбаккен Маркус 1 0.04
Свеннсен Сандер 1 0.04
Веватне Вильяр 1 0.04
Викстёль Рольф 1 0.04
Брекало Давид 1 0.04
Хауген Херман 1 0.04
Daniel Seland Karlsbakk 1 0.04
Edvin Austboe 1 0.04
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.04
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Торстейнбё Фредерик 0 0
Скюття Наатан 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 6 0.24
Фридьонссон Хольмберт 5 0.2
Ибрахимай Илльдрен 4 0.16
Драгснес Ветле 4 0.16
Кнудсен Магнус 3 0.12
Ольсен Томас 3 0.12
Петтерссон Том 3 0.12
Огбу Иго 3 0.12
Осен Йермунд 2 0.08
Гарнас Эспен 2 0.08
Хелланн Поль-Андре 2 (1) 0.08
Мэтью Ифиний 2 0.08
Кайринен Каан 1 0.04
Кристиансен Мадс 1 0.04
Эд Эскил 1 0.04
Рослер Колин 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брекало Давид 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Трипич Златко 2 1
Сандберг Никлас 3 0
Веватне Вильяр 3 0
Викстёль Рольф 3 0
Бьёрсхоль Сондре 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Лёкберг Кристоффер 1 1
Кабран Кевин 2 0
Скюття Наатан 2 0
Танген Харальд 2 0
Гуннарссон Патрик 2 0
Daniel Seland Karlsbakk 2 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Хауген Херман 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Траоре Маи 1 0
Djibril Diop 1 0
Edvin Austboe 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэтью Ифиний 4 0
Огбу Иго 4 0
Гарнас Эспен 3 0
Адамс Акор 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Осен Йермунд 1 1
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Драгснес Ветле 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Рангер Ларс 2 0
Ольсен Томас 1 0
Петтерссон Том 1 0
Хелланн Поль-Андре 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Рослер Колин 1 0
Эд Эскил 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
21
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
2
11%
6
29%
46-60
5
26%
5
24%
61-75
6
32%
6
29%
76-90

Пропущено

13
21
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
0
0%
5
24%
1-15
3
23%
4
19%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
5
38%
2
10%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
1
8%
5
24%
76-90

Забито

20
22
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
3
15%
3
14%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
2
10%
6
27%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
5
25%
4
18%
61-75
7
35%
6
27%
76-90

Пропущено

29
8
15 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
5
17%
0
0%
1-15
6
21%
2
25%
16-30
4
14%
1
13%
31-45
6
21%
2
25%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
6
21%
3
38%
76-90

Забито

39
43
13 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
5
13%
3
7%
1-15
4
10%
4
9%
16-30
4
10%
8
19%
31-45
3
8%
7
16%
46-60
10
26%
9
21%
61-75
13
33%
12
28%
76-90

Пропущено

42
29
19 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 16
5
12%
5
17%
1-15
9
21%
6
21%
16-30
5
12%
3
10%
31-45
11
26%
4
14%
46-60
5
12%
3
10%
61-75
7
17%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Олесунн - Викинг 2:1 Викинг - Тромсё 2:2 Хам-Кам - Викинг 1:2 Русенборг - Викинг 4:1
Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1
Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 25 20 3 2 60 - 21 63
2. Будё-Глимт 25 14 6 5 64 - 32 48
3. Лиллестрём 25 14 5 6 44 - 28 47
4. Русенборг 0:0 25 12 9 4 53 - 35 45
5. Волеренга 0:0 25 13 4 8 46 - 32 43
6. Одд 25 10 5 10 31 - 39 35
7. Тромсё 25 8 10 7 36 - 41 34
8. Викинг 25 9 6 10 40 - 41 33
9. Сарпсборг-08 25 10 2 13 47 - 46 32
10. Стрёмсгодсет 25 9 5 11 39 - 40 32
11. Хёугесунн 25 8 6 11 36 - 41 30
12. Олесунн 24 7 7 10 26 - 38 28
13. Хам-Кам 25 5 11 9 28 - 36 26
14. Саннефьёрд 25 6 5 14 37 - 59 23
15. Кристиансунд 25 4 6 15 30 - 51 18
16. Дьерв 24 4 2 18 21 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 13 10 1 2 35 - 11 31
2. Русенборг 0:0 12 9 3 0 27 - 10 30
3. Волеренга 0:0 12 9 1 2 27 - 10 28
4. Лиллестрём 12 8 2 2 21 - 9 26
5. Будё-Глимт 13 6 6 1 37 - 16 24
6. Тромсё 12 7 3 2 22 - 17 24
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Сарпсборг-08 13 6 1 6 24 - 21 19
10. Одд 13 6 1 6 19 - 20 19
11. Викинг 12 5 4 3 19 - 13 19
12. Хам-Кам 13 4 5 4 15 - 14 17
13. Олесунн 12 4 4 4 14 - 16 16
14. Кристиансунд 12 3 4 5 22 - 27 13
15. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
16. Саннефьёрд 12 1 5 6 19 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 12 10 2 0 25 - 10 32
2. Будё-Глимт 12 8 0 4 27 - 16 24
3. Лиллестрём 13 6 3 4 23 - 19 21
4. Одд 12 4 4 4 12 - 19 16
5. Русенборг 0:0 13 3 6 4 26 - 25 15
6. Волеренга 0:0 13 4 3 6 19 - 22 15
7. Саннефьёрд 13 5 0 8 18 - 30 15
8. Викинг 13 4 2 7 21 - 28 14
9. Сарпсборг-08 12 4 1 7 23 - 25 13
10. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
11. Тромсё 13 1 7 5 14 - 24 10
12. Хёугесунн 12 2 3 7 13 - 21 9
13. Хам-Кам 12 1 6 5 13 - 22 9
14. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 10 - 21 9
15. Кристиансунд 13 1 2 10 8 - 24 5
16. Дьерв 12 0 1 11 10 - 36 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (5)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 12 (5)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      40'
      Викстёль Рольф получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Ольсен Томас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Огбу Иго получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Кнудсен Магнус бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Викинг 0:3 Лиллестрём онлайн

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