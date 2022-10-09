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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 31.
Форталеза
2:0
Конец матча
Аваи
0'
1:0
54' Гол
Тьяго Гальярдо
61' Желтая карточка
Bruno Silva II
79' Желтая карточка
Tinga I
2:0
90' Гол
Эркулес
90'+7
16
Fernando
Miguel
2
Tinga
I
4
Тити
19
Emanuel
Britez
29
Juninho
Capixaba
88
Саша
Лукас
8
Александр
Кайо
80
Отеро
Ромуло
10
Lucas
Crispim
21
Moises
Vieira
91
Тьяго
Гальярдо
89
Владимир
13
Kevin
II
14
Raniele
44
Raphael
33
Кортез
Бруно
5
Nonoca
8
Bruno
Silva
II
7
Jose
Renato
21
Jean
Pyerre
19
Silva
Marsinio1
77
Bissoli
Форталеза
4-2-3-1
Аваи
4-2-3-1

История личных встреч

Форталеза
Аваи

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
3:2
СA
1:3
СA
2:0
СB
0:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 6 0.19
Robson IV 4 0.13
Picachu 4 (1) 0.13
Тьяго Гальярдо 3 0.1
Эркулес 3 0.1
Роша Педро 2 0.06
Romarinho3 2 0.06
Juninho Capixaba 1 0.03
Emanuel Britez 1 0.03
Lucas Crispim 1 0.03
Саша Лукас 1 0.03
Jose Welison 1 0.03
Александр Кайо 1 0.03
Habraao 1 0.03
Ромеро Сильвио 0 0
Лима Лукас III 0 0
Отеро Ромуло 0 0
Tinga I 0 0
Marcelo Conceicao 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0
Аваи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bissoli 14 (9) 0.45
Мурики Гильерме 4 (2) 0.13
William Pottker 3 (1) 0.1
Родригес Фелипе II 2 0.06
Kevin II 1 0.03
Carlos Eduardo3 1 0.03
Jean Pyerre 1 0.03
Raniele 1 0.03
Chaves Arthur 1 0.03
Натанаэл 0 0
Bruno Silva II 0 0

Карточки

Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 7 1
Robson IV 6 0
Juninho Capixaba 6 0
Ronald 5 0
Romarinho3 3 1
Тьяго Гальярдо 4 0
Jose Welison 4 0
Lucas Crispim 4 0
Marcelo Conceicao 4 0
Фелипе 2 1
Picachu 3 0
Лима Лукас III 3 0
Fernando Miguel 2 0
Саша Лукас 2 0
Марсело Бук 2 0
Tinga I 2 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
Эркулес 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Роша Педро 1 0
Ландасури Антони 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
David da Hora 1 0
Витор Рикардо 1 0
Аваи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Silva II 12 1
Raniele 9 0
Кортез Бруно 7 0
William Pottker 6 0
Брессан Матеус 5 0
Carlos Eduardo3 5 0
Дентиньо 4 0
Bissoli 4 0
Chaves Arthur 4 0
Matheus Galdezani 3 0
Kevin II 3 0
Douglas Friedrich 1 1
Diego Rodrigues de Matos 1 1
Герреро Паоло 2 0
Мурики Гильерме 2 0
Владимир 2 0
Rafael Vaz 2 0
Gledson I 2 0
Клебер Жан 2 0
Nonoca 2 0
Jean Pyerre 2 0
Фрейтас Родригу 2 0
Sarara 2 0
Родригес Фелипе II 0 1
Копете Джонатан 1 0
Jose Renato 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Бенто Талес 1 0
Lucas Ventura 1 0
Arthur Neves 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
7
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
1
7%
1
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
4
57%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

11
28
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
2
18%
2
7%
1-15
1
9%
3
11%
16-30
4
36%
6
21%
31-45
2
18%
3
11%
46-60
1
9%
5
18%
61-75
1
9%
9
32%
76-90

Забито

19
21
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 11
16 Не забивали 16
4
21%
3
14%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
3
16%
4
19%
46-60
2
11%
7
33%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
2
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
7
35%
3
14%
31-45
1
5%
8
38%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
9
45%
5
24%
76-90

Забито

33
28
15 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 16
7 Не забивали 9
5
15%
4
14%
1-15
5
15%
3
11%
16-30
5
15%
8
29%
31-45
5
15%
6
21%
46-60
7
21%
7
25%
61-75
6
18%
0
0%
76-90

