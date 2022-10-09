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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 25. Стадион: .
Эльфсборг
0:2
Перерыв
Кальмар
0'
9' Желтая карточка
Ларссон Йохан
0:1
42' Гол
Нанаси Себастьян
0:2
45' Гол
Сахпекидис Филип

Ход матча

9'
Ларссон Йохан
 
18'
Гудьонсен Свейнн
Фрик Пер
 
28'
Хульт Никлас
Странд Симон
 
28'
Ондрейка Якоб
Бернхардссон Александер
 
42'
0:1
Нанаси Себастьян
(Густафссон Карл)
45'
0:2
Сахпекидис Филип

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Кальмар
4.30
3.85
4.39
Все Коэффициенты
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
5
Мауду
20
Странд
Симон
28
Седерберг
Ноа
13
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
12
Бернхардссон
Александер
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
3
Олафссон
Давид-Кристьян
13
Карлссон
Йохан
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
10
Сахпекидис
Филип
11
Скрабб
Симон
12
Нанаси
Себастьян
Эльфсборг
4-3-3
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
Кальмар

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

37 матчей

40.5%
27%
32.5%
15 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

27%
51.4%
21.6%
10 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

40.5%
27%
32.5%
15 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

А
1:0
А
0:3
А
2:2
А
3:1
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
2:2
ТМК
2:1
А
1:5
А
1:1
ТМК
3:2
А
3:2
К
0:1
А
0:3
А
2:1
А
2:0
А
0:0
А
1:0
А
1:1
А
3:0
А
2:1
ТМС
2:1
А
0:0
А
2:1
А
4:1
А
2:2
ТМС
1:3
А
3:1
А
1:1
ТМС
2:0
А
2:1
ШК
2:4
А
1:0
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Baidoo 7 (2) 0.28
Альм Расмус 6 0.24
Гудьонсен Свейнн 5 0.2
Ольссон Симон 4 0.16
Бернхардссон Александер 4 0.16
Ондрейка Якоб 3 0.12
Фрик Пер 2 0.08
Ларссон Йохан 2 0.08
Занден Оливер 2 0.08
Седерберг Ноа 2 0.08
Оккельс Йеппе 1 0.04
Рёмер Андре 1 0.04
Мауду 1 0.04
Хенрикссон Густав 1 0.04
Вяйсянен Лео 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 5 (1) 0.2
Скрабб Симон 3 0.12
Нанаси Себастьян 3 0.12
Саетра Ларс 3 0.12
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.08
Шамун Ноа 2 0.08
Сахпекидис Филип 2 0.08
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.08
Янссон Исак 1 0.04
Линдаль Аксель 1 0.04
Густафссон Карл 1 0.04
Ромариньо Перейра 1 0.04
Isak Bjerkebo 1 0.04
Карлссон Йохан 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 7 0
Фрик Пер 5 0
Emmanuel Boateng2 5 0
Странд Симон 4 0
Гудьонсен Свейнн 4 0
Бернхардссон Александер 4 0
Ларссон Йохан 3 0
Хольмен Себастьян 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Ольссон Симон 3 0
Хенрикссон Густав 3 0
Седерберг Ноа 3 0
Альм Расмус 2 0
Лагербильке Густав 2 0
Оккельс Йеппе 1 0
Занден Оливер 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олафссон Давид-Кристьян 4 0
Нетабай Нахом Гирмай 4 0
Скрабб Симон 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Бергквист Дуг 2 0
Саетра Ларс 2 0
Густафссон Карл 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Янссон Исак 1 0
Бакман Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
11
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
3
12%
1
9%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
20%
3
27%
31-45
3
12%
3
27%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
8
32%
4
36%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
12%
3
17%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
4
24%
4
22%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
2
12%
4
22%
76-90

Забито

17
14
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
5
29%
29%
4
29%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
4
24%
3
21%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
24%
2
14%
76-90

Пропущено

17
6
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
5
29%
29%
2
33%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
1
17%
31-45
3
18%
2
33%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
1
6%
1
17%
76-90

