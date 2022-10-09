Тур: 31.
0'
1:0
54' ГолТьяго Гальярдо
61' Желтая карточкаBruno Silva II
79' Желтая карточкаTinga I
2:0
90' ГолЭркулес
90'+7
Ход матча
54'
1:0
61'
65'
79'
88'
2
Tinga
I
4
Тити
88
Саша
Лукас
80
Отеро
Ромуло
89
Владимир
13
Kevin
II
14
Raniele
44
Raphael
33
Кортез
Бруно
5
Nonoca
21
Jean
Pyerre
77
Bissoli
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
11 Romarinho3
-
14 Ronald
-
-
-
28 Habraao
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
13 Kevin IIЗащитник
-
14 RanieleЗащитник
-
44 RaphaelЗащитник
-
33 Кортез БруноЗащитник
-
5 NonocaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Jean PyerreПолузащитник
- Полузащитник
-
77 BissoliНападающий
- Запасные игроки
-
25 НатанаэлЗащитник
-
18 Натан РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Бенто ТалесЗащитник
-
16 Клебер ЖанПолузащитник
-
98 Силва ЛукасПолузащитник
-
9 РомулоПолузащитник
-
-
27 Pablo III
-
48 Sarara
-
83 Gledson I
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
История личных встреч
Форталеза
Аваи
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Moises Vieira
|6
|0.19
|Robson IV
|4
|0.13
|Picachu
|4 (1)
|0.13
|Тьяго Гальярдо
|3
|0.1
|Эркулес
|3
|0.1
|Роша Педро
|2
|0.06
|Romarinho3
|2
|0.06
|Juninho Capixaba
|1
|0.03
|Emanuel Britez
|1
|0.03
|Lucas Crispim
|1
|0.03
|Саша Лукас
|1
|0.03
|Jose Welison
|1
|0.03
|Александр Кайо
|1
|0.03
|Habraao
|1
|0.03
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
|Отеро Ромуло
|0
|0
|Tinga I
|0
|0
|Marcelo Conceicao
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Аваи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bissoli
|14 (9)
|0.45
|Мурики Гильерме
|4 (2)
|0.13
|William Pottker
|3 (1)
|0.1
|Родригес Фелипе II
|2
|0.06
|Kevin II
|1
|0.03
|Carlos Eduardo3
|1
|0.03
|Jean Pyerre
|1
|0.03
|Raniele
|1
|0.03
|Chaves Arthur
|1
|0.03
|Натанаэл
|0
|0
|Bruno Silva II
|0
|0
Карточки
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|7
|1
|Robson IV
|6
|0
|Juninho Capixaba
|6
|0
|Ronald
|5
|0
|Romarinho3
|3
|1
|Тьяго Гальярдо
|4
|0
|Jose Welison
|4
|0
|Lucas Crispim
|4
|0
|Marcelo Conceicao
|4
|0
|Фелипе
|2
|1
|Picachu
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Fernando Miguel
|2
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Марсело Бук
|2
|0
|Tinga I
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Роша Педро
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
|David da Hora
|1
|0
|Витор Рикардо
|1
|0
Аваи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Silva II
|12
|1
|Raniele
|9
|0
|Кортез Бруно
|7
|0
|William Pottker
|6
|0
|Брессан Матеус
|5
|0
|Carlos Eduardo3
|5
|0
|Дентиньо
|4
|0
|Bissoli
|4
|0
|Chaves Arthur
|4
|0
|Matheus Galdezani
|3
|0
|Kevin II
|3
|0
|Douglas Friedrich
|1
|1
|Diego Rodrigues de Matos
|1
|1
|Герреро Паоло
|2
|0
|Мурики Гильерме
|2
|0
|Владимир
|2
|0
|Rafael Vaz
|2
|0
|Gledson I
|2
|0
|Клебер Жан
|2
|0
|Nonoca
|2
|0
|Jean Pyerre
|2
|0
|Фрейтас Родригу
|2
|0
|Sarara
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|0
|1
|Копете Джонатан
|1
|0
|Jose Renato
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Бенто Талес
|1
|0
|Lucas Ventura
|1
|0
|Arthur Neves
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
7
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
1
7%
1
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
4
57%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
11
28
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
2
18%
2
7%
1-15
1
9%
3
11%
16-30
4
36%
6
21%
31-45
2
18%
3
11%
46-60
1
9%
5
18%
61-75
1
9%
9
32%
76-90
Забито
19
21
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 11
16 Не забивали 16
4
21%
3
14%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
3
16%
4
19%
46-60
2
11%
7
33%
61-75
3
16%
0
0%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
2
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
7
35%
3
14%
31-45
1
5%
8
38%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
9
45%
5
24%
76-90
Забито
33
28
15 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 16
7 Не забивали 9
5
15%
4
14%
1-15
5
15%
3
11%
16-30
5
15%
8
29%
31-45
5
15%
6
21%
46-60
7
21%
7
25%
61-75
6
18%
0
0%
76-90
Пропущено
31
49
16 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 34
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 26
4
13%
2
4%
1-15
1
3%
4
8%
16-30
11
35%
9
18%
31-45
3
10%
11
22%
46-60
2
6%
9
18%
61-75
10
32%
14
29%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Форталеза - Валледупар 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза 1:1 Гойяс - Форталеза 0:1 Орсомарсо - Форталеза 0:4
Форталеза - Фламенго 3:2 Бояка Чико - Форталеза 0:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:0 Бока Хуниорс Кали - Форталеза 0:0 Флуминенсе - Форталеза 2:1 Форталеза - Барранкилья 3:0 Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3 Леонес - Форталеза 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Форталеза - Бояка Чико 1:0 Форталеза - Коринтианс 1:0 Форталеза - Атлетико Кали 2:0 Форталеза - Мильонариос 2:3 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Сеара - Форталеза 0:1
Аваи
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Аваи - Ботафого Рибейрао 1:2 Аваи - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сан-Паулу - Аваи 4:0 Аваи - Атлетико Минейро 1:0
Аваи - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Жувентуде - Аваи 1:1 Коритиба Парана - Аваи 1:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Аваи - Коринтианс 1:1 Америка Минейро - Аваи 3:1 Аваи - Фламенго 1:2 Сеара - Аваи 1:0 Аваи - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Аваи - Куяба 1:2 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Флуминенсе - Аваи 2:0 Аваи - Форталеза 3:2 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|30
|19
|9
|2
|52 - 20
|66
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|31
|15
|12
|4
|48 - 28
|57
|3.