Пропущено

31
49
16 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 34
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 26
4
13%
2
4%
1-15
1
3%
4
8%
16-30
11
35%
9
18%
31-45
3
10%
11
22%
46-60
2
6%
9
18%
61-75
10
32%
14
29%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Форталеза - Валледупар 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза 1:1 Гойяс - Форталеза 0:1 Орсомарсо - Форталеза 0:4
Форталеза - Фламенго 3:2 Бояка Чико - Форталеза 0:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:0 Бока Хуниорс Кали - Форталеза 0:0 Флуминенсе - Форталеза 2:1 Форталеза - Барранкилья 3:0 Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3 Леонес - Форталеза 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Форталеза - Бояка Чико 1:0 Форталеза - Коринтианс 1:0 Форталеза - Атлетико Кали 2:0 Форталеза - Мильонариос 2:3 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Сеара - Форталеза 0:1
Аваи
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Аваи - Ботафого Рибейрао 1:2 Аваи - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сан-Паулу - Аваи 4:0 Аваи - Атлетико Минейро 1:0
Аваи - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Жувентуде - Аваи 1:1 Коритиба Парана - Аваи 1:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Аваи - Коринтианс 1:1 Америка Минейро - Аваи 3:1 Аваи - Фламенго 1:2 Сеара - Аваи 1:0 Аваи - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Аваи - Куяба 1:2 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Флуминенсе - Аваи 2:0 Аваи - Форталеза 3:2 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 30 19 9 2 52 - 20 66
2. Интернасьонал Порту Алегре 31 15 12 4 48 - 28 57
3. Коринтианс 31 15 9 7 38 - 30 54
4. Фламенго 31 15 7 9 50 - 29 52
5. Флуминенсе 0:2 31 15 6 10 48 - 38 51
6. Атлетико Паранаэнсе 31 13 9 9 37 - 36 48
7. Атлетико Минейро 0:0 31 12 11 8 38 - 32 47
8. Америка Минейро 2:0 31 13 6 12 29 - 30 45
9. Ботафого Рибейрао 31 12 7 12 32 - 34 43
10. Форталеза 31 11 8 12 32 - 32 41
11. Сан-Паулу 30 9 13 8 41 - 33 40
12. Ред Булл Брагантино 1:1 31 9 12 10 41 - 40 39
13. Гойяс 31 9 11 11 33 - 40 38
14. Сантос 30 9 10 11 32 - 28 37
15. Сеара 0:0 31 6 15 10 28 - 32 33
16. Коритиба Парана 1:1 30 9 5 16 30 - 48 32
17. Куяба 31 7 9 15 23 - 34 30
18. Атлетико Гойяненсе 30 7 7 16 30 - 47 28
19. Аваи 31 7 7 17 28 - 49 28
20. Жувентуде 30 3 11 16 23 - 53 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 16 11 4 1 23 - 8 37
2. Интернасьонал Порту Алегре 16 10 5 1 33 - 13 35
3. Палмейрас Сан-Паулу 15 10 3 2 30 - 11 33
4. Флуминенсе 0:2 16 10 2 4 31 - 17 32
5. Фламенго 15 9 3 3 31 - 9 30
6. Коритиба Парана 1:1 16 9 3 4 20 - 13 30
7. Атлетико Паранаэнсе 15 8 6 1 23 - 12 30
8. Америка Минейро 2:0 15 8 3 4 18 - 13 27
9. Ред Булл Брагантино 1:1 15 7 5 3 24 - 14 26
10. Сантос 15 7 4 4 23 - 14 25
11. Сан-Паулу 15 6 5 4 25 - 16 23
12. Атлетико Минейро 0:0 16 6 5 5 21 - 16 23
13. Аваи 16 6 4 6 21 - 21 22
14. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
15. Гойяс 15 5 6 4 17 - 16 21
16. Куяба 15 4 7 4 12 - 11 19
17. Атлетико Гойяненсе 15 5 3 7 17 - 18 18
18. Ботафого Рибейрао 15 4 4 7 13 - 15 16
19. Сеара 0:0 16 3 7 6 15 - 19 16
20. Жувентуде 15 2 7 6 14 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 6 0 22 - 9 33
2. Ботафого Рибейрао 16 8 3 5 19 - 19 27
3. Атлетико Минейро 0:0 15 6 6 3 17 - 16 24
4. Фламенго 16 6 4 6 19 - 20 22
5. Интернасьонал Порту Алегре 15 5 7 3 15 - 15 22
6. Форталеза 16 6 2 8 18 - 21 20
7. Флуминенсе 0:2 15 5 4 6 17 - 21 19
8. Америка Минейро 2:0 16 5 3 8 11 - 17 18
9. Атлетико Паранаэнсе 16 5 3 8 14 - 24 18
10. Коринтианс 15 4 5 6 15 - 22 17
11. Гойяс 16 4 5 7 16 - 24 17
12. Сеара 0:0 15 3 8 4 13 - 13 17
13. Сан-Паулу 15 3 8 4 16 - 17 17
14. Ред Булл Брагантино 1:1 16 2 7 7 17 - 26 13
15. Сантос 15 2 6 7 9 - 14 12
16. Куяба 16 3 2 11 11 - 23 11
17. Атлетико Гойяненсе 15 2 4 9 13 - 29 10
18. Жувентуде 15 1 4 10 9 - 32 7
19. Аваи 15 1 3 11 7 - 28 6
20. Коритиба Парана 1:1 14 0 2 12 10 - 35 2
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 17 (3)
Гойяс Раул Педро 20 (2)
Аваи Bissoli 23
Сан-Паулу Кальери Хонатан 14 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 12
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 10
Сеара Ричардсон 1 10
Гойяс Бастос Фернандр Феллипе 10
Весь список
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