Тур: 10. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Летексье Франсуа
0'
4' Желтая карточкаКабо Джимми
14' Желтая карточкаФонте Жозе
0:0
15' Не забитый пенальтиСотока Флориан
36' Желтая карточкаМедина Факундо
37' Желтая карточкаГомеш Андре
39' Желтая карточкаАндре Бенжамин
43' Желтая карточкаАйдара Массадио
1:0
44' ПенальтиДэвид Джонатан
53' Желтая карточкаМачадо Дейвер
90' Желтая карточкаФранковски Пшемыслав
90'+8
Ход матча
4'
14'
15'
0:0
36'
37'
39'
43'
44'
1:0
53'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 9
-
0 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
30
Шевалье
Люка
28
Гомеш
Андре
11
Уна
Адам
20
Гомес
Анхель
30
Самба
Брис
19
Кабо
Джимми
11
Опенда
Луис
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Гомеш АндреПолузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Зедатка АкимЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кабелла РемиНападающий
-
22 Веа ТимотиНападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кабо ДжиммиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Опенда ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
-
35 Лувеу АдриенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лилль
Ланс
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|7 (1)
|0.7
|Бамба Джонатан
|3
|0.3
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.2
|Андре Бенжамин
|1
|0.1
|Языджи Юсуф
|1
|0.1
|Зедатка Аким
|1
|0.1
|Уна Адам
|1
|0.1
|Гомес Анхель
|1
|0.1
|Джало Тьягу
|1
|0.1
|Кабелла Реми
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотока Флориан
|6 (1)
|0.6
|Опенда Луис
|4
|0.4
|Фофана Секо
|2 (1)
|0.2
|Саид Уэсли
|2
|0.2
|Мачадо Дейвер
|1
|0.1
|Дансо Кевин
|1
|0.1
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.1
|Да Коста Давид Перейра
|0
|0
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Кабо Джимми
|0
|0
|Гради Жонатан
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Тьягу
|4
|0
|Андре Бенжамин
|3
|0
|Фонте Жозе
|3
|0
|Диаките Бафоде
|3
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Гомес Анхель
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Мартен Жонас
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мачадо Дейвер
|1
|1
|Кабо Джимми
|2
|0
|Гради Жонатан
|2
|0
|Сотока Флориан
|2
|0
|Дансо Кевин
|2
|0
|Медина Факундо
|2
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
3
33%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
11
3
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
67%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
4
33%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Забито
19
17
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
5
26%
1
6%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
4
21%
2
12%
31-45
3
16%
2
12%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
3
16%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
8
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
2
12%
3
38%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
3
18%
2
25%
61-75
3
18%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3
Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2
Ланс
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Ланс - Лион 1:0 Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1
Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Лорьян
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 14
|25
|3.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|4.
|Ланс
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|5.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 9
|18
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 18
|16
|8.
|Клермон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 15
|16
|9.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 12
|14
|10.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|11.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|21 - 21
|12
|12.
|Труа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 21
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 19
|8
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|16.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 24
|8
|17.
|Осер
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|18.
|Аяччо
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 15
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 18
|7
|20.
|Брест
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|5.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|7.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 9
|9
|10.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|11.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|12.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 1
|16
|2.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|6.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Ланс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Аяччо
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|12.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|13.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|12 - 11
|3
|18.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|19.
|Нант
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|8 (2)
|Ланс
|Сотока Флориан
|7 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|5
|ПСЖ
|Рамос Серхио
|1 3
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Ланс
Исход игры
Лилль
55.2% (69)
Ничья
32% (40)
Ланс
12.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
45.76% (54)
Меньше
54.24% (64)
Обе команды забьют
Да
75.42% (89)
Нет
24.58% (29)
Популярный счёт
2:1 Лилль
32% (40)
1:1 Ничья
28% (35)
2:0 Лилль
10.4% (13)
1:0 Лилль
8.8% (11)
1:2 Ланс
7.2% (9)
0:1 Ланс
3.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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