Тур: 25. Стадион: Теле2 Арена.
Ход матча
40'
45'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Amane RomeoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Юргорден
Хеккен
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
29 матчей
44.8%
17.2%
38%
13 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.6%
41.4%
31%
8 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|9 (2)
|0.36
|Асоро Йоэль
|6
|0.24
|Викхейм Густав
|5
|0.2
|Банда Эммануэль
|4
|0.16
|Финнделл Хампус
|4
|0.16
|Радетинац Харис
|4
|0.16
|Экдаль Хьяльмар
|3
|0.12
|Эрикссон Магнус
|2
|0.08
|Хакшабанович Сеад
|2
|0.08
|Хиен Исак
|2
|0.08
|Андерссон Элиас
|1
|0.04
|Шуллер Расмус
|1
|0.04
|Сабович Бесард
|1
|0.04
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|21 (4)
|0.84
|Рюгор Миккель
|7
|0.28
|Удденес Оскар
|7
|0.28
|Садик Ибраим
|5
|0.2
|Ховланд Эвен
|3
|0.12
|Берггрен Густав
|2
|0.08
|Ларсен Ларс Олден
|2
|0.08
|Тёрготт Блэйр
|1
|0.04
|Хаммар Юхан
|1
|0.04
|Бенгтссон Лео
|1
|0.04
|Юссеф Али
|1
|0.04
|Густафссон Симон
|0
|0
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
|Amane Romeo
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Петр
|5
|0
|Шуллер Расмус
|4
|0
|Викхейм Густав
|4
|0
|Эдвардсен Виктор
|4
|0
|Финнделл Хампус
|4
|0
|Андерссон Элиас
|3
|0
|Радетинац Харис
|2
|0
|Эрикссон Магнус
|2
|0
|Сабович Бесард
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Хиен Исак
|2
|0
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Банда Эммануэль
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Думбуя Амаду
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаммар Юхан
|4
|0
|Еремеефф Александер
|4
|0
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|4
|0
|Рюгор Миккель
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|1
|Ходжич Кадир
|1
|1
|Удденес Оскар
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Тотлэнд Томас
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Amane Romeo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
24
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
5
16%
4
17%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
5
16%
1
4%
31-45
5
16%
9
38%
46-60
7
23%
3
13%
61-75
5
16%
6
25%
76-90
Пропущено
9
15
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 11
2
22%
2
13%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
3
33%
5
33%
76-90
Забито
14
30
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
1
7%
4
13%
1-15
4
29%
2
7%
16-30
1
7%
7
23%
31-45
4
29%
6
20%
46-60
3
21%
2
7%
61-75
1
7%
9
30%
76-90
Пропущено
11
15
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
18%
2
13%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
7
47%
76-90
Забито
45
54
20 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 35
10 Забивали первыми 18
6 Не забивали 2
6
13%
8
15%
1-15
8
18%
3
6%
16-30
6
13%
8
15%
31-45
9
20%
15
28%
46-60
10
22%
5
9%
61-75
6
13%
15
28%
76-90
Пропущено
20
30
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 20
4
20%
4
13%
1-15
4
20%
4
13%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
6
30%
12
40%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Гент - Юргорден 0:1 Дегерфорс - Юргорден 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юргорден - Мольде 3:2
Хаммарбю - Юргорден 0:0 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0
Хеккен
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Кальмар - Хеккен 1:1 Хеккен - Дегерфорс 2:2
Эльмхульт - Хеккен 1:2 Хеккен - Вернаму 4:1 Сириус - Хеккен 0:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|1:0
|25
|14
|9
|2
|54 - 31
|51
|2.
|Юргорден
|0:1
|25
|14
|6
|5
|46 - 20
|48
|3.
|Кальмар
|25
|13
|5
|7
|31 - 20
|44
|4.
|АИК
|1:0
|25
|12
|8
|5
|39 - 30
|44
|5.
|Хаммарбю
|24
|12
|7
|5
|44 - 21
|43
|6.
|Мальмё
|25
|12
|6
|7
|33 - 23
|42
|7.
|Эльфсборг
|25
|9
|9
|7
|45 - 33
|36
|8.
|Гётеборг
|25
|11
|3
|11
|34 - 30
|36
|9.
|Мьельбю
|24
|8
|9
|7
|23 - 24
|33
|10.
|Вернаму
|25
|8
|8
|9
|29 - 38
|32
|11.
|Норрчёпинг
|24
|7
|7
|10
|32 - 33
|28
|12.
|Сириус
|25
|7
|6
|12
|23 - 36
|27
|13.
|Варберг БоИС
|24
|6
|7
|11
|21 - 37
|25
|14.
|Дегерфорс
|25
|5
|7
|13
|24 - 44
|22
|15.
|Хельсинборг
|0:1
|25
|4
|5
|16
|20 - 39
|17
|16.
|Сундсвалль
|25
|4
|2
|19
|24 - 63
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:1
|12
|10
|1
|1
|33 - 8
|31
|2.
|Кальмар
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|АИК
|1:0
|13
|8
|4
|1
|19 - 8
|28
|4.
|Мальмё
|13
|8
|3
|2
|21 - 8
|27
|5.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|6.
|Хеккен
|1:0
|12
|7
|3
|2
|29 - 16
|24
|7.
|Эльфсборг
|12
|6
|4
|2
|27 - 17
|22
|8.
|Вернаму
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|9.
|Гётеборг
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|10.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|11.
|Варберг БоИС
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|12.
|Дегерфорс
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|13.
|Сириус
|12
|5
|1
|6
|13 - 14
|16
|14.
|Норрчёпинг
|12
|4
|3
|5
|20 - 17
|15
|15.
|Сундсвалль
|13
|4
|0
|9
|17 - 33
|12
|16.
|Хельсинборг
|0:1
|12
|2
|3
|7
|7 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|1:0
|13
|7
|6
|0
|25 - 15
|27
|2.
|Хаммарбю
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|3.
|Гётеборг
|13
|6
|0
|7
|18 - 17
|18
|4.
|Юргорден
|0:1
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|5.
|АИК
|1:0
|12
|4
|4
|4
|20 - 22
|16
|6.
|Кальмар
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|7.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|8.
|Мьельбю
|12
|4
|3
|5
|7 - 10
|15
|9.
|Эльфсборг
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|10.
|Норрчёпинг
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|11.
|Вернаму
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|12.
|Сириус
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|Варберг БоИС
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|14.
|Хельсинборг
|0:1
|13
|2
|2
|9
|13 - 24
|8
|15.
|Дегерфорс
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
|16.
|Сундсвалль
|12
|0
|2
|10
|7 - 30
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|20
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|8
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|1 6
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7