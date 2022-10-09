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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Лилль
1:0
Конец матча
Ланс
0'
4' Желтая карточка
Кабо Джимми
14' Желтая карточка
Фонте Жозе
0:0
15' Не забитый пенальти
Сотока Флориан
36' Желтая карточка
Медина Факундо
37' Желтая карточка
Гомеш Андре
39' Желтая карточка
Андре Бенжамин
43' Желтая карточка
Айдара Массадио
1:0
44' Пенальти
Дэвид Джонатан
53' Желтая карточка
Мачадо Дейвер
90' Желтая карточка
Франковски Пшемыслав
90'+8

Ход матча

4'
 
Кабо Джимми
14'
Фонте Жозе
 
15'
0:0
Сотока Флориан
36'
 
Медина Факундо
37'
Гомеш Андре
 
39'
Андре Бенжамин
 
43'
 
Айдара Массадио
44'
Дэвид Джонатан
1:0
53'
 
Мачадо Дейвер
61'
 
Франковски Пшемыслав
Кабо Джимми
61'
 
Саид Уэсли
Да Коста Давид Перейра
68'
 
Клод-Морис Алексис
Сотока Флориан
74'
Веа Тимоти
Бамба Джонатан
 
74'
Балеба Карлос
Гомеш Андре
 
77'
 
Боура Исмаэль
Мачадо Дейвер
77'
 
Букса Адам
Айдара Массадио
85'
Мартен Жонас
Гомес Анхель
 
90'
 
Франковски Пшемыслав

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 9
  • 0 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Лилль 55.2% (69)
X 32% (40)
Ланс 12.8% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
28
Гомеш
Андре
11
Уна
Адам
20
Гомес
Анхель
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
30
Самба
Брис
21
Айдара
Массадио
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
19
Кабо
Джимми
3
Мачадо
Дейвер
26
Абдул-Самед
Салис
8
Фофана
Секо
7
Сотока
Флориан
20
Да
Коста
Давид
Перейра
11
Опенда
Луис
Лилль
4-2-3-1
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

Лилль
Ланс

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
1:2
К
2:2
Л1
1:0
Л1
0:3
Л1
4:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:4
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 7 (1) 0.7
Бамба Джонатан 3 0.3
Исмаили Гонсалвес 2 0.2
Андре Бенжамин 1 0.1
Языджи Юсуф 1 0.1
Зедатка Аким 1 0.1
Уна Адам 1 0.1
Гомес Анхель 1 0.1
Джало Тьягу 1 0.1
Кабелла Реми 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 6 (1) 0.6
Опенда Луис 4 0.4
Фофана Секо 2 (1) 0.2
Саид Уэсли 2 0.2
Мачадо Дейвер 1 0.1
Дансо Кевин 1 0.1
Абдул-Самед Салис 1 0.1
Да Коста Давид Перейра 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Кабо Джимми 0 0
Гради Жонатан 0 0
Пореба Лукаш 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Тьягу 4 0
Андре Бенжамин 3 0
Фонте Жозе 3 0
Диаките Бафоде 3 0
Гомеш Андре 2 0
Гомес Анхель 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Мартен Жонас 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мачадо Дейвер 1 1
Кабо Джимми 2 0
Гради Жонатан 2 0
Сотока Флориан 2 0
Дансо Кевин 2 0
Медина Факундо 2 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Да Коста Давид Перейра 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
3
33%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

11
3
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
67%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
4
33%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Забито

