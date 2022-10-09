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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 24.
Тальерес Кордоба
0:0
Первый тайм: 12'
Годой Крус
0'
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Годой Крус
2.20
3.28
3.58
Все Коэффициенты
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
3
Lucas
Suarez
II
18
Вильягра
Родриго
23
Франко
Алан
7
Валойес
Диего
16
Гарро
Родриго
19
Пиццини
Франсиско
38
Годой
Матиас
50
Родригес
Диего
II
25
Nestor
Breitenbruch
22
Gianluca
Ferrari
13
Jose
Maria
Canale
3
Перейра
Элиас
27
Каштру
Томаш
32
Gonzalo
Abrego
30
Juan
Andrada
11
Martin
Ojeda
9
Tomas
Badaloni
20
Salomon
Rodriguez
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Годой Крус
4-4-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Годой Крус

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
2:1
К
1:0
ЛП
0:2
ЛП
1:1
С
0:5
С
1:0
С
2:1
П
1:0
НБ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарро Родриго 3 0.14
Валойес Диего 3 (2) 0.14
Каталан Матиас 2 0.09
Диас Энцо Эрнан 2 0.09
Майкл Сантос 1 0.05
Jose Romero 1 0.05
Lucas Suarez II 1 0.05
Джиротти Федерико 1 0.05
Ортегоса Диего 1 0.05
Фертоли Эктор 0 0
Годой Матиас 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Ojeda 6 (1) 0.26
Salomon Rodriguez 6 0.26
Tadeo Allende 3 0.13
Gonzalo Abrego 2 0.09
Pier Barrios 2 0.09
Matias Ramirez 1 0.04
Enzo Larrosa 1 0.04
Guillermo Luis Ortiz 1 0.04
Cristian Chavez I 1 0.04
Tomas Badaloni 1 0.04
Бульяуде Эсекиэль 0 0
Juan Andrada 0 0
Каштру Томаш 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 6 2
Диас Энцо Эрнан 7 1
Каталан Матиас 5 0
Валойес Диего 4 0
Годой Матиас 4 0
Гарро Родриго 4 0
Эррера Гидо 3 0
Франко Алан 3 0
Matias Esquivel 3 0
Буффарини Хулио 2 0
Lucas Suarez II 2 0
Мартино Анджело 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Малатини Хулиан 2 0
Santiago Toloza 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Ортегоса Диего 1 0
Алвес Максимилиано 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gianluca Ferrari 6 2
Franco Negri 5 1
Pier Barrios 5 0
Juan Andrada 5 0
Nestor Breitenbruch 3 1
Nelson Acevedo 4 0
Jose Maria Canale 2 1
Родригес Диего II 3 0
Martin Ojeda 3 0
Salomon Rodriguez 3 0
Guillermo Luis Ortiz 1 1
Matias Ramirez 2 0
Tomas Badaloni 2 0
Gonzalo Abrego 2 0
Tadeo Allende 2 0
Enzo Larrosa 1 0
Bruno Sosa 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
4
33%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
17%
2
17%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
3
30%
5
31%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 14
1
25%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
50%
2
15%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
0
0%
4
67%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

16
25
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
11 Не забивали 6
3
19%
4
16%
1-15
2
13%
6
24%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
4
25%
4
16%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
4
25%
4
16%
76-90

