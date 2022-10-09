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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Ренн
1:0
Первый тайм: 28'
Нант
0'
1:0
27' Гол
Гуйри Амин

Ход матча

27'
Гуйри Амин
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 123
Ренн 85.4% (105)
X 13% (16)
Нант 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Нант
6.45
4.60
6.50
Все Коэффициенты
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
2
Родон
Джо
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
80
Шека
20
Тэт
Флавьен
7
Террье
Мартен
19
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
8
Мутуссами
Самуэль
10
Блас
Людовик
31
Мохамед
Мостафа
27
Саймон
Мозес
Ренн
4-4-2
Нант
4-3-3

История личных встреч

Ренн
Нант

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

24 матча

50%
37.5%
12.5%
12 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
62.5%
20.8%
4 победы 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
12 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
1:0
Л1
0:1
КЛ
2:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:3
ТМС
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 4 0.4
Лаборд Гаэтан 2 0.2
Гуйри Амин 2 0.2
Мюинга Арно 1 0.1
Тэт Флавьен 1 0.1
Сантамария Батист 1 0.1
Родон Джо 1 0.1
Сулемана Камалдин 1 0.1
Теате Артур 1 0.1
Аблин Маттис 1 0.1
Дуэ Дезире 1 0.1
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Буриго Бенжамен 0 0
Траоре Амари 0 0
Майер Ловро 0 0
Баде Луак 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 3 0.3
Мохамед Мостафа 2 0.2
Гессан Эванн 1 0.1
Ганаго Игнатиус 1 0.1
Блас Людовик 1 (1) 0.1
Жиротто Андрей 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 3 0
Дуэ Дезире 3 0
Сален Ромен 1 1
Сантамария Батист 2 0
Родон Джо 2 0
Теате Артур 2 0
Угочукву Лесли 0 1
Манданда Стив 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Майер Ловро 1 0
Гуйри Амин 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Bruno Genesio 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 1 1
Жиротто Андрей 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Сиссоко Мусса 1 0
Паллуа Николя 1 0
Аппиа Деннис 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Саймон Мозес 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
4
80%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
2
50%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
4
57%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

17
9
3 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
29%
29%
2
22%
46-60
4
24%
1
11%
61-75
5
29%
29%
4
44%
76-90

Пропущено

9
15
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
11%
3
20%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
4
44%
4
27%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2
Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1
Нант
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0
Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 10 8 1 1 21 - 14 25
3. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
4. Ланс Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
5. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Ренн 1:0 Заявка 10 5 3 2 18 - 9 18
7. Клермон Заявка 10 5 1 4 14 - 15 16
8. Лион Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
9. Лилль Заявка 9 4 1 4 17 - 18 13
10. Тулуза Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
11. Монпелье Заявка 10 4 0 6 21 - 21 12
12. Труа Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
13. Ницца Заявка 10 3 2 5 9 - 13 11
14. Реймс Заявка 10 1 5 4 12 - 19 8
15. Страсбург Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
16. Анже Заявка 10 2 2 6 11 - 24 8
17. Осер Заявка 10 2 2 6 10 - 22 8
18. Нант 0:1 Заявка 10 1 4 5 9 - 16 7
19. Аяччо Заявка 10 2 1 7 7 - 15 7
20. Брест Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Лорьян Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. Ренн 1:0 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
6. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
9. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
10. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
11. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
12. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
6. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9. Ренн 1:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Аяччо Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
12. Реймс Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
18. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Нант 0:1 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
20. Лион Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Лилль Дэвид Джонатан 6 (2)
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Аяччо Гонсалес Омар II 5
ПСЖ Рамос Серхио 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 32'
    Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 31'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 31'
    Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 31'
    Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 30'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Нант: 36%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 23'
      Террье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 23'
      Тэт Флавьен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 21'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Нант контролирует мяч.
    • 21'
      Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Мохамед Мостафа выиграл воздушное противоборство у Родон Джо.
    • 20'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Мерлин Квентин выиграл воздушное противоборство у Буриго Бенжамен.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 61%, Нант: 39%.
    • 19'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Шека выиграл воздушное противоборство у Сиссоко Мусса.
    • 19'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 18'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 18'
      Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Нант пытается что-то создать.
    • 17'
      Аппиа Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Мерлин Квентин из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      15'
      Адриен Трюффер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 51%, Нант: 49%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Аппиа Деннис из команды Нант опасно и грубо сыграл. Адриен Трюффер пострадал.
    • 14'
      Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Террье Мартен выиграл воздушное противоборство у Аппиа Деннис.
    • 14'
      Сиссоко Мусса из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Матч возобновлен
    • 13'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      12'
      Паллуа Николя наказан за толчок Террье Мартен
    • 12'
      Ренн контролирует мяч.
    • 11'
      Траоре Амари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 51%, Нант: 49%.
    • 10'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Чиривелья Педро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Нант пытается что-то создать.
    • 10'
      Кастеллетто Жан-Шарль выиграл воздушное противоборство у Гуйри Амин.
    • 10'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Аппиа Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      9'
      Кастеллетто Жан-Шарль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      8'
      Гуйри Амин наказан за толчок Кастеллетто Жан-Шарль
    • 8'
      Кастеллетто Жан-Шарль выиграл воздушное противоборство у Гуйри Амин.
    • 7'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 7'
      Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 6'
      Чиривелья Педро из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 6'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
    • 6'
      Нант пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 55%, Нант: 45%.
    • 5'
      Хорошую попытку сделал Тэт Флавьен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Угловой
      5'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
    • 5'
      Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 5'
      Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 5'
      Блас Людовик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Нант пытается что-то создать.
    • 4'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 3'
      Нант контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 3'
      Блас Людовик из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 3'
      Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Ренн контролирует мяч.
    • 1'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Адриен Трюффер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Нант пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Ренн 85.4% (105)
    X 13% (16)
    Нант 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Нант
    6.45
    4.60
    6.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ренн 1:0 Нант онлайн

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    Прогнозы на матч Ренн 1:0 Нант

    Исход игры
    Ренн
    85.4% (105)
    Ничья
    13% (16)
    Нант
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.78% (64)
    Меньше
    46.22% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    63.87% (76)
    Нет
    36.13% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    41.5% (51)
    2:0 Ренн
    17.9% (22)
    1:0 Ренн
    15.4% (19)
    1:1 Ничья
    9.8% (12)
    3:1 Ренн
    7.3% (9)
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