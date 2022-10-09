Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

41' Хорошую попытку сделал Рашани Эльбасан . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Хауи Саиф-Эдин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Бернар Кентин получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Бернар Кентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Эн Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

33' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Клермон

29' Эн Готье из команды Осер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

29' Отре Матиас из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Бен Дени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Хауи Саиф-Эдин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Маньен Йоанн из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Сахи Хамза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Удар от ворот произведет Осер

19' Вивальдо Боргес до Сантос Нето оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Маньен Йоанн из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

15' Рашани Эльбасан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Сахи Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Туре Бирама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Клермон отменен из-за положения "вне игры".

11' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

10' Маньен Йоанн из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Осер

9' Матч возобновлен

7' Ньянг М'Байе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Отре Матиас из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Ох, нехорошо это выглядит. Эн Готье получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Матч возобновится спорным мячом

2' Эн Готье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

2' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Хауи Саиф-Эдин пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Осер начинает с центра поля