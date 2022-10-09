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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Mathieu Vernice
Клермон
2:1
Конец матча
Осер
0'
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Рашани Эльбасан
1:0
55' Гол
Хауи Саиф-Эдин
2:0
58' Гол
Киэ Грежон
2:1
90' Гол
Жубал Мендес
90' Красная карточка
Jean-Marc Furlan
90'+5

Ход матча

10'
Рашани Эльбасан
 
55'
Хауи Саиф-Эдин
(Киэ Грежон)
1:0
58'
Киэ Грежон
2:0
63'
Байе Брандон
Гоналон Максим
 
66'
 
Синайоко Лассин
Ньянг М'Байе
66'
 
Равелсон Райан
Сахи Хамза
67'
Ожье Флоран
Сейду Алиду
 
67'
Чам Мухаммед
Киэ Грежон
 
67'
Андрич Комнен
Рашани Эльбасан
 
74'
 
Перрен Гаэтан
Эн Готье
88'
Аллевина Джим
Хауи Саиф-Эдин
 
90'
 
М'Чангама Юссуф
Туре Бирама
90'
 
Дюжимон Реми
Отре Матиас
90'
2:1
Жубал Мендес
(Коэфф Александр)
90'
 
Jean-Marc Furlan

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 5 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Клермон 64.7% (77)
X 18.5% (22)
Осер 16.8% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
4
Ветеска
Матеуш
36
Сейду
Алиду
5
Кофрие
Максимилиано
7
Маньен
Йоанн
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
10
Хауи
Саиф-Эдин
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
23
Костиль
Бенуа
20
Коэфф
Александр
4
Жубал
Мендес
32
Бен
Дени
3
Бернар
Кентин
12
Туре
Бирама
7
Эн
Готье
22
Сахи
Хамза
29
Отре
Матиас
9
Да
Кошта
Нуну
11
Ньянг
М'Байе
Клермон
3-4-2-1
Осер
4-1-4-1

История личных встреч

Клермон
Осер

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
5 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
0:1
Л2
1:2
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
1:1
Л2
1:1
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 3 0.3
Хауи Саиф-Эдин 2 0.2
Киэ Грежон 2 0.2
Андрич Комнен 2 (1) 0.2
Гастьен Йоан 1 0.1
Гоналон Максим 1 0.1
Рашани Эльбасан 1 0.1
Бела Жереми 1 0.1
Доссу Жодель 1 0.1
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отре Матиас 2 (1) 0.2
Жубал Мендес 1 0.1
Перрен Гаэтан 1 0.1
Шарбонье Гаэтан 1 0.1
Жанвье Жульян 1 0.1
Да Кошта Нуну 1 0.1
Эн Готье 1 0.1
Ньянг М'Байе 1 (1) 0.1
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Синайоко Лассин 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоналон Максим 3 0
Гастьен Йоан 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Андрич Комнен 2 0
Кофрие Максимилиано 2 0
Сейду Алиду 2 0
Ожье Флоран 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Киэ Грежон 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0
Pascal Gastien 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жанвье Жульян 2 1
Да Кошта Нуну 2 1
Ньянг М'Байе 1 1
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
Туре Бирама 1 0
Жубал Мендес 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Менса Гидеон 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
11%
3
21%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
44%
2
14%
76-90

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
3
50%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

14
9
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
3
21%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
3
21%
3
33%
61-75
4
29%
3
33%
76-90

