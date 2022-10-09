Тур: 25. Стадион: Скагерак Арена. Зрители: 3720
1:1
Конец матча
0'
0:1
17' ГолБюэ Бендик
1:1
28' ПенальтиЕвтович Милан
59' Желтая карточкаГйесдал Хенрик
70' Желтая карточкаВаллем Конрад
90'+4
Ход матча
17'
0:1
28'
1:1
59'
70'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
16
Хофф
Вебьёрн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хофф ВебьёрнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Аас СайверНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
-
23 Аскар АрминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 David Agbo
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Одд
Кристиансунд
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Евтович Милан
|10 (4)
|0.4
|Леуритсен Тобиас
|6
|0.24
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.12
|Dennis Gjengaar
|3
|0.12
|Йоргенсен Филип
|2
|0.08
|Валлем Конрад
|2
|0.08
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.04
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0.04
|Диоманде Адама
|1
|0.04
|Овусу Соломон
|1
|0.04
|Abel William Stensrud
|1
|0.04
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Аас Сайвер
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|8 (2)
|0.32
|Мумбанья Фарис
|5 (2)
|0.2
|Диоп Амиду
|3
|0.12
|Картум Сандер Эрик
|2
|0.08
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0.08
|Нилсен Снорре
|2
|0.08
|Хопмарк Андреас
|2
|0.08
|Каллудра Лиридон
|1
|0.04
|Осбак Кристоффер
|1
|0.04
|Муколли Агон
|1
|0.04
|Ертсен Торгиль
|1
|0.04
|Виллиамсен Макс
|1
|0.04
|Ярл Себастиан
|0
|0
|Ульвестад Дан Петер
|0
|0
|Аскар Армин
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|2
|Рууд Эспен
|5
|0
|Валлем Конрад
|5
|0
|Хаген Стеффен
|2
|1
|Евтович Милан
|3
|0
|Китолано Джошуа
|3
|0
|Йоргенсен Филип
|3
|0
|Аас Сайвер
|3
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Леквен Магнус
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Хофф Вебьёрн
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
|Dennis Gjengaar
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоп Амиду
|5
|0
|Каллудра Лиридон
|4
|0
|Ярл Себастиан
|4
|0
|Гйесдал Хенрик
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Нилсен Снорре
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|1
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
8
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
4
20%
0
0%
1-15
3
15%
2
25%
16-30
1
5%
1
13%
31-45
5
25%
2
25%
46-60
3
15%
1
13%
61-75
4
20%
2
25%
76-90
Пропущено
19
24
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
16%
4
17%
1-15
4
21%
5
21%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
5
26%
7
29%
29%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
4
21%
4
17%
76-90
Забито
12
21
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
0
0%
3
14%
1-15
3
25%
7
33%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
5
42%
1
5%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
1
8%
4
19%
76-90
Пропущено
19
28
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
3
16%
2
7%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
6
32%
7
25%
31-45
3
16%
4
14%
46-60
3
16%
6
21%
61-75
1
5%
6
21%
76-90
Забито
32
29
13 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
4
13%
3
10%
1-15
6
19%
9
31%
16-30
3
9%
5
17%
31-45
10
31%
3
10%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
5
16%
6
21%
76-90
Пропущено
38
52
20 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 24
6
16%
6
12%
1-15
7
18%
8
15%
16-30
7
18%
10
19%
31-45
8
21%
11
21%
46-60
5
13%
7
13%
61-75
5
13%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хёугесунн - Одд 2:2 Одд - Хам-Кам 2:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Одд - Дьерв 2:1
Олесунн - Одд 1:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1
Кристиансунд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кристиансунд - Русенборг 4:4 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1
Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|25
|20
|3
|2
|60 - 21
|63
|2.
|Будё-Глимт
|25
|14
|6
|5
|64 - 32
|48
|3.
|Лиллестрём
|25
|14
|5
|6
|44 - 28
|47
|4.
|Русенборг
|0:0
|25
|12
|9
|4
|53 - 35
|45
|5.
|Волеренга
|0:0
|25
|13
|4
|8
|46 - 32
|43
|6.
|Одд
|25
|10
|5
|10
|31 - 39
|35
|7.
|Тромсё
|25
|8
|10
|7
|36 - 41
|34
|8.
|Викинг
|25
|9
|6
|10
|40 - 41
|33
|9.
|Сарпсборг-08
|25
|10
|2
|13
|47 - 46
|32
|10.
|Стрёмсгодсет
|25
|9
|5
|11
|39 - 40
|32
|11.
|Хёугесунн
|25
|8
|6
|11
|36 - 41
|30
|12.
|Олесунн
|24
|7
|7
|10
|26 - 38
|28
|13.
|Хам-Кам
|25
|5
|11
|9
|28 - 36
|26
|14.
|Саннефьёрд
|25
|6
|5
|14
|37 - 59
|23
|15.
|Кристиансунд
|25
|4
|6
|15
|30 - 51
|18
|16.
|Дьерв
|24
|4
|2
|18
|21 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 11
|31
|2.
|Русенборг
|0:0
|12
|9
|3
|0
|27 - 10
|30
|3.
|Волеренга
|0:0
|12
|9
|1
|2
|27 - 10
|28
|4.
|Лиллестрём
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|5.
|Будё-Глимт
|13
|6
|6
|1
|37 - 16
|24
|6.
|Тромсё
|12
|7
|3
|2
|22 - 17
|24
|7.
|Стрёмсгодсет
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|8.
|Хёугесунн
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|24 - 21
|19
|10.
|Одд
|13
|6
|1
|6
|19 - 20
|19
|11.
|Викинг
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|12.
|Хам-Кам
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|13.
|Олесунн
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|14.
|Кристиансунд
|12
|3
|4
|5
|22 - 27
|13
|15.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|16.
|Саннефьёрд
|12
|1
|5
|6
|19 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|10
|2
|0
|25 - 10
|32
|2.
|Будё-Глимт
|12
|8
|0
|4
|27 - 16
|24
|3.
|Лиллестрём
|13
|6
|3
|4
|23 - 19
|21
|4.
|Одд
|12
|4
|4
|4
|12 - 19
|16
|5.
|Русенборг
|0:0
|13
|3
|6
|4
|26 - 25
|15
|6.
|Волеренга
|0:0
|13
|4
|3
|6
|19 - 22
|15
|7.
|Саннефьёрд
|13
|5
|0
|8
|18 - 30
|15
|8.
|Викинг
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|12
|4
|1
|7
|23 - 25
|13
|10.
|Олесунн
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|11.
|Тромсё
|13
|1
|7
|5
|14 - 24
|10
|12.
|Хёугесунн
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|13.
|Хам-Кам
|12
|1
|6
|5
|13 - 22
|9
|14.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|15.
|Кристиансунд
|13
|1
|2
|10
|8 - 24
|5
|16.
|Дьерв
|12
|0
|1
|11
|10 - 36
|1
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (5)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|12 (5)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|11 (7)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3