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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 31.
Атлетико Минейро
0:0
Конец матча
Сеара
0'
16' Желтая карточка
Luiz Otavio II
47' Желтая карточка
Отавио
53' Желтая карточка
Keno
59' Желтая карточка
Vinicius Lima
59' Желтая карточка
Ричардсон
62' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
85' Желтая карточка
Диего Ригонато
90' Желтая карточка
Ze Roberto III
90'
32
Рафаэл
Пирес
2
Guga3
34
Жемерсон
де
Жесус
3
Алонсо
Хуниор
6
Додо
Родолфо
29
Аллан
Соуза
5
Отавио
II
15
Сарачо
Федерико
26
Фернандес
Игнасио
11
Keno
18
Саша
Эдуардо
1
Joao
Ricardo
II
2
Nino
Paraiba
13
Luiz
Otavio
II
15
Габриэл
Барбоза
33
Луис
Виктор
40
Guilherme
Castilho
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
6
Bruno
Pacheco
III
45
Vinicius
Lima
77
Jo
Alves
II
7
Ричардсон
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Сеара
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Сеара

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 12 (2) 0.39
Фернандес Игнасио 4 (1) 0.13
Саша Эдуардо 3 0.1
Сарачо Федерико 2 0.06
Keno 2 0.06
Кардек Алан 2 0.06
Саварино Джефферсон 2 0.06
Ademir Santos 2 0.06
Jair II 1 0.03
Варгас Эдуардо 1 0.03
Igor Rabello 1 0.03
Савио III 1 0.03
Ревер Умберто 1 0.03
Павон Кристиан 1 0.03
Rubens 1 0.03
Арана Гильерме 0 0
Алонсо Хуниор 0 0
Guga3 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 10 (1) 0.32
Vinicius X 3 0.1
Клебер Франсиско 3 0.1
Ze Roberto III 2 (1) 0.06
Vinicius Lima 2 (1) 0.06
Bruno Pacheco III 1 0.03
Nino Paraiba 1 0.03
Jo Alves II 1 0.03
Luiz Otavio II 1 0.03
Рибейро Лукас 1 0.03
Арруда Эрик 1 0.03
Guilherme Castilho 1 0.03
Мичел Маседо 0 0
Rodrigo I 0 0
Иури Фрейтас 0 0
Matheus Peixoto 0 0
Richard Almeida de Oliveira2 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 8 0
Аллан Соуза 8 0
Халк Живанилдо 5 0
Фернандес Игнасио 5 0
Феррейра Мариано 5 0
Арана Гильерме 4 0
Keno 4 0
Jair II 4 0
Ademir Santos 4 0
Эверсон 3 0
Жемерсон де Жесус 3 0
Алонсо Хуниор 3 0
Rubens 3 0
Отавио II 2 0
Сарачо Федерико 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Додо Родолфо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Павон Кристиан 1 0
Igor Rabello 1 0
Calebe 1 0
Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ричардсон 11 1
Richard Almeida de Oliveira2 10 1
Vinicius X 6 2
Nino Paraiba 9 0
Габриэл Барбоза 5 1
Bruno Pacheco III 5 1
Luiz Otavio II 5 1
Мендоса Стивен 6 0
Rodrigo I 6 0
Joao Ricardo II 5 0
Ze Roberto III 3 1
Мессиас 4 0
Vinicius Lima 2 1
Geovane 3 0
Клебер Франсиско 3 0
Арруда Эрик 3 0
Jo Alves II 1 1
Мичел Маседо 2 0
Иури Фрейтас 2 0
Рибейро Лукас 2 0
Fernando Sobral 2 0
Диего Ригонато 1 0
Луис Виктор 1 0
Jhon Vasquez 1 0
Guilherme Castilho 1 0
Marcos Victor 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
3
16%
2
17%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
4
21%
3
25%
76-90

Пропущено

18
14
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
17%
3
21%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
4
22%
3
21%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
7
39%
3
21%
76-90

Забито

17
15
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
4
27%
16-30
4
24%
4
27%
31-45
6
35%
2
13%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
4
27%
76-90

Пропущено

16
19
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
13%
2
11%
1-15
5
31%
7
37%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
4
25%
4
21%
76-90

Забито

36
27
15 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 10
8 Не забивали 11
4
11%
3
11%
1-15
3
8%
5
19%
16-30
8
22%
7
26%
31-45
8
22%
4
15%
46-60
6
17%
1
4%
61-75
7
19%
7
26%
76-90

