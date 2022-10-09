Тур: 10. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Амель Йоан
0'
1:0
2' ГолВити Маттиа
2:0
37' ПенальтиДелор Анди
3:0
50' ГолПепе Николя
56' Желтая карточкаБрайан Джо
3:1
82' ГолШавалерин Ксавье
3:2
90' ГолКонте Абду
90' Желтая карточкаБальде Мама
90'+6
Ход матча
2'
1:0
37'
2:0
50'
3:0
56'
77'
82'
3:1
90'
3:2
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 6
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
42
Вити
Маттиа
20
Аталь
Юсеф
99
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
15
Брайан
Джо
29
Пепе
Николя
10
Диоп
Софьян
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
20
Рипар
Рено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
-
20 Аталь ЮсефПолузащитник
-
99 Лемина МариоПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
15 Брайан ДжоПолузащитник
-
29 Пепе НиколяНападающий
- Нападающий
-
10 Диоп СофьянНападающий
- Запасные игроки
-
90 Булка МарцинВратарь
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Баркли РоссПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Ларуси ЯссерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лопеш РониНападающий
-
9 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Ирлес Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ницца
Труа
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|4 (3)
|0.4
|Пепе Николя
|2 (1)
|0.2
|Ремзи Аарон
|1
|0.1
|Лаборд Гаэтан
|1
|0.1
|Вити Маттиа
|1
|0.1
|Диоп Софьян
|0
|0
|Тюрам Кефрен
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|5
|0.5
|Одоберт Уилсон
|3
|0.3
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.3
|Рипар Рено
|2
|0.2
|Шавалерин Ксавье
|1
|0.1
|Угбо Ике
|1
|0.1
|Сальмье Йоанн
|1
|0.1
|Конте Абду
|1
|0.1
|Поросо Джаксон
|1
|0.1
|Лопеш Рони
|0
|0
|Куаме Роминигуе
|0
|0
|Бруус Андреас
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|2
|2
|Росарио Пабло
|4
|0
|Данте Бонфим
|3
|0
|Лотомба Жордан
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Лемина Марио
|0
|1
|Баркли Росс
|1
|0
|Брайан Джо
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальмье Йоанн
|2
|1
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|Галлон Готье
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Шавалерин Ксавье
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 5
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
50%
2
17%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
13%
6
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
14%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
2
25%
1
7%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
9
19
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
11%
3
16%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
2
22%
3
16%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
1
11%
6
32%
76-90
Пропущено
13
20
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
15%
7
35%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
1
8%
6
30%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
3
23%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1
Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3
Труа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1
Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Лорьян
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 14
|25
|3.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|4.
|Ланс
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 7
|21
|5.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Ренн
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|7.
|Клермон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 15
|16
|8.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 12
|14
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 18
|13
|10.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|11.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|21 - 21
|12
|12.
|Труа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 21
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 19
|8
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|16.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 24
|8
|17.
|Осер
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|18.
|Нант
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|19.
|Аяччо
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 15
|7
|20.
|Брест
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|5.
|Ренн
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|7.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 9
|9
|9.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|11.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Нант
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 1
|16
|2.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|6.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|9.
|Ренн
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Аяччо
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|12.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|13.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|12 - 11
|3
|18.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|19.
|Нант
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6 (2)
|Ланс
|Сотока Флориан
|7 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|5
|ПСЖ
|Рамос Серхио
|1 3
Прогнозы на матч Ницца 3:2 Труа
Исход игры
Ницца
87.4% (104)
Ничья
8.4% (10)
Труа
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.48% (40)
Меньше
65.52% (76)
Обе команды забьют
Да
42.24% (49)
Нет
57.76% (67)
Популярный счёт
1:0 Ницца
33.6% (40)
2:1 Ницца
27.7% (33)
2:0 Ницца
20.2% (24)
1:1 Ничья
7.6% (9)
1:2 Труа
2.5% (3)
3:2 Ницца
1.7% (2)
3:1 Ницца
1.7% (2)
0:1 Труа
1.7% (2)
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