Тур: 25. Стадион: Аспмира Стадион.
4:1
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаГрёнбек Альберт
42' Желтая карточкаОрдагич Амер
0:1
45' ГолЯнсен Квинт
1:1
54' ГолВетлесен Уго
2:1
58' ГолВембангомо Брис
62' Желтая карточкаЭррайс Руфо
69' Желтая карточкаКуртович Виллиам
3:1
74' ГолПеллегрино Амаль
4:1
82' ГолВетлесен Уго
90'+4
Ход матча
38'
42'
45'
0:1
54'
1:1
58'
62'
69'
74'
82'
4:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
22
Лоде
Мариус
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
15
Jesper
Taaje
19
Ордагич
Амер
28
Эррайс
Руфо
10
Вега
Дейвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Лоде МариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
29 Зугеля НиноПолузащитник
- Нападающий
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Эррайс РуфоПолузащитник
-
10 Вега ДейверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Винбо АльбинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Wally Njie
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Будё-Глимт
Саннефьёрд
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед
20 матчей
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
70%
6 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|21 (3)
|0.84
|Ветлесен Уго
|11
|0.44
|Эспейор Рунар
|7
|0.28
|Салтнес Ульрик
|6
|0.24
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|0.24
|Мугиша Джоэл
|2
|0.08
|Вембангомо Брис
|2
|0.08
|Амундсен Исак
|2
|0.08
|Сольбаккен Ола
|1
|0.04
|Сёрли Сондре
|1
|0.04
|Мо Бреде
|1
|0.04
|Сампстед Альфонс
|1
|0.04
|Зугеля Нино
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|0
|0
|Хейбротен Мариус
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|12
|0.48
|Тветер Александер Рууд
|8
|0.32
|Айер Кинин
|3
|0.12
|Вега Дейвер
|2
|0.08
|Янсен Квинт
|2
|0.08
|Ньенету Франклин
|2
|0.08
|Хокенстад Матс
|2
|0.08
|Jesper Taaje
|2
|0.08
|Куртович Виллиам
|1
|0.04
|Фло Фредрик
|1
|0.04
|Youseff Chaib
|1
|0.04
|Маркманруд Ларс
|1
|0.04
|Ian Smeulers
|0
|0
|Эррайс Руфо
|0
|0
|Гуссиос Сиверт
|0
|0
|Рисан Сандер
|0
|0
|Нильссон Александер II
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейбротен Мариус
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Вембангомо Брис
|2
|0
|Хайкин Никита
|2
|0
|Сольбаккен Ола
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Грёнбек Альберт
|2
|0
|Мугиша Джоэл
|2
|0
|Пеллегрино Амаль
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртович Виллиам
|5
|0
|Jesper Taaje
|3
|1
|Ian Smeulers
|4
|0
|Офкир Мохамед
|3
|0
|Нильссон Александер II
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Ордагич Амер
|2
|0
|Хокенстад Матс
|2
|0
|Вега Дейвер
|2
|0
|Айер Кинин
|2
|0
|Винбо Альбин
|2
|0
|Маркманруд Ларс
|2
|0
|Youseff Chaib
|1
|0
|Янсен Квинт
|1
|0
|Эррайс Руфо
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
17
16 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
3
9%
2
12%
1-15
3
9%
3
18%
16-30
10
30%
3
18%
31-45
3
9%
1
6%
46-60
7
21%
5
29%
29%
61-75
7
21%
3
18%
76-90
Пропущено
15
26
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
7%
4
15%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
4
27%
6
23%
31-45
3
20%
5
19%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
4
27%
5
19%
76-90
Забито
28
22
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
13 Не забивали 12
3
11%
7
32%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
5
18%
4
18%
31-45
2
7%
1
5%
46-60
5
18%
4
18%
61-75
10
36%
3
14%
76-90
Пропущено
15
26
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 11
2
13%
3
12%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
5
19%
31-45
4
27%
7
27%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
2
13%
7
27%
76-90
Забито
61
39
27 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 13
1 Не забивали 5
6
10%
9
23%
1-15
6
10%
6
15%
16-30
15
25%
7
18%
31-45
5
8%
2
5%
46-60
12
20%
9
23%
61-75
17
28%
6
15%
76-90
Пропущено
30
52
13 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 32
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 21
3
10%
7
13%
1-15
3
10%
2
4%
16-30
7
23%
11
21%
31-45
7
23%
12
23%
46-60
4
13%
8
15%
61-75
6
20%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1
Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|25
|20
|3
|2
|60 - 21
|63
|2.
