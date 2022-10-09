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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Лилль
 
Позже
Ланс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 125
Лилль 55.2% (69)
X 32% (40)
Ланс 12.8% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Ланс
2.78
3.60
2.89
Все Коэффициенты
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
31
Исмаили
Гонсалвес
28
Гомеш
Андре
21
Андре
Бенжамин
11
Уна
Адам
20
Гомес
Анхель
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
30
Самба
Брис
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
21
Айдара
Массадио
19
Кабо
Джимми
3
Мачадо
Дейвер
26
Абдул-Самед
Салис
8
Фофана
Секо
20
Да
Коста
Давид
Перейра
11
Опенда
Луис
7
Сотока
Флориан
Лилль
4-2-3-1
Ланс
3-4-1-2

История личных встреч

Лилль
Ланс

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
1:2
К
2:2
Л1
1:0
Л1
0:3
Л1
4:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:4
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 6 0.67
Бамба Джонатан 3 0.33
Исмаили Гонсалвес 2 0.22
Андре Бенжамин 1 0.11
Языджи Юсуф 1 0.11
Зедатка Аким 1 0.11
Уна Адам 1 0.11
Гомес Анхель 1 0.11
Джало Тьягу 1 0.11
Кабелла Реми 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 6 (1) 0.67
Опенда Луис 4 0.44
Фофана Секо 2 (1) 0.22
Саид Уэсли 2 0.22
Мачадо Дейвер 1 0.11
Дансо Кевин 1 0.11
Абдул-Самед Салис 1 0.11
Да Коста Давид Перейра 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Кабо Джимми 0 0
Гради Жонатан 0 0
Пореба Лукаш 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Тьягу 4 0
Диаките Бафоде 3 0
Андре Бенжамин 2 0
Фонте Жозе 2 0
Гомес Анхель 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Мартен Жонас 1 0
Гомеш Андре 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 2 0
Сотока Флориан 2 0
Дансо Кевин 2 0
Мачадо Дейвер 0 1
Саид Уэсли 1 0
Кабо Джимми 1 0
Медина Факундо 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Да Коста Давид Перейра 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
38%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
4
33%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Забито

18
17
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
5
28%
1
6%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
3
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
7
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
2
12%
2
29%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
3
18%
2
29%
61-75
3
18%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3
Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2
Ланс
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Ланс - Лион 1:0 Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1
Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 10 8 1 1 21 - 14 25
3. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
4. Ланс Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
5. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Ренн Заявка 10 5 3 2 20 - 9 18
7. Клермон Заявка 10 5 1 4 14 - 15 16
8. Лион Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
9. Лилль Заявка 9 4 1 4 17 - 18 13
10. Тулуза Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
11. Монпелье Заявка 10 4 0 6 21 - 21 12
12. Труа Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
13. Ницца Заявка 10 3 2 5 9 - 13 11
14. Реймс Заявка 10 1 5 4 12 - 19 8
15. Страсбург Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
16. Анже Заявка 10 2 2 6 11 - 24 8
17. Осер Заявка 10 2 2 6 10 - 22 8
18. Аяччо Заявка 10 2 1 7 7 - 15 7
19. Нант Заявка 10 1 4 5 9 - 18 7
20. Брест Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Лорьян Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. Ренн Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
6. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
9. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
10. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
11. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
12. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
6. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Аяччо Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
12. Реймс Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
18. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Нант Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Лион Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Лилль Дэвид Джонатан 6 (2)
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Аяччо Гонсалес Омар II 5
ПСЖ Рамос Серхио 1 3
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - Ланс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2022, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Летексье Франсуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 125
Лилль 55.2% (69)
X 32% (40)
Ланс 12.8% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Ланс
2.78
3.60
2.89
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лилль - Ланс онлайн

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Прогнозы на матч Лилль - Ланс

Исход игры
Лилль
55.2% (69)
Ничья
32% (40)
Ланс
12.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
45.76% (54)
Меньше
54.24% (64)
Обе команды забьют
Да
75.42% (89)
Нет
24.58% (29)
Популярный счёт
2:1 Лилль
32% (40)
1:1 Ничья
28% (35)
2:0 Лилль
10.4% (13)
1:0 Лилль
8.8% (11)
1:2 Ланс
7.2% (9)
0:1 Ланс
3.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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