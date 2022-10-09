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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 25. Стадион: .
Будё-Глимт
4:1
Конец матча
Саннефьёрд
0'
38' Желтая карточка
Грёнбек Альберт
42' Желтая карточка
Ордагич Амер
0:1
45' Гол
Янсен Квинт
1:1
54' Гол
Ветлесен Уго
2:1
58' Гол
Вембангомо Брис
62' Желтая карточка
Эррайс Руфо
69' Желтая карточка
Куртович Виллиам
3:1
74' Гол
Пеллегрино Амаль
4:1
82' Гол
Ветлесен Уго
90'+4
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
22
Лоде
Мариус
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
9
Сольбаккен
Ола
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
7
Пеллегрино
Амаль
1
Стуревик
Якоб
13
Маркманруд
Ларс
15
Jesper
Taaje
3
Янсен
Квинт
4
Ian
Smeulers
19
Ордагич
Амер
8
Куртович
Виллиам
28
Эррайс
Руфо
10
Вега
Дейвер
14
Тветер
Александер
Рууд
7
Офкир
Мохамед
Будё-Глимт
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Будё-Глимт
Саннефьёрд

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед

20 матчей

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
6 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Т
1:2
Т
1:0
Т
1:0
Т
2:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
2:1
Т
2:1
Т
3:1
Т
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
4:0
ТМС
0:0
А
1:2
А
1:1
Т
1:0
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 21 (3) 0.84
Ветлесен Уго 11 0.44
Эспейор Рунар 7 0.28
Салтнес Ульрик 6 0.24
Бонифасе Виктор 6 (1) 0.24
Мугиша Джоэл 2 0.08
Вембангомо Брис 2 0.08
Амундсен Исак 2 0.08
Сольбаккен Ола 1 0.04
Сёрли Сондре 1 0.04
Мо Бреде 1 0.04
Сампстед Альфонс 1 0.04
Зугеля Нино 1 0.04
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 12 0.48
Тветер Александер Рууд 8 0.32
Айер Кинин 3 0.12
Вега Дейвер 2 0.08
Янсен Квинт 2 0.08
Ньенету Франклин 2 0.08
Хокенстад Матс 2 0.08
Jesper Taaje 2 0.08
Куртович Виллиам 1 0.04
Фло Фредрик 1 0.04
Youseff Chaib 1 0.04
Маркманруд Ларс 1 0.04
Ian Smeulers 0 0
Эррайс Руфо 0 0
Гуссиос Сиверт 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бонифасе Виктор 1 1
Вембангомо Брис 2 0
Хайкин Никита 2 0
Сольбаккен Ола 2 0
Хаген Элиас 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Мугиша Джоэл 2 0
Пеллегрино Амаль 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Лоде Мариус 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сери Яфет 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 5 0
Jesper Taaje 3 1
Ian Smeulers 4 0
Офкир Мохамед 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Сингх Хармет 2 0
Ордагич Амер 2 0
Хокенстад Матс 2 0
Вега Дейвер 2 0
Айер Кинин 2 0
Винбо Альбин 2 0
Маркманруд Ларс 2 0
Youseff Chaib 1 0
Янсен Квинт 1 0
Эррайс Руфо 1 0
Кето Хуго 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
17
16 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
3
9%
2
12%
1-15
3
9%
3
18%
16-30
10
30%
3
18%
31-45
3
9%
1
6%
46-60
7
21%
5
29%
29%
61-75
7
21%
3
18%
76-90

Пропущено

15
26
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
7%
4
15%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
4
27%
6
23%
31-45
3
20%
5
19%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
4
27%
5
19%
76-90

Забито

28
22
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
13 Не забивали 12
3
11%
7
32%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
5
18%
4
18%
31-45
2
7%
1
5%
46-60
5
18%
4
18%
61-75
10
36%
3
14%
76-90

Пропущено

15
26
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 11
2
13%
3
12%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
5
19%
31-45
4
27%
7
27%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
2
13%
7
27%
76-90

Забито

61
39
27 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 13
1 Не забивали 5
6
10%
9
23%
1-15
6
10%
6
15%
16-30
15
25%
7
18%
31-45
5
8%
2
5%
46-60
12
20%
9
23%
61-75
17
28%
6
15%
76-90

Пропущено

30
52
13 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 32
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 21
3
10%
7
13%
1-15
3
10%
2
4%
16-30
7
23%
11
21%
31-45
7
23%
12
23%
46-60
4
13%
8
15%
61-75
6
20%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1
Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 25 20 3 2 60 - 21 63
2. Будё-Глимт 25 14 6 5 64 - 32 48
3. Лиллестрём 25 14 5 6 44 - 28 47
4. Русенборг 0:0 25 12 9 4 53 - 35 45
5. Волеренга 0:0 25 13 4 8 46 - 32 43
6. Одд 25 10 5 10 31 - 39 35
7. Тромсё 25 8 10 7 36 - 41 34
8. Викинг 25 9 6 10 40 - 41 33
9. Сарпсборг-08 25 10 2 13 47 - 46 32
10. Стрёмсгодсет 25 9 5 11 39 - 40 32
11. Хёугесунн 25 8 6 11 36 - 41 30
12. Олесунн 24 7 7 10 26 - 38 28
13. Хам-Кам 25 5 11 9 28 - 36 26
14. Саннефьёрд 25 6 5 14 37 - 59 23
15. Кристиансунд 25 4 6 15 30 - 51 18
16. Дьерв 24 4 2 18 21 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 13 10 1 2 35 - 11 31
2. Русенборг 0:0 12 9 3 0 27 - 10 30
3. Волеренга 0:0 12 9 1 2 27 - 10 28
4. Лиллестрём 12 8 2 2 21 - 9 26
5. Будё-Глимт 13 6 6 1 37 - 16 24
6. Тромсё 12 7 3 2 22 - 17 24
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Сарпсборг-08 13 6 1 6 24 - 21 19
10. Одд 13 6 1 6 19 - 20 19
11. Викинг 12 5 4 3 19 - 13 19
12. Хам-Кам 13 4 5 4 15 - 14 17
13. Олесунн 12 4 4 4 14 - 16 16
14. Кристиансунд 12 3 4 5 22 - 27 13
15. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
16. Саннефьёрд 12 1 5 6 19 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 12 10 2 0 25 - 10 32
2. Будё-Глимт 12 8 0 4 27 - 16 24
3. Лиллестрём 13 6 3 4 23 - 19 21
4. Одд 12 4 4 4 12 - 19 16
5. Русенборг 0:0 13 3 6 4 26 - 25 15
6. Волеренга 0:0 13 4 3 6 19 - 22 15
7. Саннефьёрд 13 5 0 8 18 - 30 15
8. Викинг 13 4 2 7 21 - 28 14
9. Сарпсборг-08 12 4 1 7 23 - 25 13
10. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
11. Тромсё 13 1 7 5 14 - 24 10
12. Хёугесунн 12 2 3 7 13 - 21 9
13. Хам-Кам 12 1 6 5 13 - 22 9
14. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 10 - 21 9
15. Кристиансунд 13 1 2 10 8 - 24 5
16. Дьерв 12 0 1 11 10 - 36 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (5)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 12 (5)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Янсен Квинт бьет в цель!
    • Желтая карточка
      42'
      Ордагич Амер получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Альберт Гроенбек получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Будё-Глимт 4:1 Саннефьёрд онлайн

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