|Будё-Глимт
|25
|14
|6
|5
|64 - 32
|48
|3.
|Лиллестрём
|25
|14
|5
|6
|44 - 28
|47
|4.
|Русенборг
|0:0
|25
|12
|9
|4
|53 - 35
|45
|5.
|Волеренга
|0:0
|25
|13
|4
|8
|46 - 32
|43
|6.
|Одд
|25
|10
|5
|10
|31 - 39
|35
|7.
|Тромсё
|25
|8
|10
|7
|36 - 41
|34
|8.
|Викинг
|25
|9
|6
|10
|40 - 41
|33
|9.
|Сарпсборг-08
|25
|10
|2
|13
|47 - 46
|32
|10.
|Стрёмсгодсет
|25
|9
|5
|11
|39 - 40
|32
|11.
|Хёугесунн
|25
|8
|6
|11
|36 - 41
|30
|12.
|Олесунн
|24
|7
|7
|10
|26 - 38
|28
|13.
|Хам-Кам
|25
|5
|11
|9
|28 - 36
|26
|14.
|Саннефьёрд
|25
|6
|5
|14
|37 - 59
|23
|15.
|Кристиансунд
|25
|4
|6
|15
|30 - 51
|18
|16.
|Дьерв
|24
|4
|2
|18
|21 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 11
|31
|2.
|Русенборг
|0:0
|12
|9
|3
|0
|27 - 10
|30
|3.
|Волеренга
|0:0
|12
|9
|1
|2
|27 - 10
|28
|4.
|Лиллестрём
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|5.
|Будё-Глимт
|13
|6
|6
|1
|37 - 16
|24
|6.
|Тромсё
|12
|7
|3
|2
|22 - 17
|24
|7.
|Стрёмсгодсет
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|8.
|Хёугесунн
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|24 - 21
|19
|10.
|Одд
|13
|6
|1
|6
|19 - 20
|19
|11.
|Викинг
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|12.
|Хам-Кам
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|13.
|Олесунн
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|14.
|Кристиансунд
|12
|3
|4
|5
|22 - 27
|13
|15.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|16.
|Саннефьёрд
|12
|1
|5
|6
|19 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|10
|2
|0
|25 - 10
|32
|2.
|Будё-Глимт
|12
|8
|0
|4
|27 - 16
|24
|3.
|Лиллестрём
|13
|6
|3
|4
|23 - 19
|21
|4.
|Одд
|12
|4
|4
|4
|12 - 19
|16
|5.
|Русенборг
|0:0
|13
|3
|6
|4
|26 - 25
|15
|6.
|Волеренга
|0:0
|13
|4
|3
|6
|19 - 22
|15
|7.
|Саннефьёрд
|13
|5
|0
|8
|18 - 30
|15
|8.
|Викинг
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|12
|4
|1
|7
|23 - 25
|13
|10.
|Олесунн
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|11.
|Тромсё
|13
|1
|7
|5
|14 - 24
|10
|12.
|Хёугесунн
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|13.
|Хам-Кам
|12
|1
|6
|5
|13 - 22
|9
|14.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|15.
|Кристиансунд
|13
|1
|2
|10
|8 - 24
|5
|16.
|Дьерв
|12
|0
|1
|11
|10 - 36
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (5)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|12 (5)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|11 (7)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3