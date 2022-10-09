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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 3720
Одд
1:1
Конец матча
Кристиансунд
0'
0:1
17' Гол
Бюэ Бендик
1:1
28' Пенальти
Евтович Милан
59' Желтая карточка
Гйесдал Хенрик
70' Желтая карточка
Валлем Конрад
90'+4

Ход матча

17'
0:1
Бюэ Бендик
(Картум Сандер Эрик)
28'
Евтович Милан
1:1
36'
 
Гйесдал Хенрик
Ярл Себастиан
59'
 
Гйесдал Хенрик
66'
Аас Сайвер
Евтович Милан
 
70'
Валлем Конрад
 
77'
Месик Иван
Бьортуфт Один Лурас
 
77'
Цулехнер Филипп
Хофф Вебьёрн
 
78'
 
Аскар Армин
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
78'
 
Хрупалла Павел
Каллудра Лиридон
86'
Dennis Gjengaar
Ингебритсен Микаэль
 
86'
 
Коли Алиу
Виллиамсен Макс

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
11
Ролантссон
Гилли
14
Валлем
Конрад
17
Овусу
Соломон
16
Хофф
Вебьёрн
7
Йоргенсен
Филип
15
Ингебритсен
Микаэль
8
Евтович
Милан
1
Макдермот
Шон
26
Виллиамсен
Макс
5
Ульвестад
Дан
Петер
18
Ярл
Себастиан
2
Нилсен
Снорре
7
Ертсен
Торгиль
10
Каллудра
Лиридон
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
13
Бюэ
Бендик
Одд
4-3-1-2
Кристиансунд
3-5-2

История личных встреч

Одд
Кристиансунд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Т
2:2
Т
2:4
Т
2:0
Т
4:3
Т
2:1
Т
1:1
К
1:2
Т
2:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
2:2
Т
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евтович Милан 10 (4) 0.4
Леуритсен Тобиас 6 0.24
Рууд Эспен 3 (1) 0.12
Dennis Gjengaar 3 0.12
Йоргенсен Филип 2 0.08
Валлем Конрад 2 0.08
Ингебритсен Микаэль 1 0.04
Бьортуфт Один Лурас 1 0.04
Диоманде Адама 1 0.04
Овусу Соломон 1 0.04
Abel William Stensrud 1 0.04
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Аас Сайвер 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 8 (2) 0.32
Мумбанья Фарис 5 (2) 0.2
Диоп Амиду 3 0.12
Картум Сандер Эрик 2 0.08
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.08
Нилсен Снорре 2 0.08
Хопмарк Андреас 2 0.08
Каллудра Лиридон 1 0.04
Осбак Кристоффер 1 0.04
Муколли Агон 1 0.04
Ертсен Торгиль 1 0.04
Виллиамсен Макс 1 0.04
Ярл Себастиан 0 0
Ульвестад Дан Петер 0 0
Аскар Армин 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 3 2
Рууд Эспен 5 0
Валлем Конрад 5 0
Хаген Стеффен 2 1
Евтович Милан 3 0
Китолано Джошуа 3 0
Йоргенсен Филип 3 0
Аас Сайвер 3 0
Овусу Соломон 2 0
Месик Иван 2 0
Леквен Магнус 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Хофф Вебьёрн 1 0
Кителано Йон 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Dennis Gjengaar 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 5 0
Каллудра Лиридон 4 0
Ярл Себастиан 4 0
Гйесдал Хенрик 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Мумбанья Фарис 1 1
Осбак Кристоффер 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
8
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
4
20%
0
0%
1-15
3
15%
2
25%
16-30
1
5%
1
13%
31-45
5
25%
2
25%
46-60
3
15%
1
13%
61-75
4
20%
2
25%
76-90

Пропущено

19
24
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
16%
4
17%
1-15
4
21%
5
21%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
5
26%
7
29%
29%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
4
21%
4
17%
76-90

Забито

12
21
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
0
0%
3
14%
1-15
3
25%
7
33%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
5
42%
1
5%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
1
8%
4
19%
76-90

Пропущено

19
28
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
3
16%
2
7%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
6
32%
7
25%
31-45
3
16%
4
14%
46-60
3
16%
6
21%
61-75
1
5%
6
21%
76-90

Забито

32
29
13 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
4
13%
3
10%
1-15
6
19%
9
31%
16-30
3
9%
5
17%
31-45
10
31%
3
10%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
5
16%
6
21%
76-90

Пропущено

38
52
20 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 24
6
16%
6
12%
1-15
7
18%
8
15%
16-30
7
18%
10
19%
31-45
8
21%
11
21%
46-60
5
13%
7
13%
61-75
5
13%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хёугесунн - Одд 2:2 Одд - Хам-Кам 2:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Одд - Дьерв 2:1
Олесунн - Одд 1:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1
Кристиансунд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кристиансунд - Русенборг 4:4 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1
Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 25 20 3 2 60 - 21 63
2. Будё-Глимт 25 14 6 5 64 - 32 48
3. Лиллестрём 25 14 5 6 44 - 28 47
4. Русенборг 0:0 25 12 9 4 53 - 35 45
5. Волеренга 0:0 25 13 4 8 46 - 32 43
6. Одд 25 10 5 10 31 - 39 35
7. Тромсё 25 8 10 7 36 - 41 34
8. Викинг 25 9 6 10 40 - 41 33
9. Сарпсборг-08 25 10 2 13 47 - 46 32
10. Стрёмсгодсет 25 9 5 11 39 - 40 32
11. Хёугесунн 25 8 6 11 36 - 41 30
12. Олесунн 24 7 7 10 26 - 38 28
13. Хам-Кам 25 5 11 9 28 - 36 26
14. Саннефьёрд 25 6 5 14 37 - 59 23
15. Кристиансунд 25 4 6 15 30 - 51 18
16. Дьерв 24 4 2 18 21 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 13 10 1 2 35 - 11 31
2. Русенборг 0:0 12 9 3 0 27 - 10 30
3. Волеренга 0:0 12 9 1 2 27 - 10 28
4. Лиллестрём 12 8 2 2 21 - 9 26
5. Будё-Глимт 13 6 6 1 37 - 16 24
6. Тромсё 12 7 3 2 22 - 17 24
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Сарпсборг-08 13 6 1 6 24 - 21 19
10. Одд 13 6 1 6 19 - 20 19
11. Викинг 12 5 4 3 19 - 13 19
12. Хам-Кам 13 4 5 4 15 - 14 17
13. Олесунн 12 4 4 4 14 - 16 16
14. Кристиансунд 12 3 4 5 22 - 27 13
15. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
16. Саннефьёрд 12 1 5 6 19 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 12 10 2 0 25 - 10 32
2. Будё-Глимт 12 8 0 4 27 - 16 24
3. Лиллестрём 13 6 3 4 23 - 19 21
4. Одд 12 4 4 4 12 - 19 16
5. Русенборг 0:0 13 3 6 4 26 - 25 15
6. Волеренга 0:0 13 4 3 6 19 - 22 15
7. Саннефьёрд 13 5 0 8 18 - 30 15
8. Викинг 13 4 2 7 21 - 28 14
9. Сарпсборг-08 12 4 1 7 23 - 25 13
10. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
11. Тромсё 13 1 7 5 14 - 24 10
12. Хёугесунн 12 2 3 7 13 - 21 9
13. Хам-Кам 12 1 6 5 13 - 22 9
14. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 10 - 21 9
15. Кристиансунд 13 1 2 10 8 - 24 5
16. Дьерв 12 0 1 11 10 - 36 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (5)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 12 (5)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
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