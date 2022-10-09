Тур: 31.
0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
32
Рафаэл
Пирес
2
Guga3
29
Аллан
Соуза
11
Keno
18
Саша
Эдуардо
- Основной состав
-
32 Рафаэл ПиресВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
-
44 RubensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
- Нападающий
-
40 Nathan VI
-
51 Hiago
-
8 Jair II
-
27 Calebe
-
-
-
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Jo Alves IIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Мичел МаседоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Jhon VasquezПолузащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
-
11 Арруда ЭрикНападающий
-
99 Иури ФрейтасНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
23 David Loiola
-
-
Главный тренер: Лучо Гонсалес
История личных встреч
Атлетико Минейро
Сеара
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|12 (2)
|0.39
|Фернандес Игнасио
|4 (1)
|0.13
|Саша Эдуардо
|3
|0.1
|Сарачо Федерико
|2
|0.06
|Keno
|2
|0.06
|Кардек Алан
|2
|0.06
|Саварино Джефферсон
|2
|0.06
|Ademir Santos
|2
|0.06
|Jair II
|1
|0.03
|Варгас Эдуардо
|1
|0.03
|Igor Rabello
|1
|0.03
|Савио III
|1
|0.03
|Ревер Умберто
|1
|0.03
|Павон Кристиан
|1
|0.03
|Rubens
|1
|0.03
|Арана Гильерме
|0
|0
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Guga3
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|10 (1)
|0.32
|Vinicius X
|3
|0.1
|Клебер Франсиско
|3
|0.1
|Ze Roberto III
|2 (1)
|0.06
|Vinicius Lima
|2 (1)
|0.06
|Bruno Pacheco III
|1
|0.03
|Nino Paraiba
|1
|0.03
|Jo Alves II
|1
|0.03
|Luiz Otavio II
|1
|0.03
|Рибейро Лукас
|1
|0.03
|Арруда Эрик
|1
|0.03
|Guilherme Castilho
|1
|0.03
|Мичел Маседо
|0
|0
|Rodrigo I
|0
|0
|Иури Фрейтас
|0
|0
|Matheus Peixoto
|0
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|8
|0
|Аллан Соуза
|8
|0
|Халк Живанилдо
|5
|0
|Фернандес Игнасио
|5
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Jair II
|4
|0
|Ademir Santos
|4
|0
|Эверсон
|3
|0
|Алонсо Хуниор
|3
|0
|Keno
|3
|0
|Rubens
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Сарачо Федерико
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Додо Родолфо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Richard Almeida de Oliveira2
|10
|1
|Ричардсон
|10
|1
|Vinicius X
|6
|2
|Nino Paraiba
|9
|0
|Габриэл Барбоза
|5
|1
|Bruno Pacheco III
|5
|1
|Luiz Otavio II
|5
|1
|Мендоса Стивен
|6
|0
|Rodrigo I
|6
|0
|Joao Ricardo II
|5
|0
|Мессиас
|4
|0
|Ze Roberto III
|2
|1
|Geovane
|3
|0
|Клебер Франсиско
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Jo Alves II
|1
|1
|Vinicius Lima
|1
|1
|Мичел Маседо
|2
|0
|Иури Фрейтас
|2
|0
|Рибейро Лукас
|2
|0
|Fernando Sobral
|2
|0
|Луис Виктор
|1
|0
|Jhon Vasquez
|1
|0
|Guilherme Castilho
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
3
16%
2
17%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
4
21%
3
25%
76-90
Пропущено
18
14
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
17%
3
21%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
4
22%
3
21%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
7
39%
3
21%
76-90
Забито
17
15
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
4
27%
16-30
4
24%
4
27%
31-45
6
35%
2
13%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
4
27%
76-90
Пропущено
16
19
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
13%
2
11%
1-15
5
31%
7
37%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
4
25%
4
21%
76-90
Забито
36
27
15 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 10
7 Не забивали 10
4
11%
3
11%
1-15
3
8%
5
19%
16-30
8
22%
7
26%
31-45
8
22%
4
15%
46-60
6
17%
1
4%
61-75
7
19%
7
26%
76-90
Пропущено
34
33
14 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
5
15%
5
15%
1-15
6
18%
9
27%
16-30
3
9%
5
15%
31-45
7
21%
5
15%
46-60
2
6%
2
6%
61-75
11
32%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сантос - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Аваи - Атлетико Минейро 1:0
Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2
Сеара
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сеара - Гойяс 1:1 Сеара - Америка Минейро 1:2 Коритиба Парана - Сеара 1:0 Сеара - Сан-Паулу 0:2
Сеара - Сантос 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сеара - Форталеза 0:1 Сеара - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Сеара 1:0 Сеара - Аваи 1:0 Сеара - Коринтианс 3:1 Сеара - Форталеза 1:0 Флуминенсе - Сеара 2:1 Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|30
|19
|9
|2
|52 - 20
|66
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|31
|15
|12
|4
|48 - 28
|57
|3.
