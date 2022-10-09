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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Mathieu Vernice
Клермон
0:0
Перерыв
Осер
0'
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Рашани Эльбасан

Ход матча

10'
Рашани Эльбасан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 119
Клермон 64.7% (77)
X 18.5% (22)
Осер 16.8% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Осер
3.50
3.50
4.15
Все Коэффициенты
99
Диао
Мори
4
Ветеска
Матеуш
36
Сейду
Алиду
5
Кофрие
Максимилиано
7
Маньен
Йоанн
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
10
Хауи
Саиф-Эдин
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
23
Костиль
Бенуа
20
Коэфф
Александр
4
Жубал
Мендес
32
Бен
Дени
3
Бернар
Кентин
12
Туре
Бирама
7
Эн
Готье
22
Сахи
Хамза
29
Отре
Матиас
9
Да
Кошта
Нуну
11
Ньянг
М'Байе
Клермон
3-4-2-1
Осер
4-1-4-1

История личных встреч

Клермон
Осер

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
5 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
0:1
Л2
1:2
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
1:1
Л2
1:1
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 3 0.3
Андрич Комнен 2 (1) 0.2
Гастьен Йоан 1 0.1
Хауи Саиф-Эдин 1 0.1
Гоналон Максим 1 0.1
Рашани Эльбасан 1 0.1
Бела Жереми 1 0.1
Доссу Жодель 1 0.1
Киэ Грежон 1 0.1
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отре Матиас 2 (1) 0.2
Перрен Гаэтан 1 0.1
Шарбонье Гаэтан 1 0.1
Жанвье Жульян 1 0.1
Да Кошта Нуну 1 0.1
Эн Готье 1 0.1
Ньянг М'Байе 1 (1) 0.1
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Жубал Мендес 0 0
Синайоко Лассин 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоналон Максим 3 0
Гастьен Йоан 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Андрич Комнен 2 0
Кофрие Максимилиано 2 0
Сейду Алиду 2 0
Ожье Флоран 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Киэ Грежон 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0
Pascal Gastien 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жанвье Жульян 2 1
Да Кошта Нуну 2 1
Ньянг М'Байе 1 1
Синайоко Лассин 1 1
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
Туре Бирама 1 0
Жубал Мендес 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Менса Гидеон 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Jean-Marc Furlan 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
13%
3
25%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
38%
2
17%
76-90

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
3
50%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

12
8
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
3
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
3
25%
3
38%
61-75
4
33%
2
25%
76-90