19
17
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
5
26%
1
6%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
4
21%
2
12%
31-45
3
16%
2
12%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
3
16%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
8
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
2
12%
3
38%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
3
18%
2
25%
61-75
3
18%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3
Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2
Ланс
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Ланс - Лион 1:0 Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1
Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 10 8 1 1 21 - 14 25
3. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
4. Ланс Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
5. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Ренн Заявка 10 5 3 2 20 - 9 18
7. Лилль Заявка 10 5 1 4 18 - 18 16
8. Клермон Заявка 10 5 1 4 14 - 15 16
9. Лион Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
10. Тулуза Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
11. Монпелье Заявка 10 4 0 6 21 - 21 12
12. Труа Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
13. Ницца Заявка 10 3 2 5 9 - 13 11
14. Реймс Заявка 10 1 5 4 12 - 19 8
15. Страсбург Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
16. Анже Заявка 10 2 2 6 11 - 24 8
17. Осер Заявка 10 2 2 6 10 - 22 8
18. Аяччо Заявка 10 2 1 7 7 - 15 7
19. Нант Заявка 10 1 4 5 9 - 18 7
20. Брест Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Лорьян Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. Ренн Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
6. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
9. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
10. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
11. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
12. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
6. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
9. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Аяччо Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
12. Реймс Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
18. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Нант Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Лион Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Лилль Дэвид Джонатан 8 (2)
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Аяччо Гонсалес Омар II 5
ПСЖ Рамос Серхио 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лилль вырывает победу
  • 98'
    Дэвид Джонатан из команды Лилль сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Лилль: 45%, Ланс: 55%.
  • 98'
    Андре Бенжамин из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    97'
    Судья сигнализирует, что Исмаили Гонсалвес из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Саид Уэсли
  • 97'
    Ланс начинает контратаку
  • 97'
    Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Балеба Карлос выиграл воздушное противоборство у Саид Уэсли.
  • 96'
    Букса Адам нанес удар головой, но Лукас Шевалье спокойно отбил мяч.
  • 96'
    Букса Адам выиграл воздушное противоборство у Уна Адам.
  • 96'
    Игрок из команды Ланс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 96'
    Клод-Морис Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: Лилль: 45%, Ланс: 55%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Балеба Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 95'
      Букса Адам выиграл воздушное противоборство у Балеба Карлос.
    • 95'
      Игрок из команды Ланс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 95'
      Дансо Кевин выиграл воздушное противоборство у Веа Тимоти.
    • 94'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 94'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 94'
      Оооо... вот это был удар! Веа Тимоти должен был забить с этой позиции.
    • 94'
      Веа Тимоти оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 94'
      Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 94'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Лилль имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Контроль мяча: Лилль: 48%, Ланс: 52%.
    • 49'
      Кабо Джимми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Ланс пытается что-то создать.
    • Офсайд
      48'
      Опенда Луис из команды Ланс в офсайде
    • 47'
      Самба Брис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Лилль начинает контратаку
    • 47'
      Фонте Жозе успешно блокирует удар.
    • 47'
      Сотока Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Кабо Джимми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Фонте Жозе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Контроль мяча: Лилль: 48%, Ланс: 52%.
    • Описание гола
      44'
      'Г О О О О О Л - Дэвид Джонатан из команды Лилль забивает с пенальти! Он пробил правой. Брис Самба был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • Желтая карточка
      43'
      Айдара Массадио получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      43'
      ПЕНАЛЬТИ! - Айдара Массадио дергает за футболку соперника (это был Андре Бенжамин) и рефери назначает пенальти!
    • Фол, нарушение
      43'
      Медина Факундо фолит на сопернике
    • Угловой
      43'
      Уна Адам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Лилль начинает контратаку
    • 42'
      Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Кабо Джимми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Гомес Анхель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      41'
      Кабо Джимми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Андре Бенжамин из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      41'
      Кабо Джимми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Джало Тьягу из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Ланс начинает контратаку
    • 40'
      Опенда Луис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Лилль: 49%, Ланс: 51%.
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Гомес Анхель из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Абдул-Самед Салис
    • 39'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Желтая карточка
      39'
      Судья подбегает и показывает Андре Бенжамин из команды Лилль отложенную желтую карточку за фол.
    • Офсайд
      38'
      Опенда Луис из команды Ланс в офсайде
    • 38'
      Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Желтая карточка
      37'
      Гомеш Андре из команды Лилль предупрежден после нескольких фолов.
    • Фол, нарушение
      37'
      Гомеш Андре фолит на сопернике
    • 37'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Желтая карточка
      36'
      Медина Факундо получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      36'
      Назначен штрафной. Пострадал Уна Адам, его свалил Медина Факундо.
    • 36'
      Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Андре Бенжамин из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Исмаили Гонсалвес успешно блокирует удар.
    • 36'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Фонте Жозе из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      36'
