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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 25. Стадион: .
АИК
1:0
Второй тайм: 83'
Хельсинборг
0'
31' Желтая карточка
Мендес Юсафат
36' Желтая карточка
Гвидетти Йон
1:0
49' Гол
Гвидетти Йон
59' Желтая карточка
Виделль Каспер
70' Желтая карточка
Philip Reinhold
81' Желтая карточка
Рогне Томас

Ход матча

31'
Мендес Юсафат
 
36'
Гвидетти Йон
 
49'
Гвидетти Йон
1:0
59'
 
Виделль Каспер
60'
 
Видесхейм-Пауль Расмус
Diego Fumaca
60'
 
Али Таха Абди
Лупер Вильгельм
66'
Бьорнстрем Аксель
Мендес Юсафат
 
70'
 
Philip Reinhold
74'
 
Кабаши Ариан
Йенссон Расмус
77'
Эльбузеди Закари
Гвидетти Йон
 
77'
Ринг Эрик
Тиль Венсан
 
81'
 
Рогне Томас

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Хельсинборг
6.30
8.00
72.00
Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
2
Мендес
Юсафат
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
17
Тиль
Венсан
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
10
Бауи
Набиль
11
Гвидетти
Йон
9
Стефанелли
Николас
25
Йоэльссон
Калле
2
Philip
Reinhold
3
Виделль
Каспер
44
Рогне
Томас
4
Давидсен
Вильормур
19
Халили
Абдул
42
Diego
Fumaca
16
Фальцетас
Александр
13
Лупер
Вильгельм
33
Amar
Muhsin
10
Йенссон
Расмус
АИК
4-3-3
Хельсинборг
4-3-3

История личных встреч

АИК
Хельсинборг

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

26 матчей

46.2%
11.5%
42.3%
12 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

А
1:2
А
2:0
А
2:0
А
2:0
А
1:3
ТМК
1:3
А
2:1
А
2:1
А
3:1
А
3:1
А
3:1
А
2:1
А
2:1
А
1:2
А
2:1
А
0:0
С
2:0
А
1:1
А
2:1
А
2:3
ШК
1:1
А
1:0
А
3:2
А
0:3
А
3:1
А
2:1

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанелли Николас 7 0.28
Бауи Набиль 6 0.24
Ларссон Себастьян 5 (5) 0.2
Ларссон Джордан 3 0.12
Гвидетти Йон 3 0.12
Айяри Ясин 3 0.12
Оума Эрик 2 0.08
Люстиг Микаэль 2 0.08
Милошевич Александер 2 0.08
Тиль Венсан 1 0.04
Амар Абдирахман Ахмед Фатах 1 0.04
Папаяннопулос Сотирис 1 0.04
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.04
Ринг Эрик 0 0
Хуссейн Билаль 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 4 0.16
Ван ден Хурк Антони 3 (2) 0.12
Али Таха Абди 3 0.12
Олссон Деннис 2 0.08
Гигович Армин 2 0.08
Лупер Вильгельм 1 0.04
Кабаши Ариан 1 0.04
Веберг Чарли 1 0.04
Аль-Хамлави Ассад 1 0.04
Benjamin Acquah 1 0.04
Давидсен Вильормур 0 0
Рогне Томас 0 0
Йенссон Расмус 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 8 0
Милошевич Александер 5 0
Папаяннопулос Сотирис 5 0
Оума Эрик 4 0
Айяри Ясин 4 0
Гвидетти Йон 3 0
Хуссейн Билаль 3 0
Бьорнстрем Аксель 3 0
Тиль Венсан 1 1
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Бауи Набиль 2 0
Стефанелли Николас 2 0
Сисей Йеспер 2 0
Мендес Юсафат 2 0
Люстиг Микаэль 1 0
Яношевич Будимир 1 0
Эльбузеди Закари 1 0
Ринг Эрик 1 0
Атола Генри 1 0
Коллинс Шичендже 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цука Рави 5 0
Эджупи Альберт 5 0
Виделль Каспер 4 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Давидсен Вильормур 3 0
Philip Reinhold 3 0
Гигович Армин 3 0
Али Таха Абди 3 0
Benjamin Acquah 3 0
Лупер Вильгельм 1 1
Рогне Томас 2 0
Халили Абдул 2 0
Йенссон Расмус 2 0
Олссон Деннис 2 0
Сульич Али 2 0
Кабаши Ариан 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Adam Kaied 2 0
Joseph Amoako 2 0
Ландгрен Андреас 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Веберг Чарли 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Diego Fumaca 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
3
18%
3
19%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
6
35%
6
38%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
24%
3
19%
76-90