|Коринтианс
|31
|15
|9
|7
|38 - 30
|54
|4.
|Фламенго
|31
|15
|7
|9
|50 - 29
|52
|5.
|Флуминенсе
|0:2
|31
|15
|6
|10
|48 - 38
|51
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|13
|9
|9
|37 - 36
|48
|7.
|Атлетико Минейро
|0:0
|31
|12
|11
|8
|38 - 32
|47
|8.
|Америка Минейро
|2:0
|31
|13
|6
|12
|29 - 30
|45
|9.
|Ботафого Рибейрао
|31
|12
|7
|12
|32 - 34
|43
|10.
|Форталеза
|31
|11
|8
|12
|32 - 32
|41
|11.
|Сан-Паулу
|30
|9
|13
|8
|41 - 33
|40
|12.
|Ред Булл Брагантино
|1:1
|31
|9
|12
|10
|41 - 40
|39
|13.
|Гойяс
|31
|9
|11
|11
|33 - 40
|38
|14.
|Сантос
|30
|9
|10
|11
|32 - 28
|37
|15.
|Сеара
|0:0
|31
|6
|15
|10
|28 - 32
|33
|16.
|Коритиба Парана
|1:1
|30
|9
|5
|16
|30 - 48
|32
|17.
|Куяба
|31
|7
|9
|15
|23 - 34
|30
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|30
|7
|7
|16
|30 - 47
|28
|19.
|Аваи
|31
|7
|7
|17
|28 - 49
|28
|20.
|Жувентуде
|30
|3
|11
|16
|23 - 53
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|16
|11
|4
|1
|23 - 8
|37
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|10
|5
|1
|33 - 13
|35
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|10
|3
|2
|30 - 11
|33
|4.
|Флуминенсе
|0:2
|16
|10
|2
|4
|31 - 17
|32
|5.
|Фламенго
|15
|9
|3
|3
|31 - 9
|30
|6.
|Коритиба Парана
|1:1
|16
|9
|3
|4
|20 - 13
|30
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|8
|6
|1
|23 - 12
|30
|8.
|Америка Минейро
|2:0
|15
|8
|3
|4
|18 - 13
|27
|9.
|Ред Булл Брагантино
|1:1
|15
|7
|5
|3
|24 - 14
|26
|10.
|Сантос
|15
|7
|4
|4
|23 - 14
|25
|11.
|Сан-Паулу
|15
|6
|5
|4
|25 - 16
|23
|12.
|Атлетико Минейро
|0:0
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|13.
|Аваи
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|15.
|Гойяс
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|16.
|Куяба
|15
|4
|7
|4
|12 - 11
|19
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|18.
|Ботафого Рибейрао
|15
|4
|4
|7
|13 - 15
|16
|19.
|Сеара
|0:0
|16
|3
|7
|6
|15 - 19
|16
|20.
|Жувентуде
|15
|2
|7
|6
|14 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|6
|0
|22 - 9
|33
|2.
|Ботафого Рибейрао
|16
|8
|3
|5
|19 - 19
|27
|3.
|Атлетико Минейро
|0:0
|15
|6
|6
|3
|17 - 16
|24
|4.
|Фламенго
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|5
|7
|3
|15 - 15
|22
|6.
|Форталеза
|16
|6
|2
|8
|18 - 21
|20
|7.
|Флуминенсе
|0:2
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|8.
|Америка Минейро
|2:0
|16
|5
|3
|8
|11 - 17
|18
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|3
|8
|14 - 24
|18
|10.
|Коринтианс
|15
|4
|5
|6
|15 - 22
|17
|11.
|Гойяс
|16
|4
|5
|7
|16 - 24
|17
|12.
|Сеара
|0:0
|15
|3
|8
|4
|13 - 13
|17
|13.
|Сан-Паулу
|15
|3
|8
|4
|16 - 17
|17
|14.
|Ред Булл Брагантино
|1:1
|16
|2
|7
|7
|17 - 26
|13
|15.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|9 - 14
|12
|16.
|Куяба
|16
|3
|2
|11
|11 - 23
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|2
|4
|9
|13 - 29
|10
|18.
|Жувентуде
|15
|1
|4
|10
|9 - 32
|7
|19.
|Аваи
|15
|1
|3
|11
|7 - 28
|6
|20.
|Коритиба Парана
|1:1
|14
|0
|2
|12
|10 - 35
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|17 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|20 (2)
|Аваи
|Bissoli
|23
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|14 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 12
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 10
|Сеара
|Ричардсон
|1 10
|Гойяс
|Бастос Фернандр Феллипе
|10