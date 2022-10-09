Тур: 25. Стадион: Френдс Арена.
1:0
Второй тайм: 83'
0'
31' Желтая карточкаМендес Юсафат
36' Желтая карточкаГвидетти Йон
1:0
49' ГолГвидетти Йон
59' Желтая карточкаВиделль Каспер
70' Желтая карточкаPhilip Reinhold
81' Желтая карточкаРогне Томас
Ход матча
31'
36'
49'
1:0
59'
70'
77'
81'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
25
Оума
Эрик
17
Тиль
Венсан
10
Бауи
Набиль
11
Гвидетти
Йон
44
Рогне
Томас
19
Халили
Абдул
42
Diego
Fumaca
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
-
17 Тиль ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауи НабильНападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Сисей ЙесперПолузащитник
-
34 Ринг ЭрикНападающий
-
45 Taha Ayari
-
Главный тренер: Энок Гойтом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
- Защитник
-
19 Халили АбдулПолузащитник
-
42 Diego FumacaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Mattias Lindstroem
История личных встреч
АИК
Хельсинборг
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
26 матчей
46.2%
11.5%
42.3%
12 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанелли Николас
|7
|0.28
|Бауи Набиль
|6
|0.24
|Ларссон Себастьян
|5 (5)
|0.2
|Ларссон Джордан
|3
|0.12
|Гвидетти Йон
|3
|0.12
|Айяри Ясин
|3
|0.12
|Оума Эрик
|2
|0.08
|Люстиг Микаэль
|2
|0.08
|Милошевич Александер
|2
|0.08
|Тиль Венсан
|1
|0.04
|Амар Абдирахман Ахмед Фатах
|1
|0.04
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.04
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.04
|Ринг Эрик
|0
|0
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|4
|0.16
|Ван ден Хурк Антони
|3 (2)
|0.12
|Али Таха Абди
|3
|0.12
|Олссон Деннис
|2
|0.08
|Гигович Армин
|2
|0.08
|Лупер Вильгельм
|1
|0.04
|Кабаши Ариан
|1
|0.04
|Веберг Чарли
|1
|0.04
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.04
|Benjamin Acquah
|1
|0.04
|Давидсен Вильормур
|0
|0
|Рогне Томас
|0
|0
|Йенссон Расмус
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|8
|0
|Милошевич Александер
|5
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|5
|0
|Оума Эрик
|4
|0
|Айяри Ясин
|4
|0
|Гвидетти Йон
|3
|0
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|0
|Тиль Венсан
|1
|1
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Бауи Набиль
|2
|0
|Стефанелли Николас
|2
|0
|Сисей Йеспер
|2
|0
|Мендес Юсафат
|2
|0
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|Яношевич Будимир
|1
|0
|Эльбузеди Закари
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
|Атола Генри
|1
|0
|Коллинс Шичендже
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цука Рави
|5
|0
|Эджупи Альберт
|5
|0
|Виделль Каспер
|4
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Давидсен Вильормур
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Али Таха Абди
|3
|0
|Benjamin Acquah
|3
|0
|Лупер Вильгельм
|1
|1
|Рогне Томас
|2
|0
|Халили Абдул
|2
|0
|Йенссон Расмус
|2
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Кабаши Ариан
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Adam Kaied
|2
|0
|Joseph Amoako
|2
|0
|Ландгрен Андреас
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Diego Fumaca
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
3
18%
3
19%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
6
35%
6
38%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
24%
3
19%
76-90
Пропущено
9
20
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
3
33%
3
15%
16-30
3
33%
3
15%
31-45
2
22%
2
10%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
0
0%
8
40%
76-90
Забито
20
7
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
3
43%
16-30
3
15%
2
29%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
4
20%
2
29%
76-90
Пропущено
22
15
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
18%
0
0%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
3
14%
6
40%
61-75
5
23%
3
20%
76-90
Забито
37
23
18 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
5
14%
3
13%
1-15
4
11%
5
22%
16-30
9
24%
8
35%
31-45
5
14%
1
4%
46-60
6
16%
1
4%
61-75
8
22%
5
22%
76-90
Пропущено
31
35
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
4
13%
2
6%
1-15
4
13%
6
17%
16-30
7
23%
4
11%
31-45
7
23%
4
11%
46-60
4
13%
8
23%
61-75
5
16%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сириус - АИК 1:1 АИК - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - АИК 2:0 АИК - Сундсвалль 4:0
Худиксвалль - АИК 2:4 АИК - Хаммарбю 2:2 АИК - Словацко 0:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кальмар - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2
Торд - Хельсинборг 0:6 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Сириус 0:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|1:0
|25
|14
|9
|2
|54 - 31
|51
|2.
