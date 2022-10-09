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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 25. Стадион: .
Сундсвалль
3:0
Перерыв
Гётеборг
0'
1:0
10' Гол
Энгблум Понтус
32' Желтая карточка
Бьярсмюр Маттиас
2:0
32' Пенальти
Энгблум Понтус
3:0
45' Гол
Panagiotis Makrillos

Ход матча

10'
Энгблум Понтус
(Лундстрём Роберт)
1:0
32'
 
Бьярсмюр Маттиас
32'
Энгблум Понтус
2:0
45'
Panagiotis Makrillos
3:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Гётеборг
4.45
4.40
4.05
Все Коэффициенты
35
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
4
Блумквист
Александр
3
Forrest
Lasso
22
Линдквист
Расмус
30
Корона
Джо
6
Panagiotis
Makrillos
7
Андерссон
Эрик
11
Юлятупа
Саку
5
Олссон
Деннис
21
Энгблум
Понтус
99
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
30
Бьярсмюр
Маттиас
20
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
21
Терн
Симон
13
Свенссон
Густаф
7
Эрикссон
Себастьян
19
Hussein
Carneil
6
Марковик
Эман
14
Норлин
Густаф
Сундсвалль
4-2-3-1
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

Сундсвалль
Гётеборг

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 13 побед

18 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
3 победы 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
5.6%
72.2%
4 победы 1 ничья 13 побед

История матчей

А
2:0
К
1:1
А
0:2
А
2:1
А
1:2
А
2:0
А
0:3
А
0:4
А
1:3
А
4:1
А
3:2
А
2:2
КШ
4:2
А
3:3
А
2:0
А
0:5
ШК
2:3
А
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 9 (3) 0.36
Юлятупа Саку 5 0.2
Дамус Роналдо 5 0.2
Стенссон Даниэль 2 0.08
Андерссон Эрик 1 0.04
Блумквист Александр 1 0.04
Panagiotis Makrillos 1 0.04
Силфвер Понтус 0 0
Олссон Деннис 0 0
Лундстрём Роберт 0 0
Forrest Lasso 0 0
Ludvig Naavik 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 11 0.44
Норлин Густаф 6 0.24
Якоб Кевин 4 0.16
Терн Симон 2 0.08
Айеш Хосам 2 0.08
Вильхельмссон Оскар 2 0.08
Яллоу Александр 1 0.04
Hussein Carneil 1 0.04
Саломонссон Эмиль 1 0.04
Свенссон Густаф 1 0.04
Johan Bangsbo 1 0.04
Сана Тобиас 0 0
Марковик Эман 0 0
Бьярсмюр Маттиас 0 0
Salaou Hachimou 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 5 1
Forrest Lasso 5 0
Андерссон Эрик 4 0
Лундстрём Роберт 4 0
Стенссон Даниэль 3 0
Gabriel Castro 3 0
Силфвер Понтус 2 0
Олссон Деннис 2 0
Бурман Маркус 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Блумквист Александр 1 0
Дамус Роналдо 1 0
Пичках Пайя 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Карл II 6 0
Берг Маркус 4 1
Терн Симон 5 0
Эрикссон Себастьян 5 0
Вендт Оскар 4 0
Айеш Хосам 4 0
Свенссон Густаф 3 0
Бьярсмюр Маттиас 3 0
Яллоу Александр 3 0
Вильхельмссон Оскар 3 0
Хан Уорнер 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Норлин Густаф 2 0
Сана Тобиас 1 0
Salaou Hachimou 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
4
29%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
7%
6
33%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
5
36%
5
28%
76-90

Пропущено

31
12
18 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
8
26%
1
8%
1-15
6
19%
1
8%
16-30
4
13%
4
33%
31-45
2
6%
3
25%
46-60
4
13%
3
25%
61-75
7
23%
0
0%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
7
44%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Пропущено

29
13
15 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
1
8%
16-30
7
24%
3
23%
31-45
3
10%
2
15%
46-60
2
7%
3
23%
61-75
9
31%
4
31%
76-90

