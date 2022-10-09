Тур: 26.
0:0
Перерыв
Ход матча
37'
42'
23
Маннс
Йеспер
16
Рафаэль
Йорк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
19 Сабастин УчеНападающий
-
39 Haris Avdiu
-
27 Ziad Ghanoum
-
-
-
22 Linton Ulloa
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Якубу АлиюПолузащитник
-
20 Сабах ЛоусонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
99 Leo Lif
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
История личных встреч
Эстерсунд
Сирианска Эскильстуна
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chovanie Amatkarijo
|6
|0.23
|Штольт Малкольм
|5
|0.19
|Кроон Симон
|2 (1)
|0.08
|Брэндон Эрик
|2 (1)
|0.08
|Вейлид Сесар
|1
|0.04
|Хёрберг Феликс
|1
|0.04
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.04
|Бельман Хенрик
|1
|0.04
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.04
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.04
|Досис Николаос
|1
|0.04
|Аджумани Янник
|1
|0.04
|Andre Oesterholm
|0
|0
|Miroslav Mazur
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|12 (1)
|0.46
|Шауш Абделькарим Маммар
|5
|0.19
|Рафаэль Йорк
|5
|0.19
|Алсанати Андре
|4 (1)
|0.15
|Гётессон Виктор
|3
|0.12
|Sadmir Zekovic
|3
|0.12
|Коффей Эшли
|3
|0.12
|Худу Абдул Халик
|1
|0.04
|Форс Виктор
|1
|0.04
|Мишель Феликс
|1
|0.04
|Мааруф Самир
|1
|0.04
|Joel Berhane
|1
|0.04
|Маннс Йеспер
|1
|0.04
|Якубу Алию
|0
|0
|Маркес Микаэль
|0
|0
|Anton Ekeroth
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрицсон Людвиг
|5
|0
|Kevin Jablinski
|5
|0
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Бельман Хенрик
|5
|0
|Andre Oesterholm
|4
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|1
|Исса Камал
|3
|0
|Кейта Али II
|3
|0
|Chovanie Amatkarijo
|3
|0
|Вейлид Сесар
|3
|0
|Mansour Sinyan
|3
|0
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Miroslav Mazur
|2
|0
|Досис Николаос
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|1
|Менса Самуэль
|1
|0
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Andrew Mills1
|1
|0
|Аджумани Янник
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
|Peter Amoran
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шауш Абделькарим Маммар
|8
|1
|Рафаэль Йорк
|7
|1
|Форс Виктор
|7
|1
|Коффей Эшли
|5
|1
|Мишель Феликс
|6
|0
|Маркес Микаэль
|6
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Сабах Лоусон
|4
|0
|Мааруф Самир
|4
|0
|Anton Ekeroth
|4
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Emmanuel Duah
|1
|1
|Мишель Александер
|2
|0
|Алсанати Андре
|2
|0
|Amar Muhsin
|2
|0
|Гётессон Виктор
|1
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
5
31%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
3
23%
3
19%
76-90
Пропущено
19
23
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
16%
2
9%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
1
5%
5
22%
31-45
5
26%
4
17%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
7
37%
5
22%
76-90
Забито
11
26
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
2
18%
4
15%
1-15
0
0%
7
27%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
4
36%
5
19%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
1
9%
8
31%
76-90
Пропущено
20
18
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
10%
3
17%
1-15
4
20%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
4
20%
4
22%
61-75
6
30%
2
11%
76-90
Забито
24
42
11 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
4
17%
5
12%
1-15
1
4%
7
17%
16-30
6
25%
5
12%
31-45
7
29%
29%
7
17%
46-60
2
8%
7
17%
61-75
4
17%
11
26%
76-90
Пропущено
39
41
11 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 21
5
13%
5
12%
1-15
5
13%
8
20%
16-30
1
3%
7
17%
31-45
9
23%
7
17%
46-60
6
15%
7
17%
61-75
13
33%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эстерсунд - Вестерос 2:2
ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1 Эстер - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:3 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 4:1 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 5:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Вяермбольс - Сирианска Эскильстуна 1:2
Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 ИФК Лидинго - Сирианска Эскильстуна 3:4 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - United IK 1:4 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Сирианска Эскильстуна - Карлбергс 2:0 Броммапойкарна - Сирианска Эскильстуна 1:0 Арамеиска-Сюрьянска - Сирианска Эскильстуна 3:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:4 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|25
|16
|4
|5
|53 - 25
|52
|2.