      Кабо Джимми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Контроль мяча: Лилль: 50%, Ланс: 50%.
    • 35'
      Фонте Жозе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Гомес Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Матч возобновлен
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Гомеш Андре из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Фофана Секо
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Гомеш Андре из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Фофана Секо
    • 33'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 33'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      30'
      Джало Тьягу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Контроль мяча: Лилль: 50%, Ланс: 50%.
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      Дансо Кевин выиграл воздушное противоборство у Джало Тьягу.
    • 29'
      Самба Брис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      29'
      Гомес Анхель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Айдара Массадио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Мачадо Дейвер из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Диаките Бафоде
    • 27'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Уна Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Айдара Массадио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Лилль: 49%, Ланс: 51%.
    • 25'
      Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Исмаили Гонсалвес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Ланс начинает контратаку
    • 24'
      Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Фонте Жозе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Гомеш Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Ланс начинает контратаку
    • 23'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 22'
      Фонте Жозе выиграл воздушное противоборство у Опенда Луис.
    • 22'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Джало Тьягу из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Медина Факундо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
    • 21'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Лилль: 47%, Ланс: 53%.
    • 20'
      Айдара Массадио выиграл воздушное противоборство у Гомес Анхель.
    • Фол, нарушение
      19'
      Давид Коста наказан за толчок Андре Бенжамин
    • 19'
      Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Хорошую попытку сделал Опенда Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 18'
      Диаките Бафоде из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      18'
      Кабо Джимми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Матч возобновлен
    • 17'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 17'
      Исмаили Гонсалвес из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Давид Коста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Андре Бенжамин из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Фонте Жозе успешно блокирует удар.
    • 16'
      Дансо Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Джало Тьягу из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      16'
      Кабо Джимми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Джало Тьягу ослабляет давление, выбив мяч.
    • Описание гола
      15'
      ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Сотока Флориан из команды Ланс пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
    • 15'
      Контроль мяча: Лилль: 51%, Ланс: 49%.
    • 14'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Желтая карточка
      14'
      Фонте Жозе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      14'
      ПЕНАЛЬТИ - Фонте Жозе из команды Лилль привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Мачадо Дейвер.
    • 14'
      Давид Коста создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Ланс начинает контратаку
    • 13'
      Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 13'
      О, нет. Из многообещающей позиции Сотока Флориан из команды Ланс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 13'
      Джало Тьягу из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      13'
      Кабо Джимми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Диаките Бафоде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Опенда Луис из команды Ланс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 11'
      Кабо Джимми из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      11'
      Гомеш Андре наказан за толчок Абдул-Самед Салис
    • 11'
      Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Лилль: 58%, Ланс: 42%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Абдул-Самед Салис из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Гомеш Андре
    • 9'
      Фонте Жозе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Айдара Массадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Дансо Кевин успешно блокирует удар.
    • 8'
      Гомеш Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Айдара Массадио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Лилль начинает контратаку
    • 8'
      Фонте Жозе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Фофана Секо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      7'
      Фонте Жозе наказан за толчок Опенда Луис
    • Фол, нарушение
      7'
      Дэвид Джонатан наказан за толчок Дансо Кевин
    • 6'
      Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Кабо Джимми из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
    • 5'
      Контроль мяча: Лилль: 42%, Ланс: 58%.
    • Желтая карточка
      4'
      Кабо Джимми получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      4'
      Безумный фол. Кабо Джимми грубо играет против соперника. Пострадал Дэвид Джонатан
    • 4'
      Фонте Жозе из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Кабо Джимми выиграл воздушное противоборство у Гомес Анхель.
    • 4'
      Бамба Джонатан из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Кабо Джимми из команды Ланс разыграл угловой с левого угла.
    • 4'
      Джало Тьягу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Гомес Анхель из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Давид Коста
    • 3'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Гомеш Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 2'
      Матч возобновлен
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Кабо Джимми ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      1'
      Сотока Флориан наказан за толчок Гомеш Андре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Лилль 55.2% (69)
    X 32% (40)
    Ланс 12.8% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Лилль 1:0 Ланс

    Исход игры
    Лилль
    55.2% (69)
    Ничья
    32% (40)
    Ланс
    12.8% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.76% (54)
    Меньше
    54.24% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    75.42% (89)
    Нет
    24.58% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    32% (40)
    1:1 Ничья
    28% (35)
    2:0 Лилль
    10.4% (13)
    1:0 Лилль
    8.8% (11)
    1:2 Ланс
    7.2% (9)
    0:1 Ланс
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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