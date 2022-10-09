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  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 26.
Эстерсунд
0:0
Перерыв
Сирианска Эскильстуна
0'
37' Желтая карточка
Мааруф Самир
42' Желтая карточка
Аджумани Янник

Ход матча

37'
 
Мааруф Самир
42'
Аджумани Янник
 
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Сирианска Эскильстуна
3.45
3.70
3.65
Все Коэффициенты
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
12
Kristian
Sirum
Novak
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
2
Вейлид
Сесар
25
Mansour
Sinyan
8
Брэндон
Эрик
26
Chovanie
Amatkarijo
29
Карлссон
Грач
Себастьян
11
Бельман
Хенрик
1
Волтерс
Ник
23
Маннс
Йеспер
21
Маркес
Микаэль
17
Anton
Ekeroth
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
43
Худу
Абдул
Халик
22
Мишель
Александер
16
Рафаэль
Йорк
19
Emmanuel
Duah
9
Коффей
Эшли
7
Мааруф
Самир
Эстерсунд
4-4-2
Сирианска Эскильстуна
4-3-3

История личных встреч

Эстерсунд
Сирианска Эскильстуна

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

С
4:1
А
1:2
А
0:1
А
3:0
А
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chovanie Amatkarijo 6 0.23
Штольт Малкольм 5 0.19
Кроон Симон 2 (1) 0.08
Брэндон Эрик 2 (1) 0.08
Вейлид Сесар 1 0.04
Хёрберг Феликс 1 0.04
Фрицсон Людвиг 1 0.04
Бельман Хенрик 1 0.04
Карлссон Грач Себастьян 1 0.04
Jordan Attah Kadiri 1 0.04
Досис Николаос 1 0.04
Аджумани Янник 1 0.04
Andre Oesterholm 0 0
Miroslav Mazur 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 12 (1) 0.46
Шауш Абделькарим Маммар 5 0.19
Рафаэль Йорк 5 0.19
Алсанати Андре 4 (1) 0.15
Гётессон Виктор 3 0.12
Sadmir Zekovic 3 0.12
Коффей Эшли 3 0.12
Худу Абдул Халик 1 0.04
Форс Виктор 1 0.04
Мишель Феликс 1 0.04
Мааруф Самир 1 0.04
Joel Berhane 1 0.04
Маннс Йеспер 1 0.04
Якубу Алию 0 0
Маркес Микаэль 0 0
Anton Ekeroth 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрицсон Людвиг 5 0
Kevin Jablinski 5 0
Хёрберг Феликс 5 0
Бельман Хенрик 5 0
Andre Oesterholm 4 0
Kristian Sirum Novak 2 1
Исса Камал 3 0
Кейта Али II 3 0
Chovanie Amatkarijo 3 0
Вейлид Сесар 3 0
Mansour Sinyan 3 0
Jordan Attah Kadiri 3 0
Карлссон Грач Себастьян 3 0
Кроон Симон 2 0
Miroslav Mazur 2 0
Досис Николаос 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Ziad Ghanoum 0 1
Менса Самуэль 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Andrew Mills1 1 0
Аджумани Янник 1 0
Сабастин Уче 1 0
Peter Amoran 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шауш Абделькарим Маммар 8 1
Рафаэль Йорк 7 1
Форс Виктор 7 1
Коффей Эшли 5 1
Мишель Феликс 6 0
Маркес Микаэль 6 0
Худу Абдул Халик 4 0
Сабах Лоусон 4 0
Мааруф Самир 4 0
Anton Ekeroth 4 0
Маннс Йеспер 3 0
Emmanuel Duah 1 1
Мишель Александер 2 0
Алсанати Андре 2 0
Amar Muhsin 2 0
Гётессон Виктор 1 0
Волтерс Ник 1 0
Ryan Williams II 1 0
Ishak Shamoun 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
5
31%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
3
23%
3
19%
76-90

Пропущено

19
23
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
16%
2
9%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
1
5%
5
22%
31-45
5
26%
4
17%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
7
37%
5
22%
76-90

Забито

11
26
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
2
18%
4
15%
1-15
0
0%
7
27%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
4
36%
5
19%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
1
9%
8
31%
76-90

Пропущено

20
18
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
10%
3
17%
1-15
4
20%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
4
20%
4
22%
61-75
6
30%
2
11%
76-90