|Броммапойкарна
|26
|15
|5
|6
|53 - 36
|50
|3.
|Эстер
|26
|12
|8
|6
|43 - 29
|44
|4.
|Сковде АИК
|26
|11
|8
|7
|37 - 33
|41
|5.
|Браге
|25
|11
|7
|7
|41 - 33
|40
|6.
|Треллеборг
|26
|11
|6
|9
|42 - 44
|39
|7.
|Ландскруна
|26
|9
|9
|8
|34 - 39
|36
|8.
|Эребру
|25
|10
|4
|11
|28 - 30
|34
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|26
|10
|4
|12
|42 - 41
|34
|10.
|Утсиктенс
|26
|9
|5
|12
|34 - 39
|32
|11.
|Вестерос
|26
|7
|10
|9
|42 - 47
|31
|12.
|Йёнчёпинг
|25
|8
|6
|11
|35 - 43
|30
|13.
|Норрбю
|26
|7
|7
|12
|30 - 41
|28
|14.
|Эргрюте
|25
|6
|9
|10
|36 - 37
|27
|15.
|Эстерсунд
|0:0
|26
|5
|9
|12
|25 - 38
|24
|16.
|Далкурд
|25
|6
|3
|16
|25 - 45
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|13
|10
|2
|1
|33 - 13
|32
|2.
|Хальмстад
|12
|9
|1
|2
|26 - 11
|28
|3.
|Эстер
|13
|7
|3
|3
|24 - 16
|24
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|5.
|Ландскруна
|12
|6
|4
|2
|22 - 18
|22
|6.
|Треллеборг
|13
|6
|3
|4
|20 - 19
|21
|7.
|Сковде АИК
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|8.
|Эребру
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|9.
|Норрбю
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|10.
|Браге
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|11.
|Вестерос
|13
|4
|6
|3
|25 - 23
|18
|12.
|Эстерсунд
|0:0
|13
|3
|6
|4
|15 - 17
|15
|13.
|Далкурд
|13
|5
|0
|8
|17 - 20
|15
|14.
|Утсиктенс
|13
|3
|5
|5
|15 - 16
|14
|15.
|Эргрюте
|13
|3
|5
|5
|21 - 17
|14
|16.
|Йёнчёпинг
|12
|4
|1
|7
|19 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|2.
|Браге
|12
|6
|4
|2
|22 - 18
|22
|3.
|Сковде АИК
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|4.
|Эстер
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|5.
|Утсиктенс
|13
|6
|0
|7
|19 - 23
|18
|6.
|Броммапойкарна
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|7.
|Треллеборг
|13
|5
|3
|5
|22 - 25
|18
|8.
|Йёнчёпинг
|13
|4
|5
|4
|16 - 18
|17
|9.
|Ландскруна
|14
|3
|5
|6
|12 - 21
|14
|10.
|Эребру
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|11.
|Эргрюте
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|12.
|Вестерос
|13
|3
|4
|6
|17 - 24
|13
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|13
|3
|3
|7
|16 - 23
|12
|14.
|Эстерсунд
|0:0
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|15.
|Норрбю
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Далкурд
|12
|1
|3
|8
|8 - 25
|6
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|23 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|15
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (3)
|Утсиктенс
|Бом Карл
|11
|Треллеборг
|Амин Симон
|10
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 8
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 8
|Ландскруна
|Erik Hedenquist
|2 6