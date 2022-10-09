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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Анже
1:2
Второй тайм: 46'
Страсбург
0'
0:1
7' Гол
Гамейро Кевин
1:1
11' Гол
Эну Адриен
32' Желтая карточка
Менди Батиста
1:2
34' Гол в свои ворота
Блажич Миха

Ход матча

7'
0:1
Гамейро Кевин
(Беллегард Жан-Рикнер)
11'
Эну Адриен
(Буфаль Софьян)
1:1
32'
Менди Батиста
 
34'
1:2
Блажич Миха
46'
 
Томассон Адриен
Гамейро Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 123
Анже 42.3% (52)
X 45.5% (56)
Страсбург 12.2% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Страсбург
8.31
4.32
2.77
Все Коэффициенты
30
Фофана
Яхья
94
Валери
Ян
22
Унтонджи
Седрик
5
Блажич
Миха
3
Думбия
Сулейман
8
Унаи
Аззедин
2
Менди
Батиста
6
Бенталеб
Набиль
7
Буфаль
Софьян
19
Сима
Абдалла
23
Эну
Адриен
1
Селс
Матц
24
Джику
Александр
5
Перрен
Люка
23
Ле
Маршан
Максим
2
Дагба
Колин
3
Делен
Тома
27
Сиссоко
Ибраима
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
9
Гамейро
Кевин
20
Диалло
Хабиб
Анже
4-4-2
Страсбург
3-5-2

История личных встреч

Анже
Страсбург

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
2:2
К
2:0
Л2
1:2
Л2
0:0
Л2
2:0
Л2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 3 (2) 0.3
Эну Адриен 3 0.3
Дьони Лои 2 0.2
Салама Амин 1 0.1
Бенталеб Набиль 1 0.1
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 4 (1) 0.4
Гамейро Кевин 2 0.2
Джику Александр 1 0.1
Ажорк Людовик 1 (1) 0.1
Томассон Адриен 0 0
Прчич Саньин 0 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 0
Делен Тома 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 4 1
Буфаль Софьян 2 1
Шабанович Халид 1 1
Унтонджи Седрик 2 0
Тиуб Сада 2 0
Бамба Абдулайе 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Дьони Лои 1 0
Фофана Яхья 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 2 1
Жюльен Стефан 2 1
Ньямси Жерзино 1 1
Джику Александр 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Прчич Саньин 0 1
Селс Матц 1 0
Томассон Адриен 1 0
Аолу Жан-Эде 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0
Делен Тома 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
18%
1
20%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
4
40%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Пропущено

20
12
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
20%
1
8%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
5
25%
3
25%
31-45
3
15%
2
17%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
3
15%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0
Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0
Страсбург
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1
Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
3. Лорьян 1:1 Заявка 10 7 2 1 20 - 14 23
4. Ланс Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
5. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Ренн Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
7. Лион Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
8. Клермон 0:0 Заявка 10 4 2 4 12 - 14 14
9. Лилль Заявка 9 4 1 4 17 - 18 13
10. Тулуза Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
11. Монпелье Заявка 10 4 0 6 21 - 21 12
12. Ницца 2:0 Заявка 10 3 2 5 8 - 11 11
13. Труа 0:2 Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
14. Осер 0:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
15. Реймс Заявка 10 1 5 4 12 - 19 8
16. Страсбург 2:1 Заявка 10 1 5 4 9 - 13 8
17. Анже 1:2 Заявка 10 2 2 6 10 - 23 8
18. Аяччо Заявка 10 2 1 7 7 - 15 7
19. Нант Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
20. Брест 1:1 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Лорьян 1:1 Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10. Клермон 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
11. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
12. Труа 0:2 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже 1:2 Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
16. Ницца 2:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Страсбург 2:1 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
19. Брест 1:1 Заявка 5 0 3 2 3 - 11 3
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
6. Клермон 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Ницца 2:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Аяччо Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Труа 0:2 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
12. Страсбург 2:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Реймс Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
14. Брест 1:1 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Анже 1:2 Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Осер 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
19. Нант Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Лион Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 8
Лилль Дэвид Джонатан 6 (2)
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Аяччо Гонсалес Омар II 5
ПСЖ Рамос Серхио 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Гамейро Кевин уходит с поля и его заменяет Томассон Адриен
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      43'
      Игрок команды Анже совершает фол
    • 43'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 43'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      43'
      Беллегард Жан-Рикнер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Фофана Яхья делает важнейший сейв!
    • 42'
      Хорошую попытку сделал Гамейро Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 42'
      Делен Тома из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Страсбург начинает контратаку
    • 41'
      Джику Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Анже 42.3% (52)
    X 45.5% (56)
    Страсбург 12.2% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Анже
    Ничья
    Страсбург
    8.31
    4.32
    2.77
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Анже 1:2 Страсбург онлайн

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    Прогнозы на матч Анже 1:2 Страсбург

    Исход игры
    Анже
    42.3% (52)
    Ничья
    45.5% (56)
    Страсбург
    12.2% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.36% (37)
    Меньше
    68.64% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    74.58% (88)
    Нет
    25.42% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.5% (51)
    2:1 Анже
    19.5% (24)
    1:0 Анже
    19.5% (24)
    1:2 Страсбург
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    0:1 Страсбург
    1.6% (2)
    2:0 Анже
    1.6% (2)
    1:3 Страсбург
    1.6% (2)
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    Анже
    Страсбург
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