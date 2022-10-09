Тур: 10. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Батта Флоран
0'
1:0
26' ГолГуйри Амин
61' Желтая карточкаТраоре Амари
2:0
79' ГолТеррье Мартен
3:0
84' ГолДуэ Дезире
88' Красная карточкаРодон Джо
90'+5
Ход матча
26'
1:0
61'
75'
79'
2:0
84'
3:0
88'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
27
Траоре
Амари
80
Шека
20
Тэт
Флавьен
19
Гуйри
Амин
12
Аппиа
Деннис
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 ШекаПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроНападающий
-
28 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Дусе ЛоаннПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ренн
Нант
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
24 матча
50%
37.5%
12.5%
12 побед 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
62.5%
20.8%
4 победы 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
12 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|5
|0.5
|Гуйри Амин
|3
|0.3
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.2
|Дуэ Дезире
|2
|0.2
|Мюинга Арно
|1
|0.1
|Тэт Флавьен
|1
|0.1
|Сантамария Батист
|1
|0.1
|Родон Джо
|1
|0.1
|Сулемана Камалдин
|1
|0.1
|Теате Артур
|1
|0.1
|Аблин Маттис
|1
|0.1
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Майер Ловро
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|3
|0.3
|Мохамед Мостафа
|2
|0.2
|Гессан Эванн
|1
|0.1
|Ганаго Игнатиус
|1
|0.1
|Блас Людовик
|1 (1)
|0.1
|Жиротто Андрей
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Амари
|4
|0
|Родон Джо
|2
|1
|Дуэ Дезире
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Сантамария Батист
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Угочукву Лесли
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Ассиньон Лоренс
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Жиротто Андрей
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Паллуа Николя
|1
|0
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Коршья Себастьен
|1
|0
|Саймон Мозес
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
5
3 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
7%
1
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
6
43%
4
80%
76-90
Пропущено
2
13
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
2
50%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
4
57%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
20
9
4 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
1
5%
1
11%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
25%
2
22%
46-60
4
20%
1
11%
61-75
7
35%
4
44%
76-90
Пропущено
9
18
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
11%
3
17%
1-15
1
11%
5
28%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
2
11%
46-60
4
44%
4
22%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2
Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1
Нант
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0
Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Лорьян
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 14
|25
|3.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|4.
|Ланс
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 7
|21
|5.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 9
|18
|7.
|Клермон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 15
|16
|8.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 12
|14
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 18
|13
|10.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|11.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|21 - 21
|12
|12.
|Труа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 21
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 19
|8
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|16.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 24
|8
|17.
|Осер
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|18.
|Аяччо
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 15
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 18
|7
|20.
|Брест
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|5.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|7.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 9
|9
|9.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|11.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 1
|16
|2.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|6.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Аяччо
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|12.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|13.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|12 - 11
|3
|18.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|19.
|Нант
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
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|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6 (2)
|Ланс
|Сотока Флориан
|7 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|5
|ПСЖ
|Рамос Серхио
|1 3
Прогнозы на матч Ренн 3:0 Нант
Исход игры
Ренн
85.4% (105)
Ничья
13% (16)
Нант
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.78% (64)
Меньше
46.22% (55)
Обе команды забьют
Да
63.87% (76)
Нет
36.13% (43)
Популярный счёт
2:1 Ренн
42.3% (52)
2:0 Ренн
17.9% (22)
1:0 Ренн
15.4% (19)
1:1 Ничья
9.8% (12)
3:1 Ренн
7.3% (9)
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