Забито

24
42
11 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
4
17%
5
12%
1-15
1
4%
7
17%
16-30
6
25%
5
12%
31-45
7
29%
29%
7
17%
46-60
2
8%
7
17%
61-75
4
17%
11
26%
76-90

Пропущено

39
41
11 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 21
5
13%
5
12%
1-15
5
13%
8
20%
16-30
1
3%
7
17%
31-45
9
23%
7
17%
46-60
6
15%
7
17%
61-75
13
33%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эстерсунд - Вестерос 2:2
ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1 Эстер - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:3 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 4:1 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 5:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Вяермбольс - Сирианска Эскильстуна 1:2
Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 ИФК Лидинго - Сирианска Эскильстуна 3:4 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - United IK 1:4 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Сирианска Эскильстуна - Карлбергс 2:0 Броммапойкарна - Сирианска Эскильстуна 1:0 Арамеиска-Сюрьянска - Сирианска Эскильстуна 3:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:4 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 25 16 4 5 53 - 25 52
2. Броммапойкарна 26 15 5 6 53 - 36 50
3. Эстер 26 12 8 6 43 - 29 44
4. Сковде АИК 26 11 8 7 37 - 33 41
5. Браге 25 11 7 7 41 - 33 40
6. Треллеборг 26 11 6 9 42 - 44 39
7. Ландскруна 26 9 9 8 34 - 39 36
8. Эребру 25 10 4 11 28 - 30 34
9. Сирианска Эскильстуна 0:0 26 10 4 12 42 - 41 34
10. Утсиктенс 26 9 5 12 34 - 39 32
11. Вестерос 26 7 10 9 42 - 47 31
12. Йёнчёпинг 25 8 6 11 35 - 43 30
13. Норрбю 26 7 7 12 30 - 41 28
14. Эргрюте 25 6 9 10 36 - 37 27
15. Эстерсунд 0:0 26 5 9 12 25 - 38 24
16. Далкурд 25 6 3 16 25 - 45 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 13 10 2 1 33 - 13 32
2. Хальмстад 12 9 1 2 26 - 11 28
3. Эстер 13 7 3 3 24 - 16 24
4. Сирианска Эскильстуна 0:0 13 7 1 5 26 - 18 22
5. Ландскруна 12 6 4 2 22 - 18 22
6. Треллеборг 13 6 3 4 20 - 19 21
7. Сковде АИК 13 5 5 3 18 - 13 20
8. Эребру 13 6 2 5 17 - 15 20
9. Норрбю 13 5 5 3 15 - 12 20
10. Браге 13 5 3 5 19 - 15 18
11. Вестерос 13 4 6 3 25 - 23 18
12. Эстерсунд 0:0 13 3 6 4 15 - 17 15
13. Далкурд 13 5 0 8 17 - 20 15
14. Утсиктенс 13 3 5 5 15 - 16 14
15. Эргрюте 13 3 5 5 21 - 17 14
16. Йёнчёпинг 12 4 1 7 19 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 13 7 3 3 27 - 14 24
2. Браге 12 6 4 2 22 - 18 22
3. Сковде АИК 13 6 3 4 19 - 20 21
4. Эстер 13 5 5 3 19 - 13 20
5. Утсиктенс 13 6 0 7 19 - 23 18
6. Броммапойкарна 13 5 3 5 20 - 23 18
7. Треллеборг 13 5 3 5 22 - 25 18
8. Йёнчёпинг 13 4 5 4 16 - 18 17
9. Ландскруна 14 3 5 6 12 - 21 14
10. Эребру 12 4 2 6 11 - 15 14
11. Эргрюте 12 3 4 5 15 - 20 13
12. Вестерос 13 3 4 6 17 - 24 13
13. Сирианска Эскильстуна 0:0 13 3 3 7 16 - 23 12
14. Эстерсунд 0:0 13 2 3 8 10 - 21 9
15. Норрбю 13 2 2 9 15 - 29 8
16. Далкурд 12 1 3 8 8 - 25 6
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 23 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 15
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Бом Карл 11
Треллеборг Амин Симон 10
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 8
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 8
Ландскруна Erik Hedenquist 2 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Yannick Adjoumani получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Мааруф Самир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Сирианска Эскильстуна
3.45
3.70
3.65
Все Коэффициенты
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Сирианска Эскильстуна
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