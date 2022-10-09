Тур: 31.
0:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаLuiz Otavio II
47' Желтая карточкаОтавио
53' Желтая карточкаKeno
59' Желтая карточкаVinicius Lima
59' Желтая карточкаРичардсон
62' Желтая карточкаЖемерсон де Жесус
85' Желтая карточкаДиего Ригонато
90' Желтая карточкаZe Roberto III
90'
Ход матча
16'
47'
53'
59'
59'
64'
64'
72'
82'
85'
90'
32
Рафаэл
Пирес
2
Guga3
29
Аллан
Соуза
11
Keno
18
Саша
Эдуардо
- Основной состав
-
32 Рафаэл ПиресВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
-
44 RubensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
- Нападающий
-
40 Nathan VI
-
51 Hiago
-
8 Jair II
-
27 Calebe
-
-
-
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Jo Alves IIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Мичел МаседоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Jhon VasquezПолузащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
-
11 Арруда ЭрикНападающий
-
99 Иури ФрейтасНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
23 David Loiola
-
-
Главный тренер: Лучо Гонсалес
История личных встреч
Атлетико Минейро
Сеара
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|12 (2)
|0.39
|Фернандес Игнасио
|4 (1)
|0.13
|Саша Эдуардо
|3
|0.1
|Сарачо Федерико
|2
|0.06
|Keno
|2
|0.06
|Кардек Алан
|2
|0.06
|Саварино Джефферсон
|2
|0.06
|Ademir Santos
|2
|0.06
|Jair II
|1
|0.03
|Варгас Эдуардо
|1
|0.03
|Igor Rabello
|1
|0.03
|Савио III
|1
|0.03
|Ревер Умберто
|1
|0.03
|Павон Кристиан
|1
|0.03
|Rubens
|1
|0.03
|Арана Гильерме
|0
|0
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Guga3
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|10 (1)
|0.32
|Vinicius X
|3
|0.1
|Клебер Франсиско
|3
|0.1
|Ze Roberto III
|2 (1)
|0.06
|Vinicius Lima
|2 (1)
|0.06
|Bruno Pacheco III
|1
|0.03
|Nino Paraiba
|1
|0.03
|Jo Alves II
|1
|0.03
|Luiz Otavio II
|1
|0.03
|Рибейро Лукас
|1
|0.03
|Арруда Эрик
|1
|0.03
|Guilherme Castilho
|1
|0.03
|Мичел Маседо
|0
|0
|Rodrigo I
|0
|0
|Иури Фрейтас
|0
|0
|Matheus Peixoto
|0
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|8
|0
|Аллан Соуза
|8
|0
|Халк Живанилдо
|5
|0
|Фернандес Игнасио
|5
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Keno
|4
|0
|Jair II
|4
|0
|Ademir Santos
|4
|0
|Эверсон
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Алонсо Хуниор
|3
|0
|Rubens
|3
|0
|Отавио II
|2
|0
|Сарачо Федерико
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Додо Родолфо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ричардсон
|11
|1
|Richard Almeida de Oliveira2
|10
|1
|Vinicius X
|6
|2
|Nino Paraiba
|9
|0
|Габриэл Барбоза
|5
|1
|Bruno Pacheco III
|5
|1
|Luiz Otavio II
|5
|1
|Мендоса Стивен
|6
|0
|Rodrigo I
|6
|0
|Joao Ricardo II
|5
|0
|Ze Roberto III
|3
|1
|Мессиас
|4
|0
|Vinicius Lima
|2
|1
|Geovane
|3
|0
|Клебер Франсиско
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Jo Alves II
|1
|1
|Мичел Маседо
|2
|0
|Иури Фрейтас
|2
|0
|Рибейро Лукас
|2
|0
|Fernando Sobral
|2
|0
|Диего Ригонато
|1
|0
|Луис Виктор
|1
|0
|Jhon Vasquez
|1
|0
|Guilherme Castilho
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
3
16%
2
17%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
4
21%
3
25%
76-90
Пропущено
18
14
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
17%
3
21%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
4
22%
3
21%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
7
39%
3
21%
76-90
Забито
17
15
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
4
27%
16-30
4
24%
4
27%
31-45
6
35%
2
13%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
4
27%
76-90
Пропущено
16
19
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
13%
2
11%
1-15
5
31%
7
37%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
4
25%
4
21%
76-90
Забито
36
27
15 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 10
8 Не забивали 11
4
11%
3
11%
1-15
3
8%
5
19%
16-30
8
22%
7
26%
31-45
8
22%
4
15%
46-60
6
17%
1
4%
61-75
7
19%
7
26%
76-90
Пропущено
34
33
14 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
5
15%
5
15%
1-15
6
18%
9
27%
16-30
3
9%
5
15%
31-45
7
21%
5
15%
46-60
2
6%
2
6%
61-75
11
32%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сантос - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Аваи - Атлетико Минейро 1:0
Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2
Сеара
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сеара - Гойяс 1:1 Сеара - Америка Минейро 1:2 Коритиба Парана - Сеара 1:0 Сеара - Сан-Паулу 0:2
Сеара - Сантос 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сеара - Форталеза 0:1 Сеара - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Сеара 1:0 Сеара - Аваи 1:0 Сеара - Коринтианс 3:1 Сеара - Форталеза 1:0 Флуминенсе - Сеара 2:1 Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|30
|19
|9
|2
|52 - 20
|66
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|31
|15
|12
|4
|48 - 28
|57
|3.
