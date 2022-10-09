Тур: 25. Стадион: Эледа. Зрители: 15168
Ход матча
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
4 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
15
Сисей
Йозеф
31
Ларссон
Хуго
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Мальмё
Вернаму
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|10
|0.4
|Бирманчевич Велько
|5
|0.2
|Сейдиу Патриот
|4
|0.16
|Зейдан Мустафа
|3
|0.12
|Тойвонен Ола
|3
|0.12
|Кристиансен Андерс
|2 (1)
|0.08
|Бергет Йо Инге
|2 (1)
|0.08
|Абубакари Малик
|2
|0.08
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.04
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Нильсен Лассе
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
|Буя Турай Мохамед
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|19 (1)
|0.76
|Магаши Абдуссалам
|4
|0.16
|Йоханссон Оскар
|2
|0.08
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.04
|Зелькович Айдин
|1
|0.04
|Виндехолл Чарли
|1
|0.04
|Винст Фредди
|0
|0
|Evaldo Neto
|0
|0
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Бечирович Эдвин
|0
|0
|Эдвардссон Давид
|0
|0
|Ларссон Виктор
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|6
|0
|Хаджикадунич Деннис
|6
|0
|Ольссон Мартин
|4
|0
|Тойвонен Ола
|4
|0
|Нильсен Лассе
|3
|0
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Беихмо Феликс
|2
|0
|Нанаси Себастьян
|2
|0
|Сейдиу Патриот
|2
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evaldo Neto
|6
|0
|Оливейра Вендерсон
|6
|0
|Тихи Робин
|4
|0
|Кенндал Уильям
|3
|0
|Антонссон Маркус
|2
|0
|Войтехович Филипп
|2
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Эдвардссон Давид
|1
|0
|Виндехолл Чарли
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
15
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
9
41%
2
13%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
6
27%
6
40%
76-90
Пропущено
7
28
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 19
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
1
14%
2
7%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
1
14%
2
7%
31-45
2
29%
5
18%
46-60
2
29%
6
21%
61-75
1
14%
8
29%
76-90
Забито
14
15
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
4
29%
4
27%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
1
7%
6
40%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
15%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
2
15%
1
11%
76-90
Забито
36
30
20 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
5
14%
5
17%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
11
31%
5
17%
31-45
3
8%
7
23%
46-60
6
17%
4
13%
61-75
7
19%
8
27%
76-90
Пропущено
20
37
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
3
15%
3
8%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
5
25%
4
11%
31-45
4
20%
8
22%
46-60
5
25%
7
19%
61-75
3
15%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мальмё - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2
Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2
Вернаму
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вернаму - Мьельбю 2:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Вернаму 2:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2
ГАИС - Вернаму 3:1 Хеккен - Вернаму 4:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 АИК - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0
|25
|14
|7
|4
|46 - 19
|49
|2.
|Хеккен
|0:0
|25
|13
|10
|2
|53 - 31
|49
|3.
|Кальмар
|25
|13
|5
|7
|31 - 20
|44
|4.
|Хаммарбю
|24
|12
|7
|5
|44 - 21
|43
|5.
|Мальмё
|25
|12
|6
|7
|33 - 23
|42
|6.
|АИК
|0:0
|25
|11
|9
|5
|38 - 30
|42
|7.
|Эльфсборг
|25
|9
|9
|7
|45 - 33
|36
|8.
|Гётеборг
|25
|11
|3
|11
|34 - 30
|36
|9.
|Мьельбю
|24
|8
|9
|7
|23 - 24
|33
|10.
|Вернаму
|25
|8
|8
|9
|29 - 38
|32
|11.
|Норрчёпинг
|24
|7
|7
|10
|32 - 33
|28
|12.
|Сириус
|25
|7
|6
|12
|23 - 36
|27
|13.
|Варберг БоИС
|24
|6
|7
|11
|21 - 37
|25
|14.
|Дегерфорс
|25
|5
|7
|13
|24 - 44
|22
|15.
|Хельсинборг
|0:0
|25
|4
|6
|15
|20 - 38
|18
|16.
|Сундсвалль
|25
|4
|2
|19
|24 - 63
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0
|12
|10
|2
|0
|33 - 7
|32
|2.
|Кальмар
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|Мальмё
|13
|8
|3
|2
|21 - 8
|27
|4.
|АИК
|0:0
|13
|7
|5
|1
|18 - 8
|26
|5.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|6.
|Хеккен
|0:0
|12
|7
|3
|2
|29 - 16
|24
|7.
|Эльфсборг
|12
|6
|4
|2
|27 - 17
|22
|8.
|Вернаму
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|9.
|Гётеборг
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|10.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|11.
|Варберг БоИС
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|12.
|Дегерфорс
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|13.
|Сириус
|12
|5
|1
|6
|13 - 14
|16
|14.
|Норрчёпинг
|12
|4
|3
|5
|20 - 17
|15
|15.
|Сундсвалль
|13
|4
|0
|9
|17 - 33
|12
|16.
|Хельсинборг
|0:0
|12
|2
|3
|7
|7 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|0:0
|13
|6
|7
|0
|24 - 15
|25
|2.
|Хаммарбю
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|3.
|Гётеборг
|13
|6
|0
|7
|18 - 17
|18
|4.
|Юргорден
|0:0
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|5.
|АИК
|0:0
|12
|4
|4
|4
|20 - 22
|16
|6.
|Кальмар
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|7.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|8.
|Мьельбю
|12
|4
|3
|5
|7 - 10
|15
|9.
|Эльфсборг
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|10.
|Норрчёпинг
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|11.
|Вернаму
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|12.
|Сириус
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|Хельсинборг
|0:0
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|14.
|Варберг БоИС
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|15.
|Дегерфорс
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
|16.
|Сундсвалль
|12
|0
|2
|10
|7 - 30
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|20
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|8
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|1 6
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7