Пропущено

9
20
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
3
33%
3
15%
16-30
3
33%
3
15%
31-45
2
22%
2
10%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
0
0%
8
40%
76-90

Забито

20
7
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
3
43%
16-30
3
15%
2
29%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
4
20%
2
29%
76-90

Пропущено

22
15
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
18%
0
0%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
3
14%
6
40%
61-75
5
23%
3
20%
76-90

Забито

37
23
18 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
5
14%
3
13%
1-15
4
11%
5
22%
16-30
9
24%
8
35%
31-45
5
14%
1
4%
46-60
6
16%
1
4%
61-75
8
22%
5
22%
76-90

Пропущено

31
35
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
4
13%
2
6%
1-15
4
13%
6
17%
16-30
7
23%
4
11%
31-45
7
23%
4
11%
46-60
4
13%
8
23%
61-75
5
16%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сириус - АИК 1:1 АИК - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - АИК 2:0 АИК - Сундсвалль 4:0
Худиксвалль - АИК 2:4 АИК - Хаммарбю 2:2 АИК - Словацко 0:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кальмар - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2
Торд - Хельсинборг 0:6 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Сириус 0:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 1:0 25 14 9 2 54 - 31 51
2. Юргорден 0:1 25 14 6 5 46 - 20 48
3. Кальмар 25 13 5 7 31 - 20 44
4. АИК 1:0 25 12 8 5 39 - 30 44
5. Хаммарбю 24 12 7 5 44 - 21 43
6. Мальмё 25 12 6 7 33 - 23 42
7. Эльфсборг 25 9 9 7 45 - 33 36
8. Гётеборг 25 11 3 11 34 - 30 36
9. Мьельбю 24 8 9 7 23 - 24 33
10. Вернаму 25 8 8 9 29 - 38 32
11. Норрчёпинг 24 7 7 10 32 - 33 28
12. Сириус 25 7 6 12 23 - 36 27
13. Варберг БоИС 24 6 7 11 21 - 37 25
14. Дегерфорс 25 5 7 13 24 - 44 22
15. Хельсинборг 0:1 25 4 5 16 20 - 39 17
16. Сундсвалль 25 4 2 19 24 - 63 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:1 12 10 1 1 33 - 8 31
2. Кальмар 13 9 2 2 15 - 5 29
3. АИК 1:0 13 8 4 1 19 - 8 28
4. Мальмё 13 8 3 2 21 - 8 27
5. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
6. Хеккен 1:0 12 7 3 2 29 - 16 24
7. Эльфсборг 12 6 4 2 27 - 17 22
8. Вернаму 12 5 5 2 14 - 10 20
9. Гётеборг 12 5 3 4 16 - 13 18
10. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
11. Варберг БоИС 13 4 5 4 13 - 17 17
12. Дегерфорс 13 4 5 4 14 - 17 17
13. Сириус 12 5 1 6 13 - 14 16
14. Норрчёпинг 12 4 3 5 20 - 17 15
15. Сундсвалль 13 4 0 9 17 - 33 12
16. Хельсинборг 0:1 12 2 3 7 7 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 1:0 13 7 6 0 25 - 15 27
2. Хаммарбю 12 5 3 4 17 - 12 18
3. Гётеборг 13 6 0 7 18 - 17 18
4. Юргорден 0:1 13 4 5 4 13 - 12 17
5. АИК 1:0 12 4 4 4 20 - 22 16
6. Кальмар 12 4 3 5 16 - 15 15
7. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
8. Мьельбю 12 4 3 5 7 - 10 15
9. Эльфсборг 13 3 5 5 18 - 16 14
10. Норрчёпинг 12 3 4 5 12 - 16 13
11. Вернаму 13 3 3 7 15 - 28 12
12. Сириус 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Варберг БоИС 11 2 2 7 8 - 20 8
14. Хельсинборг 0:1 13 2 2 9 13 - 24 8
15. Дегерфорс 12 1 2 9 10 - 27 5
16. Сундсвалль 12 0 2 10 7 - 30 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 20
Гётеборг Берг Маркус 11 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Мальмё Телин Исаак 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 8
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Дегерфорс Джурджич Никола 1 6
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Гвидетти Йон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Мендес Юсафат получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Лучшие коэффициенты
    АИК
    Ничья
    Хельсинборг
    6.30
    8.00
    72.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч АИК 1:0 Хельсинборг онлайн

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