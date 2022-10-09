Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Лилль имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Кабо Джимми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Кабо Джимми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Фонте Жозе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' 'Г О О О О О Л - Дэвид Джонатан из команды Лилль забивает с пенальти! Он пробил правой. Брис Самба был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

43' Айдара Массадио получил желтую карточку от судьи

43' Уна Адам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Кабо Джимми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' Кабо Джимми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Кабо Джимми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Судья подбегает и показывает Андре Бенжамин из команды Лилль отложенную желтую карточку за фол.

38' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Медина Факундо получил желтую карточку от судьи

36' Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Кабо Джимми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Гомес Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Удар от ворот произведет Ланс

33' Матч возобновлен

30' Джало Тьягу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Гомес Анхель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Уна Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Гомеш Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Давид Коста наказан за толчок Андре Бенжамин

19' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Хорошую попытку сделал Опенда Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Кабо Джимми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Давид Коста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Кабо Джимми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Сотока Флориан из команды Ланс пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.

14' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

14' Фонте Жозе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

14' Давид Коста создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Лилль

13' О, нет. Из многообещающей позиции Сотока Флориан из команды Ланс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

13' Кабо Джимми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Кабо Джимми из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

9' Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

8' Айдара Массадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Фонте Жозе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Кабо Джимми получил желтую карточку от судьи

3' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Гомеш Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лилль начинает с центра поля