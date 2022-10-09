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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 26.
Эстерсунд
0:2
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
37' Желтая карточка
Мааруф Самир
42' Желтая карточка
Аджумани Янник
0:1
68' Гол
Шауш Абделькарим Маммар
0:2
89' Гол
Якубу Алию
90'+6
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
12
Kristian
Sirum
Novak
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
2
Вейлид
Сесар
25
Mansour
Sinyan
8
Брэндон
Эрик
26
Chovanie
Amatkarijo
29
Карлссон
Грач
Себастьян
11
Бельман
Хенрик
1
Волтерс
Ник
23
Маннс
Йеспер
21
Маркес
Микаэль
17
Anton
Ekeroth
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
43
Худу
Абдул
Халик
22
Мишель
Александер
16
Рафаэль
Йорк
19
Emmanuel
Duah
9
Коффей
Эшли
7
Мааруф
Самир
Эстерсунд
4-4-2
Сирианска Эскильстуна
4-3-3

История личных встреч

Эстерсунд
Сирианска Эскильстуна

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

С
4:1
А
1:2
А
0:1
А
3:0
А
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chovanie Amatkarijo 6 0.23
Штольт Малкольм 5 0.19
Кроон Симон 2 (1) 0.08
Брэндон Эрик 2 (1) 0.08
Вейлид Сесар 1 0.04
Хёрберг Феликс 1 0.04
Фрицсон Людвиг 1 0.04
Бельман Хенрик 1 0.04
Карлссон Грач Себастьян 1 0.04
Jordan Attah Kadiri 1 0.04
Досис Николаос 1 0.04
Аджумани Янник 1 0.04
Andre Oesterholm 0 0
Miroslav Mazur 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 12 (1) 0.46
Шауш Абделькарим Маммар 6 0.23
Рафаэль Йорк 5 0.19
Алсанати Андре 4 (1) 0.15
Гётессон Виктор 3 0.12
Sadmir Zekovic 3 0.12
Коффей Эшли 3 0.12
Худу Абдул Халик 1 0.04
Форс Виктор 1 0.04
Мишель Феликс 1 0.04
Якубу Алию 1 0.04
Мааруф Самир 1 0.04
Joel Berhane 1 0.04
Маннс Йеспер 1 0.04
Anton Ekeroth 0 0
Маркес Микаэль 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрицсон Людвиг 5 0
Kevin Jablinski 5 0
Хёрберг Феликс 5 0
Бельман Хенрик 5 0
Andre Oesterholm 4 0
Kristian Sirum Novak 2 1
Исса Камал 3 0
Кейта Али II 3 0
Chovanie Amatkarijo 3 0
Вейлид Сесар 3 0
Mansour Sinyan 3 0
Jordan Attah Kadiri 3 0
Карлссон Грач Себастьян 3 0
Кроон Симон 2 0
Miroslav Mazur 2 0
Досис Николаос 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Ziad Ghanoum 0 1
Менса Самуэль 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Andrew Mills1 1 0
Аджумани Янник 1 0
Сабастин Уче 1 0
Peter Amoran 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шауш Абделькарим Маммар 8 1
Рафаэль Йорк 7 1
Форс Виктор 7 1
Коффей Эшли 5 1
Мишель Феликс 6 0
Маркес Микаэль 6 0
Худу Абдул Халик 4 0
Сабах Лоусон 4 0
Мааруф Самир 4 0
Anton Ekeroth 4 0
Маннс Йеспер 3 0
Emmanuel Duah 1 1
Мишель Александер 2 0
Алсанати Андре 2 0
Amar Muhsin 2 0
Гётессон Виктор 1 0
Волтерс Ник 1 0
Ryan Williams II 1 0
Ishak Shamoun 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
18
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
5
28%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
1
8%
6
33%
61-75
3
23%
4
22%
76-90

Пропущено

21
23
5 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
14%
2
9%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
1
5%
5
22%
31-45
5
24%
4
17%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
8
38%
5
22%
76-90

Забито

11
26
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
2
18%
4
15%
1-15
0
0%
7
27%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
4
36%
5
19%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
1
9%
8
31%
76-90

Пропущено

20
18
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
10%
3
17%
1-15
4
20%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
4
20%
4
22%
61-75
6
30%
2
11%
76-90

