Тур: 25. Стадион: Акер.
0'
1:0
8' ГолЭйкрем Магнус
2:0
13' ГолБрюнхильдсен Ола
3:0
26' ГолКоса Маркус Андреас
4:0
37' ГолЭйкрем Магнус
5:0
72' ГолФофана Датро
90'+2
Ход матча
8'
13'
2:0
26'
37'
4:0
72'
5:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Линн ВикторНападающий
- Запасные игроки
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
-
12 Бейя КлеманПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Мольде
Хам-Кам
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Датро
|10 (1)
|0.4
|Коса Маркус Андреас
|9
|0.36
|Брюнхильдсен Ола
|9
|0.36
|Грёдем Магнус
|7 (1)
|0.28
|Эйкрем Магнус
|5
|0.2
|Линнес Мартин
|4
|0.16
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.12
|Зехнини Рафик
|2
|0.08
|Брейвик Эмиль
|1
|0.04
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.04
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.04
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.04
|Хауган Эйрик
|1
|0.04
|Маннсверк Сиверт
|1 (1)
|0.04
|Карлстрём Якоб
|0
|0
|Ловик Матиас
|0
|0
|Риса Бирк
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эриксен Кристиан I
|6
|0.24
|Aleksander Melgalvis
|4
|0.16
|Jonas Enkerud
|4
|0.16
|Киркеволд Пол
|3
|0.12
|Hasan Kurucay
|3
|0.12
|Конгсро Вегар
|2
|0.08
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.08
|Morten Bjoerlo
|1
|0.04
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0.04
|Яковенко Юрий
|1
|0.04
|Шельстад Фредрик
|1
|0.04
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.04
|Амин Нури
|0
|0
|Серенсен Оливер
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маннсверк Сиверт
|7
|0
|Хауган Эйрик
|6
|0
|Хансен Беньямин
|3
|1
|Брейвик Эмиль
|4
|0
|Кнутсон Эрлинг
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Зехнини Рафик
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Фофана Датро
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aleksander Melgalvis
|5
|0
|Шельстад Фредрик
|3
|1
|Конгсро Вегар
|4
|0
|Hasan Kurucay
|4
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|4
|0
|Киркеволд Пол
|3
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Jonas Enkerud
|2
|0
|Яковенко Юрий
|2
|0
|Эриксен Кристиан I
|2
|0
|Morten Bjoerlo
|2
|0
|Fernan Faerron
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Дашкевич Эдуард
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|0
|1
|Амин Нури
|1
|0
|Хассан Рилван
|1
|0
|Ахен Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
12
19 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
8
24%
3
25%
1-15
7
21%
0
0%
16-30
4
12%
4
33%
31-45
4
12%
2
17%
46-60
5
15%
1
8%
61-75
5
15%
2
17%
76-90
Пропущено
13
23
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
8%
5
22%
1-15
4
31%
2
9%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
4
31%
6
26%
61-75
4
31%
4
17%
76-90
Забито
25
16
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
4%
3
19%
1-15
1
4%
4
25%
16-30
8
32%
2
13%
31-45
6
24%
2
13%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
6
24%
3
19%
76-90
Пропущено
10
13
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Забито
58
28
29 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 9
2 Не забивали 7
9
16%
6
21%
1-15
8
14%
4
14%
16-30
12
21%
6
21%
31-45
10
17%
4
14%
46-60
8
14%
3
11%
61-75
11
19%
5
18%
76-90
Пропущено
23
36
11 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 21
3
13%
6
17%
1-15
5
22%
5
14%
16-30
3
13%
6
17%
31-45
0
0%
3
8%
46-60
6
26%
9
25%
61-75
6
26%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2
Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1
Хам-Кам
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хам-Кам - Дьерв 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Викинг 1:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1
Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|25
|20
|3
|2
|60 - 21
|63
|2.
|Будё-Глимт
|25
|14
|6
|5
|64 - 32
|48
|3.
|Лиллестрём
|25
|14
|5
|6
|44 - 28
|47
|4.
|Русенборг
|0:0
|25
|12
|9
|4
|53 - 35
|45
|5.
|Волеренга
|0:0
|25
|13
|4
|8
|46 - 32
|43
|6.
|Одд
|25
|10
|5
|10
|31 - 39
|35
|7.
|Тромсё
|25
|8
|10
|7
|36 - 41
|34
|8.
|Викинг
|25
|9
|6
|10
|40 - 41
|33
|9.
|Сарпсборг-08
|25
|10
|2
|13
|47 - 46
|32
|10.
|Стрёмсгодсет
|25
|9
|5
|11
|39 - 40
|32
|11.
|Хёугесунн
|25
|8
|6
|11
|36 - 41
|30
|12.
|Олесунн
|24
|7
|7
|10
|26 - 38
|28
|13.
|Хам-Кам
|25
|5
|11
|9
|28 - 36
|26
|14.
|Саннефьёрд
|25
|6
|5
|14
|37 - 59
|23
|15.
|Кристиансунд
|25
|4
|6
|15
|30 - 51
|18
|16.
|Дьерв
|24
|4
|2
|18
|21 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 11
|31
|2.
|Русенборг
|0:0
|12
|9
|3
|0
|27 - 10
|30
|3.
|Волеренга
|0:0
|12
|9
|1
|2
|27 - 10
|28
|4.
|Лиллестрём
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|5.
|Будё-Глимт
|13
|6
|6
|1
|37 - 16
|24
|6.
|Тромсё
|12
|7
|3
|2
|22 - 17
|24
|7.
|Стрёмсгодсет
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|8.
|Хёугесунн
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|24 - 21
|19
|10.
|Одд
|13
|6
|1
|6
|19 - 20
|19
|11.
|Викинг
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|12.
|Хам-Кам
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|13.
|Олесунн
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|14.
|Кристиансунд
|12
|3
|4
|5
|22 - 27
|13
|15.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|16.
|Саннефьёрд
|12
|1
|5
|6
|19 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|10
|2
|0
|25 - 10
|32
|2.
|Будё-Глимт
|12
|8
|0
|4
|27 - 16
|24
|3.
|Лиллестрём
|13
|6
|3
|4
|23 - 19
|21
|4.
|Одд
|12
|4
|4
|4
|12 - 19
|16
|5.
|Русенборг
|0:0
|13
|3
|6
|4
|26 - 25
|15
|6.
|Волеренга
|0:0
|13
|4
|3
|6
|19 - 22
|15
|7.
|Саннефьёрд
|13
|5
|0
|8
|18 - 30
|15
|8.
|Викинг
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|12
|4
|1
|7
|23 - 25
|13
|10.
|Олесунн
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|11.
|Тромсё
|13
|1
|7
|5
|14 - 24
|10
|12.
|Хёугесунн
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|13.
|Хам-Кам
|12
|1
|6
|5
|13 - 22
|9
|14.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|15.
|Кристиансунд
|13
|1
|2
|10
|8 - 24
|5
|16.
|Дьерв
|12
|0
|1
|11
|10 - 36
|1
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (5)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|12 (5)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|11 (7)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3