|Коринтианс
|31
|15
|9
|7
|38 - 30
|54
|4.
|Фламенго
|31
|15
|7
|9
|50 - 29
|52
|5.
|Флуминенсе
|31
|15
|6
|10
|48 - 38
|51
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|13
|9
|9
|37 - 36
|48
|7.
|Атлетико Минейро
|31
|12
|11
|8
|38 - 32
|47
|8.
|Америка Минейро
|31
|13
|6
|12
|29 - 30
|45
|9.
|Ботафого Рибейрао
|31
|12
|7
|12
|32 - 34
|43
|10.
|Форталеза
|31
|11
|8
|12
|32 - 32
|41
|11.
|Сан-Паулу
|30
|9
|13
|8
|41 - 33
|40
|12.
|Ред Булл Брагантино
|31
|9
|11
|11
|41 - 41
|38
|13.
|Гойяс
|31
|9
|11
|11
|33 - 40
|38
|14.
|Сантос
|30
|9
|10
|11
|32 - 28
|37
|15.
|Коритиба Парана
|30
|10
|4
|16
|31 - 48
|34
|16.
|Сеара
|31
|6
|15
|10
|28 - 32
|33
|17.
|Куяба
|31
|7
|9
|15
|23 - 34
|30
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|30
|7
|7
|16
|30 - 47
|28
|19.
|Аваи
|31
|7
|7
|17
|28 - 49
|28
|20.
|Жувентуде
|30
|3
|11
|16
|23 - 53
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|16
|11
|4
|1
|23 - 8
|37
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|10
|5
|1
|33 - 13
|35
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|10
|3
|2
|30 - 11
|33
|4.
|Флуминенсе
|16
|10
|2
|4
|31 - 17
|32
|5.
|Коритиба Парана
|16
|10
|2
|4
|21 - 13
|32
|6.
|Фламенго
|15
|9
|3
|3
|31 - 9
|30
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|8
|6
|1
|23 - 12
|30
|8.
|Америка Минейро
|15
|8
|3
|4
|18 - 13
|27
|9.
|Ред Булл Брагантино
|15
|7
|5
|3
|24 - 14
|26
|10.
|Сантос
|15
|7
|4
|4
|23 - 14
|25
|11.
|Сан-Паулу
|15
|6
|5
|4
|25 - 16
|23
|12.
|Атлетико Минейро
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|13.
|Аваи
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|15.
|Гойяс
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|16.
|Куяба
|15
|4
|7
|4
|12 - 11
|19
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|18.
|Ботафого Рибейрао
|15
|4
|4
|7
|13 - 15
|16
|19.
|Сеара
|16
|3
|7
|6
|15 - 19
|16
|20.
|Жувентуде
|15
|2
|7
|6
|14 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|6
|0
|22 - 9
|33
|2.
|Ботафого Рибейрао
|16
|8
|3
|5
|19 - 19
|27
|3.
|Атлетико Минейро
|15
|6
|6
|3
|17 - 16
|24
|4.
|Фламенго
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|5
|7
|3
|15 - 15
|22
|6.
|Форталеза
|16
|6
|2
|8
|18 - 21
|20
|7.
|Флуминенсе
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|8.
|Америка Минейро
|16
|5
|3
|8
|11 - 17
|18
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|3
|8
|14 - 24
|18
|10.
|Коринтианс
|15
|4
|5
|6
|15 - 22
|17
|11.
|Гойяс
|16
|4
|5
|7
|16 - 24
|17
|12.
|Сеара
|15
|3
|8
|4
|13 - 13
|17
|13.
|Сан-Паулу
|15
|3
|8
|4
|16 - 17
|17
|14.
|Ред Булл Брагантино
|16
|2
|6
|8
|17 - 27
|12
|15.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|9 - 14
|12
|16.
|Куяба
|16
|3
|2
|11
|11 - 23
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|2
|4
|9
|13 - 29
|10
|18.
|Жувентуде
|15
|1
|4
|10
|9 - 32
|7
|19.
|Аваи
|15
|1
|3
|11
|7 - 28
|6
|20.
|Коритиба Парана
|14
|0
|2
|12
|10 - 35
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|17 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|20 (2)
|Аваи
|Bissoli
|23
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|14 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 12
|Сеара
|Ричардсон
|1 11
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 10
|Гойяс
|Бастос Фернандр Феллипе
|10