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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 15168
Мальмё
0:0
Конец матча
Вернаму
0'
79' Желтая карточка
Виндехолл Чарли
90'+5

Ход матча

64'
Телин Исаак
Тойвонен Ола
 
64'
Ракип Эрдаль
Ларссон Хуго
 
64'
Зейдан Мустафа
Сейдиу Патриот
 
68'
 
Виндехолл Чарли
Зелькович Айдин
79'
 
Виндехолл Чарли
90'
 
Hampus Naesstroem
Оливейра Вендерсон
90'
 
Эдвардссон Давид
Йоханссон Оскар

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 5
  • 4 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
30
Диавара
Исмаэль
14
Беихмо
Феликс
21
Хаджикадунич
Деннис
13
Ольссон
Мартин
15
Сисей
Йозеф
31
Ларссон
Хуго
8
Пенья
Серхио
36
Сейдиу
Патриот
33
Буя
Турай
Мохамед
11
Тойвонен
Ола
10
Кристиансен
Андерс
30
Войтехович
Филипп
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
33
Вилар
Бернардо
5
Ларссон
Виктор
4
Evaldo
Neto
18
Оливейра
Вендерсон
21
Магаши
Абдуссалам
9
Йоханссон
Оскар
14
Антонссон
Маркус
10
Зелькович
Айдин
Мальмё
3-4-3
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Мальмё
Вернаму

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
0:0
К
2:0
К
0:2
ПД
3:1
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 10 0.4
Бирманчевич Велько 5 0.2
Сейдиу Патриот 4 0.16
Зейдан Мустафа 3 0.12
Тойвонен Ола 3 0.12
Кристиансен Андерс 2 (1) 0.08
Бергет Йо Инге 2 (1) 0.08
Абубакари Малик 2 0.08
Пенья Серхио 1 0.04
Хаджикадунич Деннис 1 0.04
Ларссон Эрик 0 0
Нильсен Лассе 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Нанаси Себастьян 0 0
Буя Турай Мохамед 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 19 (1) 0.76
Магаши Абдуссалам 4 0.16
Йоханссон Оскар 2 0.08
Оливейра Вендерсон 1 0.04
Зелькович Айдин 1 0.04
Виндехолл Чарли 1 0.04
Винст Фредди 0 0
Evaldo Neto 0 0
Де Врис Фрэнсис 0 0
Бечирович Эдвин 0 0
Эдвардссон Давид 0 0
Ларссон Виктор 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 6 0
Хаджикадунич Деннис 6 0
Ольссон Мартин 4 0
Тойвонен Ола 4 0
Нильсен Лассе 3 0
Бергет Йо Инге 3 0
Кристиансен Андерс 2 0
Телин Исаак 2 0
Беихмо Феликс 2 0
Нанаси Себастьян 2 0
Сейдиу Патриот 2 0
Пенья Серхио 1 0
Кнудсен Йонас 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 6 0
Оливейра Вендерсон 6 0
Тихи Робин 4 0
Кенндал Уильям 3 0
Антонссон Маркус 2 0
Войтехович Филипп 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Эдвардссон Давид 1 0
Виндехолл Чарли 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Бечирович Эдвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
15
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
9
41%
2
13%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
6
27%
6
40%
76-90

Пропущено

7
28
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 19
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
1
14%
2
7%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
1
14%
2
7%
31-45
2
29%
5
18%
46-60
2
29%
6
21%
61-75
1
14%
8
29%
76-90

Забито

14
15
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
4
29%
4
27%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
1
7%
6
40%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
15%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
2
15%
1
11%
76-90

Забито

36
30
20 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
5
14%
5
17%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
11
31%
5
17%
31-45
3
8%
7
23%
46-60
6
17%
4
13%
61-75
7
19%
8
27%
76-90

Пропущено

20
37
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
3
15%
3
8%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
5
25%
4
11%
31-45
4
20%
8
22%
46-60
5
25%
7
19%
61-75
3
15%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мальмё - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2
Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2
Вернаму
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вернаму - Мьельбю 2:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Вернаму 2:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2
ГАИС - Вернаму 3:1 Хеккен - Вернаму 4:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 АИК - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 25 14 7 4 46 - 19 49
2. Хеккен 0:0 25 13 10 2 53 - 31 49
3. Кальмар 25 13 5 7 31 - 20 44
4. Хаммарбю 24 12 7 5 44 - 21 43
5. Мальмё 25 12 6 7 33 - 23 42
6. АИК 0:0 25 11 9 5 38 - 30 42
7. Эльфсборг 25 9 9 7 45 - 33 36
8. Гётеборг 25 11 3 11 34 - 30 36
9. Мьельбю 24 8 9 7 23 - 24 33
10. Вернаму 25 8 8 9 29 - 38 32
11. Норрчёпинг 24 7 7 10 32 - 33 28
12. Сириус 25 7 6 12 23 - 36 27
13. Варберг БоИС 24 6 7 11 21 - 37 25
14. Дегерфорс 25 5 7 13 24 - 44 22
15. Хельсинборг 0:0 25 4 6 15 20 - 38 18
16. Сундсвалль 25 4 2 19 24 - 63 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 12 10 2 0 33 - 7 32
2. Кальмар 13 9 2 2 15 - 5 29
3. Мальмё 13 8 3 2 21 - 8 27
4. АИК 0:0 13 7 5 1 18 - 8 26
5. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
6. Хеккен 0:0 12 7 3 2 29 - 16 24
7. Эльфсборг 12 6 4 2 27 - 17 22
8. Вернаму 12 5 5 2 14 - 10 20
9. Гётеборг 12 5 3 4 16 - 13 18
10. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
11. Варберг БоИС 13 4 5 4 13 - 17 17
12. Дегерфорс 13 4 5 4 14 - 17 17
13. Сириус 12 5 1 6 13 - 14 16
14. Норрчёпинг 12 4 3 5 20 - 17 15
15. Сундсвалль 13 4 0 9 17 - 33 12
16. Хельсинборг 0:0 12 2 3 7 7 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 0:0 13 6 7 0 24 - 15 25
2. Хаммарбю 12 5 3 4 17 - 12 18
3. Гётеборг 13 6 0 7 18 - 17 18
4. Юргорден 0:0 13 4 5 4 13 - 12 17
5. АИК 0:0 12 4 4 4 20 - 22 16
6. Кальмар 12 4 3 5 16 - 15 15
7. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
8. Мьельбю 12 4 3 5 7 - 10 15
9. Эльфсборг 13 3 5 5 18 - 16 14
10. Норрчёпинг 12 3 4 5 12 - 16 13
11. Вернаму 13 3 3 7 15 - 28 12
12. Сириус 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Хельсинборг 0:0 13 2 3 8 13 - 23 9
14. Варберг БоИС 11 2 2 7 8 - 20 8
15. Дегерфорс 12 1 2 9 10 - 27 5
16. Сундсвалль 12 0 2 10 7 - 30 2
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  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 20
Гётеборг Берг Маркус 11 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Мальмё Телин Исаак 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 8
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Дегерфорс Джурджич Никола 1 6
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мальмё 0:0 Вернаму онлайн

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