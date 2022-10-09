Тур: 25. Стадион: Мариенлист.
1:2
Конец матча
0'
1:0
11' ГолБраут-Брюнес Джонатан
1:1
28' ГолМиккельсен Эугуст
60' Желтая карточкаВильсвик Ларс-Кристофер
65' Желтая карточкаНильсен Лассе
83' Желтая карточкаСтеневик Халлдор
1:2
87' ГолКитолано Эрик
90'+4
Ход матча
11'
28'
65'
83'
87'
1:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
84 Энерсен ОлеПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Йенсен РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Тромсё
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
27 матчей
40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хове Йохан
|10
|0.4
|Сальвесен Ларс-Йорген
|6
|0.24
|Фрайдей Фред
|5
|0.2
|Ипалибо Джек
|4
|0.16
|Стенгель Херман
|3 (1)
|0.12
|Валсвик Густав
|3
|0.12
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0.08
|Гулликсен Тобиас
|2
|0.08
|Энерсен Оле
|1
|0.04
|Токстад Кристоффер
|1
|0.04
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.04
|Боаэн Эрнест
|1
|0.04
|Грогард Томас
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|0
|0
|Albert Palmberg Thorsen
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китолано Эрик
|9
|0.36
|Миккельсен Эугуст
|6 (1)
|0.24
|Эбийе Мозес
|4
|0.16
|Каманси Уоррен
|4
|0.16
|Опсал Сакариас
|2
|0.08
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.08
|Йенсен Рубен
|2
|0.08
|Псише Кристоф
|2
|0.08
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.08
|Нильсен Лассе III
|1
|0.04
|Нордас Лассе
|1
|0.04
|Туоминен Яссе
|1
|0.04
|Норхейм Рунар
|1
|0.04
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|0
|0
|Винтер Феликс
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|6
|0
|Стеневик Халлдор
|6
|0
|Боаэн Эрнест
|3
|0
|Токстад Кристоффер
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|Грогард Томас
|2
|0
|Стенгель Херман
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|2
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Фрайдей Фред
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Ипалибо Джек
|1
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Лассе III
|6
|0
|Йенсен Рубен
|5
|0
|Гундерсен Йостейн
|5
|0
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Китолано Эрик
|4
|0
|Хаугор Якоб
|3
|0
|Опсал Сакариас
|3
|0
|Псише Кристоф
|2
|0
|Енссен Андерс
|2
|0
|Вестерлунн Никлас
|2
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Каманси Уоррен
|1
|0
|Кьелсруд Вик Исак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
14
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
7%
1
7%
1-15
4
14%
3
21%
16-30
7
25%
2
14%
31-45
6
21%
4
29%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
6
21%
4
29%
76-90
Пропущено
20
24
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
10%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
3
15%
5
21%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
6
30%
3
13%
61-75
4
20%
7
29%
29%
76-90
Забито
10
22
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 14
0
0%
6
27%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
4
40%
4
18%
76-90
Пропущено
21
17
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
5
24%
2
12%
1-15
5
24%
3
18%
16-30
4
19%
2
12%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
3
14%
3
18%
76-90
Забито
38
36
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
2
5%
7
19%
1-15
5
13%
5
14%
16-30
10
26%
5
14%
31-45
6
16%
9
25%
46-60
5
13%
2
6%
61-75
10
26%
8
22%
76-90
Пропущено
41
41
21 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 22
7
17%
5
12%
1-15
7
17%
7
17%
16-30
7
17%
7
17%
31-45
4
10%
6
15%
46-60
9
22%
6
15%
61-75
7
17%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2
Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3
Тромсё
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тромсё - Мольде 0:1 Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1
Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|25
|20
|3
|2
|60 - 21
|63
|2.
|Будё-Глимт
|25
|14
|6
|5
|64 - 32
|48
|3.
|Лиллестрём
|25
|14
|5
|6
|44 - 28
|47
|4.
|Русенборг
|0:0
|25
|12
|9
|4
|53 - 35
|45
|5.
|Волеренга
|0:0
|25
|13
|4
|8
|46 - 32
|43
|6.
|Одд
|25
|10
|5
|10
|31 - 39
|35
|7.
|Тромсё
|25
|8
|10
|7
|36 - 41
|34
|8.
|Викинг
|25
|9
|6
|10
|40 - 41
|33
|9.
|Сарпсборг-08
|25
|10
|2
|13
|47 - 46
|32
|10.
|Стрёмсгодсет
|25
|9
|5
|11
|39 - 40
|32
|11.
|Хёугесунн
|25
|8
|6
|11
|36 - 41
|30
|12.
|Олесунн
|24
|7
|7
|10
|26 - 38
|28
|13.
|Хам-Кам
|25
|5
|11
|9
|28 - 36
|26
|14.
|Саннефьёрд
|25
|6
|5
|14
|37 - 59
|23
|15.
|Кристиансунд
|25
|4
|6
|15
|30 - 51
|18
|16.
|Дьерв
|24
|4
|2
|18
|21 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 11
|31
|2.
|Русенборг
|0:0
|12
|9
|3
|0
|27 - 10
|30
|3.
|Волеренга
|0:0
|12
|9
|1
|2
|27 - 10
|28
|4.
|Лиллестрём
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|5.
|Будё-Глимт
|13
|6
|6
|1
|37 - 16
|24
|6.
|Тромсё
|12
|7
|3
|2
|22 - 17
|24
|7.
|Стрёмсгодсет
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|8.
|Хёугесунн
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|24 - 21
|19
|10.
|Одд
|13
|6
|1
|6
|19 - 20
|19
|11.
|Викинг
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|12.
|Хам-Кам
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|13.
|Олесунн
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|14.
|Кристиансунд
|12
|3
|4
|5
|22 - 27
|13
|15.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|16.
|Саннефьёрд
|12
|1
|5
|6
|19 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|10
|2
|0
|25 - 10
|32
|2.
|Будё-Глимт
|12
|8
|0
|4
|27 - 16
|24
|3.
|Лиллестрём
|13
|6
|3
|4
|23 - 19
|21
|4.
|Одд
|12
|4
|4
|4
|12 - 19
|16
|5.
|Русенборг
|0:0
|13
|3
|6
|4
|26 - 25
|15
|6.
|Волеренга
|0:0
|13
|4
|3
|6
|19 - 22
|15
|7.
|Саннефьёрд
|13
|5
|0
|8
|18 - 30
|15
|8.
|Викинг
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|12
|4
|1
|7
|23 - 25
|13
|10.
|Олесунн
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|11.
|Тромсё
|13
|1
|7
|5
|14 - 24
|10
|12.
|Хёугесунн
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|13.
|Хам-Кам
|12
|1
|6
|5
|13 - 22
|9
|14.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|15.
|Кристиансунд
|13
|1
|2
|10
|8 - 24
|5
|16.
|Дьерв
|12
|0
|1
|11
|10 - 36
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (5)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|12 (5)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|11 (7)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3