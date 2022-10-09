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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Bastien Dechepy
Брест
1:1
Перерыв
Лорьян
0'
1:0
17' Гол
Дель Кастильо Ромен
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21' Желтая карточка
Слимани Ислам
1:1
24' Гол
Моффи Теремас

Ход матча

17'
Дель Кастильо Ромен
(Уронен Йере)
1:0
21'
 
21'
Слимани Ислам
 
24'
1:1
Моффи Теремас
(Абергель Лоран)
25'
 
Буасгар Кентен
Абергель Лоран

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 121
Брест 26.4% (32)
X 33.1% (40)
Лорьян 40.5% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Лорьян
3.25
3.57
3.18
Все Коэффициенты
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
5
Шардонне
Брендан
4
Дари
Ашраф
21
Уронен
Йере
7
Белькебла
Арис
45
Камара
Махди
9
Онора
Франк
22
Ле
Дуарон
Жереми
10
Дель
Кастильо
Ромен
13
Слимани
Ислам
38
Мвого
Ивон
37
Ле
Бри
Тео
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
6
Абергель
Лоран
10
Ле
Фе
Энцо
7
Диарра
Стефан
21
Понсо
Жульен
22
Катлайн
Йоанн
13
Моффи
Теремас
Брест
4-2-3-1
Лорьян
4-2-3-1

История личных встреч

Брест
Лорьян

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

24 матча

33.3%
16.7%
50%
8 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:2
ТМК
2:3
Л1
1:0
Л1
3:2
ТМК
2:2
К
2:1
Л2
1:1
Л2
3:2
Л2
3:0
Л2
4:2
ТМК
2:0
ТМК
0:1
ТМС
1:1
Л1
4:0
К
3:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
3:1
ТМС
1:0
Л1
2:0
КЛ
1:0
Л1
0:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лис-Мелу Пьерр 2 0.2
Ле Дуарон Жереми 2 0.2
Дель Кастильо Ромен 2 (1) 0.2
Слимани Ислам 1 0.1
Онора Франк 1 0.1
Белькебла Арис 1 0.1
Дари Ашраф 1 0.1
Белайли Юсеф 0 0
Уронен Йере 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 7 (1) 0.7
Уттара Данго 4 0.4
Ле Фе Энцо 2 0.2
Коне Ибраима 2 (1) 0.2
Лорьенте Арман 1 0.1
Катлайн Йоанн 1 0.1
Ле Бри Тео 1 0.1
Калюлю Гедеон 0 0
Понсо Жульен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Тальби Монтассар 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 2 1
Шардонне Брендан 3 0
Белайли Юсеф 3 0
Слимани Ислам 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Бизот Марко 1 0
Белькебла Арис 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Дари Ашраф 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уттара Данго 2 1
Абергель Лоран 2 0
Калюлю Гедеон 2 0
Коне Ибраима 2 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Моффи Теремас 1 0
Ле Фе Энцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

9
17
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
22%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
11%
5
29%
29%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
4
44%
1
6%
61-75
1
11%
2
12%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
16%
2
13%
1-15
4
21%
3
20%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
5
26%
3
20%
61-75
4
21%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Осер - Брест 1:1 Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1
Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4
Лорьян
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лорьян - Лилль 2:1 Осер - Лорьян 1:3 Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1
Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
3. Лорьян 1:1 Заявка 10 7 2 1 20 - 14 23
4. Ланс Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
5. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Ренн Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
7. Лион Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
8. Клермон 0:0 Заявка 10 4 2 4 12 - 14 14
9. Лилль Заявка 9 4 1 4 17 - 18 13
10. Тулуза Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
11. Монпелье Заявка 10 4 0 6 21 - 21 12
12. Ницца 2:0 Заявка 10 3 2 5 8 - 11 11
13. Труа 0:2 Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
14. Осер 0:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
15. Реймс Заявка 10 1 5 4 12 - 19 8
16. Страсбург 2:1 Заявка 10 1 5 4 9 - 13 8
17. Анже 1:2 Заявка 10 2 2 6 10 - 23 8
18. Аяччо Заявка 10 2 1 7 7 - 15 7
19. Нант Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
20. Брест 1:1 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Лорьян 1:1 Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10. Клермон 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
11. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
12. Труа 0:2 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже 1:2 Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
16. Ницца 2:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Страсбург 2:1 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
19. Брест 1:1 Заявка 5 0 3 2 3 - 11 3
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
6. Клермон 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Ницца 2:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Аяччо Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Труа 0:2 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
12. Страсбург 2:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Реймс Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
14. Брест 1:1 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Анже 1:2 Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Осер 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
19. Нант Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Лион Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 8
Лилль Дэвид Джонатан 6 (2)
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Аяччо Гонсалес Омар II 5
ПСЖ Рамос Серхио 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Брест: 48%, Лорьян: 52%.
  • 47'
    Фадига Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Буасгар Кентен наказан за толчок Камара Махди
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Брест 26.4% (32)
    X 33.1% (40)
    Лорьян 40.5% (49)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Лорьян
    3.25
    3.57
    3.18
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брест 1:1 Лорьян онлайн

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    Прогнозы на матч Брест 1:1 Лорьян

    Исход игры
    Брест
    26.4% (32)
    Ничья
    33.1% (40)
    Лорьян
    40.5% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.74% (50)
    Меньше
    57.26% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    70.94% (83)
    Нет
    29.06% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.3% (33)
    1:2 Лорьян
    24% (29)
    2:1 Брест
    13.2% (16)
    0:1 Лорьян
    10.7% (13)
    1:0 Брест
    9.1% (11)
    0:2 Лорьян
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    2:0 Брест
    2.5% (3)
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