Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

38' Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Брест

37' Буасгар Кентен не смог попасть в створ ударом издали

36' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

32' Ле Гофф Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Yoann Cathline нанес удар, но тот был заблокирован.

31' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Дель Кастильо Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Дель Кастильо Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Г О О О О Л - Моффи Теремас забивает с правой ноги!

21' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Брест , будет отменен из-за фола.

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

21' Г О О О О О Л! Брест забивает!

21' Жереми Ле Дуарон выиграл воздушное противоборство у Лапорт Жульен

20' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Уронен Йере из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Дель Кастильо Ромен пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

14' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Ле Гофф Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Хорошую попытку сделал Yoann Cathline. Удар в створ, но вратарь начеку

12' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Лорьян

10' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Брест

6' Понсо Жульен из команды Лорьян не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

6' Ле Гофф Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Удар от ворот произведет Лорьян

1' Yoann Cathline нанес удар, но тот был заблокирован.

1' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лорьян начинает с центра поля