Забито

42
25
21 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
8
19%
5
20%
1-15
4
10%
1
4%
16-30
9
21%
6
24%
31-45
4
10%
5
20%
46-60
5
12%
2
8%
61-75
12
29%
6
24%
76-90

Пропущено

34
24
19 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 15
7
21%
5
21%
1-15
4
12%
2
8%
16-30
8
24%
5
21%
31-45
6
18%
5
21%
46-60
6
18%
2
8%
61-75
3
9%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2
Оскаршамнс АИК - Эльфсборг 1:0 Юргорден - Эльфсборг 2:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1
Кальмар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кальмар - Хельсинборг 2:0 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Кальмар - Хеккен 1:1 Кальмар - Варберг БоИС 1:0
Твоокер - Кальмар 0:2 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Гётеборг 1:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 24 14 6 4 46 - 19 48
2. Хеккен 24 13 9 2 53 - 31 48
3. Кальмар 2:0 25 13 5 7 31 - 20 44
4. Хаммарбю 24 12 7 5 44 - 21 43
5. Мальмё 0:0 25 12 6 7 33 - 23 42
6. АИК 24 11 8 5 38 - 30 41
7. Эльфсборг 0:2 25 9 9 7 45 - 33 36
8. Гётеборг 0:3 25 11 3 11 32 - 30 36
9. Мьельбю 24 8 9 7 23 - 24 33
10. Вернаму 0:0 25 8 8 9 29 - 38 32
11. Норрчёпинг 24 7 7 10 32 - 33 28
12. Сириус 25 7 6 12 23 - 36 27
13. Варберг БоИС 24 6 7 11 21 - 37 25
14. Дегерфорс 25 5 7 13 24 - 44 22
15. Хельсинборг 24 4 5 15 20 - 38 17
16. Сундсвалль 3:0 25 4 2 19 24 - 61 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 11 10 1 0 33 - 7 31
2. Кальмар 2:0 13 9 2 2 15 - 5 29
3. Мальмё 0:0 13 8 3 2 21 - 8 27
4. АИК 12 7 4 1 18 - 8 25
5. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
6. Хеккен 12 7 3 2 29 - 16 24
7. Эльфсборг 0:2 12 6 4 2 27 - 17 22
8. Вернаму 0:0 12 5 5 2 14 - 10 20
9. Гётеборг 0:3 12 5 3 4 16 - 13 18
10. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
11. Варберг БоИС 13 4 5 4 13 - 17 17
12. Дегерфорс 13 4 5 4 14 - 17 17
13. Сириус 12 5 1 6 13 - 14 16
14. Норрчёпинг 12 4 3 5 20 - 17 15
15. Сундсвалль 3:0 13 4 0 9 17 - 31 12
16. Хельсинборг 12 2 3 7 7 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 12 6 6 0 24 - 15 24
2. Хаммарбю 12 5 3 4 17 - 12 18
3. Гётеборг 0:3 13 6 0 7 16 - 17 18
4. Юргорден 13 4 5 4 13 - 12 17
5. АИК 12 4 4 4 20 - 22 16
6. Кальмар 2:0 12 4 3 5 16 - 15 15
7. Мальмё 0:0 12 4 3 5 12 - 15 15
8. Мьельбю 12 4 3 5 7 - 10 15
9. Эльфсборг 0:2 13 3 5 5 18 - 16 14
10. Норрчёпинг 12 3 4 5 12 - 16 13
11. Вернаму 0:0 13 3 3 7 15 - 28 12
12. Сириус 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Варберг БоИС 11 2 2 7 8 - 20 8
14. Хельсинборг 12 2 2 8 13 - 23 8
15. Дегерфорс 12 1 2 9 10 - 27 5
16. Сундсвалль 3:0 12 0 2 10 7 - 30 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 20
Гётеборг Берг Маркус 11 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Мальмё Телин Исаак 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 8
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Дегерфорс Джурджич Никола 1 6
Эльфсборг Рёмер Андре 7
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  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Кальмар
4.30
3.85
4.39
Все Коэффициенты
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