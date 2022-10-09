Тур: 10. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Mathieu Vernice
Ход матча
10'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
25
Гастьен
Йоан
95
Киэ
Грежон
32
Бен
Дени
12
Туре
Бирама
7
Эн
Готье
22
Сахи
Хамза
29
Отре
Матиас
11
Ньянг
М'Байе
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
-
31 Диалло БайлаЗащитник
-
20 Доссу ЖодельЗащитник
- Полузащитник
-
23 Байе БрандонПолузащитник
-
70 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Бен ДениЗащитник
- Защитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
-
7 Эн ГотьеПолузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
-
26 Жоли ПольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дюжимон РемиНападающий
-
Главный тренер: Фурлан Жан-Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Клермон
Осер
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
5 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|3
|0.3
|Андрич Комнен
|2 (1)
|0.2
|Гастьен Йоан
|1
|0.1
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0.1
|Гоналон Максим
|1
|0.1
|Рашани Эльбасан
|1
|0.1
|Бела Жереми
|1
|0.1
|Доссу Жодель
|1
|0.1
|Киэ Грежон
|1
|0.1
|Ожье Флоран
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.2
|Перрен Гаэтан
|1
|0.1
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.1
|Жанвье Жульян
|1
|0.1
|Да Кошта Нуну
|1
|0.1
|Эн Готье
|1
|0.1
|Ньянг М'Байе
|1 (1)
|0.1
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
|Жубал Мендес
|0
|0
|Синайоко Лассин
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоналон Максим
|3
|0
|Гастьен Йоан
|3
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|1
|1
|Андрич Комнен
|2
|0
|Кофрие Максимилиано
|2
|0
|Сейду Алиду
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Pascal Gastien
|1
|0
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жанвье Жульян
|2
|1
|Да Кошта Нуну
|2
|1
|Ньянг М'Байе
|1
|1
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|Туре Бирама
|1
|0
|Жубал Мендес
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Менса Гидеон
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|Jean-Marc Furlan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
13%
3
25%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
38%
2
17%
76-90
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
3
50%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
12
8
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
3
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
3
25%
3
38%
61-75
4
33%
2
25%
76-90
Пропущено
14
21
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
7%
6
29%
1-15
5
36%
2
10%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
3
21%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Аяччо - Клермон 1:3 Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0
Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0
Осер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2
Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|3.
|Лорьян
|1:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 14
|23
|4.
|Ланс
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 7
|21
|5.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|7.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 12
|14
|8.
|Клермон
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 14
|14
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 18
|13
|10.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|11.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|21 - 21
|12
|12.
|Ницца
|2:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|13.
|Труа
|0:2 Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|14.
|Осер
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|15.
|Реймс
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 19
|8
|16.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 13
|8
|17.
|Анже
|1:2 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 23
|8
|18.
|Аяччо
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 15
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|20.
|Брест
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Лорьян
|1:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|7.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|9.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|10.
|Клермон
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|11.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|12.
|Труа
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Осер
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Анже
|1:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|16.
|Ницца
|2:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|19.
|Брест
|1:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 11
|3
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 1
|16
|2.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Лорьян
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|6.
|Клермон
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Ницца
|2:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Аяччо
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Труа
|0:2 Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|12.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|14.
|Брест
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Анже
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Осер
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|12 - 11
|3
|19.
|Нант
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
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|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лорьян
|Моффи Теремас
|8
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6 (2)
|Ланс
|Сотока Флориан
|7 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|5
|ПСЖ
|Рамос Серхио
|1 3
Прогнозы на матч Клермон 0:0 Осер
Исход игры
Клермон
64.7% (77)
Ничья
18.5% (22)
Осер
16.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
32.48% (38)
Меньше
67.52% (79)
Обе команды забьют
Да
49.57% (58)
Нет
50.43% (59)
Популярный счёт
1:0 Клермон
36.1% (43)
2:1 Клермон
21.8% (26)
1:1 Ничья
16.8% (20)
1:2 Осер
9.2% (11)
0:1 Осер
4.2% (5)
2:0 Клермон
4.2% (5)
0:2 Осер
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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