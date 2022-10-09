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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 25. Стадион: .
Стрёмсгодсет
1:2
Конец матча
Тромсё
0'
1:0
11' Гол
Браут-Брюнес Джонатан
1:1
28' Гол
Миккельсен Эугуст
60' Желтая карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер
65' Желтая карточка
Нильсен Лассе
83' Желтая карточка
Стеневик Халлдор
1:2
87' Гол
Китолано Эрик
90'+4
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
4
Грогард
Томас
5
Гуннарссон
Никлас
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
71
Валсвик
Густав
6
Ипалибо
Джек
8
Хове
Йохан
10
Стенгель
Херман
7
Стеневик
Халлдор
9
Фрайдей
Фред
19
Браут-Брюнес
Джонатан
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
8
Антонсен
Кент-Аре
28
Псише
Кристоф
11
Йенсен
Рубен
22
Опсал
Сакариас
14
Каманси
Уоррен
17
Китолано
Эрик
25
Нильсен
Лассе
III
9
Нордас
Лассе
10
Миккельсен
Эугуст
Стрёмсгодсет
4-2-3-1
Тромсё
3-4-2-1

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Тромсё

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

27 матчей

40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Т
1:0
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
1:0
Т
0:1
Т
3:1
Т
2:4
Т
3:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:0
Т
2:0
Т
0:6
Т
2:1
Т
0:0
Т
3:1
Т
4:0
Т
2:0
Т
2:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
1:3
Т
2:0
Т
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хове Йохан 10 0.4
Сальвесен Ларс-Йорген 6 0.24
Фрайдей Фред 5 0.2
Ипалибо Джек 4 0.16
Стенгель Херман 3 (1) 0.12
Валсвик Густав 3 0.12
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0.08
Гулликсен Тобиас 2 0.08
Энерсен Оле 1 0.04
Токстад Кристоффер 1 0.04
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.04
Боаэн Эрнест 1 0.04
Грогард Томас 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Хольст-Ларсен Фабиан 0 0
Albert Palmberg Thorsen 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 9 0.36
Миккельсен Эугуст 6 (1) 0.24
Эбийе Мозес 4 0.16
Каманси Уоррен 4 0.16
Опсал Сакариас 2 0.08
Вестерлунн Никлас 2 0.08
Йенсен Рубен 2 0.08
Псише Кристоф 2 0.08
Гундерсен Йостейн 2 0.08
Нильсен Лассе III 1 0.04
Нордас Лассе 1 0.04
Туоминен Яссе 1 0.04
Норхейм Рунар 1 0.04
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Енссен Андерс 0 0
Винтер Феликс 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 6 0
Стеневик Халлдор 6 0
Боаэн Эрнест 3 0
Токстад Кристоффер 2 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Грогард Томас 2 0
Стенгель Херман 2 0
Красники Крешник 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Хольст-Ларсен Фабиан 2 0
Валсвик Густав 1 0
Фрайдей Фред 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Ипалибо Джек 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе III 6 0
Йенсен Рубен 5 0
Гундерсен Йостейн 5 0
Антонсен Кент-Аре 4 0
Китолано Эрик 4 0
Хаугор Якоб 3 0
Опсал Сакариас 3 0
Псише Кристоф 2 0
Енссен Андерс 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Эйванн Каспер 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Винтер Феликс 1 0
Нордас Лассе 1 0
Каманси Уоррен 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
14
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
7%
1
7%
1-15
4
14%
3
21%
16-30
7
25%
2
14%
31-45
6
21%
4
29%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
6
21%
4
29%
76-90

Пропущено

20
24
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
10%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
3
15%
5
21%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
6
30%
3
13%
61-75
4
20%
7
29%
29%
76-90

Забито

10
22
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 14
0
0%
6
27%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
4
40%
4
18%
76-90

Пропущено

21
17
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
5
24%
2
12%
1-15
5
24%
3
18%
16-30
4
19%
2
12%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
3
14%
3
18%
76-90

Забито

38
36
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
2
5%
7
19%
1-15
5
13%
5
14%
16-30
10
26%
5
14%
31-45
6
16%
9
25%
46-60
5
13%
2
6%
61-75
10
26%
8
22%
76-90

Пропущено

41
41
21 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 22
7
17%
5
12%
1-15
7
17%
7
17%
16-30
7
17%
7
17%
31-45
4
10%
6
15%
46-60
9
22%
6
15%
61-75
7
17%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2
Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3
Тромсё
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тромсё - Мольде 0:1 Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1
Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 25 20 3 2 60 - 21 63
2. Будё-Глимт 25 14 6 5 64 - 32 48
3. Лиллестрём 25 14 5 6 44 - 28 47
4. Русенборг 0:0 25 12 9 4 53 - 35 45
5. Волеренга 0:0 25 13 4 8 46 - 32 43
6. Одд 25 10 5 10 31 - 39 35
7. Тромсё 25 8 10 7 36 - 41 34
8. Викинг 25 9 6 10 40 - 41 33
9. Сарпсборг-08 25 10 2 13 47 - 46 32
10. Стрёмсгодсет 25 9 5 11 39 - 40 32
11. Хёугесунн 25 8 6 11 36 - 41 30
12. Олесунн 24 7 7 10 26 - 38 28
13. Хам-Кам 25 5 11 9 28 - 36 26
14. Саннефьёрд 25 6 5 14 37 - 59 23
15. Кристиансунд 25 4 6 15 30 - 51 18
16. Дьерв 24 4 2 18 21 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 13 10 1 2 35 - 11 31
2. Русенборг 0:0 12 9 3 0 27 - 10 30
3. Волеренга 0:0 12 9 1 2 27 - 10 28
4. Лиллестрём 12 8 2 2 21 - 9 26
5. Будё-Глимт 13 6 6 1 37 - 16 24
6. Тромсё 12 7 3 2 22 - 17 24
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Сарпсборг-08 13 6 1 6 24 - 21 19
10. Одд 13 6 1 6 19 - 20 19
11. Викинг 12 5 4 3 19 - 13 19
12. Хам-Кам 13 4 5 4 15 - 14 17
13. Олесунн 12 4 4 4 14 - 16 16
14. Кристиансунд 12 3 4 5 22 - 27 13
15. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
16. Саннефьёрд 12 1 5 6 19 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 12 10 2 0 25 - 10 32
2. Будё-Глимт 12 8 0 4 27 - 16 24
3. Лиллестрём 13 6 3 4 23 - 19 21
4. Одд 12 4 4 4 12 - 19 16
5. Русенборг 0:0 13 3 6 4 26 - 25 15
6. Волеренга 0:0 13 4 3 6 19 - 22 15
7. Саннефьёрд 13 5 0 8 18 - 30 15
8. Викинг 13 4 2 7 21 - 28 14
9. Сарпсборг-08 12 4 1 7 23 - 25 13
10. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
11. Тромсё 13 1 7 5 14 - 24 10
12. Хёугесунн 12 2 3 7 13 - 21 9
13. Хам-Кам 12 1 6 5 13 - 22 9
14. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 10 - 21 9
15. Кристиансунд 13 1 2 10 8 - 24 5
16. Дьерв 12 0 1 11 10 - 36 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (5)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 12 (5)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Миккельсен Эугуст бьет в цель!
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