Тур: 24.
0:0
Первый тайм: 12'
0'
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
23
Франко
Алан
38
Годой
Матиас
27
Каштру
Томаш
30
Juan
Andrada
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Годой МатиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Джакон ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Juan PintadoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Bruno Sosa
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Годой Крус
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарро Родриго
|3
|0.14
|Валойес Диего
|3 (2)
|0.14
|Каталан Матиас
|2
|0.09
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0.09
|Майкл Сантос
|1
|0.05
|Jose Romero
|1
|0.05
|Lucas Suarez II
|1
|0.05
|Джиротти Федерико
|1
|0.05
|Ортегоса Диего
|1
|0.05
|Фертоли Эктор
|0
|0
|Годой Матиас
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Ojeda
|6 (1)
|0.26
|Salomon Rodriguez
|6
|0.26
|Tadeo Allende
|3
|0.13
|Gonzalo Abrego
|2
|0.09
|Pier Barrios
|2
|0.09
|Matias Ramirez
|1
|0.04
|Enzo Larrosa
|1
|0.04
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0.04
|Cristian Chavez I
|1
|0.04
|Tomas Badaloni
|1
|0.04
|Бульяуде Эсекиэль
|0
|0
|Juan Andrada
|0
|0
|Каштру Томаш
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|6
|2
|Диас Энцо Эрнан
|7
|1
|Каталан Матиас
|5
|0
|Валойес Диего
|4
|0
|Годой Матиас
|4
|0
|Гарро Родриго
|4
|0
|Эррера Гидо
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Matias Esquivel
|3
|0
|Буффарини Хулио
|2
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Мартино Анджело
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Малатини Хулиан
|2
|0
|Santiago Toloza
|2
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Ортегоса Диего
|1
|0
|Алвес Максимилиано
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gianluca Ferrari
|6
|2
|Franco Negri
|5
|1
|Pier Barrios
|5
|0
|Juan Andrada
|5
|0
|Nestor Breitenbruch
|3
|1
|Nelson Acevedo
|4
|0
|Jose Maria Canale
|2
|1
|Родригес Диего II
|3
|0
|Martin Ojeda
|3
|0
|Salomon Rodriguez
|3
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|1
|Matias Ramirez
|2
|0
|Tomas Badaloni
|2
|0
|Gonzalo Abrego
|2
|0
|Tadeo Allende
|2
|0
|Enzo Larrosa
|1
|0
|Bruno Sosa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
4
33%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
17%
2
17%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
3
30%
5
31%
76-90
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 14
1
25%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
50%
2
15%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
0
0%
4
67%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
16
25
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
11 Не забивали 6
3
19%
4
16%
1-15
2
13%
6
24%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
4
25%
4
16%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
4
25%
4
16%
76-90
Пропущено
20
22
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
1
5%
6
27%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
4
20%
5
23%
31-45
5
25%
3
14%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
6
30%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уракан - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1
Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2
Годой Крус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1
Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Арсенал Саранди 1:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|23
|12
|8
|3
|29 - 15
|44
|2.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|3
|6
|27 - 22
|42
|3.
|Расинг Авельянеда
|23
|11
|8
|4
|35 - 22
|41
|4.
|Уракан
|23
|10
|10
|3
|27 - 16
|40
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|23
|11
|7
|5
|23 - 13
|40
|6.
|Ривер Плейт
|23
|11
|5
|7
|37 - 18
|38
|7.
|Тигре
|24
|9
|10
|5
|36 - 27
|37
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|11
|3
|9
|30 - 23
|36
|9.
|Годой Крус
|0:0
|24
|9
|8
|7
|24 - 23
|35
|10.
|Сан-Лоренсо
|24
|7
|13
|4
|25 - 21
|34
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|9
|6
|8
|20 - 19
|33
|12.
|Патронато Парана
|23
|8
|7
|8
|26 - 24
|31
|13.
|Атлетико Платенсе
|24
|7
|10
|7
|21 - 20
|31
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|22
|9
|4
|9
|28 - 26
|31
|15.
|Сармиенто
|24
|8
|7
|9
|25 - 27
|31
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|24
|8
|6
|10
|26 - 27
|30
|17.
|Унион Санта-Фе
|23
|8
|6
|9
|24 - 28
|30
|18.
|Дефенса и Хустисия
|23
|7
|9
|7
|23 - 25
|30
|19.
|Барракас Централь
|24
|7
|8
|9
|26 - 33
|29
|20.
|Колон
|24
|7
|7
|10
|22 - 31
|28
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|23
|7
|6
|10
|22 - 32
|27
|22.
|Банфилд
|0:1
|24
|6
|8
|10
|22 - 27
|26
|23.
|Росарио Сентраль
|23
|6
|8
|9
|20 - 25
|26
|24.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|23
|6
|8
|9
|17 - 19
|26
|25.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|12
|8
|21 - 26
|24
|26.
|Ланус
|23
|5
|5
|13
|20 - 34
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|23
|3
|10
|10
|21 - 29
|19
|28.
|Альдосиви
|23
|4
|4
|15
|14 - 39
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|2.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|8
|2
|2
|18 - 12
|26
|4.
|Патронато Парана
|12
|7
|4
|1
|15 - 6
|25
|5.
|Уракан
|11
|7
|3
|1
|17 - 6
|24
|6.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|8.
|Годой Крус
|0:0
|11
|6
|4
|1
|13 - 6
|22
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|10.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|12.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|13.
|Ривер Плейт
|11
|6
|1
|4
|19 - 9
|19
|14.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|15.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|7
|1
|14 - 11
|19
|16.
|Росарио Сентраль
|12
|5
|4
|3
|10 - 9
|19
|17.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|18.
|Сармиенто
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|20.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|21.
|Колон
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|22.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|5
|3
|9 - 7
|14
|25.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|26.
|Ланус
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|27.
|Банфилд
|0:1
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|28.
|Альдосиви
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|5
|4
|3
|18 - 9
|19
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|4.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|5.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|6.
|Уракан
|12
|3
|7
|2
|10 - 10
|16
|7.
|Банфилд
|0:1
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|4
|2
|5
|15 - 10
|14
|11.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|12.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|13.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|15.
|Годой Крус
|0:0
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|16.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|17.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|18.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|19.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|21.
|Ланус
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|22.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|11
|1
|5
|5
|5 - 9
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|24.
|Барракас Централь
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|25.
|Патронато Парана
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
|26.
|Альдосиви
|12
|1
|3
|8
|5 - 23
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
|28.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Колон
|Абила Рамон
|9
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 8
|Сармиенто
|Federico Rasmussen
|1 8