Пропущено

15
23
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
7%
6
26%
1-15
5
33%
2
9%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
4
27%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Аяччо - Клермон 1:3 Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0
Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0
Осер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2
Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 10 8 1 1 21 - 14 25
3. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
4. Ланс Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
5. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Ренн 1:0 Заявка 10 5 3 2 18 - 9 18
7. Клермон Заявка 10 5 1 4 14 - 15 16
8. Лион Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
9. Лилль Заявка 9 4 1 4 17 - 18 13
10. Тулуза Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
11. Монпелье Заявка 10 4 0 6 21 - 21 12
12. Труа Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
13. Ницца Заявка 10 3 2 5 9 - 13 11
14. Реймс Заявка 10 1 5 4 12 - 19 8
15. Страсбург Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
16. Анже Заявка 10 2 2 6 11 - 24 8
17. Осер Заявка 10 2 2 6 10 - 22 8
18. Нант 0:1 Заявка 10 1 4 5 9 - 16 7
19. Аяччо Заявка 10 2 1 7 7 - 15 7
20. Брест Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Лорьян Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. Ренн 1:0 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
6. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
9. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
10. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
11. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
12. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
6. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9. Ренн 1:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Аяччо Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
12. Реймс Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
18. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Нант 0:1 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
20. Лион Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Лилль Дэвид Джонатан 6 (2)
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
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Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Аяччо Гонсалес Омар II 5
ПСЖ Рамос Серхио 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 92'
      Коэфф Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Осер пытается что-то создать.
    • 91'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      91'
      Ох, нехорошо это выглядит. Гастьен Йоан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Тактическая замена. Отре Матиас уходит с поля и его заменяет Дюжимон Реми
    • 90'
      Контроль мяча: Клермон: 48%, Осер: 52%.
    • 90'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 90'
      Тактическая замена. Туре Бирама уходит с поля и его заменяет М'Чангама Юссуф
    • Травма, повреждение
      89'
      Гастьен Йоан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Контроль мяча: Клермон: 43%, Осер: 57%.
    • 49'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 48'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 48'
      Сейду Алиду из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Маньен Йоанн из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Осер пытается что-то создать.
    • 46'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 45'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Клермон: 43%, Осер: 57%.
    • 45'
      Маньен Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      44'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Офсайд
      44'
      Киэ Грежон из команды Клермон в офсайде
    • 44'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 43'
      Сахи Хамза оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 43'
      Да Кошта Нуну создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Осер пытается что-то создать.
    • 42'
      Осер контролирует мяч.
    • 41'
      Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Оооо... вот это был удар! Рашани Эльбасан должен был забить с этой позиции.
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Рашани Эльбасан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 41'
      Хауи Саиф-Эдин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Осер контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      40'
      Бернар Кентин возвращается на поле.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Контроль мяча: Клермон: 43%, Осер: 57%.
    • Травма, повреждение
      40'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бернар Кентин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      39'
      Бернар Кентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      39'
      Киэ Грежон из команды Клермон опасно и грубо сыграл. Бернар Кентин пострадал.
    • 39'
      Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Туре Бирама из команды Осер поставил подножку. Пострадал Хауи Саиф-Эдин
    • 38'
      Эн Готье нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      37'
      Туре Бирама из команды Осер опасно и грубо сыграл. Гоналон Максим пострадал.
    • 37'
      Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Осер пытается что-то создать.
    • 36'
      Эн Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      35'
      Сахи Хамза из команды Осер опасно и грубо сыграл. Маньен Йоанн пострадал.
    • 35'
      Контроль мяча: Клермон: 45%, Осер: 55%.
    • 35'
      Осер пытается что-то создать.
    • 34'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 34'
      Клермон контролирует мяч.
    • 33'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Бен Дени из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Клермон: 43%, Осер: 57%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 29'
      Эн Готье из команды Осер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 29'
      Отре Матиас из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Сахи Хамза
    • 28'
      Осер пытается что-то создать.
    • 28'
      Бен Дени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Бернар Кентин из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 27'
      Осер пытается что-то создать.
    • 26'
      Ветеска Матеуш из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Осер пытается что-то создать.
    • 26'
      Ньянг М'Байе ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      26'
      Хауи Саиф-Эдин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Контроль мяча: Клермон: 44%, Осер: 56%.
    • 25'
      Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 24'
      Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Маньен Йоанн из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Осер поставил подножку. Пострадал Сейду Алиду
    • Фол, нарушение
      22'
      Ньянг М'Байе задерживает мяч рукой
    • 22'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Жубал Мендес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Да Кошта Нуну. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 20'
      Диао Мори ошибается в защите.
    • Угловой
      20'
      Сахи Хамза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Контроль мяча: Клермон: 47%, Осер: 53%.
    • 20'
      Ньянг М'Байе выиграл воздушное противоборство у Сейду Алиду.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 19'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 19'
      Маньен Йоанн из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 18'
      Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Осер контролирует мяч.
    • Офсайд
      18'
      Хауи Саиф-Эдин из команды Клермон в офсайде
    • 17'
      Ветеска Матеуш из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Осер пытается что-то создать.
    • 17'
      Киэ Грежон выиграл воздушное противоборство у Бен Дени.
    • Фол, нарушение
      16'
      Да Кошта Нуну наказан за толчок Сейду Алиду
    • 15'
      Контроль мяча: Клермон: 51%, Осер: 49%.
    • 15'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Киэ Грежон нанес удар головой, но Бенуа Костиль спокойно отбил мяч.
    • 15'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Рашани Эльбасан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Сахи Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Клермон контролирует мяч.
    • 13'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      13'
      Туре Бирама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 13'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 13'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Осер контролирует мяч.
    • Офсайд
      12'
      Маньен Йоанн из команды Клермон в офсайде
    • 11'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Клермон отменен из-за положения "вне игры".
    • Описание гола
      11'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 10'
      Маньен Йоанн сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О О Л! Клермон забивает! Рашани Эльбасан отличился.
    • 10'
      Маньен Йоанн из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      10'
      Хауи Саиф-Эдин из команды Клермон разыграл угловой с правого угла.
    • 10'
      Контроль мяча: Клермон: 45%, Осер: 55%.
    • 9'
      Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 9'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      7'
      Ньянг М'Байе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      6'
      Ньянг М'Байе наказан за толчок Сейду Алиду
    • 6'
      Сахи Хамза из команды Осер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 6'
      Отре Матиас из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Осер пытается что-то создать.
    • 5'
      Осер контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      5'
      Киэ Грежон из команды Клермон заходит слишком далеко, он валит Бен Дени.
    • 5'
      Контроль мяча: Клермон: 60%, Осер: 40%.
    • 4'
      Осер пытается что-то создать.
    • 4'
      Костиль Бенуа из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето из команды Клермон разыграл угловой с левого угла.
    • Травма, повреждение
      4'
      Эн Готье возвращается на поле.
    • 4'
      Жубал Мендес успешно блокирует удар.
    • 3'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Клермон пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      3'
      Ох, нехорошо это выглядит. Эн Готье получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 3'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      2'
      Эн Готье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Диао Мори взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Осер пытается что-то создать.
    • 1'
      Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Осер контролирует мяч.
    • 1'
      Хауи Саиф-Эдин пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем
    • 1'
      Клермон контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Осер начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Клермон 64.7% (77)
    X 18.5% (22)
    Осер 16.8% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Клермон 2:1 Осер онлайн

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    Прогнозы на матч Клермон 2:1 Осер

    Исход игры
    Клермон
    64.7% (77)
    Ничья
    18.5% (22)
    Осер
    16.8% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.48% (38)
    Меньше
    67.52% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    49.57% (58)
    Нет
    50.43% (59)
    Популярный счёт
    1:0 Клермон
    36.1% (43)
    2:1 Клермон
    21.8% (26)
    1:1 Ничья
    16.8% (20)
    1:2 Осер
    9.2% (11)
    0:1 Осер
    4.2% (5)
    2:0 Клермон
    4.2% (5)
    0:2 Осер
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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