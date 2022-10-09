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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Амель Йоан
Ницца
3:2
Конец матча
Труа
0'
1:0
2' Гол
Вити Маттиа
2:0
37' Пенальти
Делор Анди
3:0
50' Гол
Пепе Николя
56' Желтая карточка
Брайан Джо
3:1
82' Гол
Шавалерин Ксавье
3:2
90' Гол
Конте Абду
90' Желтая карточка
Бальде Мама
90'+6

Ход матча

2'
Вити Маттиа
(Диоп Софьян)
1:0
37'
Делор Анди
2:0
42'
Лотомба Жордан
Аталь Юсеф
 
50'
Пепе Николя
(Диоп Софьян)
3:0
56'
Брайан Джо
 
60'
 
Конте Абду
Одоберт Уилсон
60'
 
Лопеш Рони
Палмер-Браун Эрик
62'
Росарио Пабло
Лемина Марио
 
63'
Баркли Росс
Пепе Николя
 
70'
Лаборд Гаэтан
Делор Анди
 
70'
Бар Мельвен
Брайан Джо
 
77'
 
Шавалерин Ксавье
Куаме Роминигуе
77'
 
Угбо Ике
Рипар Рено
82'
3:1
Шавалерин Ксавье
83'
 
Дингом Тристан
Тардьё Флориан
90'
3:2
Конте Абду
(Угбо Ике)
90'
 
Бальде Мама

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Ницца 87.4% (104)
X 8.4% (10)
Труа 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Шмейхель
Каспер
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
42
Вити
Маттиа
20
Аталь
Юсеф
99
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
15
Брайан
Джо
29
Пепе
Николя
7
Делор
Анди
10
Диоп
Софьян
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
4
Палмер-Браун
Эрик
17
Сальмье
Йоанн
19
Бруус
Андреас
26
Яде
Папа
Ндиага
29
Одоберт
Уилсон
6
Куаме
Роминигуе
10
Тардьё
Флориан
20
Рипар
Рено
7
Бальде
Мама
Ницца
3-4-3
Труа
5-4-1

История личных встреч

Ницца
Труа

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 4 (3) 0.4
Пепе Николя 2 (1) 0.2
Ремзи Аарон 1 0.1
Лаборд Гаэтан 1 0.1
Вити Маттиа 1 0.1
Диоп Софьян 0 0
Тюрам Кефрен 0 0
Браими Билаль 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 5 0.5
Одоберт Уилсон 3 0.3
Тардьё Флориан 3 (3) 0.3
Рипар Рено 2 0.2
Шавалерин Ксавье 1 0.1
Угбо Ике 1 0.1
Сальмье Йоанн 1 0.1
Конте Абду 1 0.1
Поросо Джаксон 1 0.1
Лопеш Рони 0 0
Куаме Роминигуе 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 2 2
Росарио Пабло 4 0
Данте Бонфим 3 0
Лотомба Жордан 2 0
Бар Мельвен 2 0
Лемина Марио 0 1
Баркли Росс 1 0
Брайан Джо 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальмье Йоанн 2 1
Тардьё Флориан 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Галлон Готье 2 0
Бруус Андреас 2 0
Рами Адиль 1 0
Шавалерин Ксавье 1 0
Бальде Мама 1 0
Агум Люсьен 1 0
Яде Папа Ндиага 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 5
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
50%
2
17%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
13%
6
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
14%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
2
25%
1
7%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

9
19
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
11%
3
16%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
2
22%
3
16%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
1
11%
6
32%
76-90

