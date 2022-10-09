Тур: 10. Стадион: Раймон Копа. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
0:1
7' ГолГамейро Кевин
1:1
11' ГолЭну Адриен
32' Желтая карточкаМенди Батиста
1:2
33' Гол в свои воротаБлажич Миха
1:3
57' ГолДиалло Хабиб
2:3
88' ГолБлажич Миха
90' Желтая карточкаПьер-Габриэль Ронаэль
90'+5
Ход матча
7'
11'
1:1
32'
33'
1:2
57'
1:3
85'
88'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
3 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 7
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
30
Фофана
Яхья
94
Валери
Ян
19
Сима
Абдалла
23
Эну
Адриен
14
Прчич
Саньин
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
-
94 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сима АбдаллаНападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Четти ИльесЗащитник
-
17 Амаду ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Салама АминПолузащитник
-
92 Тиуб СадаНападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
-
38 Жан ДэниНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Анже
Страсбург
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|3 (2)
|0.3
|Эну Адриен
|3
|0.3
|Дьони Лои
|2
|0.2
|Салама Амин
|1
|0.1
|Блажич Миха
|1
|0.1
|Бенталеб Набиль
|1
|0.1
|Тиуб Сада
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|5 (1)
|0.5
|Гамейро Кевин
|2
|0.2
|Джику Александр
|1
|0.1
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.1
|Томассон Адриен
|0
|0
|Прчич Саньин
|0
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|4
|1
|Буфаль Софьян
|2
|1
|Шабанович Халид
|1
|1
|Унтонджи Седрик
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Думбия Сулейман
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|2
|1
|Жюльен Стефан
|2
|1
|Ньямси Жерзино
|1
|1
|Джику Александр
|2
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Прчич Саньин
|0
|1
|Селс Матц
|1
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Аолу Жан-Эде
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Дукуре Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
23%
2
25%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
3
23%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
4
31%
2
22%
61-75
2
15%
1
11%
76-90
Пропущено
22
15
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
5
23%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
5
23%
4
27%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
3
14%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0
Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0
Страсбург
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1
Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Лорьян
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 14
|25
|3.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|4.
|Ланс
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 7
|21
|5.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Ренн
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|7.
|Клермон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 15
|16
|8.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 12
|14
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 18
|13
|10.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|11.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|21 - 21
|12
|12.
|Труа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 21
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 19
|8
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|16.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 24
|8
|17.
|Осер
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|18.
|Нант
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|19.
|Аяччо
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 15
|7
|20.
|Брест
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|5.
|Ренн
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|7.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 9
|9
|9.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|11.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Нант
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 1
|16
|2.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|6.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|9.
|Ренн
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Аяччо
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|12.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|13.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|12 - 11
|3
|18.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|19.
|Нант
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
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|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6 (2)
|Ланс
|Сотока Флориан
|7 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|5
|ПСЖ
|Рамос Серхио
|1 3
Прогнозы на матч Анже 2:3 Страсбург
Исход игры
Анже
42.3% (52)
Ничья
45.5% (56)
Страсбург
12.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
31.36% (37)
Меньше
68.64% (81)
Обе команды забьют
Да
74.58% (88)
Нет
25.42% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.5% (51)
2:1 Анже
19.5% (24)
1:0 Анже
19.5% (24)
1:2 Страсбург
4.9% (6)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:1 Страсбург
1.6% (2)
2:0 Анже
1.6% (2)
1:3 Страсбург
1.6% (2)
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