Пропущено

34
33
14 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
5
15%
5
15%
1-15
6
18%
9
27%
16-30
3
9%
5
15%
31-45
7
21%
5
15%
46-60
2
6%
2
6%
61-75
11
32%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сантос - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Аваи - Атлетико Минейро 1:0
Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2
Сеара
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сеара - Гойяс 1:1 Сеара - Америка Минейро 1:2 Коритиба Парана - Сеара 1:0 Сеара - Сан-Паулу 0:2
Сеара - Сантос 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сеара - Форталеза 0:1 Сеара - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Сеара 1:0 Сеара - Аваи 1:0 Сеара - Коринтианс 3:1 Сеара - Форталеза 1:0 Флуминенсе - Сеара 2:1 Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 30 19 9 2 52 - 20 66
2. Интернасьонал Порту Алегре 31 15 12 4 48 - 28 57
3. Коринтианс 31 15 9 7 38 - 30 54
4. Фламенго 31 15 7 9 50 - 29 52
5. Флуминенсе 31 15 6 10 48 - 38 51
6. Атлетико Паранаэнсе 31 13 9 9 37 - 36 48
7. Атлетико Минейро 31 12 11 8 38 - 32 47
8. Америка Минейро 31 13 6 12 29 - 30 45
9. Ботафого Рибейрао 31 12 7 12 32 - 34 43
10. Форталеза 31 11 8 12 32 - 32 41
11. Сан-Паулу 30 9 13 8 41 - 33 40
12. Ред Булл Брагантино 31 9 11 11 41 - 41 38
13. Гойяс 31 9 11 11 33 - 40 38
14. Сантос 30 9 10 11 32 - 28 37
15. Коритиба Парана 30 10 4 16 31 - 48 34
16. Сеара 31 6 15 10 28 - 32 33
17. Куяба 31 7 9 15 23 - 34 30
18. Атлетико Гойяненсе 30 7 7 16 30 - 47 28
19. Аваи 31 7 7 17 28 - 49 28
20. Жувентуде 30 3 11 16 23 - 53 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 16 11 4 1 23 - 8 37
2. Интернасьонал Порту Алегре 16 10 5 1 33 - 13 35
3. Палмейрас Сан-Паулу 15 10 3 2 30 - 11 33
4. Флуминенсе 16 10 2 4 31 - 17 32
5. Коритиба Парана 16 10 2 4 21 - 13 32
6. Фламенго 15 9 3 3 31 - 9 30
7. Атлетико Паранаэнсе 15 8 6 1 23 - 12 30
8. Америка Минейро 15 8 3 4 18 - 13 27
9. Ред Булл Брагантино 15 7 5 3 24 - 14 26
10. Сантос 15 7 4 4 23 - 14 25
11. Сан-Паулу 15 6 5 4 25 - 16 23
12. Атлетико Минейро 16 6 5 5 21 - 16 23
13. Аваи 16 6 4 6 21 - 21 22
14. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
15. Гойяс 15 5 6 4 17 - 16 21
16. Куяба 15 4 7 4 12 - 11 19
17. Атлетико Гойяненсе 15 5 3 7 17 - 18 18
18. Ботафого Рибейрао 15 4 4 7 13 - 15 16
19. Сеара 16 3 7 6 15 - 19 16
20. Жувентуде 15 2 7 6 14 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 6 0 22 - 9 33
2. Ботафого Рибейрао 16 8 3 5 19 - 19 27
3. Атлетико Минейро 15 6 6 3 17 - 16 24
4. Фламенго 16 6 4 6 19 - 20 22
5. Интернасьонал Порту Алегре 15 5 7 3 15 - 15 22
6. Форталеза 16 6 2 8 18 - 21 20
7. Флуминенсе 15 5 4 6 17 - 21 19
8. Америка Минейро 16 5 3 8 11 - 17 18
9. Атлетико Паранаэнсе 16 5 3 8 14 - 24 18
10. Коринтианс 15 4 5 6 15 - 22 17
11. Гойяс 16 4 5 7 16 - 24 17
12. Сеара 15 3 8 4 13 - 13 17
13. Сан-Паулу 15 3 8 4 16 - 17 17
14. Ред Булл Брагантино 16 2 6 8 17 - 27 12
15. Сантос 15 2 6 7 9 - 14 12
16. Куяба 16 3 2 11 11 - 23 11
17. Атлетико Гойяненсе 15 2 4 9 13 - 29 10
18. Жувентуде 15 1 4 10 9 - 32 7
19. Аваи 15 1 3 11 7 - 28 6
20. Коритиба Парана 14 0 2 12 10 - 35 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 17 (3)
Гойяс Раул Педро 20 (2)
Аваи Bissoli 23
Сан-Паулу Кальери Хонатан 14 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 12
Сеара Ричардсон 1 11
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 10
Гойяс Бастос Фернандр Феллипе 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      53'
      Кено получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      47'
      Отавио II получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 37'
      Ричард уходит с поля. Фернандо Собрал выходит вместо него
    • Желтая карточка
      16'
      Луис Отавио получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Атлетико Минейро 0:0 Сеара онлайн

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