|Юргорден
|0:1
|25
|14
|6
|5
|46 - 20
|48
|3.
|Кальмар
|25
|13
|5
|7
|31 - 20
|44
|4.
|АИК
|1:0
|25
|12
|8
|5
|39 - 30
|44
|5.
|Хаммарбю
|24
|12
|7
|5
|44 - 21
|43
|6.
|Мальмё
|25
|12
|6
|7
|33 - 23
|42
|7.
|Эльфсборг
|25
|9
|9
|7
|45 - 33
|36
|8.
|Гётеборг
|25
|11
|3
|11
|34 - 30
|36
|9.
|Мьельбю
|24
|8
|9
|7
|23 - 24
|33
|10.
|Вернаму
|25
|8
|8
|9
|29 - 38
|32
|11.
|Норрчёпинг
|24
|7
|7
|10
|32 - 33
|28
|12.
|Сириус
|25
|7
|6
|12
|23 - 36
|27
|13.
|Варберг БоИС
|24
|6
|7
|11
|21 - 37
|25
|14.
|Дегерфорс
|25
|5
|7
|13
|24 - 44
|22
|15.
|Хельсинборг
|0:1
|25
|4
|5
|16
|20 - 39
|17
|16.
|Сундсвалль
|25
|4
|2
|19
|24 - 63
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:1
|12
|10
|1
|1
|33 - 8
|31
|2.
|Кальмар
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|АИК
|1:0
|13
|8
|4
|1
|19 - 8
|28
|4.
|Мальмё
|13
|8
|3
|2
|21 - 8
|27
|5.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|6.
|Хеккен
|1:0
|12
|7
|3
|2
|29 - 16
|24
|7.
|Эльфсборг
|12
|6
|4
|2
|27 - 17
|22
|8.
|Вернаму
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|9.
|Гётеборг
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|10.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|11.
|Варберг БоИС
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|12.
|Дегерфорс
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|13.
|Сириус
|12
|5
|1
|6
|13 - 14
|16
|14.
|Норрчёпинг
|12
|4
|3
|5
|20 - 17
|15
|15.
|Сундсвалль
|13
|4
|0
|9
|17 - 33
|12
|16.
|Хельсинборг
|0:1
|12
|2
|3
|7
|7 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|1:0
|13
|7
|6
|0
|25 - 15
|27
|2.
|Хаммарбю
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|3.
|Гётеборг
|13
|6
|0
|7
|18 - 17
|18
|4.
|Юргорден
|0:1
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|5.
|АИК
|1:0
|12
|4
|4
|4
|20 - 22
|16
|6.
|Кальмар
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|7.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|8.
|Мьельбю
|12
|4
|3
|5
|7 - 10
|15
|9.
|Эльфсборг
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|10.
|Норрчёпинг
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|11.
|Вернаму
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|12.
|Сириус
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|Варберг БоИС
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|14.
|Хельсинборг
|0:1
|13
|2
|2
|9
|13 - 24
|8
|15.
|Дегерфорс
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
|16.
|Сундсвалль
|12
|0
|2
|10
|7 - 30
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|20
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|8
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|1 6
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7