Пропущено

20
22
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
1
5%
6
27%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
4
20%
5
23%
31-45
5
25%
3
14%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
6
30%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уракан - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1
Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2
Годой Крус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1
Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Арсенал Саранди 1:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 23 12 8 3 29 - 15 44
2. Бока Хуниорс 22 13 3 6 27 - 22 42
3. Расинг Авельянеда 23 11 8 4 35 - 22 41
4. Уракан 23 10 10 3 27 - 16 40
5. Химнасия Ла-Плата 1:0 23 11 7 5 23 - 13 40
6. Ривер Плейт 23 11 5 7 37 - 18 38
7. Тигре 24 9 10 5 36 - 27 37
8. Аргентинос Хуниорс 23 11 3 9 30 - 23 36
9. Годой Крус 0:0 24 9 8 7 24 - 23 35
10. Сан-Лоренсо 24 7 13 4 25 - 21 34
11. Ньюэллс Олд Бойз 23 9 6 8 20 - 19 33
12. Патронато Парана 23 8 7 8 26 - 24 31
13. Атлетико Платенсе 24 7 10 7 21 - 20 31
14. Сентраль Кордоба Росарио 22 9 4 9 28 - 26 31
15. Сармиенто 24 8 7 9 25 - 27 31
16. Индепендьенте Авельянеда 24 8 6 10 26 - 27 30
17. Унион Санта-Фе 23 8 6 9 24 - 28 30
18. Дефенса и Хустисия 23 7 9 7 23 - 25 30
19. Барракас Централь 24 7 8 9 26 - 33 29
20. Колон 24 7 7 10 22 - 31 28
21. Эстудиантес Ла Плата 23 7 6 10 22 - 32 27
22. Банфилд 0:1 24 6 8 10 22 - 27 26
23. Росарио Сентраль 23 6 8 9 20 - 25 26
24. Тальерес Кордоба 0:0 23 6 8 9 17 - 19 26
25. Арсенал Саранди 24 4 12 8 21 - 26 24
26. Ланус 23 5 5 13 20 - 34 20
27. Велес Сарсфилд 23 3 10 10 21 - 29 19
28. Альдосиви 23 4 4 15 14 - 39 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 12 8 4 0 20 - 6 28
2. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Бока Хуниорс 12 8 2 2 18 - 12 26
4. Патронато Парана 12 7 4 1 15 - 6 25
5. Уракан 11 7 3 1 17 - 6 24
6. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
7. Химнасия Ла-Плата 1:0 10 7 2 1 14 - 3 23
8. Годой Крус 0:0 11 6 4 1 13 - 6 22
9. Аргентинос Хуниорс 12 7 1 4 15 - 13 22
10. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
11. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
12. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
13. Ривер Плейт 11 6 1 4 19 - 9 19
14. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
15. Дефенса и Хустисия 12 4 7 1 14 - 11 19
16. Росарио Сентраль 12 5 4 3 10 - 9 19
17. Тальерес Кордоба 0:0 12 5 3 4 12 - 10 18
18. Сармиенто 11 5 3 3 16 - 12 18
19. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
20. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
21. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
22. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
23. Индепендьенте Авельянеда 11 4 3 4 11 - 10 15
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
25. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 9 - 8 13
26. Ланус 11 3 3 5 11 - 15 12
27. Банфилд 0:1 13 2 5 6 13 - 18 11
28. Альдосиви 11 3 1 7 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 5 4 3 18 - 9 19
2. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
3. Химнасия Ла-Плата 1:0 13 4 5 4 9 - 10 17
4. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
5. Атлетико Тукуман 11 4 4 3 9 - 9 16
6. Уракан 12 3 7 2 10 - 10 16
7. Банфилд 0:1 11 4 3 4 9 - 9 15
8. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
9. Сан-Лоренсо 11 3 5 3 9 - 9 14
10. Аргентинос Хуниорс 11 4 2 5 15 - 10 14
11. Сентраль Кордоба Росарио 11 4 2 5 14 - 14 14
12. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
13. Расинг Авельянеда 11 3 5 3 12 - 12 14
14. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
15. Годой Крус 0:0 13 3 4 6 11 - 17 13
16. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
17. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 10 - 13 12
18. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
19. Дефенса и Хустисия 11 3 2 6 9 - 14 11
20. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
21. Ланус 12 2 2 8 9 - 19 8
22. Тальерес Кордоба 0:0 11 1 5 5 5 - 9 8
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Барракас Централь 11 1 4 6 7 - 18 7
25. Патронато Парана 11 1 3 7 11 - 18 6
26. Альдосиви 12 1 3 8 5 - 23 6
27. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
28. Эстудиантес Ла Плата 11 1 3 7 7 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Колон Абила Рамон 9
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 8
Сармиенто Federico Rasmussen 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Годой Крус
2.20
3.28
3.58
Все Коэффициенты
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