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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Амель Йоан
Ницца
2:0
Перерыв
Труа
0'
1:0
2' Гол
Вити Маттиа
2:0
37' Пенальти
Делор Анди

Ход матча

2'
Вити Маттиа
(Диоп Софьян)
1:0
37'
Делор Анди
2:0
42'
Лотомба Жордан
Аталь Юсеф
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 119
Ницца 87.4% (104)
X 8.4% (10)
Труа 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Труа
4.75
3.80
79.74
Все Коэффициенты
1
Шмейхель
Каспер
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
42
Вити
Маттиа
20
Аталь
Юсеф
99
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
15
Брайан
Джо
29
Пепе
Николя
7
Делор
Анди
10
Диоп
Софьян
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
4
Палмер-Браун
Эрик
17
Сальмье
Йоанн
19
Бруус
Андреас
26
Яде
Папа
Ндиага
29
Одоберт
Уилсон
6
Куаме
Роминигуе
10
Тардьё
Флориан
20
Рипар
Рено
7
Бальде
Мама
Ницца
3-4-3
Труа
5-4-1

История личных встреч

Ницца
Труа

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 4 (3) 0.4
Ремзи Аарон 1 0.1
Лаборд Гаэтан 1 0.1
Вити Маттиа 1 0.1
Пепе Николя 1 (1) 0.1
Диоп Софьян 0 0
Тюрам Кефрен 0 0
Браими Билаль 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 5 0.5
Одоберт Уилсон 3 0.3
Тардьё Флориан 3 (3) 0.3
Рипар Рено 2 0.2
Угбо Ике 1 0.1
Сальмье Йоанн 1 0.1
Поросо Джаксон 1 0.1
Лопеш Рони 0 0
Шавалерин Ксавье 0 0
Куаме Роминигуе 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 2 2
Росарио Пабло 4 0
Данте Бонфим 3 0
Лотомба Жордан 2 0
Бар Мельвен 2 0
Лемина Марио 0 1
Баркли Росс 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальмье Йоанн 2 1
Тардьё Флориан 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Галлон Готье 2 0
Бруус Андреас 2 0
Рами Адиль 1 0
Шавалерин Ксавье 1 0
Агум Люсьен 1 0
Яде Папа Ндиага 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
100%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
5
45%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
9%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

6
17
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
3
18%
1-15
2
33%
3
18%
16-30
1
17%
3
18%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
1
17%
4
24%
76-90

Пропущено

11
17
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
18%
6
35%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
1
9%
5
29%
29%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
1
9%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1
Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3
Труа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1
Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
3. Лорьян 1:1 Заявка 10 7 2 1 20 - 14 23
4. Ланс Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
5. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Ренн Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
7. Лион Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
8. Клермон 0:0 Заявка 10 4 2 4 12 - 14 14
9. Лилль Заявка 9 4 1 4 17 - 18 13
10. Тулуза Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
11. Монпелье Заявка 10 4 0 6 21 - 21 12
12. Ницца 2:0 Заявка 10 3 2 5 8 - 11 11
13. Труа 0:2 Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
14. Осер 0:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
15. Реймс Заявка 10 1 5 4 12 - 19 8
16. Страсбург 2:1 Заявка 10 1 5 4 9 - 13 8
17. Анже 1:2 Заявка 10 2 2 6 10 - 23 8
18. Аяччо Заявка 10 2 1 7 7 - 15 7
19. Нант Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
20. Брест 1:1 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Лорьян 1:1 Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10. Клермон 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
11. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
12. Труа 0:2 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже 1:2 Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
16. Ницца 2:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Страсбург 2:1 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
19. Брест 1:1 Заявка 5 0 3 2 3 - 11 3
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
6. Клермон 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Ницца 2:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Аяччо Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Труа 0:2 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
12. Страсбург 2:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Реймс Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
14. Брест 1:1 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Анже 1:2 Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Осер 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
19. Нант Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Лион Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 8
Лилль Дэвид Джонатан 6 (2)
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Аяччо Гонсалес Омар II 5
ПСЖ Рамос Серхио 1 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Ницца: 71%, Труа: 29%.
  • 48'
    Команда Ницца играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Рами Адиль выиграл воздушное противоборство у Делор Анди.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 47'
    Рипар Рено не смог попасть в створ ударом издали
  • 46'
    Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Ницца 87.4% (104)
    X 8.4% (10)
    Труа 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Труа
    4.75
    3.80
    79.74
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ницца 2:0 Труа онлайн

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    Прогнозы на матч Ницца 2:0 Труа

    Исход игры
    Ницца
    87.4% (104)
    Ничья
    8.4% (10)
    Труа
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.48% (40)
    Меньше
    65.52% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    42.24% (49)
    Нет
    57.76% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Ницца
    33.6% (40)
    2:1 Ницца
    27.7% (33)
    2:0 Ницца
    20.2% (24)
    1:1 Ничья
    7.6% (9)
    1:2 Труа
    2.5% (3)
    3:2 Ницца
    1.7% (2)
    3:1 Ницца
    1.7% (2)
    0:1 Труа
    1.7% (2)
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