|Коринтианс
|31
|15
|9
|7
|38 - 30
|54
|4.
|Фламенго
|31
|15
|7
|9
|50 - 29
|52
|5.
|Флуминенсе
|0:2
|31
|15
|6
|10
|48 - 38
|51
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|13
|9
|9
|37 - 36
|48
|7.
|Атлетико Минейро
|0:0
|31
|12
|11
|8
|38 - 32
|47
|8.
|Америка Минейро
|2:0
|31
|13
|6
|12
|29 - 30
|45
|9.
|Ботафого Рибейрао
|31
|12
|7
|12
|32 - 34
|43
|10.
|Форталеза
|31
|11
|8
|12
|32 - 32
|41
|11.
|Сан-Паулу
|30
|9
|13
|8
|41 - 33
|40
|12.
|Ред Булл Брагантино
|1:1
|31
|9
|12
|10
|41 - 40
|39
|13.
|Гойяс
|31
|9
|11
|11
|33 - 40
|38
|14.
|Сантос
|30
|9
|10
|11
|32 - 28
|37
|15.
|Сеара
|0:0
|31
|6
|15
|10
|28 - 32
|33
|16.
|Коритиба Парана
|1:1
|30
|9
|5
|16
|30 - 48
|32
|17.
|Куяба
|31
|7
|9
|15
|23 - 34
|30
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|30
|7
|7
|16
|30 - 47
|28
|19.
|Аваи
|31
|7
|7
|17
|28 - 49
|28
|20.
|Жувентуде
|30
|3
|11
|16
|23 - 53
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|16
|11
|4
|1
|23 - 8
|37
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|10
|5
|1
|33 - 13
|35
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|10
|3
|2
|30 - 11
|33
|4.
|Флуминенсе
|0:2
|16
|10
|2
|4
|31 - 17
|32
|5.
|Фламенго
|15
|9
|3
|3
|31 - 9
|30
|6.
|Коритиба Парана
|1:1
|16
|9
|3
|4
|20 - 13
|30
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|8
|6
|1
|23 - 12
|30
|8.
|Америка Минейро
|2:0
|15
|8
|3
|4
|18 - 13
|27
|9.
|Ред Булл Брагантино
|1:1
|15
|7
|5
|3
|24 - 14
|26
|10.
|Сантос
|15
|7
|4
|4
|23 - 14
|25
|11.
|Сан-Паулу
|15
|6
|5
|4
|25 - 16
|23
|12.
|Атлетико Минейро
|0:0
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|13.
|Аваи
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|15.
|Гойяс
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|16.
|Куяба
|15
|4
|7
|4
|12 - 11
|19
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|18.
|Ботафого Рибейрао
|15
|4
|4
|7
|13 - 15
|16
|19.
|Сеара
|0:0
|16
|3
|7
|6
|15 - 19
|16
|20.
|Жувентуде
|15
|2
|7
|6
|14 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|6
|0
|22 - 9
|33
|2.
|Ботафого Рибейрао
|16
|8
|3
|5
|19 - 19
|27
|3.
|Атлетико Минейро
|0:0
|15
|6
|6
|3
|17 - 16
|24
|4.
|Фламенго
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|5
|7
|3
|15 - 15
|22
|6.
|Форталеза
|16
|6
|2
|8
|18 - 21
|20
|7.
|Флуминенсе
|0:2
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|8.
|Америка Минейро
|2:0
|16
|5
|3
|8
|11 - 17
|18
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|3
|8
|14 - 24
|18
|10.
|Коринтианс
|15
|4
|5
|6
|15 - 22
|17
|11.
|Гойяс
|16
|4
|5
|7
|16 - 24
|17
|12.
|Сеара
|0:0
|15
|3
|8
|4
|13 - 13
|17
|13.
|Сан-Паулу
|15
|3
|8
|4
|16 - 17
|17
|14.
|Ред Булл Брагантино
|1:1
|16
|2
|7
|7
|17 - 26
|13
|15.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|9 - 14
|12
|16.
|Куяба
|16
|3
|2
|11
|11 - 23
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|2
|4
|9
|13 - 29
|10
|18.
|Жувентуде
|15
|1
|4
|10
|9 - 32
|7
|19.
|Аваи
|15
|1
|3
|11
|7 - 28
|6
|20.
|Коритиба Парана
|1:1
|14
|0
|2
|12
|10 - 35
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|17 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|20 (2)
|Аваи
|Bissoli
|23
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|14 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 12
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 10
|Сеара
|Ричардсон
|1 10
|Гойяс
|Бастос Фернандр Феллипе
|10