Пропущено

13
20
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
15%
7
35%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
1
8%
6
30%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
3
23%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1
Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3
Труа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1
Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 10 8 1 1 21 - 14 25
3. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
4. Ланс Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
5. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Ренн 1:0 Заявка 10 5 3 2 18 - 9 18
7. Клермон Заявка 10 5 1 4 14 - 15 16
8. Лион Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
9. Лилль Заявка 9 4 1 4 17 - 18 13
10. Тулуза Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
11. Монпелье Заявка 10 4 0 6 21 - 21 12
12. Труа Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
13. Ницца Заявка 10 3 2 5 9 - 13 11
14. Реймс Заявка 10 1 5 4 12 - 19 8
15. Страсбург Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
16. Анже Заявка 10 2 2 6 11 - 24 8
17. Осер Заявка 10 2 2 6 10 - 22 8
18. Нант 0:1 Заявка 10 1 4 5 9 - 16 7
19. Аяччо Заявка 10 2 1 7 7 - 15 7
20. Брест Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Лорьян Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. Ренн 1:0 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
6. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
9. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
10. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
11. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
12. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
6. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9. Ренн 1:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Аяччо Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
12. Реймс Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
18. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Нант 0:1 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
20. Лион Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Лилль Дэвид Джонатан 6 (2)
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
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Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Аяччо Гонсалес Омар II 5
ПСЖ Рамос Серхио 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Ницца заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ницца: 61%, Труа: 39%.
  • Угловой
    95'
    Лотомба Жордан из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
  • 95'
    Конте Абду ослабляет давление, выбив мяч.
  • Фол, нарушение
    95'
    Рами Адиль задерживает мяч рукой
  • 95'
    Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Сальмье Йоанн выиграл воздушное противоборство у Лаборд Гаэтан.
  • Травма, повреждение
    94'
    Маттиа Вити возвращается на поле.
  • Желтая карточка
    93'
    Бальде Мама из команды Труа получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    93'
    Бальде Мама из команды Труа опасно и грубо сыграл. Росарио Пабло пострадал.
  • 93'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 93'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    92'
    Ох, нехорошо это выглядит. Маттиа Вити получил травму и медбригада забирает его с поля.
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    • Травма, повреждение
      91'
      Маттиа Вити на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Конте Абду сделал ключевой пас для гола!
    • 90'
      Угбо Ике сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      90'
      Г О О О О Л - Конте Абду забивает с правой ноги!
    • 90'
      Угбо Ике создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 90'
      Контроль мяча: Ницца: 62%, Труа: 38%.
    • 89'
      Оооо... вот это был удар! Бальде Мама должен был забить с этой позиции.
    • 89'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Бальде Мама нанес удар в каркас ворот!
    • 89'
      Конте Абду создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 89'
      Труа контролирует мяч.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 87'
      Конте Абду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 87'
      Маттиа Вити из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      86'
      Росарио Пабло задерживает мяч рукой
    • 85'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 85'
      Контроль мяча: Ницца: 63%, Труа: 37%.
    • 84'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 83'
      Тардьё Флориан уходит с поля. Дингом Тристан выходит вместо него
    • Описание гола
      82'
      Г О О О О Л - Шавалерин Ксавье из команды Труа забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.
    • 82'
      Шавалерин Ксавье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 82'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Рами Адиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 82'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Тардьё Флориан выиграл воздушное противоборство у Баркли Росс.
    • 81'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 81'
      Конте Абду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Контроль мяча: Ницца: 62%, Труа: 38%.
    • Фол, нарушение
      80'
      Судья сигнализирует, что Тардьё Флориан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Диоп Софьян
    • 80'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      79'
      Угбо Ике наказан за толчок Данте Бонфим
    • 78'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 78'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      78'
      Лопеш Рони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 78'
      Маттиа Вити из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 77'
      Тактическая замена. Рипар Рено уходит с поля и его заменяет Угбо Ике
    • 77'
      Тактическая замена. Куаме Роминигуе уходит с поля и его заменяет Шавалерин Ксавье
    • 76'
      Рипар Рено оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 76'
      Лопеш Рони создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 76'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Контроль мяча: Ницца: 62%, Труа: 38%.
    • 75'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Лаборд Гаэтан!
    • 75'
      Баркли Росс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 74'
      Ницца начинает контратаку
    • 74'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Куаме Роминигуе из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      Матч возобновлен
    • 72'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      72'
      Лаборд Гаэтан наказан за толчок Рами Адиль
    • 72'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 71'
      Конте Абду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 71'
      Рами Адиль не смог попасть в створ ударом издали
    • 71'
      Рами Адиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 70'
      Контроль мяча: Ницца: 64%, Труа: 36%.
    • 70'
      Тактическая замена. Брайан Джо уходит с поля и его заменяет Бар Мельвен
    • 70'
      Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Лаборд Гаэтан
    • 69'
      Брайан Джо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      Лопеш Рони из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 68'
      Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 68'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 67'
      Тодибо Жан-Клер пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем
    • 67'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Брайан Джо из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Диоп Софьян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      65'
      Диоп Софьян задерживает мяч рукой
    • 65'
      Контроль мяча: Ницца: 66%, Труа: 34%.
    • 65'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      65'
      Тардьё Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 64'
      Хорошую попытку сделал Яде Папа Ндиага. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 64'
      Лотомба Жордан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Рипар Рено выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Конте Абду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 63'
      Тактическая замена. Пепе Николя уходит с поля и его заменяет Баркли Росс
    • 62'
      Тактическая замена. Лемина Марио уходит с поля и его заменяет Росарио Пабло
    • 62'
      Рипар Рено из команды Труа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 61'
      Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
    • 61'
      Рипар Рено из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 61'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 60'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 60'
      Лопеш Рони нанес удар головой, но Каспер Шмейхель спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      60'
      Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой слева.
    • 60'
      Контроль мяча: Ницца: 67%, Труа: 33%.
    • 60'
      Тактическая замена. Палмер-Браун Эрик уходит с поля и его заменяет Лопеш Рони
    • 60'
      Тактическая замена. Одоберт Уилсон уходит с поля и его заменяет Конте Абду
    • 59'
      Лотомба Жордан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 58'
      Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Желтая карточка
      56'
      Брайан Джо получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      56'
      Судья сигнализирует, что Брайан Джо из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бруус Андреас
    • 56'
      Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Бруус Андреас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 55'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Ницца: 69%, Труа: 31%.
    • 54'
      Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Сальмье Йоанн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 53'
      Матч возобновлен
    • 52'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      52'
      Судья сигнализирует, что Пепе Николя из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Тардьё Флориан
    • 52'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ницца будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      51'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 50'
      Контроль мяча: Ницца: 70%, Труа: 30%.
    • 50'
      Маттиа Вити сделал ключевой пас для гола!
    • 50'
      Диоп Софьян сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Пепе Николя забивает с правой ноги!
    • 50'
      Диоп Софьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      50'
      Тардьё Флориан из команды Труа фолит на Делор Анди, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 49'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Диоп Софьян бьет со штрафного в створ, но Готье Галлон держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      48'
      Назначен штрафной. Пострадал Диоп Софьян, его свалил Палмер-Браун Эрик.
    • 48'
      Брайан Джо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 46'
      Диоп Софьян не смог попасть в створ ударом издали
    • 46'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Ницца 87.4% (104)
    X 8.4% (10)
    Труа 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Ницца 3:2 Труа

    Исход игры
    Ницца
    87.4% (104)
    Ничья
    8.4% (10)
    Труа
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.48% (40)
    Меньше
    65.52% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    42.24% (49)
    Нет
    57.76% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Ницца
    33.6% (40)
    2:1 Ницца
    27.7% (33)
    2:0 Ницца
    20.2% (24)
    1:1 Ничья
    7.6% (9)
    1:2 Труа
    2.5% (3)
    3:2 Ницца
    1.7% (2)
    3:1 Ницца
    1.7% (2)
    0:1 Труа
    1.7% (2)
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