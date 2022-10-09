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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Анже
2:3
Конец матча
Страсбург
0'
0:1
7' Гол
Гамейро Кевин
1:1
11' Гол
Эну Адриен
32' Желтая карточка
Менди Батиста
1:2
33' Гол в свои ворота
Блажич Миха
1:3
57' Гол
Диалло Хабиб
2:3
88' Гол
Блажич Миха
90' Желтая карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль
90'+5

Ход матча

7'
0:1
Гамейро Кевин
(Беллегард Жан-Рикнер)
11'
Эну Адриен
(Буфаль Софьян)
1:1
32'
Менди Батиста
 
33'
1:2
Блажич Миха
46'
 
Томассон Адриен
Гамейро Кевин
57'
1:3
Диалло Хабиб
66'
Салама Амин
Сима Абдалла
 
66'
Амаду Ибраим
Менди Батиста
 
66'
Абделли Химад
Унаи Аззедин
 
75'
 
Пьер-Габриэль Ронаэль
Дагба Колин
76'
 
Диарра Хабиб
Сиссоко Ибраима
80'
 
Льенар Димитри
Делен Тома
85'
Тиуб Сада
Эну Адриен
 
86'
Бамба Абдулайе
Валери Ян
 
88'
Блажич Миха
2:3
90'
 
Пьер-Габриэль Ронаэль

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Анже 42.3% (52)
X 45.5% (56)
Страсбург 12.2% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Фофана
Яхья
94
Валери
Ян
22
Унтонджи
Седрик
5
Блажич
Миха
3
Думбия
Сулейман
8
Унаи
Аззедин
2
Менди
Батиста
6
Бенталеб
Набиль
7
Буфаль
Софьян
19
Сима
Абдалла
23
Эну
Адриен
1
Селс
Матц
24
Джику
Александр
5
Перрен
Люка
23
Ле
Маршан
Максим
2
Дагба
Колин
3
Делен
Тома
27
Сиссоко
Ибраима
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
9
Гамейро
Кевин
20
Диалло
Хабиб
Анже
4-4-2
Страсбург
3-5-2

История личных встреч

Анже
Страсбург

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
2:2
К
2:0
Л2
1:2
Л2
0:0
Л2
2:0
Л2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 3 (2) 0.3
Эну Адриен 3 0.3
Дьони Лои 2 0.2
Салама Амин 1 0.1
Блажич Миха 1 0.1
Бенталеб Набиль 1 0.1
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 5 (1) 0.5
Гамейро Кевин 2 0.2
Джику Александр 1 0.1
Ажорк Людовик 1 (1) 0.1
Томассон Адриен 0 0
Прчич Саньин 0 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 0
Делен Тома 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 4 1
Буфаль Софьян 2 1
Шабанович Халид 1 1
Унтонджи Седрик 2 0
Тиуб Сада 2 0
Бамба Абдулайе 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Дьони Лои 1 0
Фофана Яхья 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 2 1
Жюльен Стефан 2 1
Ньямси Жерзино 1 1
Джику Александр 2 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Прчич Саньин 0 1
Селс Матц 1 0
Томассон Адриен 1 0
Аолу Жан-Эде 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Делен Тома 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
23%
2
25%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
3
23%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
4
31%
2
22%
61-75
2
15%
1
11%
76-90

Пропущено

22
15
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
5
23%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
5
23%
4
27%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
3
14%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0
Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0
Страсбург
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1
Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 10 8 1 1 21 - 14 25
3. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
4. Ланс Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
5. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Ренн 1:0 Заявка 10 5 3 2 18 - 9 18
7. Клермон Заявка 10 5 1 4 14 - 15 16
8. Лион Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
9. Лилль Заявка 9 4 1 4 17 - 18 13
10. Тулуза Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
11. Монпелье Заявка 10 4 0 6 21 - 21 12
12. Труа Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
13. Ницца Заявка 10 3 2 5 9 - 13 11
14. Реймс Заявка 10 1 5 4 12 - 19 8
15. Страсбург Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
16. Анже Заявка 10 2 2 6 11 - 24 8
17. Осер Заявка 10 2 2 6 10 - 22 8
18. Нант 0:1 Заявка 10 1 4 5 9 - 16 7
19. Аяччо Заявка 10 2 1 7 7 - 15 7
20. Брест Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Лорьян Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. Ренн 1:0 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
6. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
9. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
10. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
11. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
12. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
6. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9. Ренн 1:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Аяччо Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
12. Реймс Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
18. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Нант 0:1 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
20. Лион Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Лилль Дэвид Джонатан 6 (2)
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Аяччо Гонсалес Омар II 5
ПСЖ Рамос Серхио 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 92'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    92'
    Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Селс Матц делает важнейший сейв!
  • 91'
    Хорошую попытку сделал Думбия Сулейман. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 91'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Фол, нарушение
    90'
    Джику Александр из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Абделли Химад пострадал.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Анже 42.3% (52)
    X 45.5% (56)
    Страсбург 12.2% (15)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Анже 2:3 Страсбург

    Исход игры
    Анже
    42.3% (52)
    Ничья
    45.5% (56)
    Страсбург
    12.2% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.36% (37)
    Меньше
    68.64% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    74.58% (88)
    Нет
    25.42% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.5% (51)
    2:1 Анже
    19.5% (24)
    1:0 Анже
    19.5% (24)
    1:2 Страсбург
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    0:1 Страсбург
    1.6% (2)
    2:0 Анже
    1.6% (2)
    1:3 Страсбург
    1.6% (2)
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