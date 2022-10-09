Тур: 25. Стадион: Boraas Arena.
Ход матча
42'
45'
0:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
15
Вяйсянен
Лео
5
Мауду
20
Странд
Симон
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
5 МаудуЗащитник
-
20 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Adnan KojicЗащитник
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
-
27 Papa Diouf1
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Эльфсборг
Кальмар
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
37 матчей
40.5%
27%
32.5%
15 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
27%
51.4%
21.6%
10 побед 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
40.5%
27%
32.5%
15 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Baidoo
|7 (2)
|0.28
|Альм Расмус
|6
|0.24
|Гудьонсен Свейнн
|5
|0.2
|Ольссон Симон
|4
|0.16
|Бернхардссон Александер
|4
|0.16
|Ондрейка Якоб
|3
|0.12
|Фрик Пер
|2
|0.08
|Ларссон Йохан
|2
|0.08
|Занден Оливер
|2
|0.08
|Седерберг Ноа
|2
|0.08
|Оккельс Йеппе
|1
|0.04
|Рёмер Андре
|1
|0.04
|Мауду
|1
|0.04
|Хенрикссон Густав
|1
|0.04
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|5 (1)
|0.2
|Скрабб Симон
|3
|0.12
|Нанаси Себастьян
|3
|0.12
|Саетра Ларс
|3
|0.12
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0.08
|Шамун Ноа
|2
|0.08
|Сахпекидис Филип
|2
|0.08
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.08
|Янссон Исак
|1
|0.04
|Линдаль Аксель
|1
|0.04
|Густафссон Карл
|1
|0.04
|Ромариньо Перейра
|1
|0.04
|Isak Bjerkebo
|1
|0.04
|Карлссон Йохан
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|7
|0
|Фрик Пер
|5
|0
|Emmanuel Boateng2
|5
|0
|Странд Симон
|4
|0
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0
|Бернхардссон Александер
|4
|0
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Хенрикссон Густав
|3
|0
|Седерберг Ноа
|3
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Лагербильке Густав
|2
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Занден Оливер
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олафссон Давид-Кристьян
|4
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|4
|0
|Скрабб Симон
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Бергквист Дуг
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
11
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
3
12%
1
9%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
20%
3
27%
31-45
3
12%
3
27%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
8
32%
4
36%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
12%
3
17%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
4
24%
4
22%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
2
12%
4
22%
76-90
Забито
17
14
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
5
29%
29%
4
29%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
4
24%
3
21%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
24%
2
14%
76-90
Пропущено
17
6
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
5
29%
29%
2
33%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
1
17%
31-45
3
18%
2
33%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
1
6%
1
17%
76-90
Забито
42
25
21 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
8
19%
5
20%
1-15
4
10%
1
4%
16-30
9
21%
6
24%
31-45
4
10%
5
20%
46-60
5
12%
2
8%
61-75
12
29%
6
24%
76-90
Пропущено
34
24
19 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 15
7
21%
5
21%
1-15
4
12%
2
8%
16-30
8
24%
5
21%
31-45
6
18%
5
21%
46-60
6
18%
2
8%
61-75
3
9%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2
Оскаршамнс АИК - Эльфсборг 1:0 Юргорден - Эльфсборг 2:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1
Кальмар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кальмар - Хельсинборг 2:0 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Кальмар - Хеккен 1:1 Кальмар - Варберг БоИС 1:0
Твоокер - Кальмар 0:2 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Гётеборг 1:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|24
|14
|6
|4
|46 - 19
|48
|2.
|Хеккен
|24
|13
|9
|2
|53 - 31
|48
|3.
|Кальмар
|2:0
|25
|13
|5
|7
|31 - 20
|44
|4.
|Хаммарбю
|24
|12
|7
|5
|44 - 21
|43
|5.
|Мальмё
|0:0
|25
|12
|6
|7
|33 - 23
|42
|6.
|АИК
|24
|11
|8
|5
|38 - 30
|41
|7.
|Эльфсборг
|0:2
|25
|9
|9
|7
|45 - 33
|36
|8.
|Гётеборг
|0:3
|25
|11
|3
|11
|32 - 30
|36
|9.
|Мьельбю
|24
|8
|9
|7
|23 - 24
|33
|10.
|Вернаму
|0:0
|25
|8
|8
|9
|29 - 38
|32
|11.
|Норрчёпинг
|24
|7
|7
|10
|32 - 33
|28
|12.
|Сириус
|25
|7
|6
|12
|23 - 36
|27
|13.
|Варберг БоИС
|24
|6
|7
|11
|21 - 37
|25
|14.
|Дегерфорс
|25
|5
|7
|13
|24 - 44
|22
|15.
|Хельсинборг
|24
|4
|5
|15
|20 - 38
|17
|16.
|Сундсвалль
|3:0
|25
|4
|2
|19
|24 - 61
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|11
|10
|1
|0
|33 - 7
|31
|2.
|Кальмар
|2:0
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|Мальмё
|0:0
|13
|8
|3
|2
|21 - 8
|27
|4.
|АИК
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|5.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|6.
|Хеккен
|12
|7
|3
|2
|29 - 16
|24
|7.
|Эльфсборг
|0:2
|12
|6
|4
|2
|27 - 17
|22
|8.
|Вернаму
|0:0
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|9.
|Гётеборг
|0:3
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|10.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|11.
|Варберг БоИС
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|12.
|Дегерфорс
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|13.
|Сириус
|12
|5
|1
|6
|13 - 14
|16
|14.
|Норрчёпинг
|12
|4
|3
|5
|20 - 17
|15
|15.
|Сундсвалль
|3:0
|13
|4
|0
|9
|17 - 31
|12
|16.
|Хельсинборг
|12
|2
|3
|7
|7 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|12
|6
|6
|0
|24 - 15
|24
|2.
|Хаммарбю
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|3.
|Гётеборг
|0:3
|13
|6
|0
|7
|16 - 17
|18
|4.
|Юргорден
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|5.
|АИК
|12
|4
|4
|4
|20 - 22
|16
|6.
|Кальмар
|2:0
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|7.
|Мальмё
|0:0
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|8.
|Мьельбю
|12
|4
|3
|5
|7 - 10
|15
|9.
|Эльфсборг
|0:2
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|10.
|Норрчёпинг
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|11.
|Вернаму
|0:0
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|12.
|Сириус
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|Варберг БоИС
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|14.
|Хельсинборг
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|15.
|Дегерфорс
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
|16.
|Сундсвалль
|3:0
|12
|0
|2
|10
|7 - 30
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|20
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|8
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|1 6
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7