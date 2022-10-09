Тур: 10. Стадион: Раймон Копа. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
0:1
7' ГолГамейро Кевин
1:1
11' ГолЭну Адриен
32' Желтая карточкаМенди Батиста
1:2
34' Гол в свои воротаБлажич Миха
Ход матча
7'
11'
1:1
32'
34'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
30
Фофана
Яхья
94
Валери
Ян
19
Сима
Абдалла
23
Эну
Адриен
14
Прчич
Саньин
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
-
94 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сима АбдаллаНападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Четти ИльесЗащитник
-
17 Амаду ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Салама АминПолузащитник
-
92 Тиуб СадаНападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
-
38 Жан ДэниНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Анже
Страсбург
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|3 (2)
|0.3
|Эну Адриен
|3
|0.3
|Дьони Лои
|2
|0.2
|Салама Амин
|1
|0.1
|Бенталеб Набиль
|1
|0.1
|Тиуб Сада
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|4 (1)
|0.4
|Гамейро Кевин
|2
|0.2
|Джику Александр
|1
|0.1
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.1
|Томассон Адриен
|0
|0
|Прчич Саньин
|0
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|4
|1
|Буфаль Софьян
|2
|1
|Шабанович Халид
|1
|1
|Унтонджи Седрик
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Думбия Сулейман
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|2
|1
|Жюльен Стефан
|2
|1
|Ньямси Жерзино
|1
|1
|Джику Александр
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Прчич Саньин
|0
|1
|Селс Матц
|1
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Аолу Жан-Эде
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Дукуре Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
18%
1
20%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
4
40%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Пропущено
20
12
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
20%
1
8%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
5
25%
3
25%
31-45
3
15%
2
17%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
3
15%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0
Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0
Страсбург
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1
Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|3.
|Лорьян
|1:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 14
|23
|4.
|Ланс
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 7
|21
|5.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|7.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 12
|14
|8.
|Клермон
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 14
|14
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 18
|13
|10.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|11.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|21 - 21
|12
|12.
|Ницца
|2:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|13.
|Труа
|0:2 Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|14.
|Осер
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|15.
|Реймс
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 19
|8
|16.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 13
|8
|17.
|Анже
|1:2 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 23
|8
|18.
|Аяччо
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 15
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|20.
|Брест
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Лорьян
|1:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|7.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|9.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|10.
|Клермон
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|11.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|12.
|Труа
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Осер
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Анже
|1:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|16.
|Ницца
|2:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|19.
|Брест
|1:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 11
|3
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 1
|16
|2.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Лорьян
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|6.
|Клермон
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Ницца
|2:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Аяччо
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Труа
|0:2 Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|12.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|14.
|Брест
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Анже
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Осер
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|12 - 11
|3
|19.
|Нант
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
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|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лорьян
|Моффи Теремас
|8
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6 (2)
|Ланс
|Сотока Флориан
|7 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|5
|ПСЖ
|Рамос Серхио
|1 3
Прогнозы на матч Анже 1:2 Страсбург
Исход игры
Анже
42.3% (52)
Ничья
45.5% (56)
Страсбург
12.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
31.36% (37)
Меньше
68.64% (81)
Обе команды забьют
Да
74.58% (88)
Нет
25.42% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.5% (51)
2:1 Анже
19.5% (24)
1:0 Анже
19.5% (24)
1:2 Страсбург
4.9% (6)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:1 Страсбург
1.6% (2)
2:0 Анже
1.6% (2)
1:3 Страсбург
1.6% (2)
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