Пропущено

14
21
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
7%
6
29%
1-15
5
36%
2
10%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
3
21%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Аяччо - Клермон 1:3 Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0
Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0
Осер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2
Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
3. Лорьян 1:1 Заявка 10 7 2 1 20 - 14 23
4. Ланс Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
5. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Ренн Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
7. Лион Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
8. Клермон 0:0 Заявка 10 4 2 4 12 - 14 14
9. Лилль Заявка 9 4 1 4 17 - 18 13
10. Тулуза Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
11. Монпелье Заявка 10 4 0 6 21 - 21 12
12. Ницца 2:0 Заявка 10 3 2 5 8 - 11 11
13. Труа 0:2 Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
14. Осер 0:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
15. Реймс Заявка 10 1 5 4 12 - 19 8
16. Страсбург 2:1 Заявка 10 1 5 4 9 - 13 8
17. Анже 1:2 Заявка 10 2 2 6 10 - 23 8
18. Аяччо Заявка 10 2 1 7 7 - 15 7
19. Нант Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
20. Брест 1:1 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Лорьян 1:1 Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10. Клермон 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
11. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
12. Труа 0:2 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже 1:2 Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
16. Ницца 2:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Страсбург 2:1 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
19. Брест 1:1 Заявка 5 0 3 2 3 - 11 3
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
6. Клермон 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Ницца 2:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Аяччо Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Труа 0:2 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
12. Страсбург 2:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Реймс Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
14. Брест 1:1 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Анже 1:2 Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Осер 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
19. Нант Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Лион Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 8
Лилль Дэвид Джонатан 6 (2)
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Аяччо Гонсалес Омар II 5
ПСЖ Рамос Серхио 1 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Клермон: 43%, Осер: 57%.
  • 49'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 48'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 48'
    Сейду Алиду из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 47'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Маньен Йоанн из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Осер пытается что-то создать.
  • 46'
    Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 45'
    Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 45'
    Контроль мяча: Клермон: 43%, Осер: 57%.
  • 45'
    Маньен Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 45'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      44'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Офсайд
      44'
      Киэ Грежон из команды Клермон в офсайде
    • 44'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 43'
      Сахи Хамза оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 43'
      Да Кошта Нуну создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Осер пытается что-то создать.
    • 42'
      Осер контролирует мяч.
    • 41'
      Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Оооо... вот это был удар! Рашани Эльбасан должен был забить с этой позиции.
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Рашани Эльбасан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 41'
      Хауи Саиф-Эдин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Осер контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      40'
      Бернар Кентин возвращается на поле.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Контроль мяча: Клермон: 43%, Осер: 57%.
    • Травма, повреждение
      40'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бернар Кентин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      39'
      Бернар Кентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      39'
      Киэ Грежон из команды Клермон опасно и грубо сыграл. Бернар Кентин пострадал.
    • 39'
      Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Туре Бирама из команды Осер поставил подножку. Пострадал Хауи Саиф-Эдин
    • 38'
      Эн Готье нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      37'
      Туре Бирама из команды Осер опасно и грубо сыграл. Гоналон Максим пострадал.
    • 37'
      Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Осер пытается что-то создать.
    • 36'
      Эн Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      35'
      Сахи Хамза из команды Осер опасно и грубо сыграл. Маньен Йоанн пострадал.
    • 35'
      Контроль мяча: Клермон: 45%, Осер: 55%.
    • 35'
      Осер пытается что-то создать.
    • 34'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 34'
      Клермон контролирует мяч.
    • 33'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Бен Дени из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Клермон: 43%, Осер: 57%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 29'
      Эн Готье из команды Осер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 29'
      Отре Матиас из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Сахи Хамза
    • 28'
      Осер пытается что-то создать.
    • 28'
      Бен Дени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Бернар Кентин из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 27'
      Осер пытается что-то создать.
    • 26'
      Ветеска Матеуш из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Осер пытается что-то создать.
    • 26'
      Ньянг М'Байе ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      26'
      Хауи Саиф-Эдин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Контроль мяча: Клермон: 44%, Осер: 56%.
    • 25'
      Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 24'
      Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Маньен Йоанн из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Осер поставил подножку. Пострадал Сейду Алиду
    • Фол, нарушение
      22'
      Ньянг М'Байе задерживает мяч рукой
    • 22'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Жубал Мендес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Диао Мори ошибается в защите.
    • Угловой
      20'
      Сахи Хамза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Контроль мяча: Клермон: 47%, Осер: 53%.
    • 20'
      Ньянг М'Байе выиграл воздушное противоборство у Сейду Алиду.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 19'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 19'
      Маньен Йоанн из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 18'
      Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Осер контролирует мяч.
    • Офсайд
      18'
      Хауи Саиф-Эдин из команды Клермон в офсайде
    • 17'
      Ветеска Матеуш из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Осер пытается что-то создать.
    • 17'
      Киэ Грежон выиграл воздушное противоборство у Бен Дени.
    • Фол, нарушение
      16'
      Да Кошта Нуну наказан за толчок Сейду Алиду
    • 15'
      Контроль мяча: Клермон: 51%, Осер: 49%.
    • 15'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Костиль Бенуа из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Рашани Эльбасан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Сахи Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Клермон контролирует мяч.
    • 13'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      13'
      Туре Бирама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 13'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 13'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Осер контролирует мяч.
    • Офсайд
      12'
      Маньен Йоанн из команды Клермон в офсайде
    • 11'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Клермон отменен из-за положения "вне игры".
    • Описание гола
      11'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 10'
      Маньен Йоанн сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О О Л! Клермон забивает! Рашани Эльбасан отличился.
    • 10'
      Маньен Йоанн из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      10'
      Хауи Саиф-Эдин из команды Клермон разыграл угловой с правого угла.
    • 10'
      Контроль мяча: Клермон: 45%, Осер: 55%.
    • 9'
      Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 9'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      7'
      Ньянг М'Байе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      6'
      Ньянг М'Байе наказан за толчок Сейду Алиду
    • 6'
      Сахи Хамза из команды Осер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 6'
      Отре Матиас из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Осер пытается что-то создать.
    • 5'
      Осер контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      5'
      Киэ Грежон из команды Клермон заходит слишком далеко, он валит Бен Дени.
    • 5'
      Контроль мяча: Клермон: 60%, Осер: 40%.
    • 4'
      Осер пытается что-то создать.
    • 4'
      Костиль Бенуа из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето из команды Клермон разыграл угловой с левого угла.
    • Травма, повреждение
      4'
      Эн Готье возвращается на поле.
    • 4'
      Жубал Мендес успешно блокирует удар.
    • 3'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Клермон пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      3'
      Ох, нехорошо это выглядит. Эн Готье получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 3'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      2'
      Эн Готье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Диао Мори взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Осер пытается что-то создать.
    • 1'
      Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Осер контролирует мяч.
    • 1'
      Хауи Саиф-Эдин пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем
    • 1'
      Клермон контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Осер начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Клермон 64.7% (77)
    X 18.5% (22)
    Осер 16.8% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Клермон
    Ничья
    Осер
    3.50
    3.50
    4.15
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Клермон 0:0 Осер онлайн

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    Прогнозы на матч Клермон 0:0 Осер

    Исход игры
    Клермон
    64.7% (77)
    Ничья
    18.5% (22)
    Осер
    16.8% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.48% (38)
    Меньше
    67.52% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    49.57% (58)
    Нет
    50.43% (59)
    Популярный счёт
    1:0 Клермон
    36.1% (43)
    2:1 Клермон
    21.8% (26)
    1:1 Ничья
    16.8% (20)
    1:2 Осер
    9.2% (11)
    0:1 Осер
    4.2% (5)
    2:0 Клермон
    4.2% (5)
    0:2 Осер
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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