Забито

24
44
11 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 13
10 Не забивали 6
4
17%
5
11%
1-15
1
4%
7
16%
16-30
6
25%
5
11%
31-45
7
29%
29%
7
16%
46-60
2
8%
8
18%
61-75
4
17%
12
27%
76-90

Пропущено

41
41
11 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 21
5
12%
5
12%
1-15
5
12%
8
20%
16-30
1
2%
7
17%
31-45
9
22%
7
17%
46-60
7
17%
7
17%
61-75
14
34%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эстерсунд - Вестерос 2:2
ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1 Эстер - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:3 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 4:1 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 5:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Вяермбольс - Сирианска Эскильстуна 1:2
Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 ИФК Лидинго - Сирианска Эскильстуна 3:4 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - United IK 1:4 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Сирианска Эскильстуна - Карлбергс 2:0 Броммапойкарна - Сирианска Эскильстуна 1:0 Арамеиска-Сюрьянска - Сирианска Эскильстуна 3:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:4 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 25 16 4 5 53 - 25 52
2. Броммапойкарна 26 15 5 6 53 - 36 50
3. Эстер 26 12 8 6 43 - 29 44
4. Сковде АИК 26 11 8 7 37 - 33 41
5. Браге 25 11 7 7 41 - 33 40
6. Треллеборг 26 11 6 9 42 - 44 39
7. Сирианска Эскильстуна 26 11 3 12 44 - 41 36
8. Ландскруна 26 9 9 8 34 - 39 36
9. Эребру 25 10 4 11 28 - 30 34
10. Утсиктенс 26 9 5 12 34 - 39 32
11. Вестерос 26 7 10 9 42 - 47 31
12. Йёнчёпинг 25 8 6 11 35 - 43 30
13. Норрбю 26 7 7 12 30 - 41 28
14. Эргрюте 25 6 9 10 36 - 37 27
15. Эстерсунд 26 5 8 13 25 - 40 23
16. Далкурд 25 6 3 16 25 - 45 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 13 10 2 1 33 - 13 32
2. Хальмстад 12 9 1 2 26 - 11 28
3. Эстер 13 7 3 3 24 - 16 24
4. Сирианска Эскильстуна 13 7 1 5 26 - 18 22
5. Ландскруна 12 6 4 2 22 - 18 22
6. Треллеборг 13 6 3 4 20 - 19 21
7. Сковде АИК 13 5 5 3 18 - 13 20
8. Эребру 13 6 2 5 17 - 15 20
9. Норрбю 13 5 5 3 15 - 12 20
10. Браге 13 5 3 5 19 - 15 18
11. Вестерос 13 4 6 3 25 - 23 18
12. Далкурд 13 5 0 8 17 - 20 15
13. Утсиктенс 13 3 5 5 15 - 16 14
14. Эстерсунд 13 3 5 5 15 - 19 14
15. Эргрюте 13 3 5 5 21 - 17 14
16. Йёнчёпинг 12 4 1 7 19 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 13 7 3 3 27 - 14 24
2. Браге 12 6 4 2 22 - 18 22
3. Сковде АИК 13 6 3 4 19 - 20 21
4. Эстер 13 5 5 3 19 - 13 20
5. Утсиктенс 13 6 0 7 19 - 23 18
6. Броммапойкарна 13 5 3 5 20 - 23 18
7. Треллеборг 13 5 3 5 22 - 25 18
8. Йёнчёпинг 13 4 5 4 16 - 18 17
9. Эребру 12 4 2 6 11 - 15 14
10. Сирианска Эскильстуна 13 4 2 7 18 - 23 14
11. Ландскруна 14 3 5 6 12 - 21 14
12. Эргрюте 12 3 4 5 15 - 20 13
13. Вестерос 13 3 4 6 17 - 24 13
14. Эстерсунд 13 2 3 8 10 - 21 9
15. Норрбю 13 2 2 9 15 - 29 8
16. Далкурд 12 1 3 8 8 - 25 6
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 23 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 15
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Бом Карл 11
Треллеборг Амин Симон 10
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 8
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 8
Ландскруна Erik Hedenquist 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Yannick Adjoumani получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Мааруф Самир получил желтую карточку от судьи
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      Судья начинает матч
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