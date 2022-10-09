Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Террье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Тэт Флавьен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

18' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Аппиа Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Матч возобновлен

15' Адриен Трюффер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Аппиа Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Матч возобновлен

9' Кастеллетто Жан-Шарль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Нант

7' Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Ренн

6' Чиривелья Педро из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

6' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем

5' Хорошую попытку сделал Тэт Флавьен . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Ренн

5' Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Блас Людовик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Ренн

3' Блас Людовик из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

3' Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

1' Адриен Трюффер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Нант начинает с центра поля