Забито

22
34
8 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 16
6 Не забивали 5
5
23%
3
9%
1-15
1
5%
4
12%
16-30
2
9%
13
38%
31-45
3
14%
4
12%
46-60
3
14%
3
9%
61-75
8
36%
7
21%
76-90

Пропущено

60
25
33 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 14
12
20%
1
4%
1-15
10
17%
2
8%
16-30
11
18%
7
28%
31-45
5
8%
5
20%
46-60
6
10%
6
24%
61-75
16
27%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 АИК - Сундсвалль 4:0
Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3
Гётеборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Мьельбю - Гётеборг 1:4
Торнс - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Сириус 2:0 Кальмар - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 24 14 6 4 46 - 19 48
2. Хеккен 24 13 9 2 53 - 31 48
3. Кальмар 2:0 25 13 5 7 31 - 20 44
4. Хаммарбю 24 12 7 5 44 - 21 43
5. Мальмё 0:0 25 12 6 7 33 - 23 42
6. АИК 24 11 8 5 38 - 30 41
7. Эльфсборг 0:2 25 9 9 7 45 - 33 36
8. Гётеборг 0:3 25 11 3 11 32 - 30 36
9. Мьельбю 24 8 9 7 23 - 24 33
10. Вернаму 0:0 25 8 8 9 29 - 38 32
11. Норрчёпинг 24 7 7 10 32 - 33 28
12. Сириус 25 7 6 12 23 - 36 27
13. Варберг БоИС 24 6 7 11 21 - 37 25
14. Дегерфорс 25 5 7 13 24 - 44 22
15. Хельсинборг 24 4 5 15 20 - 38 17
16. Сундсвалль 3:0 25 4 2 19 24 - 61 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 11 10 1 0 33 - 7 31
2. Кальмар 2:0 13 9 2 2 15 - 5 29
3. Мальмё 0:0 13 8 3 2 21 - 8 27
4. АИК 12 7 4 1 18 - 8 25
5. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
6. Хеккен 12 7 3 2 29 - 16 24
7. Эльфсборг 0:2 12 6 4 2 27 - 17 22
8. Вернаму 0:0 12 5 5 2 14 - 10 20
9. Гётеборг 0:3 12 5 3 4 16 - 13 18
10. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
11. Варберг БоИС 13 4 5 4 13 - 17 17
12. Дегерфорс 13 4 5 4 14 - 17 17
13. Сириус 12 5 1 6 13 - 14 16
14. Норрчёпинг 12 4 3 5 20 - 17 15
15. Сундсвалль 3:0 13 4 0 9 17 - 31 12
16. Хельсинборг 12 2 3 7 7 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 12 6 6 0 24 - 15 24
2. Хаммарбю 12 5 3 4 17 - 12 18
3. Гётеборг 0:3 13 6 0 7 16 - 17 18
4. Юргорден 13 4 5 4 13 - 12 17
5. АИК 12 4 4 4 20 - 22 16
6. Кальмар 2:0 12 4 3 5 16 - 15 15
7. Мальмё 0:0 12 4 3 5 12 - 15 15
8. Мьельбю 12 4 3 5 7 - 10 15
9. Эльфсборг 0:2 13 3 5 5 18 - 16 14
10. Норрчёпинг 12 3 4 5 12 - 16 13
11. Вернаму 0:0 13 3 3 7 15 - 28 12
12. Сириус 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Варберг БоИС 11 2 2 7 8 - 20 8
14. Хельсинборг 12 2 2 8 13 - 23 8
15. Дегерфорс 12 1 2 9 10 - 27 5
16. Сундсвалль 3:0 12 0 2 10 7 - 30 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 20
Гётеборг Берг Маркус 11 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Мальмё Телин Исаак 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 8
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Дегерфорс Джурджич Никола 1 6
Эльфсборг Рёмер Андре 7
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Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Гётеборг
4.45
4.40
4.05
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