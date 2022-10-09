Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Маньен Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

44' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

44' Удар от ворот произведет Клермон

43' Сахи Хамза оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Да Кошта Нуну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Оооо... вот это был удар! Рашани Эльбасан должен был забить с этой позиции.

41' Хорошую попытку сделал Рашани Эльбасан . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Хауи Саиф-Эдин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Бернар Кентин получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Бернар Кентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Эн Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

33' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Клермон

29' Эн Готье из команды Осер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

29' Отре Матиас из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Бен Дени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Хауи Саиф-Эдин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Маньен Йоанн из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Хорошую попытку сделал Да Кошта Нуну . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Сахи Хамза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Удар от ворот произведет Осер

19' Вивальдо Боргес до Сантос Нето оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Маньен Йоанн из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Киэ Грежон нанес удар головой, но Бенуа Костиль спокойно отбил мяч.

15' Рашани Эльбасан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Сахи Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Туре Бирама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Клермон отменен из-за положения "вне игры".

11' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

10' Маньен Йоанн из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Осер

9' Матч возобновлен

7' Ньянг М'Байе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Отре Матиас из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Ох, нехорошо это выглядит. Эн Готье получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Матч возобновится спорным мячом

2' Эн Готье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

2' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Хауи Саиф-Эдин пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Осер начинает с центра поля