Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Хорошую попытку сделал Эну Адриен . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Игрок команды Анже совершает фол

43' Удар от ворот произведет Анже

43' Беллегард Жан-Рикнер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Хорошую попытку сделал Гамейро Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Джику Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

38' Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

37' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Диалло Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Аззеддин Унахи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Г О О О О Л - Блажич Миха уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

33' Хорошую попытку сделал Люка Перрен. Удар в створ, но вратарь начеку

33' Диалло Хабиб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Сиссоко Ибраима из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Менди Батиста тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

31' Ле Маршан Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Анже

30' Диалло Хабиб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Дагба Колин из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Сиссоко Ибраима навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Сиссоко Ибраима создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Страсбург

27' Бенталеб Набиль не смог попасть в створ ударом издали

27' Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.

26' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Страсбург

25' Думбия Сулейман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Аззеддин Унахи пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

19' Оооо... вот это был удар! Абдалла Сима должен был забить с этой позиции.

19' Хорошую попытку сделал Абдалла Сима. Удар в створ, но вратарь начеку

19' Буфаль Софьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Буфаль Софьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Судья сигнализирует, что Абдалла Сима из команды Анже поставил подножку. Пострадал Люка Перрен

13' Буфаль Софьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Г О О О О Л - Эну Адриен забивает с левой ноги!

11' Буфаль Софьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Абдалла Сима наказан за толчок Делен Тома

9' Делен Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Г О О О О Л - Гамейро Кевин левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

7' Сиссоко Ибраима навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Беллегард Жан-Рикнер нанес удар головой, но Yahia Fofana спокойно отбил мяч.

7' Дагба Колин из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Хорошую попытку сделал Диалло Хабиб . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Делен Тома из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Страсбург

1' Валери Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Анже начинает с центра поля