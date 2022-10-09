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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 25. Стадион: .
Мольде
5:0
Конец матча
Хам-Кам
1
Карлстрём
Якоб
2
Бьорнбак
Мартин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
20
Эриксен
Кристиан
I
31
Ловик
Матиас
15
Коса
Маркус
Андреас
8
Маннсверк
Сиверт
11
Брюнхильдсен
Ола
7
Эйкрем
Магнус
1
Lars
Jendal
14
Halvor
Roedoelen
Opsahl
6
Накким
Маркус
8
Vetle
Skjaervik
33
Aleksander
Melgalvis
11
Morten
Bjoerlo
23
Шельстад
Фредрик
2
Конгсро
Вегар
9
Jonas
Enkerud
16
Киркеволд
Пол
17
Линн
Виктор
Мольде
3-5-2
Хам-Кам
3-4-3

История личных встреч

Мольде
Хам-Кам

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Т
0:0
ТМК
5:0
КН
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 10 (1) 0.4
Коса Маркус Андреас 9 0.36
Брюнхильдсен Ола 9 0.36
Грёдем Магнус 7 (1) 0.28
Эйкрем Магнус 5 0.2
Линнес Мартин 4 0.16
Хёуген Кристоффер 3 0.12
Зехнини Рафик 2 0.08
Брейвик Эмиль 1 0.04
Хуссейн Эцаз 1 0.04
Кнутсон Эрлинг 1 0.04
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.04
Хауган Эйрик 1 0.04
Маннсверк Сиверт 1 (1) 0.04
Карлстрём Якоб 0 0
Ловик Матиас 0 0
Риса Бирк 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан I 6 0.24
Aleksander Melgalvis 4 0.16
Jonas Enkerud 4 0.16
Киркеволд Пол 3 0.12
Hasan Kurucay 3 0.12
Конгсро Вегар 2 0.08
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.08
Morten Bjoerlo 1 0.04
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0.04
Яковенко Юрий 1 0.04
Шельстад Фредрик 1 0.04
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.04
Амин Нури 0 0
Серенсен Оливер 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маннсверк Сиверт 7 0
Хауган Эйрик 6 0
Хансен Беньямин 3 1
Брейвик Эмиль 4 0
Кнутсон Эрлинг 3 0
Эйкрем Магнус 2 0
Хуссейн Эцаз 2 0
Зехнини Рафик 2 0
Риса Бирк 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Петерсен Оливер 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aleksander Melgalvis 5 0
Шельстад Фредрик 3 1
Конгсро Вегар 4 0
Hasan Kurucay 4 0
Кобе Эрнандес-Фостер 4 0
Киркеволд Пол 3 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Jonas Enkerud 2 0
Яковенко Юрий 2 0
Эриксен Кристиан I 2 0
Morten Bjoerlo 2 0
Fernan Faerron 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Дашкевич Эдуард 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 0 1
Амин Нури 1 0
Хассан Рилван 1 0
Ахен Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
12
19 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
8
24%
3
25%
1-15
7
21%
0
0%
16-30
4
12%
4
33%
31-45
4
12%
2
17%
46-60
5
15%
1
8%
61-75
5
15%
2
17%
76-90

Пропущено

13
23
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
8%
5
22%
1-15
4
31%
2
9%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
4
31%
6
26%
61-75
4
31%
4
17%
76-90

Забито

25
16
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
4%
3
19%
1-15
1
4%
4
25%
16-30
8
32%
2
13%
31-45
6
24%
2
13%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
6
24%
3
19%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Забито

58
28
29 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 9
2 Не забивали 7
9
16%
6
21%
1-15
8
14%
4
14%
16-30
12
21%
6
21%
31-45
10
17%
4
14%
46-60
8
14%
3
11%
61-75
11
19%
5
18%
76-90

Пропущено

23
36
11 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 21
3
13%
6
17%
1-15
5
22%
5
14%
16-30
3
13%
6
17%
31-45
0
0%
3
8%
46-60
6
26%
9
25%
61-75
6
26%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2
Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1
Хам-Кам
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хам-Кам - Дьерв 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Викинг 1:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1
Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 25 20 3 2 60 - 21 63
2. Будё-Глимт 25 14 6 5 64 - 32 48
3. Лиллестрём 25 14 5 6 44 - 28 47
4. Русенборг 0:0 25 12 9 4 53 - 35 45
5. Волеренга 0:0 25 13 4 8 46 - 32 43
6. Одд 25 10 5 10 31 - 39 35
7. Тромсё 25 8 10 7 36 - 41 34
8. Викинг 25 9 6 10 40 - 41 33
9. Сарпсборг-08 25 10 2 13 47 - 46 32
10. Стрёмсгодсет 25 9 5 11 39 - 40 32
11. Хёугесунн 25 8 6 11 36 - 41 30
12. Олесунн 24 7 7 10 26 - 38 28
13. Хам-Кам 25 5 11 9 28 - 36 26
14. Саннефьёрд 25 6 5 14 37 - 59 23
15. Кристиансунд 25 4 6 15 30 - 51 18
16. Дьерв 24 4 2 18 21 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 13 10 1 2 35 - 11 31
2. Русенборг 0:0 12 9 3 0 27 - 10 30
3. Волеренга 0:0 12 9 1 2 27 - 10 28
4. Лиллестрём 12 8 2 2 21 - 9 26
5. Будё-Глимт 13 6 6 1 37 - 16 24
6. Тромсё 12 7 3 2 22 - 17 24
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Сарпсборг-08 13 6 1 6 24 - 21 19
10. Одд 13 6 1 6 19 - 20 19
11. Викинг 12 5 4 3 19 - 13 19
12. Хам-Кам 13 4 5 4 15 - 14 17
13. Олесунн 12 4 4 4 14 - 16 16
14. Кристиансунд 12 3 4 5 22 - 27 13
15. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
16. Саннефьёрд 12 1 5 6 19 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 12 10 2 0 25 - 10 32
2. Будё-Глимт 12 8 0 4 27 - 16 24
3. Лиллестрём 13 6 3 4 23 - 19 21
4. Одд 12 4 4 4 12 - 19 16
5. Русенборг 0:0 13 3 6 4 26 - 25 15
6. Волеренга 0:0 13 4 3 6 19 - 22 15
7. Саннефьёрд 13 5 0 8 18 - 30 15
8. Викинг 13 4 2 7 21 - 28 14
9. Сарпсборг-08 12 4 1 7 23 - 25 13
10. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
11. Тромсё 13 1 7 5 14 - 24 10
12. Хёугесунн 12 2 3 7 13 - 21 9
13. Хам-Кам 12 1 6 5 13 - 22 9
14. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 10 - 21 9
15. Кристиансунд 13 1 2 10 8 - 24 5
16. Дьерв 12 0 1 11 10 - 36 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (5)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 12 (5)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Эйкрем Магнус бьет в цель!
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