Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

41' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

38' Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

37' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Диалло Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Аззеддин Унахи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Г О О О О Л - Блажич Миха уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

33' Хорошую попытку сделал Люка Перрен. Удар в створ, но вратарь начеку

33' Диалло Хабиб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Сиссоко Ибраима из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Менди Батиста тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

31' Ле Маршан Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Анже

30' Диалло Хабиб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Дагба Колин из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Сиссоко Ибраима навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Сиссоко Ибраима создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Страсбург

27' Бенталеб Набиль не смог попасть в створ ударом издали

27' Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.

26' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Страсбург

25' Думбия Сулейман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Аззеддин Унахи пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

19' Оооо... вот это был удар! Абдалла Сима должен был забить с этой позиции.

19' Хорошую попытку сделал Абдалла Сима. Удар в створ, но вратарь начеку

19' Буфаль Софьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Буфаль Софьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Судья сигнализирует, что Абдалла Сима из команды Анже поставил подножку. Пострадал Люка Перрен

13' Буфаль Софьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Г О О О О Л - Эну Адриен забивает с левой ноги!

11' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Абдалла Сима наказан за толчок Делен Тома

9' Делен Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Г О О О О Л - Гамейро Кевин левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

7' Сиссоко Ибраима навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Беллегард Жан-Рикнер нанес удар головой, но Yahia Fofana спокойно отбил мяч.

7' Дагба Колин из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Хорошую попытку сделал Диалло Хабиб . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Делен Тома из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Страсбург

1' Валери Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Анже начинает с центра поля