Тур: 25. Стадион: NP3 Arena. Зрители: 3010
3:2
Конец матча
0'
1:0
10' ГолЭнгблум Понтус
32' Желтая карточкаБьярсмюр Маттиас
2:0
32' ПенальтиЭнгблум Понтус
3:0
45' ГолPanagiotis Makrillos
60' Желтая карточкаБлумквист Александр
3:1
64' ГолСорга Эрик
3:2
90' ГолНорлин Густаф
90'+7
Ход матча
10'
32'
32'
2:0
45'
64'
3:1
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
30
Корона
Джо
11
Юлятупа
Саку
17
Вендт
Оскар
21
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Brian Clarhaut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
11 Сорга ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Alai Ghasem
-
Главный тренер: Mikael Stahre
История личных встреч
Сундсвалль
Гётеборг
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 13 побед
18 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
3 победы 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
5.6%
72.2%
4 победы 1 ничья 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|9 (3)
|0.36
|Юлятупа Саку
|5
|0.2
|Дамус Роналдо
|5
|0.2
|Стенссон Даниэль
|2
|0.08
|Андерссон Эрик
|1
|0.04
|Блумквист Александр
|1
|0.04
|Panagiotis Makrillos
|1
|0.04
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Лундстрём Роберт
|0
|0
|Forrest Lasso
|0
|0
|Ludvig Naavik
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|11
|0.44
|Норлин Густаф
|7
|0.28
|Якоб Кевин
|4
|0.16
|Терн Симон
|2
|0.08
|Айеш Хосам
|2
|0.08
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.08
|Яллоу Александр
|1
|0.04
|Саломонссон Эмиль
|1
|0.04
|Hussein Carneil
|1
|0.04
|Свенссон Густаф
|1
|0.04
|Johan Bangsbo
|1
|0.04
|Сорга Эрик
|1
|0.04
|Сана Тобиас
|0
|0
|Марковик Эман
|0
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|0
|0
|Salaou Hachimou
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корона Джо
|5
|1
|Forrest Lasso
|5
|0
|Андерссон Эрик
|4
|0
|Лундстрём Роберт
|4
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Gabriel Castro
|3
|0
|Силфвер Понтус
|2
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Блумквист Александр
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Дамус Роналдо
|1
|0
|Пичках Пайя
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Карл II
|6
|0
|Берг Маркус
|4
|1
|Терн Симон
|5
|0
|Эрикссон Себастьян
|5
|0
|Вендт Оскар
|4
|0
|Айеш Хосам
|4
|0
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Вильхельмссон Оскар
|3
|0
|Хан Уорнер
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Salaou Hachimou
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
20
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
5
29%
29%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
18%
6
30%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
5
29%
29%
6
30%
76-90
Пропущено
33
15
18 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 7
8
24%
2
13%
1-15
6
18%
1
7%
16-30
4
12%
6
40%
31-45
2
6%
3
20%
46-60
5
15%
3
20%
61-75
8
24%
0
0%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
7
44%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Пропущено
29
13
15 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
1
8%
16-30
7
24%
3
23%
31-45
3
10%
2
15%
46-60
2
7%
3
23%
61-75
9
31%
4
31%
76-90
Забито
25
36
11 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 16
6 Не забивали 5
6
24%
3
8%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
4
16%
13
36%
31-45
3
12%
4
11%
46-60
3
12%
4
11%
61-75
8
32%
8
22%
76-90
Пропущено
62
28
33 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 15
12
19%
2
7%
1-15
10
16%
2
7%
16-30
11
18%
9
32%
31-45
5
8%
5
18%
46-60
7
11%
6
21%
61-75
17
27%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 АИК - Сундсвалль 4:0
Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3
Гётеборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Мьельбю - Гётеборг 1:4
Торнс - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Сириус 2:0 Кальмар - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0
|25
|14
|7
|4
|46 - 19
|49
|2.
|Хеккен
|0:0
|25
|13
|10
|2
|53 - 31
|49
|3.
|Кальмар
|25
|13
|5
|7
|31 - 20
|44
|4.
|Хаммарбю
|24
|12
|7
|5
|44 - 21
|43
|5.
|Мальмё
|25
|12
|6
|7
|33 - 23
|42
|6.
|АИК
|0:0
|25
|11
|9
|5
|38 - 30
|42
|7.
|Эльфсборг
|25
|9
|9
|7
|45 - 33
|36
|8.
|Гётеборг
|25
|11
|3
|11
|34 - 30
|36
|9.
|Мьельбю
|24
|8
|9
|7
|23 - 24
|33
|10.
|Вернаму
|25
|8
|8
|9
|29 - 38
|32
|11.
|Норрчёпинг
|24
|7
|7
|10
|32 - 33
|28
|12.
|Сириус
|25
|7
|6
|12
|23 - 36
|27
|13.
|Варберг БоИС
|24
|6
|7
|11
|21 - 37
|25
|14.
|Дегерфорс
|25
|5
|7
|13
|24 - 44
|22
|15.
|Хельсинборг
|0:0
|25
|4
|6
|15
|20 - 38
|18
|16.
|Сундсвалль
|25
|4
|2
|19
|24 - 63
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0
|12
|10
|2
|0
|33 - 7
|32
|2.
|Кальмар
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|Мальмё
|13
|8
|3
|2
|21 - 8
|27
|4.
|АИК
|0:0
|13
|7
|5
|1
|18 - 8
|26
|5.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|6.
|Хеккен
|0:0
|12
|7
|3
|2
|29 - 16
|24
|7.
|Эльфсборг
|12
|6
|4
|2
|27 - 17
|22
|8.
|Вернаму
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|9.
|Гётеборг
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|10.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|11.
|Варберг БоИС
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|12.
|Дегерфорс
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|13.
|Сириус
|12
|5
|1
|6
|13 - 14
|16
|14.
|Норрчёпинг
|12
|4
|3
|5
|20 - 17
|15
|15.
|Сундсвалль
|13
|4
|0
|9
|17 - 33
|12
|16.
|Хельсинборг
|0:0
|12
|2
|3
|7
|7 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|0:0
|13
|6
|7
|0
|24 - 15
|25
|2.
|Хаммарбю
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|3.
|Гётеборг
|13
|6
|0
|7
|18 - 17
|18
|4.
|Юргорден
|0:0
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|5.
|АИК
|0:0
|12
|4
|4
|4
|20 - 22
|16
|6.
|Кальмар
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|7.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|8.
|Мьельбю
|12
|4
|3
|5
|7 - 10
|15
|9.
|Эльфсборг
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|10.
|Норрчёпинг
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|11.
|Вернаму
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|12.
|Сириус
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|Хельсинборг
|0:0
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|14.
|Варберг БоИС
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|15.
|Дегерфорс
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
|16.
|Сундсвалль
|12
|0
|2
|10
|7 - 30
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|20
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|8
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|1 6
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7