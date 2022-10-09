Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Desire Doue нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Г О О О О Л - Desire Doue забивает с правой ноги!

Первый тайм

49' Команда Ренн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Ренн

47' Удар от ворот произведет Нант

46' Гуйри Амин из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Сиссоко Мусса наказан за толчок Адриен Трюффер

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Нант

45' Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Нант

40' Оооо... вот это был удар! Гуйри Амин должен был забить с этой позиции.

40' Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Аппиа Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Ренн

36' Чиривелья Педро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Нант

34' Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

33' Удар от ворот произведет Ренн

33' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Мерлин Квентин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Удар от ворот произведет Ренн

32' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Аппиа Деннис выиграл воздушное противоборство у Адриен Трюффер.

26' Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Г О О О О О О Л - Гуйри Амин из команды Ренн с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

26' Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

23' Удар от ворот произведет Нант

23' Террье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Тэт Флавьен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

18' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Аппиа Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Матч возобновлен

15' Адриен Трюффер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Аппиа Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Матч возобновлен

9' Кастеллетто Жан-Шарль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Нант

7' Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Ренн

6' Чиривелья Педро из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

6' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем

5' Хорошую попытку сделал Тэт Флавьен . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Ренн

5' Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Блас Людовик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Ренн

3' Блас Людовик из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

3' Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

1' Адриен Трюффер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Нант начинает с центра поля