Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ох, нехорошо это выглядит. Маттиа Вити получил травму и медбригада забирает его с поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Маттиа Вити возвращается на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Маттиа Вити на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Второй тайм начался

Маттиа Вити сделал ключевой пас для гола!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда Ницца играла лучше в этом тайме.

47' Удар от ворот произведет Ницца

47' Рипар Рено не смог попасть в створ ударом издали

46' Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Ницца

44' Тардьё Флориан не смог попасть в створ ударом издали

44' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Диоп Софьян из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Удар от ворот произведет Ницца

41' Яде Папа Ндиага не смог попасть в створ ударом издали

40' Хорошую попытку сделал Рипар Рено . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Бальде Мама из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Тардьё Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Ницца

37' 'Г О О О О О Л - Делор Анди из команды Ницца забивает с пенальти! Он пробил правой. Готье Галлон был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

37' После проверки VAR судья не изменил решения - Ницца пробьет пенальти!

36' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

35' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Диоп Софьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Делор Анди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Хорошую попытку сделал Куаме Роминигуе . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Рипар Рено создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Брайан Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Труа

31' Пепе Николя не смог попасть в створ ударом издали

31' Пепе Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Рипар Рено выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Труа

29' Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

24' Маттиа Вити из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Делор Анди нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.

23' Аталь Юсеф из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Удар от ворот произведет Ницца

22' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Ницца

20' Маттиа Вити успешно блокирует удар.

20' Бальде Мама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

19' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Труа

16' Пепе Николя из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

11' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Труа

10' Оооо... вот это был удар! Пепе Николя должен был забить с этой позиции.

10' Пепе Николя оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Маттиа Вити выиграл воздушное противоборство у Одоберт Уилсон

3' Команда Ницца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' ГОООООЛ - Маттиа Вити Ницца забивает ударом головой

2' Диоп Софьян из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Пепе Николя навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Труа начинает с центра поля